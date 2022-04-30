Новости и тексты на фоне 66 дня «спецоперации»: спрос на ИТ-курсы растёт, производители удобрений получат квоты Статьи редакции
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Санкции
Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщает издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС. Активнее всего ввести ограничения призывали Польша и страны Прибалтики. Санкции рискуют повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе.
США могут отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики. Как пишет Bloomberg, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже запросила разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы.
Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила работу в России. Она также изучает возможность продажи части или всего российского бизнеса. Из-за «операции» и санкций компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере $41 млн за первый квартал 2022 года.
Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн. Средства хранились в одном из системно важных банков Украины. Прокуратура ведёт расследование по делу о легализации имущества, добытого преступным путём.
Австрийские власти заморозили венские квартиру и пентхаус депутата «Единой России» Андрея Горохова, проголосовавшего за признание независимости ДНР и ЛНР. Согласно декларации о доходах за 2021 год, Горохов владеет домом площадью 353 м² и половиной квартиры площадью 217,5 м².
Что происходит
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые живут за границей и не могут получить пенсию или иные выплаты из-за санкций, смогут получить их в рублях. Выплаты зачислят на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории России.
Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля, Финляндия, отключили от основного источника электропитания. Сейчас он работает от дизельного генератора. Об этом сообщил источник РБК, близкий к компании. Из-за чего произошло отключение, неизвестно.
Sberbank CZ, «Сбербанк Чехия», входящий в банковскую группу Sberbank Europe, не стал оспаривать отзыв лицензии на банковскую деятельность в Чехии. О том, что лишение лицензии банка приобрело законную силу, чешский финансовый регулятор сообщит в понедельник.
Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти выделят более 7 млрд рублей, чтобы возместить недополученные банками доходы по кредитам, выданным компаниям, строящим коммерческую недвижимость.
Решение о сроках выхода из программы МКС уже принято — об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Оглашать сроки пока не будут, но страна обещала предупредить зарубежных партнёров за год. По словам Рогозина, решение связано и с тем, «что происходит в мире», и также с готовностью развернуть свою орбитальную станцию. Работа по ней уже идёт.
Правительство России выделит около 560 млн рублей на поддержку специализированных учебно-научных центров для одаренных детей. Это центры при ведущих вузах, которые работают как интернаты. Воспитанниками таких центров, по словам Мишустина, становятся «юные исследователи из отдалённых районов страны».
Власти РФ также временно увеличили экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений — на 501 тысяч тонн. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года.
Траты на ИТ-курсы в России выросли в марте и апреле 2022 года в среднем на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Tinkoff Data. В «Нетологии» спрос на курсы по программированию вырос на 180% в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021-го. Skillbox зафиксировала семикратный рост спроса на обучение аналитике данных, а спрос на изучение Java и Python вырос в четыре и два раза соответственно.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и в будущем не станет платить за поставки российского газа в рублях и будет предпринимать всевозможные меры, чтобы обрести независимость от России.
Правительство одобрило упрощение процедуры трудоустройства иностранных IT-специалистов, которых привлекают аккредитованные организации. Эти изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Он также касается получения иностранными гражданами вида на жительство в России.
События предыдущего дня, 29 апреля — здесь.
Несмотря на пандемию и её последствия, банковский сектор в последние годы только рос. Фактически, по данным The Business Research Company, мировой рынок финансовых технологий, как ожидается, вырастет до 309,98 млрд долларов к концу 2022 года при годовом темпе роста в 25%. Такой результат стал возможен только благодаря переходу (хотя и очень…
Главное из репортажа «Редакции».
В комментариях к прошлой статье была затронута тема студенческих и ВУЗовских стартапов. Тема болезненная, и её стоит рассмотреть отдельно.
Наверное, все пользователи pandas знают, что многие действия можно сделать разными способами. Но далеко не каждый понимает, в чем разница, и почему их код может работать более чем в 3000 раз медленнее, чем у соседа. Давайте разберемся, в чём проблема.
