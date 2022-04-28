В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».

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О сделке сообщил «Интеррос». Сумма и условия стороны не раскрывают, сделку уже одобрил ЦБ. Олегу Тинькову принадлежало 35% акций через семейный траст — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером «Тинькофф».

Акции TCS Group на фоне новости выросли на 10,4% на Мосбирже. На Лондонской бирже торги её акциями приостановлены.

«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — сообщил Олег Тиньков.

В начале апреля «Интеррос» купил долю французской банковской группы Societe Generale в «Росбанке» и его страховом бизнесе.

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Что ещё есть у Владимира Потанина

Владимир Потанин занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние в 2022 году издание оценило в $17,3 млрд.

Потанин — президент холдинга «Интеррос» и «Норильского никеля». Через «Интеррос» Потанину принадлежат около 36% акций «Норникеля», крупнейшего в мире производителя платиновых металлов, крупного производителя никеля и меди.

У него также есть контроль в «Росбанке», горнолыжном курорте «Роза Хутор» и строительной компании «ПрофЭстейт».

Уход Олега Тинькова

Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».

После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».

В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.