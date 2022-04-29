Финансы
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Россия в зоне «колоссальной неопределённости»: главное из выступления Набиуллиной о снижении ключевой ставки до 14% Статьи редакции

Нижняя точка спада ВВП придётся на четвёртый квартал, в ближайшие годы экспорт из России начнёт снижаться, заявила Эльвира Набиуллина.

После снижения ключевой ставки с 17% до 14% глава ЦБ Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, где рассказала о причинах такого решения и развитии экономической ситуации в стране.

  • Ситуация на рынке труда России достаточно спокойная. В будущем структура занятости будет меняться. Может потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — географически и между отраслями и профессиями.
  • В 2022 году предполагаемый профицит счёта в России может составить $145 млрд. Но эта ситуация неблагоприятная — она отражает сильное сокращение импорта по сравнению с экспортом.
  • Экспорт из России в ближайшие годы снизится на фоне геополитики, произойдёт «переориентация» торговых потоков. Импорт начнет восстанавливаться, а экспорт продолжит снижение, в том числе из-за падения мировых цен на основные экспортные товары.

  • Нижняя точка спада ВВП придется на четвёртый квартал 2022 года. Согласно прогнозу ЦБ, падение составит 12,5-16,5% по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года.

  • Россия находится в зоне «колоссальной неопределённости». Снижение предложения опережает снижение спроса, в будущем это может измениться. Инфляция на следующие 12 месяцев будет около 10-12%.
  • ЦБ не стремится во что бы то ни стало вернуть инфляцию к цели. «Пережатый» спрос грозит рисками для экономики: может сложиться ситуация, когда цены растут низкими темпами, но товары и услуги либо ограничены, либо их нет.
  • ЦБ допускает, что до конца 2022 года не будет пространства для снижения ключевой ставки. В будущем регулятор будет делать более размеренные шаги в изменении ставки.
  • Регулятор готовит меры защиты по замороженным резервам, в том числе правовые, о деталях говорить преждевременно. Досрочного снятия валютных ограничений для россиян до 9 сентября не будет. Также ЦБ не видит рисков дефолта.

  • ЦБ изучает возможности допустить нерезидентов к инвестициям в российские акции. Также регулятор поддержал предложение о объединении банков РНКБ, «Открытие» и ВТБ.

#новость #цб

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35 комментариев
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Shoo

А теперь давайте переводить с чиновничьего на человеческий.

Ситуация на рынке труда России достаточно спокойная. В будущем структура занятости будет меняться. Может потребоваться перераспределение трудовых ресурсов — географически и между отраслями и профессиями.
Пока что работодатели ещё ссут закрывать рабочие места, отправляя всех в неоплачеваемые отпуска, что б к ним не пришли люди в погонах, но скоро кучу людей выгонят на улицу.

В 2022 году предполагаемый профицит счёта в России может составить $145 млрд. Но эта ситуация неблагоприятная — она отражает сильное сокращение импорта по сравнению с экспортом.
Импорт в страну схлопнулся, потому что никому не нужно лезть в это болото через белые схемы.

Экспорт из России в ближайшие годы снизится на фоне геополитики, произойдёт «переориентация» торговых потоков. Импорт начнет восстанавливаться, а экспорт продолжит снижение, в том числе из-за падения мировых цен на основные экспортные товары.
Челноки и оверпрайснутые китайские товары со временем заполонят рынок, а вот закупать что-то в Россиюшке будут всё меньше и меньше.

Россия находится в зоне «колоссальной неопределённости». Снижение предложения опережает снижение спроса, в будущем это может измениться.
Дефициту определенных категорий товаров быть.

Инфляция на следующие 12 месяцев будет около 10-12%.
Остаткам рублевых сбережений звезда.

ЦБ не стремится во что бы то ни стало вернуть инфляцию к цели. «Пережатый» спрос грозит рисками для экономики: может сложиться ситуация, когда цены растут низкими темпами, но товары и услуги либо ограничены, либо их нет.
Будем дальше рисовать искуственный курс рубля, но на пол шишечки.

Досрочного снятия валютных ограничений для россиян до 9 сентября не будет. Также ЦБ не видит рисков дефолта.
Рисков дефолта мы не видим, но продолжим отжимать у вас доллары за бесценок, потому что иначе рублями только печку топить останется.

ЦБ изучает возможности допустить нерезидентов к инвестициям в российские акции.
Это не инвестиционный климат в жопе, это мы просто не допускаем абы кого до инвестиций в Россиюшку.

