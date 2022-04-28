Долю Тинькова в TCS Group купит компания Владимира Потанина, владельца «Норникеля» Статьи редакции
В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».
О сделке сообщил «Интеррос». Сумма и условия стороны не раскрывают, сделку уже одобрил ЦБ. Олегу Тинькову принадлежало 35% акций через семейный траст — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером «Тинькофф».
Акции TCS Group на фоне новости выросли на 10,4% на Мосбирже. На Лондонской бирже торги её акциями приостановлены.
«Я горд, что вместе со своей командой построил с нуля лучший банк в стране. Консенсус в нашей индустрии — это лучший цифровой банк в мире и основанный в России. Сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей», — сообщил Олег Тиньков.
В начале апреля «Интеррос» купил долю французской банковской группы Societe Generale в «Росбанке» и его страховом бизнесе.
Что ещё есть у Владимира Потанина
Владимир Потанин занимает второе место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние в 2022 году издание оценило в $17,3 млрд.
Потанин — президент холдинга «Интеррос» и «Норильского никеля». Через «Интеррос» Потанину принадлежат около 36% акций «Норникеля», крупнейшего в мире производителя платиновых металлов, крупного производителя никеля и меди.
У него также есть контроль в «Росбанке», горнолыжном курорте «Роза Хутор» и строительной компании «ПрофЭстейт».
Уход Олега Тинькова
Основатель TCS Group Holding (владеет «Тинькофф», «Тинькофф Страхование» и другими активами) Олег Тиньков покинул пост главы совета директоров банка в 2020 году. В начале 2021 года компания сообщила, что он перестал быть контролирующим акционером «Тинькофф».
После начала «военной операции» на Украине Тиньков неоднократно публично осуждал её. В частности, 19 апреля он написал, что «не видит ни одного бенефициара этой безумной ***** (отредактировано из-за требований властей России — vc.ru)»: «бизнесмены спасают остатки, чиновники в шоке, 90% россиян против этого».
В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
23 апреля РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». Среди покупателей имя Потанина не называли.
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Вот это прикол. Росбанк купил, теперь Тинька. Пацаны, истину говорю: хреново это.
Жаль очень. Хороший банк был и сервисы интересные
да вроде ниче для обывателей не меняется, как я понимаю
Потанин задешево купил очень хорошие банки. И если он, по традиции, хочет потом продать их подороже, будет стараться ничего в них не портить. По крайней мере, хочется в это верить.
Ждём открытия нового винного магазина и ресторана в Лондоне
У Олега
Через дорогу от Чичваркина? Tinkoff UK?
он-лайн магазин разливного пива.
ПИВНОГО магазина!
Или просто разливайки
Сотрудники Тинькофф выпендривались все время, что Сбер, Росбанк, ВТБ это отстой и типа махины неповоротливые. А по факту сейчас сами Росбанком станут)
поэтому не зря говорят, жизнь не предсказуемая штука)
Так тб уже сам стал "махиной неповоротливой". Большой уже вырос.
PotaniNN, он такой один!
NN - Norilsky Nikel при этом
Первейший из первых.
Потанин скупает банки, Абрамович ездит на переговоры стран, цирк уехал, а клоуны как были из 90-ых так они и остались...
Вы еще челноков забыли)))
Хорошо, что Путин спас страну из 90-х))))))
Мдаа, печально это. Жулье которое грабило страну на залоговых аукционах по определению не может принести ничего хорошего. Сколько бы не было проблем с Тинькофф банком, но по сути то да, он такой один. Единственный крупный банк с которым можно было разговаривать и договариваться. Пусть даже иногда и путем токсичных постов на vc. Очень жаль.
Жулье которое грабило страну на залоговых аукционах по определению не может принести ничего хорошего
Ну так иностранные инвесторы отвалились, а у других россиян нет столько денег.
Дальше действовать будет Администрация Президента РФ.
