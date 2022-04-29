Финансы
Престижный Данила

Владельцем российского подразделения Fazer стал кондитерский комбинат «Коломенский» Статьи редакции

Ему перейдут три завода в Петербурге и один в Москве.

  • «Коломенский» и финская кондитерская фабрика Fazer подписали соглашение о продаже российского подразделения Fazer. О сделке сообщили обе стороны.
  • Сумму сделки компании не раскрывают. Они получили разрешения всех регуляторов, в том числе и одобрение ФАС. Покупка позволит «Коломенскому» выйти в Северо-Западный федеральный округ и работать в новых продуктовых категориях.
  • В сделку вошли четыре завода Fazer в России, на которых в общей сложности работает больше 2 тысяч человек.
  • В марте Fazer приостановила поставки в Россию, а затем объявила об уходе из страны. В конце марта российское подразделение сменило наименование с ООО «Фацер» на ООО «Хлебный дом».
  • Fazer вложил в бизнес в России €300 млн ($315 млн) и управляет тремя фабриками в Петербурге и одной в Москве. Все они продолжат работу. Оборот Fazer в России в 2021 году составил €157 млн — это 13% от всех продаж холдинга.
  • Комбинат «Коломенский» существует с 1956 года. Он специализируется на выпечке хлеба, сдобных и слоеных хлебобулочных изделий, производстве вафель. C 2007 года принадлежит девелоперской компании Sminex.

#новость #fazer

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49 комментариев
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Александр Сергунов

Ну шо, пасаны, осталось совсем немного времени на поесть качественных хлебобулочных изделий, уже скоро начнется этап "а давайте вот тут сэкономим".

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danil nik

Никогда этот хлеб особым качеством на рынке не отличался

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Hambala Fully

Неправда, у Fazer был самый лучший хлеб, который можно найти в сетевухе.

Бездрожжевой и шведские хлебцы лучше даже, чем у пекарен

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Александр Сергунов

А какой отличался? Fazer это не только товары одноименной марки, но и купленные им, типа Хлебного дома.

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danil nik

Никакой не отличался, весь хлеб на питерском по крайней мере рынке плюс минус одинаково говеный, так уж рынок устроил

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Александр Сергунов

Не могу согласиться. Есть условный "столичный", который при попадании в горло вызывает смерть от удушья и есть какой-нибудь "Бурже" от fazer, который явно лучше.

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Денис Колокольцев

я кстати соглашусь, особенно на контрасте если в той же ленте взять любой, сука, хлеб, который печет САМА лента. мягчайший, с запахом мучного припёка и хрустящей коркой. разница между ним, и прилавочным - огромная. а внутри прилавочного хлеба одного ценового диапазона разница примерно как между баночным пивом туборг и карлсберг, иногда ощущение что из одной бадьи льют.

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Александр Сергунов

Вам просили передать, что лента печет хлеб из замороженных полуфабрикатов Fazer.

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Денис Колокольцев

у ленты свои производственные площадки на своих же распред центрах по всей РФ, в питере это сосновый бор.

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Lengor

Сейчас вот в ленте пропало несколько видов хлеба потому что основу которую они покупают на стороне им не постовляют

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Денис Колокольцев

у меня возникло впечатление что лента еще отходит от набегов бабок и примкнувшим к ним паникёрам на туалетную бумагу, сахар и крупы, и временно им было не до таких деликатесов) думаю, разберутся со временем.

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Александр Сергунов

Площадки по подготовке полуфабрикатов для пекарни? Если да, то дайте какую-нибудь ссылочку где ознакомиться, может у меня уже неактуальная информация

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Денис Колокольцев

https://www.retail.ru/news/lenta-zapustila-tsentralizovannoe-proizvodstvo-polufabrikatov-v-leningradskoy-ob-29-iyunya-2021-206582/

«Лента» запустила централизованное производство…
«Лента» запустила площадки централизованного производства в распределительных центрах в Валищево…
www.retail.ru
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danil nik

хлеб из замороженных полуфабрикатов качественный. Ну ок)

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Dona Jonse

Да Коломенский хлеб вроде норм, разве нет?

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Alexander Golubev

Вы не понимаете!

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Александр Сергунов

Слушайте, не надо искать то, чего нет. На рынке есть неплохие отечественные бренды хлебобулочных изделий и я их покупаю.

