Оживить бизнес и ускорить импортозамещение: зачем ЦБ снизил ключевую ставку до 14% Статьи редакции
Основные тезисы из разговора VPost с финансовыми экспертами.
29 апреля ЦБ снизил ключевую ставку второй раз за месяц — с 17% до 14%. Это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Если его снижают, то уменьшается также ставка банков по кредитам для населения и бизнеса.
Участники рынка ожидали снижения ключевой ставки — примерно до 15%. Некоторые эксперты ожидают, что в течение 2022 года ставку снизят ещё — до 10-12%. А экономист «Ренессанс капитала» по России и СНГ Софья Донец надеется на однозначную цифру в начале 2023 года.
- Другие эксперты, например, руководитель отдела инвестиционного консультирования «Алор брокера» Алексей Антонов уверен, что существенного снижения ставки больше не будет в 2022 году. По его мнению, высокая инфляция и высокая ставка в России станут привычными.
- ЦБ может существенно снизить ставку и не бояться волатильности, отмечает Донец: из-за валютных ограничений ситуация на финансовом рынке стабилизировалась. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес капитала» Юрий Кравченко согласен: именно от ограничений Центробанка, а не от ключевой ставки, зависит состояние рынка сейчас.
- Регулятор снижает ключевую ставку, чтобы поддержать деловую активность в стране, соглашаются эксперты: хочет оживить кредитование и ускорить процесс импортозамещения. Низкая ставка может замедлить снижение инфляции в стране — но пока это не главное, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
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Оживить бизнес можно только ставкой 0% в текущей ситуации
это только инфляцию разгонит, а толку 0 будет
Инфляцию разгоняет печать необеспеченных рублей, ставка 0 в том же ЕС не вызывает большой инфляции.
а кто печатает необеспеченные рубли?
ставка 0
что вы понимаете под печатаньем рублей, боюсь спросить
ЦБ спасая очередной говнобанк или роснефть, там много вариантов у наперсточников.
Опишите полностью процесс печатанья рублей с доставкой от цб до говнобанка и роснефтью, как вы это себе представляете? Самосвалы с кешом вываливают и говорят это вам, берите и отдавать не надо?
Опа, готовы сразу с дивана в министры финансов?
уроки экономики у Демидова брали?
у Эрдогана
Вы правы ( …
14%хаха. До всего этого можно было взять за 11-12%кэш. И то особого оживления не было после короны. В нынешних реалиях тем более.
Какие эксперты такой и рост.
Как можно что то оживить со ставкой 14 годовых?))
Может наркоторговлю?
14% - мы щас все импорзаместим, да не просто, а так а что остальные страны будут нам завидовать.
некрофилия какая то прям
Мне кажется будет просто деноминация во время присоединения Белоруси
Чё тут за комментаторы нытики сплошные !
Чё ты ноешь? Отличные комментаторы!
А ты чё такой позитивный? Мы тут таких как вы не любим!
Финансовые эксперты, у них ещё в первую корону экономика должна была умереть и наступить анархия, сейчас то подавно, мы все уже без работы и на птиц охотимся палками
повысил плохо, понизил плохо, как надо-то "искпертам" именно касаемо цб и ставки? поэтому они и не рулят цб, а то сейчас бы точно птиц палками ловили