В 2022 году, когда пандемия начала понемногу отступать, страны стали искать способы привлечения прямых инвестиций в туристическую отрасль. Тогда-то все и посмотрели в сторону цифровых кочевников, которые стали настоящим трендом за массовой изоляции.
Рассказывает бывший руководитель контент-маркетинга в «Тинькофф» Илья Александров.
Переведено не точно и это меняет суть.
"Учились в США или "за рубежом"
It would apply to Russian citizens who have earned master’s or doctoral degrees in science, technology, engineering or mathematics in the U.S. or abroad, the proposal states.
То есть если они учились в России, с точки зрения американской новости на американском Блумберге это тоже "за рубежом". То есть российское образование должно прокатить. Если правда сделают это будет очень сильный ход. Тк именно наличие работодателя - самая сложная часть иммиграционного процесса в США.
Я в свое время открывал американское юрлицо чтобы самому себя трудоустроить. https://vc.ru/migrate/43412-opyt-polucheniya-o-1-amerikanskoy-vizy-dlya-odarennyh
"7 млрд банкам, чтобы те выдавали льготные кредиты для строительства коммерческой недвижимости."
Всё для народа. Абсолютно всё делается для народа.
"По всякому было. Но чтобы так хорошо - первый раз" © Жванецкий
То есть ты выдал кредит, чудаки немножко не смогли его выплатить с твоей прибылью, ты пошёл к Мишустину и он заплатил за чудоков. План надёжный как швейцарские часы. Интересно, а они такие бумажки подписывают просто из чувства сопереживания бизнесу? И просто из бюджета берут бабки? Так предлагаю банкам сразу ходить туда за прибылью. Нахер эти промежуточные звенья типа заёмщика и тд.
Поддержать бизнес пособиями или льготами,не не нужно.Кредиты,вот это класс D
как бы квартиры это то же коммерческая недвижка, и 7млрд это похоже на возмещение по льготной ипотеки процентов
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Интересно, что это за россияне которые учились в США техническим наукам, а потом поехали в России с этими дипломами, которые не имеют силы в России, они даже инженерами за 25 тыс не смогут устроиться. Вместо этого США лучше бы давали свободный вьезд всем инженерам и программистам. Вот это имело бы смысл.
Любой мало мальско толковый инженер и тем более программист может сам уехать куда угодно в т.ч. в США на ПМЖ с минимальными усилиями. Мне до сих пор приходят приглашения с Штатов "приезжайте, есть вакансия, всё устроим под ключ и визу и жильё". А я там не работал с 2012 года уже как 10 лет.
Думаю, "предложение" США сугубо политическое и рассчитано на работников госструктур соответствующих подразделений. Что бы дернуть их с места. Главное дернуть, а дальше их обратно уже никак не возьмут. Хитро, жестко.
Нет в политике ничего хорошего ни у нас ни там ни где бы то ни было. Не рассчитывайте на политически "подачки". Своей головой думайте о себе.
В России айти-компаниям в целом пофиг на дипломы, но наличие американского диплома оценили бы, а уж аутсорсерам, наоборот, было выгодно продавать сотрудника с американским дипломом.
США лучше бы давали свободный вьезд всем инженерам и программистам.
Последние два слова лишние. Остальные тоже люди вообще то ;)
Сначала запылесосят этих, будет мало - запылесосят и других
Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России
Может Германия тогда запретит и вот это?
По мнению российской стороны, это не отходы, и этот обедненный уран может быть дообогащен и использован в энергетике дальше, поэтому они готовы принимать его бесплатно. Германская позиция сугубо прагматичная - если у вас есть старый шкаф, зачем вам отвозить его на свалку и платить за это, если кто-то готов забрать его бесплатно. Но свалки, если что, есть, в Европе достаточно своих хранилищ ядерных отходов, не переживайте так.
У них на тот момент было 6 реакторов. 3 они отключили в 21, оставшиеся планировали в 22. Не знаю, как сейчас, учитывая топливный кризис. Но если все в силе, то новость из 2020 не сильно актуальна
Разве это не Россия должна запретить ввоз в виде санкций?
