Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн Статьи редакции
Visa свои потери оценила в $35 млн, а траты на поддержку российских и украинских сотрудников — в $25 млн.
- Затраты компании после ухода из России составили $34 млн, говорится в отчётности Mastercard за первый квартал 2022 года.
- В основном это административные затраты, связанные с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, находящихся под санкциями.
- При этом компания получила $30 млн чистой прибыли в России, что позволило ей частично компенсировать потери. В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн.
- 27 апреля Visa сообщила, что потратила на уход из России $60 млн. Из них $25 млн — на поддержку российских и украинских сотрудников, ещё $35 млн — на деконсолидацию местного подразделения.
- Visa и Mastercard приостановили работу в стране 10 марта. Карты, выпущенные российскими банками, не работают за границей, в том числе для оплаты покупок, а иностранных банков — не работают в России. Платежи внутри страны обрабатывает оператор карт «Мир» — «Национальная система платёжных карт».
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В принципе если взять карту мир с хорошим кешбеком, то и мастеркард с визой не нужны)
Они нужны в первую очередь для работы в МИРЕ. А карта мир даже в Турции никому нахер не нужна
В принципе если жить в тайге безвылазно, то и весь мир не нужен.
Ага, именно так. Троллинг?)
Да вообщем-то для того, что бы купить картошку в пятёрочке, вообще карта не нужна, но не все же такие ограниченные по жизни, как Вы
Почти без потерь
Интересно конечно сколько именно дохода они потеряли потенциального. И сравнить с общим доходом всей компании.
В реальном выражении они потеряли 0,06% от своей годовой чистой прибыли.
p.s. vc борется за мою карму, до слёс, обнял-приподнял-на место поставил каждого.
2020
ООО "Мастеркард", оператор одноименной платежной системы в РФ и "дочка" MasterCard Europe, получило в 2020 году чистую прибыль в размере 6,65 млрд рублей, что в 2,4 раза больше результата 2019 года.
Выручка компании выросла на 44,1% - до 15,7 млрд рублей. Валовая прибыль составила почти 6,6 млрд рублей, увеличившись на 41,2% по сравнению с 2019 годом.
ООО "Платежная система Виза", оператор платежной системы Visa (NYSE:V) в России, в 2020 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2019 годом в 1,7 раза - до 853,05 млн рублей, следует из отчета платежной системы.
Выручка компании выросла на 23,9% - до 18,6 млрд рублей, валовая прибыль - на 9,3%, до 1,4 млрд рублей.
Пара сотых долей процента от их дохода
Точно! И вообще им только на пользу!
Правда, что-то мне напоминает...
Ну так и доходов не будет российских... Если бы оставались
Почему же не будет? Будет. У нас вся страна завязана на покупках чего угодно картами. Очень малый процент людей использует исключительно наличку и даже наше правительство стремилось создать условия по которым использовать наличку становится невыгодно.
Как думаете, ребятки, виза с мастером вернутся в Россию?
Даже если и вернутся, им уже не рады. Ну только если не будут раздавать деньги бесплатно)
Нет, или с условиями. Они уже второй раз поставили Россию
Да
Конечно вернутся.
Если мы будем няшами-стесняшами, то чоб и нет.
Если честно, мне не верится в такие цифры, учитывая что у нас чуть ли не в каждой шаурмячной стоит терминал. Никто не мешает им занижать цифры, лишь бы показать "смотрте, мы ничегошеньки не потеряли от ухода"
По-божески
Не густо
"Mastercard оценила убытки от ухода из России в $34 млн"
и
"В итоге чистый убыток от работы в стране составляет всего $4 млн"автор статьи, алло!