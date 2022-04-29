{"id":13449,"url":"\/distributions\/13449\/click?bit=1&hash=346c12e64d4bdf1435ab4cac622b6464f6e5e16a68df8fe3c1bda245476be426","title":"\u041a\u0430\u043a\u0443\u044e \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 vc.ru \u0438 \u043a\u0442\u043e \u0435\u0451 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u0442","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"4d28b3a2-38af-56e2-b358-febd70eb4bcf","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 65 дня «спецоперации»: ВТБ решили объединить с другими банками, Holiday Inn уйдёт из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

4796 просмотров
Фото «РИА Новости»

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 29 апреля: доллар — 72,29 рубля, евро — 75,31 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 70,69 рубля, евро — 74,34 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81 рубля.

«Сбер» продаёт доллары по 79,24 рубля, евро — 83,89 рубля. Покупает по 68,22 и 71,07 рубля соответственно.

Что происходит

ВТБ планируют объединить в общую группу с «Открытием» и Российским национальным коммерческим банком. С предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин, идею одобрили Путин и ЦБ, сообщают источники «Ъ».

«Стокманн» запустит сети собственных торговых марок. Первая называется Bellucci, компания планирует открыть 50 магазинов в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. К весне 2023 года хотят открыть магазины других брендов — Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci. «Сбер» договорился о покупке «Стокманн» в январе 2022 года.

Купить рекламу Отключить

Власти Аргентины продолжают переговоры о строительстве завода совместно с «КамАЗом». По словам члена аргентинско-российского делового клуба Поли Коусиньо, «спецоперация» на Украине не повлияла на проект.

Владелец отелей Holiday Inn ведет переговоры с собственниками российских гостиниц о расторжении договоров на управление, рассказал один из собственников объекта в России и два источника «Ъ» из консультантов. Оператор входит в тройку крупнейших международных сетей отелей в стране, он управляет 29 гостиницами.

Производители колбас и сосисок рассказали о скором дефиците материалов для оболочки. Их запретили экспортировать из ЕС с 10 июля 2022 года, на европейские материалы приходилось 70% импорта. Осенью ассортимент этих продуктов может сократиться.

События предыдущего дня, 28 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
57 комментариев
Написать комментарий...
Вадим Д.

Впереди длинные выходные, дважды! А тут, понимаешь, колбаса и сосиски без оболочки. Но они настроение не испортят, нет, не в этот раз! Мы их вообще ложкой из банок можем есть, было бы чего.
Сарказм.
Всем хорошего дня, отличного настроения и прекрасных выходных!

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
S.Capusta

Идет колхозное собрание.
На повестке дня два вопроса:
1. Строительство амбара.
2. Строительство коммунизма.
Председатель: "В связи с отсутствием досок, предлагаю сразу перейти ко второму вопросу."

Ответить
Развернуть ветку
Юности вольная птица

Те, кто не был ни в Стокманне ни разу, ни в Холидэй, щас как обычно за чашечкой Принцессы Нури

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala и Ugo Carducci"

Что это за бездуховные названия? И, заметьте, в них нет букв "z" и "v". Не провокация ли это вражеская?

Ответить
Развернуть ветку
Относительный супер_стар

Звучит как заставка бразильского сериала

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Джавахарлал Неру

Лайфхак для производителей колбасы: если делать ее из бумаги, то оболочка не нужна 😆

Ответить
Развернуть ветку
Никита Каляев

Бумага сейчас подорожала,слишком буржуазные соски получатся

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Производители колбасы: как, ещё бумаги добавить?! А долю картона, что, уменьшать? Так мы его на 80 лет вперёд закупили.

Ответить
8 комментариев
Развернуть ветку
Kir Lazare

Точно. В рулонах продавать.

Ответить
Развернуть ветку
Nick Name

Сбербанк не продаёт доллары по 79 и даже по 92. Вообще не продаёт. Только со счета может выдать открытых до 09.03.

Ответить
Развернуть ветку
Ледяной украинец

Да быть такого не может! Никогда такого не было, чтобы Сбербанк не отвечал за деньги и благосостояние клиентов.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Иван Иванов

В некоторых отделениях есть наличка. На днях купил.

Ответить
Развернуть ветку
Сбер

Здравствуйте! Банки могут продавать только ту наличную валюту, которая поступила в кассу с 9 апреля 2022 года

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Sasha Nris

Группа USB. Здесь все!
Никата, Стас, Aurana, D.Molina, Marco Di Radi, Peter Jorgen, Sabrina Scala, Ugo Carducci и Дюша Метёлкин.

