Три стратегических решения на смену панике: как вести коммуникацию с гостями заведения в кризис

Сейчас хочется притормозить, выдохнуть, посмотреть холодным взглядом на опыт, который мы получили за это время, и начать делать более обдуманные шаги в коммуникации с гостями. Об этом мы и расскажем в статье для блога Quick Resto.