Владельцем российского подразделения Fazer стал кондитерский комбинат «Коломенский» Статьи редакции
Ему перейдут три завода в Петербурге и один в Москве.
- «Коломенский» и финская кондитерская фабрика Fazer подписали соглашение о продаже российского подразделения Fazer. О сделке сообщили обе стороны.
- Сумму сделки компании не раскрывают. Они получили разрешения всех регуляторов, в том числе и одобрение ФАС. Покупка позволит «Коломенскому» выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.
- В сделку вошли четыре завода Fazer в России, на которых в общей сложности работает больше 2 тысяч человек.
- В марте Fazer приостановила поставки в Россию, а затем объявила об уходе из страны. В конце марта российское подразделение сменило наименование с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».
- Fazer вложил в бизнес в России €300 млн ($315 млн) и управляет тремя фабриками в Петербурге и одной в Москве. Все они продолжат работу. Оборот Fazer в России в 2021 году составил €157 млн — это 13% от всех продаж холдинга.
- Комбинат «Коломенский» существует с 1956 года. Он специализируется на выпечке хлеба, сдобных и слоеных хлебобулочных изделий, производстве вафель. C 2007 года принадлежит девелоперской компании Sminex.
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Ну шо, пасаны, осталось совсем немного времени на поесть качественных хлебобулочных изделий, уже скоро начнется этап "а давайте вот тут сэкономим".
Никогда этот хлеб особым качеством на рынке не отличался
Неправда, у Fazer был самый лучший хлеб, который можно найти в сетевухе.
Бездрожжевой и шведские хлебцы лучше даже, чем у пекарен
А какой отличался? Fazer это не только товары одноименной марки, но и купленные им, типа Хлебного дома.
Никакой не отличался, весь хлеб на питерском по крайней мере рынке плюс минус одинаково говеный, так уж рынок устроил
Не могу согласиться. Есть условный "столичный", который при попадании в горло вызывает смерть от удушья и есть какой-нибудь "Бурже" от fazer, который явно лучше.
я кстати соглашусь, особенно на контрасте если в той же ленте взять любой, сука, хлеб, который печет САМА лента. мягчайший, с запахом мучного припёка и хрустящей коркой. разница между ним, и прилавочным - огромная. а внутри прилавочного хлеба одного ценового диапазона разница примерно как между баночным пивом туборг и карлсберг, иногда ощущение что из одной бадьи льют.
Вам просили передать, что лента печет хлеб из замороженных полуфабрикатов Fazer.
у ленты свои производственные площадки на своих же распред центрах по всей РФ, в питере это сосновый бор.
Сейчас вот в ленте пропало несколько видов хлеба потому что основу которую они покупают на стороне им не постовляют
у меня возникло впечатление что лента еще отходит от набегов бабок и примкнувшим к ним паникёрам на туалетную бумагу, сахар и крупы, и временно им было не до таких деликатесов) думаю, разберутся со временем.
Площадки по подготовке полуфабрикатов для пекарни? Если да, то дайте какую-нибудь ссылочку где ознакомиться, может у меня уже неактуальная информация
https://www.retail.ru/news/lenta-zapustila-tsentralizovannoe-proizvodstvo-polufabrikatov-v-leningradskoy-ob-29-iyunya-2021-206582/
хлеб из замороженных полуфабрикатов качественный. Ну ок)
Да Коломенский хлеб вроде норм, разве нет?
Вы не понимаете!
Слушайте, не надо искать то, чего нет. На рынке есть неплохие отечественные бренды хлебобулочных изделий и я их покупаю.
именно
Посмотрел что он производит: из известного мне батон "нарезной" и хлеб "пудовый", вершиной качества их не назвать. Плюс есть большое сомнение прежде всего в подходе к организации, тут компания без амбиций и претензий купила бренд с амбициями и претензиями.
Тоже посмотрела производство - похоже, это мой любимый производитель магазинного хлеба. Если уж покупаю хлеб, то их производства. Нарезной батон, чёрный хлеб "Ржаной край", листовой лаваш, вафли, круглый Даниловский хлеб - у меня к этому никаких нареканий, качество стабильное и вполне вкусно. Из того, что реально так себе - это сдоба. Так что Фазер может оказаться в хороших руках.
У тебя любовь ко всему заграничному или есть объективный данные по качеству?
Живу в Питере, Фацер субъективно мне не нравился.
У меня любовь к современным предприятиям с современным взглядом на мир.
Ты хоть их состав читал на упаковке? Качественные…
Не понимаю, что можно прочитать в составе хлеба? Важно из какой муки они его делают и сама технология производства.
У вас может и аргументы найдутся?
А ты состав яблоко видел?
хлебобулочные изделия из камня! ночью скидки
Вот лишь бы глупость написать
вряд ли именно в этом случае что то драматически изменится, тк многое из того, что сейчас делает фацер, делали купленные им российские хлебокомбинаты и до него. равно как галактика без валио, или текс без тиккурилы.
Не могу согласиться. Например серия с овощами появилась при нём, шведские хлебцы привезены им.
"серий с овощами" на прилавке иногда больше чем обычного хлеба. разных производителей, опять таки примерно равных по вкусу. finn crisp, вам просили передать, 1) никакого отношения к фацеру не имели 2) никогда не выпускались в РФ.
не туда
Та же азбука вкуса продавала выпечку из замороженного материала который они покупали в Европе, фазер тоже
Посмотрим что получится в итоге.
Так вот сразу не видно ничего плохого в этой сделке.
Во всяком случае купили не банкиры, или Яндекс)))
ничего плохого
Подумаешь, монополизация происходит, подумаешь, одна компания пожирает другие, ничего плохого же…
Ну вы же понимаете, что я не это имел ввиду?
Не самый плохой вариант вроде…
Это не российское подразделение Fazer. Это ещё одна вынужденно проданная структура, не имеющая теперь к Fazer отношения. Отжатая. Как и многое другое.
Не отжатая. Сами захотели, сами продали. Могли не продавать.
Могли и не начинать, и правда
Примерно так насильник рассказывает о поведении жертвы. "Сама спровоцировала".
Вообще не в тему.
Отжатие добровольно-принудительным путём. Ну раз уходите, то продавайте за YYY, или передавайте в собственность "типа государства", а там уже сами поделим.
А как надо было по твоему?
Sminex
Нет, блядь, Sminem
Отличный пример, когда стороны забили на вероятные политические разногласия и просто по-человечески договорились, сохранив бизнес с активами и, как я понимаю, рабочими местами.
А вы вижу журналист. Не плохо!
По факту крупная компания, которая заметное место в индустрии, вынуждена была слить за копейки заводы, просто потому что. Была бы собственность ваша, сомневаюсь что вы бы радовались
потому что западные политики ломают бизнесы об колено, обязывая выходить из рф любой ценой, вот почему
Распродажи хлеба теперь не будет чтоль?