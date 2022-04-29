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Фото «РИА Новости»

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 29 апреля: доллар — 72,29 рубля, евро — 75,31 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 70,69 рубля, евро — 74,34 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81 рубля.

«Сбер» продаёт доллары по 79,24 рубля, евро — 83,89 рубля. Покупает по 68,22 и 71,07 рубля соответственно.

Что происходит

ВТБ планируют объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком. С предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин, идею одобрили Путин и ЦБ, сообщают источники «Ъ».

«Стокманн» запустит сети собственных торговых марок. Первая называется Bellucci, компания планирует открыть 50 магазинов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. К весне 2023 года хотят открыть магазины других брендов — Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci. «Сбер» договорился о покупке «Стокманн» в январе 2022 года.

Власти Аргентины продолжают переговоры о строительстве завода совместно с «КамАЗом». По словам члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, «спецоперация» на Украине не повлияла на проект.

Владелец отелей Holiday Inn ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта в России и два источника «Ъ» из консультантов. Оператор входит в тройку крупнейших международных сетей отелей в стране, он управляет 29 гостиницами.

Производители колбас и сосисок рассказали о скором дефиците материалов для оболочки. Их запретили экспортировать из ЕС с 10 июля 2022 года, на европейские материалы приходилось 70% импорта. Осенью ассортимент этих продуктов может сократиться.

События предыдущего дня, 28 апреля — здесь.