Ответить
Развернуть ветку
Kir Lazare

Еще можно Dniwe ebanoe к ним добавить, тоже наша гордость.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вот всё с этими камазами не так - то деталей не хватает, то букву "м" спиздили.

Ответить
Развернуть ветку
Ледяной украинец

Все идет к одному банку. Ай да дед, вернул всех в СССР. Ай-да чекист из подворотни

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

"Открытие" на санации, так что рано или поздно их кто-то бы купил, не вечно же их ЦБ будет кормить.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Baby tonight

Блин и чё с акциями ВТБ тогда будет?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Гайдар

Здесь не корректно построен заголовок. ВТБ один из крупнейших банков. Это под его крыло пойдут открытие и другой банк, потому как они не вывозят. Навряд ли акции ВТБ на фоне этой новости будут падать. Наоборот, прилив капитала.

Ответить
7 комментариев
Развернуть ветку
Tom S

Ничего хорошего

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

ВТБуй, не ВТБуй, все равно получишь ...й 🙂 как-то так

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Объединятся с другими рандомными акциями с одобрения цб. Например с акциями волоколамского пластилина.

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ Майор

Наступил 65-й день нашей перестройки

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шульга

дурДОМ2

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Жить стало лучше, жить стало веселей!

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Мазаев

Предлагаю нейминг: группа компаний "Ведро"

Ответить
Развернуть ветку
Ледяной украинец

Девиз: Кидай в ведро, и через бедро! Аууф!

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Гальгомеж Тындербаев

Sabrina Dwayne Scala Johnson?

Ответить
Развернуть ветку
Неизвестный Неизвестный

Срочно импортировать баранов и ишаков и вырезать кишки!
а можно и не импортировать, местных брать, они ради победы над клятым западом думаю пожертвуют

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Кондратьев

Так они чуть что разбегаются, вон даже яиц не хватает с Зю разьезжать на тачках купленных у стран НАТО.

Ответить
Развернуть ветку
Пришелец

Дожили, курс рубля на криптобирже узнаем.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Мочалин

Год газового баллона

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 57 комментариев
Торговля
Владимир Торопов
Как Амазон выжимает из сотрудников максимум

Жестокость капиталистов или борьба против ленивых и вороватых сотрудников — что творится на складах Амазон?

Приёмная
Алина
Человек нашёл меня в соц.сетях, чтобы рассказать, что ему доступен вход в моё банковское приложение Альфа-Мобайл
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Маша Цепелева
Глава ВТБ предложил объединить банк с «Открытием» и РНКБ — «Ъ» Статьи редакции

Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.

Точка
«Панк-банк»: как продажа диджитал-открыток помогла собрать 1,2 млн рублей на благотворительность

Руководитель имиджевых проектов в Точке Софья Масленникова — об особенностях запуска благотворительной акции и о том, каких ошибок можно было избежать.

CloudMTS
Что делать компаниям, которые уже внедрили SAP-системы

Разбираемся, как в изменившихся условиях обеспечить надёжность и безопасность данных.

Торговля
Oleg Ast
Wildberries по итогам первого квартала увеличила оборот на 95%

На фоне санкций против России маркетплейсы столкнулись с дефицитом товаров. Некоторые из них начали расширять ассортимент за счет прямых закупок у производителей.

Ozon
Ozon проведёт форум для предпринимателей

И расскажет о готовых решениях, которые могут помочь бизнесу вырасти при резких изменениях рынка.

Маркетинг
Carrot quest
Как переехать в Carrot quest с Intercom и сохранить данные о каждом клиенте

Intercom уже нельзя оплатить российскими картами или по счету. В таких условиях рационально переходить на альтернативные сервисы как можно скорее. Но как быть, если вся история общения вашей компании с клиентами хранится в Intercom? У нас есть решение.

Тинькофф
Стипендия Тинькофф: возможность не думать о подработках во время учебы

Рассказываем, почему первые годы обучения в вузе так важны будущему ИТ-специалисту для карьерного роста

Офлайн
Проект Ошибатор
Из прошлого в будущее социального предпринимательства – новая роль в экономике России

Что сегодня происходит в России с социальным предпринимательством, как IT-инструменты влияют на бизнес и какие проекты становятся инвестиционно привлекательными?

Устойчивые города: Москва
Ученые создали всепогодные солнечные батареи

Разработка принадлежит российским специалистам.

фото: НИТУ "МИСиС"
Больше статей
null