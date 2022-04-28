Mastercard оценила потери от ухода из России в $34 млн Статьи редакции
Visa свои потери оценила в $35 млн, а траты на поддержку российских и украинских сотрудников — в $25 млн.
- Затраты компании после ухода из России составили $34 млн, говорится в отчётности Mastercard за первый квартал 2022 года.
- В основном это административные затраты, связанные с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, находящихся под санкциями.
- При этом компания получила $30 млн чистой прибыли в России, что позволило ей частично компенсировать потери. В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн.
- 27 апреля Visa сообщила, что потратила на уход из России $60 млн. Из них $25 млн — на поддержку российских и украинских сотрудников, ещё $35 млн — на деконсолидацию местного подразделения.
- Visa и Mastercard приостановили работу в стране 10 марта. Карты, выпущенные российскими банками, не работают за границей, в том числе для оплаты покупок, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» — «Национальная система платёжных карт».
6845 просмотров
Глава ВТБ предложил объединить банк с «Открытием» и РНКБ — «Ъ» Статьи редакции
Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.
Новости и тексты на фоне 65 дня «спецоперации»: ВТБ решили объединить с другими банками, Holiday Inn уйдёт из России Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Статья дополняется
В принципе если взять карту мир с хорошим кешбеком, то и мастеркард с визой не нужны)
Они нужны в первую очередь для работы в МИРЕ. А карта мир даже в Турции никому нахер не нужна
В принципе если жить в тайге безвылазно, то и весь мир не нужен.
Да вообщем-то для того, что бы купить картошку в пятёрочке, вообще карта не нужна, но не все же такие ограниченные по жизни, как Вы
кожа разглаживается каждый раз, когда очередной кремлебот уходит в бан
Ага, именно так. Троллинг?)
нее, виза по любому нужна будет.
Почти без потерь
грубо это <34 годовых зарплат штатовских программистов. это действительно не выглядит заметной суммой на фоне их оборота
Интересно конечно сколько именно дохода они потеряли потенциального. И сравнить с общим доходом всей компании.
В реальном выражении они потеряли 0,06% от своей годовой чистой прибыли.
p.s. vc борется за мою карму, до слёс, обнял-приподнял-на место поставил каждого.
2020
ООО "Мастеркард", оператор одноименной платежной системы в РФ и "дочка" MasterCard Europe, получило в 2020 году чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, что в 2,4 раза больше результата 2019 года.
Выручка компании выросла на 44,1% - до 15,7 млрд рублей. Валовая прибыль составила почти 6,6 млрд рублей, увеличившись на 41,2% по сравнению с 2019 годом.
ООО "Платежная система Виза", оператор платежной системы Visa (NYSE:V) в России, в 2020 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза - до 853,05 млн рублей, следует из отчета платежной системы.
Выручка компании выросла на 23,9% - до 18,6 млрд рублей, валовая прибыль - на 9,3%, до 1,4 млрд рублей.
Если честно, мне не верится в такие цифры, учитывая что у нас чуть ли не в каждой шаурмячной стоит терминал. Никто не мешает им занижать цифры, лишь бы показать "смотрте, мы ничегошеньки не потеряли от ухода"
Вопрос, а зачем они это делают?
Вместо того, чтобы как все, раздувать истерию по своим убыткам в предверии похода в суд за компенсациями, они говорят, что потеряли какую-то мелочь.
Это странно.
Особенно с учётом того, что в соседней теме Макдональдс от ухода потерял в четыре раза больше
Пара сотых долей процента от их дохода
Точно! И вообще им только на пользу!
Правда, что-то мне напоминает...
Да что там, пара тысячных, нет, миллионных процента.
Как думаете, ребятки, виза с мастером вернутся в Россию?
Даже если и вернутся, им уже не рады. Ну только если не будут раздавать деньги бесплатно)
Нет, или с условиями. Они уже второй раз поставили Россию
конечно вернутся,,, они вообще как мне кажется не особо хотели уходить, но изза давления ушли
Конечно вернутся.
Если мы будем няшами-стесняшами, то чоб и нет.
Да
Очень надеюсь, что вернутся 🥲
Если дел таблетки выпьет - может быть.
То что они сделали это намеренная диверсия. Попытка нанести урон экономике нашей страны. Где оборотные штрафы? Где посадки иностранного топ-менеджмента? Где антимонопольная служба? Частные конторки сговорились и отключили все международные платежи целой стране, пользуясь своим монопольным положением. С какой стати мы их просто так отпускаем с минимальными убытками для них?
Попытка нанести урон экономике нашей страны. Где посадки иностранного топ-менеджмента?
Там же, где и посадки топ-менеджмента государства, уничтожающего экономику другой страны (да и не только экономику)
Вы переоцениваете Россию в глазах цивилизованного мира, они просто не хотят иметь дело с дикарями.
Отключение карт пока самое большое западло из всех этих "санкций".
Они просто так свернули свою деятельность? Может быть причина была?)
Ну так и доходов не будет российских... Если бы оставались
Почему же не будет? Будет. У нас вся страна завязана на покупках чего угодно картами. Очень малый процент людей использует исключительно наличку и даже наше правительство стремилось создать условия по которым использовать наличку становится невыгодно.
По-божески
Что-то непонятные цифры. Потратили на закрытие не есть «потеряли». Было бы интересно глянуть на чистую прибыль в разрезе 19-20-21-22гг.
сумма не кажется значительной. совсем немного от годовой прибыли...
Не густо
"Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн"
и
"В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн"автор статьи, алло!
даже если 34, все равно не собираются в рф возвращаться, как бы не считали там чужие деньги
Прикинь, как всё сложно в этой финансовой отчётности!? Убытки от отдельных операций в сумме могут быть больше чистого убытка бизнеса. Я тебе больше скажу, убытки от отдельных операций и даже от всех операций в отдельной стране могут не учитывать часть расходов, они "грязные". Пиздец какой-то
Убытки - сумма всех убытков. Чистый убыток - доход минус расход
так это первый квартал..
Что-то они заврались с Visa и в годовой отчётности уже точно этого не скроешь.
копейки, даже не заметят
«Мир» озолотится)