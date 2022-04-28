«Не понимаю, почему ему достался “Норникель“»: в 2008 году Олег Тиньков критиковал Владимира Потанина Статьи редакции
«Удачно родился».
О видео вспомнил в своём Telegram-канал «Финсайд» экономист Олег Анисимов.
- 27 апреля 2022 года «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли Тинькова в TCS Group. Через семейный траст ему принадлежало 35% акций компании — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером «Тинькофф».
Уже через четыре месяца в России вступит в силу закон, по которому вся реклама в рунете будет проходить через единую систему учета. В сервисе eLama, через который запускает рекламу более 35 000 агентств и представителей среднего и малого бизнеса, уверены, что вступление закона в силу необходимо отложить. Почему — рассказывает операционный…
В начале апреля компания купила контроль в «Росбанке».
Первой страной, где биткоин официально получил статус платежного средства стал Сальвадор. Есть прогнозы, что до конца 2022 года еще несколько государств признают криптовалюты. Предположительно, это будут Бразилия, Аргентина, Кения, Ливан, Филиппины. В США компании, которые предлагают сделки с цифровыми активами, в настоящее время работают в серой…
Команда Интроверта расскажет о том, как с помощью автоматизации процессов в amoCRM удалось сократить процесс вывода кандидата на подработку в 2 раза, а конверсию в квалификацию лида увеличить на 25%, подключив все каналы обращений в CRM 🤘
Онлайн реклама должна быть полезным инструментом, помогающим людям найти релевантные предложения и сделать правильный выбор. Сегодня технологии позволяют подбирать содержание и внешний вид рекламных объявлений индивидуально для каждого пользователя.