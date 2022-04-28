Финансы
Крестьянский лолипоп

Российский разработчик ПО для оптимизации цепей поставок GoodsForecast привлек 206 млн рублей Статьи редакции

Компания называет себя альтернативой продуктам ушедших из России SAP, SAS, Anaplan и Oracle.

  • Инвестором стал венчурный фонд НТИ под управлением инвесткомпании Kama Flow, объявила VEB Ventures. Размер полученной доли не раскрывается.
  • Полученные средства пойдут на развитие платформы интегрированного планирования GoodsForecast Integrated Planning Platform на базе ИИ-технологий и аналитики больших данных.
  • GoodsForecast — разработчик ПО в сфере бизнес-планирования и цепочек поставок на производстве и в ритейле. С помощью него можно управлять запасами и ассортиментом, планировать продажи и анализировать эффективность промо-акций. Среди клиентов — «Черкизово, «Технониколь», «Русагро»,«О‘кей», «Перекрёсток», «М.Видео» и другие.
  • GoodsForecast называет себя альтернативой продуктам ушедших из России SAP, SAS, Anaplan и Oracle. Kama Flow рассчитывает, что компания за три года увеличит выручку более чем в пять раз — до 1 млрд рублей в 2025 году.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2021 году выручка юрлица компании ООО «Гудфокаст» составила 169,5 млн рублей, чистая прибыль — 15,5 млн рублей.

#новость #goodsforecast

913 просмотров
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5 комментариев
Андрей

Норм

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unknown

🔥🔥🔥

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Евгений Стагис

Ну хоть у кого то сейчас дела похоже неплохи

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Александр Яковлев

Как по мне Isource все равно интересней выглядит

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Alexander Kovalev

Когда это Anaplan успел уйти из России 🤔 Хоть бы проверили прежде чем писать. В vc чуть ли уже не каждая вторая статья стала ерунду содержать

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