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Президент США Джо Байден. Источник: CNN

Санкции

Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщает издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС. Активнее всего ввести ограничения призывали Польша и страны Прибалтики. Санкции рискуют повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе.

США могут отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Как пишет Bloomberg, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже запросила разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы.

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Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила работу в России. Она также изучает возможность продажи части или всего российского бизнеса. Из-за «операции» и санкций компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере $41 млн за первый квартал 2022 года.

Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн. Средства хранились в одном из системно важных банков Украины. Прокуратура ведёт расследование по делу о легализации имущества, добытого преступным путём.

Австрийские власти заморозили венские квартиру и пентхаус депутата «Единой России» Андрея Горохова, проголосовавшего за признание независимости ДНР и ЛНР. Согласно декларации о доходах за 2021 год, Горохов владеет домом площадью 353 м² и половиной квартиры площадью 217,5 м².

Что происходит

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые живут за границей и не могут получить пенсию или иные выплаты из-за санкций, смогут получить их в рублях. Выплаты зачислят на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории России.

Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля, Финляндия, отключили от основного источника электропитания. Сейчас он работает от дизельного генератора. Об этом сообщил источник РБК, близкий к компании. сообщил РБК источник, близкий к компании. Из-за чего произошло отключение, неизвестно.

Sberbank CZ, «Сбербанк Чехия», входящий в банковскую группу Sberbank Europe, не стал оспаривать отзыв лицензии на банковскую деятельность в Чехии. О том, что лишение лицензии банка приобрело законную силу, чешский финансовый регулятор сообщит в понедельник.

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти выделят более 7 млрд рублей, чтобы возместить недополученные банками доходы по кредитам, выданным компаниям, строящим коммерческую недвижимость.

События предыдущего дня, 29 апреля — здесь.