За последние 2 года интерес к покупке загородной недвижимости вырос на 75%

По результатам исследования, проведенного аналитиками Яндекс Рекламы, интерес к загородной недвижимости растет год к году. Так, в первом квартале 2022 года пользователи задали поиску Яндекса на 16% больше запросов про покупку дачи, чем в 2021-м, и на 75% больше, чем в 2020-м. Также растет и популярность аренды дачных домов: в первом квартале…