Меня очень злит что о малообразованных айтишниках никто не заботится !!!
«не заботиться» еще скажи
Почему же... РФ для таких упростила получение ВНЖ.
О них уже позаботились инфоцыгане.
у вас 400 лярдов стырили которые вы могли пустить на то, что-бы построить Дубай только по всей России, провесит везде газ, дать всем ветеранам хаты, увеличить ЗП врачам учителям и привлечь сотни инженеров для построения своих технологией, нет мы сейчас потратим 20 миллиардов ( все что осталось) а 380 отдадим НАТО и США, Гениально! Люди в пандемию не получили вообще ничего из резерва, что-бы его просто отжали те страны которые и так живут в 10 раз лучше России.
Ты деление уже проходил? Подели 400 миллиардов на 140 миллионов, прослезись и фантазируй дальше
Стимуляция строительной области это на самом деле стимуляция большей части экономики: у строительной области огромный мультипликативный эффект занятости и смежности. Все эти льготные ипотеки шли отсюда же.
"Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить..." (с)
Я думаю, что сейчас другие страны будут долгосрочно поставлять кузовок под специалистов, бизнес, инвесторов и прочих нормальных людей из России.
Путин и вся его команда допустили колоссальную стратегическую ошибку. Люди потеряли веру. И про людей я имею ввиду и "наших", "ваших".
В России сейчас нет базы для развития высоких технологий. Научной, производственной, кадровой.
Колоссальный отток. Притока нет и не будет.
И что самое главное, нет и не будет веры этому государству.
Краткосрочные кризисы можно было бы пережить. Но если посмотреть на последние годы, куда ни глянь - жопа. И что самое главное, само государство нас вместе со страной туда загоняет.
Отток неизбежен. Он фундаментален. Интереса элит впрягаться за страну и текущую ситуацию нет и не будет. А смысл?? Тебя или посадят как Навального, или хомут на шею, или ты всё потеряешь под очередными санкциями или кризисом, или ещё миллион других ПРОБЛЕМ.
Я думаю, что будет только хуже. И Путин с этим ничего не сделает.
Даже если Путин уйдет, и все его друзья и подруги, включая Набиулину уйдут. Даже если поменяют курс, чтобы всё поменять и встать на путь развития нужно пол века.
Того же кандидата наук вырастить нужно пол жизни. Доктора - вся жизнь.
Вы очень односторонне смотрите. Достаточно много людей возвращаются в РФ. У меня в лондоне много знакомых которые едут обратно в течение этого года. Я уже в пути, под ла манш и надеюсь через пару дней быть в Москве.
В девяностые, чтобы стать кандидатом наук, достаточно было спуститься в подземный переход.
Ну как сказать, Европейские страны и Штаты перед этой важной поблажкой допустили несколько стратегических ошибок:
- развили у европейского и западного обществ предвзятое и агрессивное отношение ко всему, что связано с Россией.
- в добавок ко всему, эти два месяца показали, что незыблемые европейские ценности о терпимости, частной собственности и демократии не работают, если ты не готов придерживаться «правильного» мнения.
До всех этих событий я планировал переезд в Штаты - подтягивал язык, копил деньги, готовился к собесам. А сейчас на это смотрю и как то желание отпало.
Я конечно понимаю, кто-то действительно воспользуется этой возможностью, но по настроению коллег и друзей, вижу что это прям единицы. И это говорит о том, что ребята на другом континенте вообще не понимают настроение российского общества и к тому же не последовательны в своих решениях.
Зато у меня карьерный рост случился, правда до операции,но тем не менее.
Я думаю,это шанс для регионалов занять нормальные рабочие места.
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“которые учились в США или за рубежом”
Знаю очень много it-ников как у нас так и зарубежом.
Ни разу не встретил ни одного кто бы выучился там, а работал тут.
Такие вообще существуют???
Немного не точно новость была локализована. Уже поправили. Судя по формулировке оригинала образование в РФ должно прокатывать.
