Новости и тексты на фоне 65 дня «спецоперации»: ВТБ решили объединить с другими банками, Holiday Inn уйдёт из России Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 29 апреля: доллар — 72,29 рубля, евро — 75,31 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81 рубля.
«Сбер» продаёт доллары по 79,24 рубля, евро — 83,89 рубля. Покупает по 68,22 и 71,07 рубля соответственно.
Что происходит
ВТБ планируют объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком. С предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин, идею одобрили Путин и ЦБ, сообщают источники «Ъ».
«Стокманн» запустит сети собственных торговых марок. Первая называется Bellucci, компания планирует открыть 50 магазинов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. К весне 2023 года хотят открыть магазины других брендов — Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci. «Сбер» договорился о покупке «Стокманн» в январе 2022 года.
Власти Аргентины продолжают переговоры о строительстве завода совместно с «КамАЗом». По словам члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, «спецоперация» на Украине не повлияла на проект.
Владелец отелей Holiday Inn ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта в России и два источника «Ъ» из консультантов. Оператор входит в тройку крупнейших международных сетей отелей в стране, он управляет 29 гостиницами.
Производители колбас и сосисок рассказали о скором дефиците материалов для оболочки. Их запретили экспортировать из ЕС с 10 июля 2022 года, на европейские материалы приходилось 70% импорта. Осенью ассортимент этих продуктов может сократиться.
События предыдущего дня, 28 апреля — здесь.
Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.
Intercom уже нельзя оплатить российскими картами или по счету. В таких условиях рационально переходить на альтернативные сервисы как можно скорее. Но как быть, если вся история общения вашей компании с клиентами хранится в Intercom? У нас есть решение.
Впереди длинные выходные, дважды! А тут, понимаешь, колбаса и сосиски без оболочки. Но они настроение не испортят, нет, не в этот раз! Мы их вообще ложкой из банок можем есть, было бы чего.
Сарказм.
Всем хорошего дня, отличного настроения и прекрасных выходных!
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Идет колхозное собрание.
На повестке дня два вопроса:
1. Строительство амбара.
2. Строительство коммунизма.
Председатель: "В связи с отсутствием досок, предлагаю сразу перейти ко второму вопросу."
Те, кто не был ни в Стокманне ни разу, ни в Холидэй, щас как обычно за чашечкой Принцессы Нури
"Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci"
Что это за бездуховные названия? И, заметьте, в них нет букв "z" и "v". Не провокация ли это вражеская?
Звучит как заставка бразильского сериала
Лайфхак для производителей колбасы: если делать ее из бумаги, то оболочка не нужна 😆
Бумага сейчас подорожала,слишком буржуазные соски получатся
Производители колбасы: как, ещё бумаги добавить?! А долю картона, что, уменьшать? Так мы его на 80 лет вперёд закупили.
Точно. В рулонах продавать.
Сбербанк не продаёт доллары по 79 и даже по 92. Вообще не продаёт. Только со счета может выдать открытых до 09.03.
Да быть такого не может! Никогда такого не было, чтобы Сбербанк не отвечал за деньги и благосостояние клиентов.
В некоторых отделениях есть наличка. На днях купил.
Здравствуйте! Банки могут продавать только ту наличную валюту, которая поступила в кассу с 9 апреля 2022 года
Группа USB. Здесь все!
Никата, Стас, Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala, Ugo Carducci и Дюша Метёлкин.
Еще можно Dniwe ebanoe к ним добавить, тоже наша гордость.
Вот всё с этими камазами не так - то деталей не хватает, то букву "м" спиздили.
Все идет к одному банку. Ай да дед, вернул всех в СССР. Ай-да чекист из подворотни
"Открытие" на санации, так что рано или поздно их кто-то бы купил, не вечно же их ЦБ будет кормить.
Блин и чё с акциями ВТБ тогда будет?
Здесь не корректно построен заголовок. ВТБ один из крупнейших банков. Это под его крыло пойдут открытие и другой банк, потому как они не вывозят. Навряд ли акции ВТБ на фоне этой новости будут падать. Наоборот, прилив капитала.
Ничего хорошего
ВТБуй, не ВТБуй, все равно получишь ...й 🙂 как-то так
Объединятся с другими рандомными акциями с одобрения цб. Например с акциями волоколамского пластилина.
Наступил 65-й день нашей перестройки
дурДОМ2
Жить стало лучше, жить стало веселей!
Предлагаю нейминг: группа компаний "Ведро"
Девиз: Кидай в ведро, и через бедро! Аууф!
Sabrina Dwayne Scala Johnson?
Срочно импортировать баранов и ишаков и вырезать кишки!
а можно и не импортировать, местных брать, они ради победы над клятым западом думаю пожертвуют
Так они чуть что разбегаются, вон даже яиц не хватает с Зю разьезжать на тачках купленных у стран НАТО.
Дожили, курс рубля на криптобирже узнаем.
Год газового баллона