А потом Прокуратура Российской Федерации
Альфа, будучи частным банком, плохой и полностью (!)подпадает под санкции. При этом Михаил Фридман никогда не работал на гос.должностях и не принимал государственных решений.
А Чубайс, всю свою жизнь работая на государство, сейчас сбежал в Европу (!)и наслаждается жизнью под солнцем Италии.
Притом Чубайс 30 лет у власти и знает кучу государственных секретов.
Какого черта его вообще выпустили из страны?!
А кто-то всё ещё считает, что санкции эти логичные? Эти санкции исключительно чтобы поднасрать.
Ну что мехматовцы и гении МФТУ, ждем вас на госслужбе!
Только "мехматяне" и "МФТИ"
Если учесть как Потанин относится к Норникелю (экологические катастрофы, старое оборудование, купленные мчсники), можно ставить ставки как скоро из супер квали-сервисного банка Тинькофф превратиться в отсталый, глючный банк
С языка снял. Это конечно было еще то представление с "покаяниями" на камеру и якобы полным возмещением затрат на восстановление. Что там по итогу - не известно. Все было ясно сразу, что там пиши пропало и так, но когда глава Росприроднадзора Светлана Родионова прилетела на место катастрофы на проплаченном структурами Потанина бизнес-джете Bombardier Challenger 850 - комментарии излишни. Так подумать, это ничем не отличается, по аналогии, как если бы установленное лицо нарушитель правопорядка с отягчающими проплатил перелет прокурора или иного должностного лица причастного к делу - абсурд.
Хорошо, что не вк групп
Интересно, будет ли объедение какое нибудь. Росбанка и Тинькофф
Тинькофф с отделениями?) кажется таки пиво умерло после перехода на 0,5 л
Вряд ли там будет какая-то синергия.
В итоге, с Тинькоф куда уходить? В Райфайзен?!
желательно в европейский
Почему бы и нет. Нормальный банк с удобным приложением
в Бангкок Банке нормально открывается с нашим паспортом) А с длинной визой - в любом банке Тая
А куда та платишь, откуда приходит и в чем сейчас есть счета?
Зачем уходить, если Потанин каким-то чудом избежал западных санкций?
лучший банк в стране
Т.е. VC он не читает?
/s
Читает с попкорном
@Олег Тиньков
Да уж (((( очень очень жаль
В гроб положили, ленточку навязали, можно и в ров сбрасывать. Банка больше нет
Судя по недавним данным, весьма недорого возьмёт. Надеюсь, свою фамилию в название не вкрутит.
Сарказм, конечно.
Оно в любом случае недорого, когда уже -70% акции)
Tink-OFF
Potan-IN
А, прикинь, вкрутит фамилию Саши Грей или, хз, Вылетело из головы, на марио похож актер;)
Или «Джейсон Стетхем Банк Кредит»… красота же, какой широкий простор для творческой самореализации с таким названием, ну, право ;)
Умнички, если догадаются, да.
(Вон, как Йован назвал приложение Илья Красильщик… а, вот, просто, ну, не было же, говорит, названия лучше. Искали, правда, старались… просто, ну, так вышло, не нашли. Возможно, названия лучше просто нет…)
🤪😂😂🤣🤪
Potanoff
Все спешим на выход, менеджмент уже ушел, и собственник ушёл :)
Жаль.... Это даже не то слово.
Поприличнее покупателя не мог найти?
Был такой один
По данным Лондонской биржи, стоимость бумаг ТБ составляет чуть более $60 млн. Наверное, купил с дисконтом.
Готов купить 1/12 банкаТинькоф за 5 млн.usd
Это «всех 100%»?
Не думаю, что все это сделано не думая. Просадил акции, а Росбанк сейчас по заниженной стоимости выдернет их большую часть 🤥
Не факт, что сделка прозрачная. Небось через крипту часть бабла занесли, чтобы неподсанкционные были.
