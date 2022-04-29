Финансы
Престижный Данила

ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14% Статьи редакции

Это второе понижение за месяц.

«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — объяснил своё решение регулятор.

До этого ЦБ снизил ключевую ставку 8 апреля — с 20% до 17%.

В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%. В 2023 году она снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе.

Динамика ключевой ставки с сентября 2013 года по апрель 2022-го

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.

#новость #ключеваяставка

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73 комментария
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Слегка Придурковатый

И на душе так сразу хорошо стало. Теперь точно заживём!

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Егор Томин

Как это скажется например на стоимости техники? 🤔

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Makar Homenko

Цена вырастет!

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10 комментариев
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Борис Вишневский

Никак, т.к. рубль теперь фактически не свободно конвертируемая валюта, ставка на курс практически не влияет

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Щитпостер на зарплате

Уже дешевеет.

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2 комментария
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Evgeniy Zorin

так, для справки:

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Noblesse. tv

Зачем на них равняться? у нас свой путь!
Вы ещё предложите кредиты под 2% населению раздавать...

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8 комментариев
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Мурад Муртазалиев

Я как-то новости на федеральном ТВ смотрел. Там ведущие и эксперты рассказали, как омерика загибается, ставки на ипотеку подняли. А вот какая ставка в цифрах так и не сказали)

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2 комментария
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AstraN

Они бы и рады сейчас поднять, чтобы инфляцию сбить, но гигантский навес долгов не позволяет, последние 5 лет почти все печатают деньги бешеными темпами. Так что похоже привет стагфляция.
И ничего хорошего в этом нет.

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3 комментария
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Дмитрий Козин

Умный парень. Теперь подумай, кто оплачивает сейчас их инфляцию в 8-12% последние два года.

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best planken

думаю тенденция ясна, ждем и дальше.
Как и снижения все % ставок потом, а спекулянты кто решил необоснованно на ажиотаже в 5-7 аз взвинтить цены - пойдут лесом, а тем кто повелся на этом - получат урок!
надеюсь кто-то учится на этих уроках ?))

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Pavel Petel

Если подняли, значит обоснованно. Иначе не бывает.

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9 комментариев
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Ni Ck

Кручу верчу, рыночную экономику не хочу

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ROME

Туда сюда обратно, о боже как приятно

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Noblesse. tv

резкий подъём с 9,5% до 20% - "П*здец, всё пропало"...
снижение 20%->17%->14%- "Ну теперь то заживём лучше, чем раньше"...

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Вадим Д.

А ставки по ипотеке всё равно поднимут!
Риски перестали, оказывается, нарастать. Отрадно.
Сарказм.

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Сидор

Снизят ставки.

Путин уже сказал - льготную надо давать под 9%. Мишустин ответил:«Сделаем!».

И обычная станет 15-16% годовых.

Будут ли брать под такие проценты - большой вопрос.

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3 комментария
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Кто то из паралельной вселенной

КУДА

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Sergey Luzgin

Отрицательный рост ключевой ставки

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Ni Ck

Ставку опустили и доллар упал. Как это работает??

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Roman Turkin

а вот так

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Андрей

Вклад "Сейф" в ВТБ в связи с этим сожмется до "кубышки".
А, нет, бренд "Кубышка" уже занят же...

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Вадим Д.

"Конвертик" будет называться.

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3 комментария
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Алеоп

Интересно, сильно статья дополнится

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Слегка Придурковатый
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Борис Вишневский

Затягиваем пояса

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Алексей Дымов

1) стабилизация курса
2) снижение учетной ставки
3) запуск инвестирования в экономику в рублях

30 лет полагались на внешние правила, свои только начинаем внедрять

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Vasiliy Balandin

Всё теперь не боимся ничего

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Я никто и звать меня никак

Логично

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Эмиль Б.

Давайте роняйте ставку по ипотеке тоже

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Philip Poteryahin

Скоро жить будет дешевле чем до начала операции.

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Soulis

"В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%."
Интересно, это действительно так или из разряда как всё видят наши органы власти, т.е. слишком позитивно?

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Elena Kuznetsova

Молодец Набиуллина, вовремя сработала. Теперь осталось рубль хотя бы к 50 вернуть и вот тогда запад поймёт, что он наделал. Это же надо на огромную державу тявку открывать. Дальше обрубим газ и затем дело за Китаем скупать их обанкротившиеся предприятия за копейки. Zа Россию!

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