Да, у меня есть знакомые, которые учились в UK/Германии/Швейцарии/США и работали/работают в России. Есть даже парочка знакомых родившихся в UK/Италии/Испании, отучившихся за границей и работающих в России. Но у них нет проблем с тем, чтобы уехать из России в плане документов. Сейчас основная проблема с логистикой и получением виз.
я знаю.
но случай там не рядовой, даже среди отучившихся там )
Они их оценивают, как носителей передовых знаний и опыта, поэтому и зовут назад. А есть такие или нет, дело десятое.
"Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн." 66й день... Бизнесмен под санкциями до сих пор хранил активы в банке Украины- ГЕНИАЛЬНО!...
Ммм... так он вообще-то друг Украины и сам родом с Украины, из Львова. Построил там мемориал в Бабьем Яру, открытый антимилитарист. Они по своему другу ударили. Как Тиньков или кто сказал, это идиотизм, он бы очень сильно мог помочь Украине, если бы не санкции, да и вообще тупо подло и нелепо.
Вообще он родом из Львова и у него родители там. И для Украины он не чужой человек. Именно в его случае это вызывает удивление, такая блокировка.
чем больше денег у человека, тем он более спокоен, и менее активен.
Они, все такие умные. 🤣
Я убежден, что Путин войдёт в историю России наравне с Петром 3, Ельциным и прочими людьми, которые умудрились прокозлить страну.
Казалось бы, что может быть хуже алкаша Ельцина?? Оказывается нет, каждый раз появляется новое пробитое дно.
Дно пробивают и те кто обеспечивают "стабильность" не проводя реформы тянут до последнего, а как уходят все дерьмо другим разгребать
Я хочу сказать одну важную вещь.
Даже если Путин и Российское государство одумается и встанет на курс развития, поддержки и создания условий для ИТшников, учёных, бизнесменов и инвесторов, то нет никакой гарантии и веры, что курс не изменится в долгосрочной перспективе.
Что будет через год?? Два?? На мой взгляд, Россия не встанет на долгосрочный курс для нормальных людей. А если Россия и Путин захотят что-то доказать, то делать они должны это не словами, а многолетнем трудом.
И уж точно не как с формами поддержки ИТшников последнего времени.
Гениально. Видимо у вас есть уверенность что во всех остальных государствах долгосрочный курс выбит в граните. При чем именно для нормальных людей. А можно поинтересоваться? Кого вы считаете не нормальными?
Неожиданно много новостей для субботы.
В том, что поляки и прибалты громче всех кричат и призывают, ничего нового и тем более удивительного, со времён чуть ли не древлян/печенегов и прочих половцев так было.
Американцы подсуетились, конечно, только дельных квалифицированных специалистов давно уже разогнали из России и приютили где только возможно.
Но ничто не испортит настроения!
Всем добра и хороших длинных выходных!
Поляки прям удивляют по хорошему. Я, конечно, изнал что они не любят РФ, но тут ребята впряглись всерьёз.
Паспорт то они не сдали. И вполне из стран бывшего СССР могут подаваться на переезд в США
7 млрд. рублей на банки и их просроченные кредиты, 540 млн. рублей на "юных исследователей из отдаленных районов". Десятилетие науки и технологии, хахахахахахах)))))
В целом если взглянуть на суммы, которые тратятся на плиточку в мск каждый год, то становятся понятны приоритеты страны. Про плиточку просто для сравнения, тут много с чем еще можно посравнивать эти цифры.
Вроде на дворе пиздец, а приоритеты у страны вообще не меняются
Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России
Я, конечно, аналитик диванный. Но разве это не повредит строительству АЭС, к которым хотят вернуться в Европе, чтобы уменьшить зависимость от России?
Как ты снизишь зависимость, если просто будешь покупать другой вид топлива?
Немцы не собираться АЭС возвращать особо. По этому им пофигу. И да, я знаю что ХДС в Брюсселе немного по другому думают чем само правительство ФРГ.
Ну так-то РФ не единственный поставщик ни урана, ни оборудования.