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danil nik

именно

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Александр Сергунов

Посмотрел что он производит: из известного мне батон "нарезной" и хлеб "пудовый", вершиной качества их не назвать. Плюс есть большое сомнение прежде всего в подходе к организации, тут компания без амбиций и претензий купила бренд с амбициями и претензиями.

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Dona Jonse

Тоже посмотрела производство - похоже, это мой любимый производитель магазинного хлеба. Если уж покупаю хлеб, то их производства. Нарезной батон, чёрный хлеб "Ржаной край", листовой лаваш, вафли, круглый Даниловский хлеб - у меня к этому никаких нареканий, качество стабильное и вполне вкусно. Из того, что реально так себе - это сдоба. Так что Фазер может оказаться в хороших руках.

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Sergey K

У тебя любовь ко всему заграничному или есть объективный данные по качеству?

Живу в Питере, Фацер субъективно мне не нравился.

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Александр Сергунов

У меня любовь к современным предприятиям с современным взглядом на мир.

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Rudolf Boiars

Ты хоть их состав читал на упаковке? Качественные…

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Антон Штадлер

Не понимаю, что можно прочитать в составе хлеба? Важно из какой муки они его делают и сама технология производства.

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Александр Сергунов

У вас может и аргументы найдутся?

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Nikolai Erovenko

А ты состав яблоко видел?

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Владимир Владимирович

хлебобулочные изделия из камня! ночью скидки

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danil nik

Вот лишь бы глупость написать

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Денис Колокольцев

вряд ли именно в этом случае что то драматически изменится, тк многое из того, что сейчас делает фацер, делали купленные им российские хлебокомбинаты и до него. равно как галактика без валио, или текс без тиккурилы.

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Александр Сергунов

Не могу согласиться. Например серия с овощами появилась при нём, шведские хлебцы привезены им.

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Денис Колокольцев

"серий с овощами" на прилавке иногда больше чем обычного хлеба. разных производителей, опять таки примерно равных по вкусу. finn crisp, вам просили передать, 1) никакого отношения к фацеру не имели 2) никогда не выпускались в РФ.

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Андрей Иванов

не туда

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Lengor

Та же азбука вкуса продавала выпечку из замороженного материала который они покупали в Европе, фазер тоже

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S.Capusta

Посмотрим что получится в итоге.
Так вот сразу не видно ничего плохого в этой сделке.
Во всяком случае купили не банкиры, или Яндекс)))

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Speedwagon MMXXII

ничего плохого

Подумаешь, монополизация происходит, подумаешь, одна компания пожирает другие, ничего плохого же…

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S.Capusta

Ну вы же понимаете, что я не это имел ввиду?

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Дмитрий Шепелев

Не самый плохой вариант вроде…

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Лаврентий Петренко

Это не российское подразделение Fazer. Это ещё одна вынужденно проданная структура, не имеющая теперь к Fazer отношения. Отжатая. Как и многое другое.

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Архаров Петр

Не отжатая. Сами захотели, сами продали. Могли не продавать.

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Nikolai Erovenko

Могли и не начинать, и правда

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Лаврентий Петренко

Примерно так насильник рассказывает о поведении жертвы. "Сама спровоцировала".

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Архаров Петр

Вообще не в тему.

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sun sun

Отжатие добровольно-принудительным путём. Ну раз уходите, то продавайте за YYY, или передавайте в собственность "типа государства", а там уже сами поделим.

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danil nik

А как надо было по твоему?

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Speedwagon MMXXII

Sminex
Нет, блядь, Sminem

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Сергей Перевозчиков

Отличный пример, когда стороны забили на вероятные политические разногласия и просто по-человечески договорились, сохранив бизнес с активами и, как я понимаю, рабочими местами.

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Nikolai Erovenko

А вы вижу журналист. Не плохо!

По факту крупная компания, которая заметное место в индустрии, вынуждена была слить за копейки заводы, просто потому что. Была бы собственность ваша, сомневаюсь что вы бы радовались

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danil nik

потому что западные политики ломают бизнесы об колено, обязывая выходить из рф любой ценой, вот почему

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Андрей Иванов

Распродажи хлеба теперь не будет чтоль?

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