Глава ВТБ предложил объединить банк с «Открытием» и РНКБ — «Ъ» Статьи редакции
Идею одобрил президент и ЦБ, говорят источники издания.
- Глава ВТБ Андрей Костин обратился к Михаилу Мишустину с предложением объединить банк в общую группу с «Открытием» и «Российским национальным коммерческим банком» (РНКБ, крупнейший банк Крыма и Севастополя). Идею одобрил Путин, уточнил один из источников «Ъ».
- Так банки смогут сэкономить на отделениях и расходах на персонал, считает он. С этим согласился и источник в правительстве. По информации издания, предложение поддержал Банк России. В регуляторе и Минфине на вопросы не ответили. В ВТБ, «Открытии» и РНКБ отказались от комментариев.
- «Открытием» руководит Михаил Задорнов, в 2005–2018 годах он возглавлял ВТБ24. До 2014 года РНКБ был дочерней структурой «Банка Москвы», который входил в группу ВТБ.
- У ВТБ — 16 млн активных клиентов на конец 2021 года. У «Открытия» на конец 2020 года — 3,1 млн, у РНКБ — 2,2 млн, приводит данные газета. Согласно рейтингу «Интерфакс-100», на 1 января 2022 года суммарные активы ВТБ, «ФК Открытие» и РНКБ — 22,9 трлн рублей, совокупный капитал — 2,24 трлн рублей. У «Сбера» — 38,3 трлн рублей и 5,16 трлн рублей соответственно.
- По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ — около 2 тысяч офисов, у «Сбера» — более 13,2 тысячи.
- ЦБ планировал продать «Открытие», но в марте 2022 года приостановил подготовку к сделке. 1 марта «Открытие», ВТБ и ещё пять банков попали в список для отключения от SWIFT.
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Идею одобрил Путин
В этой стране хоть мышь может пернуть без одобрения Путина?...
PS: риторический вопрос.
Ваш комментарий не одобрен. Откройте дверь и ждите наряд с бутылкой.
Добавлю. У ВТБ 70 капитала - префы, выпущенные в пользу государства и для спасения банка. Не банк, а недоразумение.
А еще бюджетников заставляю для ЗП открывать только ВТБ МИР
...в конечном итоге останется один Сбер.
PS: видимо, неспроста Олежек решил срочно продавать свою долю в банке. Возможно, грядет серьезный передел банковской системы и национализация всех активов.
Для здоровой конкуренции на рынке конечно должно хотя бы три банка остаться — Сберкасса, Сбербанк и Сберрокет.
Сберкасса, Внешэконом и Росссельхоз их достаточно будет
СберТинькофф. Ой...
Сберкофф / Сберофф
какую же хуйню порой здесь несут
Олежа не хочет, что бы его санкции придавили в условиях, когда зарабатывать в РФ будут разве что схематозы по их обходу.
Про Рнкб вспомнили 😅
Закрытие.
А референдум среди сотрудников рнкб и открытия проводили?
А что это будет означать для клиентов банка? Что-то существенно изменится?
Для клиентов банка это будет означать, что банка ВТБ больше нет.
Типа мы сейчас сольемся, и вуаля, опять чистенькие!
Типа всех перехитрили и запутали.
Как сказала Набиуллина, началась трансформация экономики
Существенно всё меняется несколько раз в день, но клиенты банка могут быть спокойны – лучше не будет, но отрицательного роста будет много.
Сарказм.
Обо всем компании лично тебя предупредят об изменениях. Да и из текста понятно что только плюсы
Вот "Открытие" реально жалко, на данный момент это единственный банк из перечисленных который конкурентен на рынке. И я являясь клиентом большого множества банков, на данный момент сделал основным. Грустно что его скинут в общий котел :(
Они решили что бы и открытие стало санкционным банком )))
Он итак уже санкционный банк, поэтому сильно ничего не поменяется
А может сперва сделать нормально приложение банка?
да наверное уже пора забывать про нормальные приложения, удобный сервис и честные условия. В ближайшие годы мы все сольёмся с государством, конкуренции не будет, поэтому в лучшем случае будет уровень сбербанка, в худшем дойдём до россельхоза и подобным.
Логичное решение для снижения костов
Жаль Открытие, если это действительно будет так. Хотя приватизировать его, конечно, сейчас вряд ли получится. Интересна в данном случае судьба @Точка
F акционерам ВТБ (если такие еще оставались)
началось формирование госбанка
Эмм… Сэкономить на персонале? То есть новая волна безработных? Вряд ли же они имеют ввиду топ-менеджмент.
Хм, а зачем они объединяют санкционный крупняк? Было 3-4 больших окологосударственных банков, станет один. Сбер - 2 штоле?
Дебанкизация.