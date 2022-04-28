Несправедливо, что наши отцы построили этот «Норильский никель», а он достался Прохорову и Потанину.

Его по-хорошему, как «Газпром», нужно деприватизировать и национализировать, потому что «Интеррос» развился за счёт «Норникеля», а «Норникель» построен нашими родителями.

Одно дело приватизировать издательство «Известия», ну или даже какой-нибудь «Росхлебопродукт». Но такая махина, которая была за миллиарды построена нашими зэками на деньги наших отцов и матерей — почему она должна принадлежать двум ребятам, которые удачно родились в номенклатурных семьях? Я против этого.