А как это, акции и стакан (и/или otc) или еще что-то в процессе?
Куда бабки идут, в ткс, сперва или в туда, где чьи акции были? Не можете разврнуть чуть для… короче, кто хуже в этом рубит? Плз
Потаня не под санкциями.
Олегу Тинькову сейчас высококачественная медицина и современные лекарства гораздо нужнее, чем банк.
Кстати, а, интересно, а не мог он дериватив сделать какой-то с акциями ТКС в обеспечении, где на выход бы как займ (у того же ткс, хаха) взял бы. Вышла бы крутая стратегия (если ткс накернется, то его ликвиднет и ТКСу уйдут его же акции, летящие вниз, а если пойдет вверх, то займ (в еще где-то? Хз)->возврат ТКСу займа->вывод обеспечения->продажа части его (или всей доли (уже по подросшей цене))…
Размышляю. Хз, что думаете?
Во сколько раз ниже рынка?
Да какая разница.. Пора для себя и для семьи пожить. Вести такой крупный бизнес очень нелегко, а в его случае тем более.
Чудненько.
Вот, а если бы Маск не потратил все карманные деньги в этих своих модных свитерах… бутиках. Короче, Маск, наверное, сделает выводы и больше не будет так часто делать импульсивные покупки…
(А никто и не говорит, что я не х(мяу)ню написал, но, вперед, ага, пишите шутки юмора получше и будет вам, ага, да…
Но, блин, ну, хз, а, вот, не могу я серьезно к этому относиться.
Ну, вот, что делать будут? Базу, подходы, софт, бла-бла… а стратегию-то порушат, вот, ну, к бабке не ходи.
А еще, вот, не купили бы, ну и что бы было?
Дебетовки бы стали продолжаться, а кредиты расти… и что? И или кридиты-невозвраты бы росли, либо активность бы снижалась (и с кредитами снижались бы дебеты, причем, в разы перевешивая в сторону «ухода дебетов». Кредиты бы стали реже одобрять, яро бы выэтосамовали бы про возвраты…
Вот, какой дальше будущее? За(мяу)бись и процветание? Что бы они?… что?
Вот и, нафига козе баян, если можно было бы просто подождать чуть и сделаться «тем самым, кто предоствил «не хуже», а часть косяков бы убрал»… и с каким удовольствием бы скакнули юзеры туда, а на ТКС бы гнали и клали…
А теперь «руководство сменилось, все х(мяу)ево»… «руководство сменилось, а проще/лучше/быстрее/менее х(мяу)ово не сделали — х(мяу)ово и, вообще, никуда не годится…»
И, в итоге?
И, в итоге, придет кто-то, кто даст «куда уйти» и, ну, все, пока ТКС, обслуживай долговые обязательства прошлых лет, е(мяу)и всем мозг, хоти быстрее повысить ликвидность, схреначивай косты со всего, сварганивай «уникальные штучки и тарифы», не давая юзеру нового, но, по другому упаковывая старое (ну, потому, что эволюция нужна, а ее без слияния процессов b2b и b2c (и пространства для ее добавляющим маневрам, как бы) крайне меньше, если ты не правильно/не оптимально/не так эффективно, как мог бы, извлекаешь прибыль… ну, а учиться новому ты уже не будешь. Ну, или будешь, но, типа, после «удара» (стука ластой) об дно, да? Ну, логично же?
Без вариантов, имхо, которые «круто и быстро это, да».
А на запчасти? Ну, блин, вот, не то же будет, имхо. Ну, вот, совсем.
Надеюсь, это стратегическая, которая для не того, чтобы развивать бизнес, который был куплен, продолжая «традиции и его, типа, ну, прошлые «развития вектора с траекториями»…
Ну, вот такие мысли, хз, чот, ну, блин, вот, правда, имхо (я бы хотел, если у кого будет, аргументов, что это «з(мяу)бись сделка», плз. Ну, в противовес «наитию, ощущениям и вывалившимся буковками сейчас сюда размышлениям»….
