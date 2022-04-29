Финансы
Маша Цепелева

Глава ВТБ предложил объединить банк с «Открытием» и РНКБ — «Ъ» Статьи редакции

Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.

  • Глава ВТБ Андрей Костин обратился к Михаилу Мишустину с предложением объединить банк в общую группу с «Открытием» и «Российским национальным коммерческим банком» (РНКБ, крупнейший банк Крыма и Севастополя). Идею одобрил Путин, уточнил один из источников «Ъ».
  • Так банки смогут сэкономить на отделениях и расходах на персонал, считает он. С этим согласился и источник в правительстве. По информации издания, предложение поддержал Банк России. В регуляторе и Минфине на вопросы не ответили. В ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев.
  • «Открытием» руководит Михаил Задорнов, в 2005–2018 годах он возглавлял ВТБ24. До 2014 года РНКБ был дочерней структурой «Банка Москвы», который входил в группу ВТБ.
  • У ВТБ — 16 млн активных клиентов на конец 2021 года. У «Открытия» на конец 2020 года — 3,1 млн, у РНКБ — 2,2 млн, приводит данные газета. Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января 2022 года суммарные активы ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ — 22,9 трлн рублей, совокупный капитал — 2,24 трлн рублей. У «Сбера» — 38,3 трлн рублей и 5,16 трлн рублей соответственно.
  • По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ — около 2 тысяч офисов, у «Сбера» — более 13,2 тысячи.
  • ЦБ планировал продать «Открытие», но в марте 2022 года приостановил подготовку к сделке. 1 марта «Открытие», ВТБ и ещё пять банков попали в список для отключения от SWIFT.

#новость #втб

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30 комментариев
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vic smirnoff

Идею одобрил Путин
 В этой стране хоть мышь может пернуть без одобрения Путина?...
PS: риторический вопрос.

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Сильный кофе

Ваш комментарий не одобрен. Откройте дверь и ждите наряд с бутылкой.

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Andrew Volosnikov

Добавлю. У ВТБ 70 капитала - префы, выпущенные в пользу государства и для спасения банка. Не банк, а недоразумение.

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ROME

А еще бюджетников заставляю для ЗП открывать только ВТБ МИР

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vic smirnoff

...в конечном итоге останется один Сбер.

PS: видимо, неспроста Олежек решил срочно продавать свою долю в банке. Возможно, грядет серьезный передел банковской системы и национализация всех активов.

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Qnoc

Для здоровой конкуренции на рынке конечно должно хотя бы три банка остаться — Сберкасса, Сбербанк и Сберрокет.

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Roman Vasilev

Сберкасса, Внешэконом и Росссельхоз их достаточно будет

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Серега Филатов

СберТинькофф. Ой...

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Denis Kiselev

Сберкофф / Сберофф

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Иван Шеметов

какую же хуйню порой здесь несут

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Pavel Petel

Олежа не хочет, что бы его санкции придавили в условиях, когда зарабатывать в РФ будут разве что схематозы по их обходу.

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Динара

Про Рнкб вспомнили 😅

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Щитпостер на зарплате

Закрытие.

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Alexey Shklyaev

А референдум среди сотрудников рнкб и открытия проводили?

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Revenant

А что это будет означать для клиентов банка? Что-то существенно изменится?

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S.Capusta

Для клиентов банка это будет означать, что банка ВТБ больше нет.
Типа мы сейчас сольемся, и вуаля, опять чистенькие!
Типа всех перехитрили и запутали.
Как сказала Набиуллина, началась трансформация экономики

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Вадим Д.

Существенно всё меняется несколько раз в день, но клиенты банка могут быть спокойны – лучше не будет, но отрицательного роста будет много.
Сарказм.

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AAAAA

Обо всем компании лично тебя предупредят об изменениях. Да и из текста понятно что только плюсы

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Serp

Вот "Открытие" реально жалко, на данный момент это единственный банк из перечисленных который конкурентен на рынке. И я являясь клиентом большого множества банков, на данный момент сделал основным. Грустно что его скинут в общий котел :(

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Маргарита Турман

Они решили что бы и открытие стало санкционным банком )))

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Алексей Згировский

Он итак уже санкционный банк, поэтому сильно ничего не поменяется

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Белл Звонович

А может сперва сделать нормально приложение банка?

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quaitiz

да наверное уже пора забывать про нормальные приложения, удобный сервис и честные условия. В ближайшие годы мы все сольёмся с государством, конкуренции не будет, поэтому в лучшем случае будет уровень сбербанка, в худшем дойдём до россельхоза и подобным.

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Ако Чавчавадзе

Логичное решение для снижения костов

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Борис Вишневский

Жаль Открытие, если это действительно будет так. Хотя приватизировать его, конечно, сейчас вряд ли получится. Интересна в данном случае судьба @Точка

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Mishka

F акционерам ВТБ (если такие еще оставались)

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Garmonbon

началось формирование госбанка

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varchar

Эмм… Сэкономить на персонале? То есть новая волна безработных? Вряд ли же они имеют ввиду топ-менеджмент.

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xv svs

Хм, а зачем они объединяют санкционный крупняк? Было 3-4 больших окологосударственных банков, станет один. Сбер - 2 штоле?

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Слегка Придурковатый

Дебанкизация.

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