Росатом к новым проектам АЭС в Европе и так никто не подпустит.
Блокировка на поставки по текущим проектам может проехаться - топливные сборки же нельзя заменить на чужие как простые батарейки. Вестингауз уже лет десять как экспериментирует с этим на Украине и в Чехии чтобы заменить советский стандарт, но надежность пока еще далека от идеала.
В разрезе урана - он сам по себе в ЕС нафиг никому не нужен кроме Франции (его толком обогащать никто не умеет), вангую - немцы подкидывают какаху соседям-французам чтоб повысить им ценник слегка на генерацию АЭСную :)
Кто-то теряет, кто-то находит.
Ничто не исчезает бесследно. Если где–то у кого–то убыло, значит где–то у кого-то прибыло)
Но позвольте. А как же - "высшее образование не нужОн. да в современном мире в ИТ на это ваше образование вообще никто не смотрит"? ))
А они с дипломами РФ никого и не приглашают. Приглашают, только тех, кто учился в США и Европе. А с дипломами РФ им даром не нужны... Видно их знания и навыки они оценили, как не представляющие никакого интереса и никакой для них угрозы. Иначе бы тоже позвали.
Поправочка. Российское высшее образование не нужно.
Оно все равно не успевает за изменениями на IT-рынке, так что в нем смысла очень мало.
Домены и продукты на них все равно принадлежат их владельцам.
Вы хоть 50 образований получите Highload-проекты все равно останутся собственностью владельцев этих проектов.
Движемся по верному направлению.
Конечная цель - советский союз.
В нашей стране тоже делают упрощение получения виз и море льгот для айтишников экспатов. И на что вообще американский дед надеется ? Все кремниевая уже собирает вещи, чтобы переехать в Россию.
И на что вообще американский дед надеется ?
Не протянуть руку для рукопожатия пустоте в очередной раз?
"высокообразованным айтишникам" - а как проверять будут?
— Are you visokoobrazovany IT-shnik?
— Yes!
Есть какой-нибудь стоп-кран у этого поезда...
Этот поезд в огне и на не на что больше жать
Лицо со шрамом - 2
Войну не поддерживаю. Нет войне!
Но если уж наши хотят ответить - надо вернуть всем странам радиоактивные отходы, которые к нам отправляли )
А зачем Росатому отказываться от денег?
О, щас скилбокс спецов нашлепает в IT.
В любой непонятной ситуации учи Java.
Да, но работу не найдешь.
Python фсё? Последние 6 лет мне из каждого утюга пиздели учить его. Величайшая схема инфоциган скилшейра в истории
Я не пойму - почему вдруг имущество Фридмана стало нажито преступным путем? Правовой беспредел.
"... с готовностью развернуть свою орбитальную станцию. Работа по ней уже идёт", батут уже почти достроен.
Я сильно вас удивлю, если скажу, что чем больше айтишников, тем меньше зарплаты? Очень похоже на попытку снизить уровень оплаты труда за счет привлечения условно квалифицированных кадров из других стран, и сохранить при этом отрасль на плаву.
До какого дня планируете вести подсчет дней?
Да, спецоперация идет
После 10 суток уже всем неинтересно стало дни считать
Держи нас в курсе, как тебе не интересно, что ты аж комент написал
Чем ответит Путин?? Окончательно закроет границы?? Запретит продажу наличной валюты??
100% вангую, что он не додумается создавать РЕАЛЬНЫЕ условия для своих.
Так и продолжит заниматься популизмом и поиском внешних врагов.
Запретит продажу наличной валюты??
А ее уже можно купить?
Что такое "реальные условия для своих"? Простите, что не капсом.
Хотят кадрово ослабить различные отрасли в РФ
Только Рогозина не хватало в этих новостях..
Грандиозно разосрались. Спасибо Владимир Владимирычу за наше счастливое сегодня ))
Говорят в 91 году у посольства США был ящик, куда можно было бросить записку со своими контактами и получить гринку. Вот это был подход, а не вот это вот все