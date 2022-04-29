Россия в зоне «колоссальной неопределённости»: главное из выступления Набиуллиной о снижении ключевой ставки до 14% Статьи редакции
Нижняя точка спада ВВП придётся на четвёртый квартал, в ближайшие годы экспорт из России начнёт снижаться, заявила Эльвира Набиуллина.
После снижения ключевой ставки с 17% до 14% глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, где рассказала о причинах такого решения и развитии экономической ситуации в стране.
- Ситуация на рынке труда России достаточно спокойная. В будущем структура занятости будет меняться. Может потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — географически и между отраслями и профессиями.
- В 2022 году предполагаемый профицит счёта в России может составить $145 млрд. Но эта ситуация неблагоприятная — она отражает сильное сокращение импорта по сравнению с экспортом.
- Экспорт из России в ближайшие годы снизится на фоне геополитики, произойдёт «переориентация» торговых потоков. Импорт начнет восстанавливаться, а экспорт продолжит снижение, в том числе из-за падения мировых цен на основные экспортные товары.
Нижняя точка спада ВВП придется на четвёртый квартал 2022 года. Согласно прогнозу ЦБ, падение составит 12,5-16,5% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года.
- Россия находится в зоне «колоссальной неопределённости». Снижение предложения опережает снижение спроса, в будущем это может измениться. Инфляция на следующие 12 месяцев будет около 10-12%.
- ЦБ не стремится во что бы то ни стало вернуть инфляцию к цели. «Пережатый» спрос грозит рисками для экономики: может сложиться ситуация, когда цены растут низкими темпами, но товары и услуги либо ограничены, либо их нет.
- ЦБ допускает, что до конца 2022 года не будет пространства для снижения ключевой ставки. В будущем регулятор будет делать более размеренные шаги в изменении ставки.
- Регулятор готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно. Досрочного снятия валютных ограничений для россиян до 9 сентября не будет. Также ЦБ не видит рисков дефолта.
ЦБ изучает возможности допустить нерезидентов к инвестициям в российские акции. Также регулятор поддержал предложение о объединении банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ.
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А теперь давайте переводить с чиновничьего на человеческий.
Ситуация на рынке труда России достаточно спокойная. В будущем структура занятости будет меняться. Может потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — географически и между отраслями и профессиями.
Пока что работодатели ещё ссут закрывать рабочие места, отправляя всех в неоплачеваемые отпуска, что б к ним не пришли люди в погонах, но скоро кучу людей выгонят на улицу.
В 2022 году предполагаемый профицит счёта в России может составить $145 млрд. Но эта ситуация неблагоприятная — она отражает сильное сокращение импорта по сравнению с экспортом.
Импорт в страну схлопнулся, потому что никому не нужно лезть в это болото через белые схемы.
Экспорт из России в ближайшие годы снизится на фоне геополитики, произойдёт «переориентация» торговых потоков. Импорт начнет восстанавливаться, а экспорт продолжит снижение, в том числе из-за падения мировых цен на основные экспортные товары.
Челноки и оверпрайснутые китайские товары со временем заполонят рынок, а вот закупать что-то в Россиюшке будут всё меньше и меньше.
Россия находится в зоне «колоссальной неопределённости». Снижение предложения опережает снижение спроса, в будущем это может измениться.
Дефициту определенных категорий товаров быть.
Инфляция на следующие 12 месяцев будет около 10-12%.
Остаткам рублевых сбережений звезда.
ЦБ не стремится во что бы то ни стало вернуть инфляцию к цели. «Пережатый» спрос грозит рисками для экономики: может сложиться ситуация, когда цены растут низкими темпами, но товары и услуги либо ограничены, либо их нет.
Будем дальше рисовать искуственный курс рубля, но на пол шишечки.
Досрочного снятия валютных ограничений для россиян до 9 сентября не будет. Также ЦБ не видит рисков дефолта.
