Российский разработчик ПО для оптимизации цепей поставок GoodsForecast привлек 206 млн рублей Статьи редакции
Компания называет себя альтернативой продуктам ушедших из России SAP, SAS, Anaplan и Oracle.
- Инвестором стал венчурный фонд НТИ под управлением инвесткомпании Kama Flow, объявила VEB Ventures. Размер полученной доли не раскрывается.
- Полученные средства пойдут на развитие платформы интегрированного планирования GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе ИИ-технологий и аналитики больших данных.
- GoodsForecast — разработчик ПО в сфере бизнес-планирования и цепочек поставок на производстве и в ритейле. С помощью него можно управлять запасами и ассортиментом, планировать продажи и анализировать эффективность промо-акций. Среди клиентов — «Черкизово, «Технониколь», «Русагро»,«О‘кей», «Перекрёсток», «М.Видео» и другие.
- GoodsForecast называет себя альтернативой продуктам ушедших из России SAP, SAS, Anaplan и Oracle. Kama Flow рассчитывает, что компания за три года увеличит выручку более чем в пять раз — до 1 млрд рублей в 2025 году.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка юрлица компании ООО «Гудфокаст» составила 169,5 млн рублей, чистая прибыль — 15,5 млн рублей.
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Норм
🔥🔥🔥
Ну хоть у кого то сейчас дела похоже неплохи
Как по мне Isource все равно интересней выглядит
Когда это Anaplan успел уйти из России 🤔 Хоть бы проверили прежде чем писать. В vc чуть ли уже не каждая вторая статья стала ерунду содержать