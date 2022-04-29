ЦБ снизил ключевую ставку с 17% до 14% Статьи редакции
Это второе понижение за месяц.
«Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки», — объяснил своё решение регулятор.
До этого ЦБ снизил ключевую ставку 8 апреля — с 20% до 17%.
В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%. В 2023 году она снизится до 5,0-7,0%, а в 2024 году вернётся к 4%, считают в регуляторе.
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты, которые банки могут устанавливать по кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
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И на душе так сразу хорошо стало. Теперь точно заживём!
Как это скажется например на стоимости техники? 🤔
Цена вырастет!
Никак, т.к. рубль теперь фактически не свободно конвертируемая валюта, ставка на курс практически не влияет
Уже дешевеет.
так, для справки:
Зачем на них равняться? у нас свой путь!
Вы ещё предложите кредиты под 2% населению раздавать...
Я как-то новости на федеральном ТВ смотрел. Там ведущие и эксперты рассказали, как омерика загибается, ставки на ипотеку подняли. А вот какая ставка в цифрах так и не сказали)
Они бы и рады сейчас поднять, чтобы инфляцию сбить, но гигантский навес долгов не позволяет, последние 5 лет почти все печатают деньги бешеными темпами. Так что похоже привет стагфляция.
И ничего хорошего в этом нет.
Умный парень. Теперь подумай, кто оплачивает сейчас их инфляцию в 8-12% последние два года.
думаю тенденция ясна, ждем и дальше.
Как и снижения все % ставок потом, а спекулянты кто решил необоснованно на ажиотаже в 5-7 аз взвинтить цены - пойдут лесом, а тем кто повелся на этом - получат урок!
надеюсь кто-то учится на этих уроках ?))
Если подняли, значит обоснованно. Иначе не бывает.
Кручу верчу, рыночную экономику не хочу
Туда сюда обратно, о боже как приятно
резкий подъём с 9,5% до 20% - "П*здец, всё пропало"...
снижение 20%->17%->14%- "Ну теперь то заживём лучше, чем раньше"...
А ставки по ипотеке всё равно поднимут!
Риски перестали, оказывается, нарастать. Отрадно.
Сарказм.
Снизят ставки.
Путин уже сказал - льготную надо давать под 9%. Мишустин ответил:«Сделаем!».
И обычная станет 15-16% годовых.
Будут ли брать под такие проценты - большой вопрос.
КУДА
Отрицательный рост ключевой ставки
Ставку опустили и доллар упал. Как это работает??
а вот так
Вклад "Сейф" в ВТБ в связи с этим сожмется до "кубышки".
А, нет, бренд "Кубышка" уже занят же...
"Конвертик" будет называться.
Интересно, сильно статья дополнится
Затягиваем пояса
1) стабилизация курса
2) снижение учетной ставки
3) запуск инвестирования в экономику в рублях
30 лет полагались на внешние правила, свои только начинаем внедрять
Всё теперь не боимся ничего
Логично
Давайте роняйте ставку по ипотеке тоже
Скоро жить будет дешевле чем до начала операции.
"В 2022 году ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 18,0-23,0%."
Интересно, это действительно так или из разряда как всё видят наши органы власти, т.е. слишком позитивно?
Молодец Набиуллина, вовремя сработала. Теперь осталось рубль хотя бы к 50 вернуть и вот тогда запад поймёт, что он наделал. Это же надо на огромную державу тявку открывать. Дальше обрубим газ и затем дело за Китаем скупать их обанкротившиеся предприятия за копейки. Zа Россию!