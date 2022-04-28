Финансы
Крестьянский лолипоп

Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн Статьи редакции

Visa свои потери оценила в $35 млн, а траты на поддержку российских и украинских сотрудников — в $25 млн.

  • Затраты компании после ухода из России составили $34 млн, говорится в отчётности Mastercard за первый квартал 2022 года.
  • В основном это административные затраты, связанные с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, находящихся под санкциями.
  • При этом компания получила $30 млн чистой прибыли в России, что позволило ей частично компенсировать потери. В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн.
  • 27 апреля Visa сообщила, что потратила на уход из России $60 млн. Из них $25 млн — на поддержку российских и украинских сотрудников, ещё $35 млн — на деконсолидацию местного подразделения.
  • Visa и Mastercard приостановили работу в стране 10 марта. Карты, выпущенные российскими банками, не работают за границей, в том числе для оплаты покупок, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» — «Национальная система платёжных карт».

#новость #mastercard

2693 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
53 комментария
Написать комментарий...
Barbariska

В принципе если взять карту мир с хорошим кешбеком, то и мастеркард с визой не нужны)

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Они нужны в первую очередь для работы в МИРЕ. А карта мир даже в Турции никому нахер не нужна

Ответить
13 комментариев
Развернуть ветку
Пришелец

В принципе если жить в тайге безвылазно, то и весь мир не нужен.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Ага, именно так. Троллинг?)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Сергеев

Да вообщем-то для того, что бы купить картошку в пятёрочке, вообще карта не нужна, но не все же такие ограниченные по жизни, как Вы

Ответить
Развернуть ветку
Совет безопасности

Почти без потерь

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Цветков

Интересно конечно сколько именно дохода они потеряли потенциального. И сравнить с общим доходом всей компании.

Ответить
Развернуть ветку
Alex J. Alen

В реальном выражении они потеряли 0,06% от своей годовой чистой прибыли.

p.s. vc борется за мою карму, до слёс, обнял-приподнял-на место поставил каждого.

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

2020
ООО "Мастеркард", оператор одноименной платежной системы в РФ и "дочка" MasterCard Europe, получило в 2020 году чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, что в 2,4 раза больше результата 2019 года.
Выручка компании выросла на 44,1% - до 15,7 млрд рублей. Валовая прибыль составила почти 6,6 млрд рублей, увеличившись на 41,2% по сравнению с 2019 годом.
ООО "Платежная система Виза", оператор платежной системы Visa (NYSE:V) в России, в 2020 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза - до 853,05 млн рублей, следует из отчета платежной системы.
Выручка компании выросла на 23,9% - до 18,6 млрд рублей, валовая прибыль - на 9,3%, до 1,4 млрд рублей.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Лучина

Пара сотых долей процента от их дохода

Ответить
Развернуть ветку
sles

Точно! И вообще им только на пользу!
Правда, что-то мне напоминает...

Ответить
Развернуть ветку
Алексей

Ну так и доходов не будет российских... Если бы оставались

Ответить
Развернуть ветку
Alex J. Alen

Почему же не будет? Будет. У нас вся страна завязана на покупках чего угодно картами. Очень малый процент людей использует исключительно наличку и даже наше правительство стремилось создать условия по которым использовать наличку становится невыгодно.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Данный торшер

Как думаете, ребятки, виза с мастером вернутся в Россию?

Ответить
Развернуть ветку
Barbariska

Даже если и вернутся, им уже не рады. Ну только если не будут раздавать деньги бесплатно)

Ответить
5 комментариев
Развернуть ветку
Алексей

Нет, или с условиями. Они уже второй раз поставили Россию

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Vait Vait

Да

Ответить
Развернуть ветку
Щитпостер на зарплате

Конечно вернутся.

Ответить
Развернуть ветку
Alex J. Alen

Если мы будем няшами-стесняшами, то чоб и нет.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Кот Леопольд

Если честно, мне не верится в такие цифры, учитывая что у нас чуть ли не в каждой шаурмячной стоит терминал. Никто не мешает им занижать цифры, лишь бы показать "смотрте, мы ничегошеньки не потеряли от ухода"

Ответить
Развернуть ветку
Комплексный коктейль

По-божески

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pokrovsky

Не густо

Ответить
Развернуть ветку
ilia

"Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн"

и

"В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн"автор статьи, алло!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 53 комментария
CloudMTS
Что делать компаниям, которые уже внедрили SAP-системы

Разбираемся, как в изменившихся условиях обеспечить надёжность и безопасность данных.

Тинькофф
Стипендия Тинькофф: возможность не думать о подработках во время учебы

Рассказываем, почему первые годы обучения в вузе так важны будущему ИТ-специалисту для карьерного роста

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Устойчивые города: Москва
Ученые создали всепогодные солнечные батареи

Разработка принадлежит российским специалистам.

фото: НИТУ "МИСиС"
Точка
«Панк-банк»: как продажа диджитал-открыток помогла собрать 1,2 млн рублей на благотворительность

Руководитель имиджевых проектов в Точке Софья Масленникова — об особенностях запуска благотворительной акции и о том, каких ошибок можно было избежать.

Маркетинг
eLama.ru
Почему старт маркировки интернет-рекламы нужно отложить — мнение eLama

Уже через четыре месяца в России вступит в силу закон, по которому вся реклама в рунете будет проходить через единую систему учета. В сервисе eLama, через который запускает рекламу более 35 000 агентств и представителей среднего и малого бизнеса, уверены, что вступление закона в силу необходимо отложить. Почему — рассказывает операционный…

Финансы
Рая Хачатрян
Долю Тинькова в TCS Group купит компания Владимира Потанина, владельца «Норникеля» Статьи редакции

В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».

Маркетинг
Яндекс Реклама
Умная реклама: как алгоритмы научились собирать объявления для каждого пользователя

Онлайн реклама должна быть полезным инструментом, помогающим людям найти релевантные предложения и сделать правильный выбор. Сегодня технологии позволяют подбирать содержание и внешний вид рекламных объявлений индивидуально для каждого пользователя.

Личный опыт
Иван Замятин
Для меня объективная метрика — это «деньги в кассе». Ошибки при проверке гипотез на личном опыте

В этой статье поделюсь своим опытом и ошибками при запуске продуктов, а также примером проверки гипотезы в боевом режиме.

Ozon
Ozon проведёт форум для предпринимателей

И расскажет о готовых решениях, которые могут помочь бизнесу вырасти при резких изменениях рынка.

Маркетинг
Galina Kashichkina
Кейс GigAnt: CRM и процессы для масштабирования проекта в HR-Tech

Команда Интроверта расскажет о том, как с помощью автоматизации процессов в amoCRM удалось сократить процесс вывода кандидата на подработку в 2 раза, а конверсию в квалификацию лида увеличить на 25%, подключив все каналы обращений в CRM 🤘

Первичный процесс привлечения временных исполнителей
Крипто
MetaLamp
Блокчейн 2022: перспективы, возможности и проблемы внедрения технологии

Первой страной, где биткоин официально получил статус платежного средства стал Сальвадор. Есть прогнозы, что до конца 2022 года еще несколько государств признают криптовалюты. Предположительно, это будут Бразилия, Аргентина, Кения, Ливан, Филиппины. В США компании, которые предлагают сделки с цифровыми активами, в настоящее время работают в серой…

Медиа
Крестьянский лолипоп
«Яндекс» договорился с VK о продаже «Новостей» и «Дзена» Статьи редакции

Сумма сделки неизвестна.

Больше статей
null