А еще, если коробку сделают и начнут «экспансию» — вот это будет круто.
В необанк и интеграцию с другими (всеми?) банками — да, тоже, круто. И очень круто сработает когда ЦБ вкатит в прод Цифровой Рубль, а тут в банках «а-а-а-а!!! Чтожеделать?! Мы не можем быть просто сервисной х(мяу)ней, где наша ликвидность, где наши кор. счета с баблишком, где все? Чо они нас без классики и «привычной преданности» юзают?! Конкурировать? Ну, блин! Это же делать нужно чо-чо-то, что не тарифы соберет оптимальнее, а удовлетворение от процесса юзеру даст больше, чем другой… кто так делает, вообще, ну, вы чо, вы нормальные там, вообще?
Ну, и т.д.
А ткс и что там на его почве может быть собрано (я бы с точкой им бы желал попробовать и смочь подружиться. С киви, точкой, юмани, wu, бла-бла, всякими Золотыми Коронами и, практически «маст хэв, хотя, хз, пока, нах, но маст, ваще-ваще, без вариантов» — с тем банком, что там озон мутит + с бинанс/яндекс/asap и прочими «-пэйми»,… а дальше, вот, в этом случае, это, реально, крутая… прямо, крутейшая шутка, имхо, может(могла бы/возможно, сможет) выйти… но, вот, какие варианты, какие вероятности, да, что цели такие и в процессах хватит… хз, короче, что так будет…
От.Как.То.Так…
Вот. Чот, б(мяу)ть, ваааще, блин, очень много понаписал. Высказался, ага, хах;)))
Но, типа, теперь коммент цельный и гештальтик закрыт, катарсис пройден, в этом больше нет потребности «размышления пробовать продолжать и далее копаться, пытаясь рассудить и понять». Ыы, какая-никакая, а польза (ну, не только, но, пусть так)
Такие дела;)
Интересно попадет ли Олег под санкции?
Могут при переводе средств со сделки в Лондон их заморозить.
Хаха, рублями заплатить ему, не дать вывести и спровоцировать санкции, а забрать бабло он из рф уже не сможет… вот, вааааще не уливился бы, если бы так, чисто, ну, ради «надо думать, любой может быть причина, даже самой «всратой», но, ну, типа «чтобы, просто, сделать, потому, что, а что бы и не сделать, раз «возможность такая, (возможно, я хз, не (мяу)бу, если честно, просто, ну, мысль такая. Гипотеза;)))
Короче, вот;))
Забавно, может, выйти, если в эту игру играть и что-то такое сделают… имхо;)
Да надоели со своими пушами! Надеюсь росбанк не будет предлагать кино и театры
+
Продашь комод? 😉
Завтра подписываем документы на открытие расчетных счетов в Росбанке.
На наши счета в Альфе никто из-за границы не может оплатить. И с наших валютных счетов даже в юанях в Китае отказываются принимать платежи из-за санкционности Альфа-банка.
Ну а что вы удивляетесь? Мы все валютные счета закрыли в день выхода санкций.
И тариф ВЭД отключили.
А вам куда-то конкретно нужно слать? Может, через золото/монеты, а там выхлопнуть их «взад» в местнык бабки в цб или еще где?
Могу ошибаться, но, полагаю, одна наша коллега именно такое нечто бы предложила бы провернуть, сейчас читая этот ваш коммент…
(Сейчас скину ей, вдруг не так или, наоборот, сейчас как всем поможет…)
Плохо, что так быстро
Расписки TCS Group на Московской бирже подскочили почти на 15,5%
А сколько циркулирует недостающих к 35%м этим до контрольного в стакане там? Может, докупать будут? Или я не то понял?
Помню классную стипендию от Потанина. Многим помогла во время учебы
Чую-чую - у банка, пока именуемого "ТИнькофф" появятся офисы...