Рисков дефолта мы не видим, но продолжим отжимать у вас доллары за бесценок, потому что иначе рублями только печку топить останется.
ЦБ изучает возможности допустить нерезидентов к инвестициям в российские акции.
Это не инвестиционный климат в жопе, это мы просто не допускаем абы кого до инвестиций в Россиюшку.
Про это и говорить грустно. Уверен, под окнами ЦБ сейчас целая очередь из нерезидентов, желающих во что-нибудь тут поинвестировать.
Интересно почитать что ты писал 2014 году. Наверное тоже одну фигню с видом заумности. если уж подходить серьёзно потому что сказала набиуллина то ключевое здесь слово "неопределенность." Которая произрастает из политических причин. Вот от решения этих политических причин и будет зависеть состояние экономики поэтому все прогнозы которые сейчас пишут полная херня.
Эльвира без брошки - это начало конца
Как Ария без Кипелова.
Как КиШ без Князя (и Шута)
А то что она в черном тебя не смутило?
Как всегда - ничего полезного
Не согласен, супер полезно. У нас в компании, так же как и всех стоит большущий вопрос как собрать прогнозную модель хотя бы до конца года, а с нашим циклом это вообще 3-5 лет.
И те ориентиры, которые даёт Эльвира можно использовать. По ВВП, Инфляции и ключевой.
Экономисты у нас уже сели вписывать показатели как прогнозирует ЦБ и вторую версию где все показатели от ЦБ х1,5
Если вы ей верите, то можете 😀
А ей то с чего не верить? Набиуллина одна из немногих, кто вызывает доверие. В отличие от кучи популистов
Я как-то фантазировал, что было бы с РФ с такими экономистами, как Набиуллина в нормальной ситуации, эх
емнип, у голдманов в недавней аналитичке для РФ примерно те же цифры были: -10% ввп, 20+% инфляции, только по ставке они не делали прогноз.
Возможно, ЦБ просто скопипастили :)
вторую версию где все показатели от ЦБ х1,5
интересный подход)) что, прям вообще все??
Инфляция, падение ввп и ставка .
"оптимистичную модель" разрабатываете?) Если серьезно, то вся наша экономика упирается в геополитику, а там пока полный беспросвет. И к осени ставка вряд ли будет ниже 9-10%.
Она новых показателей не даёт. Всё или почти всё уже до этого сообщалось
Ну как это. В 4 кв. нам крышка🥲
Эльвира все правильно делает и сказала всё по существу: "на данный момент вообще хз что будет дальше". А что она могла еще сказать? Что всё в шоколаде как поют в СМИ? Наби - одна из немногих реально крутых профессионалов в своей сфере, а в той тусовке, в которой она находится, думаю, самая адекватная.
А что случилось?
Украинцы напали на нашу экономику
Не все так однозначно. Всей правды мы конечно никогда не узнаем.
" В будущем регулятор будет делать более размеренные шаги в изменении ставки."
в 14м я вроде этого же самое слышал, а потом бац и 20 %...
Им что то надо делать с кредитами, вернее снижать как угодно. Стройка встаёт и утянет за собой все остальное. У нас уже огромные металлисты ( крупные дилеры Липецка) на грани закрытия. Нет заказов и все. Они торгуют с дилерами мельче, те с населением. Локация МО.
Ипотека, потребы, все должно падать и падать, что б рынок хоть как то жил.
так и не понял когда дно нащупаем
В четвертом квартале нащупаем, в 23 ляжем, в 24 пробьём. Примерно так.
Какой план на 25й?
Можем повторить. (с)
А пессимистичный сценарий?
Не сможем повторить
За вами выехали.
Бутылку подготовил. Спасибо.
В конце поставим повторить и по новой
Чёт так непривычно от наших что-то честно и по делу слышать. А как приятно, пусть новости не радужные)
а какой ставка была в начале года?
Постарела тетка. А могла бы вместе с Чубайсом снимать лиры в аэропорту Стамбула...