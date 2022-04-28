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«Не понимаю, почему ему достался “Норникель“»: в 2008 году Олег Тиньков критиковал Владимира Потанина Статьи редакции

«Удачно родился».

О видео вспомнил в своём Telegram-канал «Финсайд» экономист Олег Анисимов.

Несправедливо, что наши отцы построили этот «Норильский никель», а он достался Прохорову и Потанину.

Его по-хорошему, как «Газпром», нужно деприватизировать и национализировать, потому что «Интеррос» развился за счёт «Норникеля», а «Норникель» построен нашими родителями.

Одно дело приватизировать издательство «Известия», ну или даже какой-нибудь «Росхлебопродукт». Но такая махина, которая была за миллиарды построена нашими зэками на деньги наших отцов и матерей — почему она должна принадлежать двум ребятам, которые удачно родились в номенклатурных семьях? Я против этого.

Олег Тиньков
в 2008 году, банку «Тинькофф» в это время два года
  • 27 апреля 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли Тинькова в TCS Group. Через семейный траст ему принадлежало 35% акций компании — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером «Тинькофф».

#олегтиньков

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