Как переехать в Carrot quest с Intercom и сохранить данные о каждом клиенте

Intercom уже нельзя оплатить российскими картами или по счету. В таких условиях рационально переходить на альтернативные сервисы как можно скорее. Но как быть, если вся история общения вашей компании с клиентами хранится в Intercom? У нас есть решение.