Про это и говорить грустно. Уверен, под окнами ЦБ сейчас целая очередь из нерезидентов, желающих во что-нибудь тут поинвестировать.

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Oleg Oleg

Интересно почитать что ты писал 2014 году. Наверное тоже одну фигню с видом заумности. если уж подходить серьёзно потому что сказала набиуллина то ключевое здесь слово "неопределенность." Которая произрастает из политических причин. Вот от решения этих политических причин и будет зависеть состояние экономики поэтому все прогнозы которые сейчас пишут полная херня.

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Dan

Эльвира без брошки - это начало конца

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Знатный Тролль

Как Ария без Кипелова.

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Относительный супер_стар

Как КиШ без Князя (и Шута)

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Nomad from Mordor

А то что она в черном тебя не смутило?

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Алексей Дымов

Как всегда - ничего полезного

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Александр Проскурин

Не согласен, супер полезно. У нас в компании, так же как и всех стоит большущий вопрос как собрать прогнозную модель хотя бы до конца года, а с нашим циклом это вообще 3-5 лет.
И те ориентиры, которые даёт Эльвира можно использовать. По ВВП, Инфляции и ключевой.
Экономисты у нас уже сели вписывать показатели как прогнозирует ЦБ и вторую версию где все показатели от ЦБ х1,5

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mr protusi

Если вы ей верите, то можете 😀

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Максим Чистяков

А ей то с чего не верить? Набиуллина одна из немногих, кто вызывает доверие. В отличие от кучи популистов

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Dan

Я как-то фантазировал, что было бы с РФ с такими экономистами, как Набиуллина в нормальной ситуации, эх

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Мимопрохожий

емнип, у голдманов в недавней аналитичке для РФ примерно те же цифры были: -10% ввп, 20+% инфляции, только по ставке они не делали прогноз.
Возможно, ЦБ просто скопипастили :)

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Evgeniy Zorin

вторую версию где все показатели от ЦБ х1,5
 интересный подход)) что, прям вообще все??

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Александр Проскурин

Инфляция, падение ввп и ставка .

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Evgeniy Zorin

"оптимистичную модель" разрабатываете?) Если серьезно, то вся наша экономика упирается в геополитику, а там пока полный беспросвет. И к осени ставка вряд ли будет ниже 9-10%.

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Алексей Дымов

Она новых показателей не даёт. Всё или почти всё уже до этого сообщалось

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Сильный кофе

Ну как это. В 4 кв. нам крышка🥲

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Sergei Ogarkov

Эльвира все правильно делает и сказала всё по существу: "на данный момент вообще хз что будет дальше". А что она могла еще сказать? Что всё в шоколаде как поют в СМИ? Наби - одна из немногих реально крутых профессионалов в своей сфере, а в той тусовке, в которой она находится, думаю, самая адекватная.

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Nomad from Mordor

А что случилось?

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Сильный кофе

Украинцы напали на нашу экономику

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Nomad from Mordor

Не все так однозначно. Всей правды мы конечно никогда не узнаем.

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Иван

" В будущем регулятор будет делать более размеренные шаги в изменении ставки."

в 14м я вроде этого же самое слышал, а потом бац и 20 %...

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Макс Бруквин

Им что то надо делать с кредитами, вернее снижать как угодно. Стройка встаёт и утянет за собой все остальное. У нас уже огромные металлисты ( крупные дилеры Липецка) на грани закрытия. Нет заказов и все. Они торгуют с дилерами мельче, те с населением. Локация МО.
Ипотека, потребы, все должно падать и падать, что б рынок хоть как то жил.

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Андрей Рядькин

так и не понял когда дно нащупаем

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Сильный кофе

В четвертом квартале нащупаем, в 23 ляжем, в 24 пробьём. Примерно так.

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Philip Poteryahin

Какой план на 25й?

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Shoo

Можем повторить. (с)

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Philip Poteryahin

А пессимистичный сценарий?

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Сильный кофе

Не сможем повторить

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Shoo

За вами выехали.

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Сильный кофе

Бутылку подготовил. Спасибо.

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Jiko

В конце поставим повторить и по новой

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netvoyaprincessa

Чёт так непривычно от наших что-то честно и по делу слышать. А как приятно, пусть новости не радужные)

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Grigoriy Malyshev

а какой ставка была в начале года?

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Татарский фонарь

Постарела тетка. А могла бы вместе с Чубайсом снимать лиры в аэропорту Стамбула...

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