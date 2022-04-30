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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 66 дня «спецоперации»: США хотят упростить выдачу виз высокообразованным айтишникам из России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Президент США Джо Байден. Источник: CNN

Санкции

Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщает издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС. Активнее всего ввести ограничения призывали Польша и страны Прибалтики. Санкции рискуют повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе.

США могут отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики, которые учились в США или за рубежом. Как пишет Bloomberg, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже запросила разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы.

Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила работу в России. Она также изучает возможность продажи части или всего российского бизнеса. Из-за «операции» и санкций компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере $41 млн за первый квартал 2022 года.

Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн. Средства хранились в одном из системно важных банков Украины. Прокуратура ведёт расследование по делу о легализации имущества, добытого преступным путём.

Австрийские власти заморозили венские квартиру и пентхаус депутата «Единой России» Андрея Горохова, проголосовавшего за признание независимости ДНР и ЛНР. Согласно декларации о доходах за 2021 год, Горохов владеет домом площадью 353 м² и половиной квартиры площадью 217,5 м².

Что происходит

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые живут за границей и не могут получить пенсию или иные выплаты из-за санкций, смогут получить их в рублях. Выплаты зачислят на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории России.

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Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля, Финляндия, отключили от основного источника электропитания. Сейчас он работает от дизельного генератора. Об этом сообщил источник РБК, близкий к компании. сообщил РБК источник, близкий к компании. Из-за чего произошло отключение, неизвестно.

Sberbank CZ, «Сбербанк Чехия», входящий в банковскую группу Sberbank Europe, не стал оспаривать отзыв лицензии на банковскую деятельность в Чехии. О том, что лишение лицензии банка приобрело законную силу, чешский финансовый регулятор сообщит в понедельник.

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти выделят более 7 млрд рублей, чтобы возместить недополученные банками доходы по кредитам, выданным компаниям, строящим коммерческую недвижимость.

События предыдущего дня, 29 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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21 комментарий
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Сидор

"7 млрд банкам, чтобы те выдавали льготные кредиты для строительства коммерческой недвижимости."

Всё для народа. Абсолютно всё делается для народа.

"По всякому было. Но чтобы так хорошо - первый раз" © Жванецкий

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Макс Бруквин

То есть ты выдал кредит, чудаки немножко не смогли его выплатить с твоей прибылью, ты пошёл к Мишустину и он заплатил за чудоков. План надёжный как швейцарские часы. Интересно, а они такие бумажки подписывают просто из чувства сопереживания бизнесу? И просто из бюджета берут бабки? Так предлагаю банкам сразу ходить туда за прибылью. Нахер эти промежуточные звенья типа заёмщика и тд.

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Балкон.Ру

Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России
Может Германия тогда запретит и вот это?

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Антон Штадлер

У них на тот момент было 6 реакторов. 3 они отключили в 21, оставшиеся планировали в 22. Не знаю, как сейчас, учитывая топливный кризис. Но если все в силе, то новость из 2020 не сильно актуальна

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Рафаэль Алиев

Движемся по верному направлению.

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Илья Попов

Конечная цель - советский союз.

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Илья Попов

Кто-то теряет, кто-то находит.

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TLGM x Event

Ничто не исчезает бесследно. Если где–то у кого–то убыло, значит где–то у кого-то прибыло)

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Вадим Д.

Неожиданно много новостей для субботы.
В том, что поляки и прибалты громче всех кричат и призывают, ничего нового и тем более удивительного, со времён чуть ли не древлян/печенегов и прочих половцев так было.
Американцы подсуетились, конечно, только дельных квалифицированных специалистов давно уже разогнали из России и приютили где только возможно.
Но ничто не испортит настроения!
Всем добра и хороших длинных выходных!

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Макс Бруквин

Поляки прям удивляют по хорошему. Я, конечно, изнал что они не любят РФ, но тут ребята впряглись всерьёз.

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Ware Wow

У них тоже есть серьезные геополитические амбиции. По книге Stratfor один из сценариев, это то, что Польша станет одним из мировых лидеров, и лидером Европы, вместе с Турцией. Не без военного конфликта.

Вообще там пока почти все сбывается по их аналитике, хотя многое и звучит как полная дичь.

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Noblesse. tv

"Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн." 66й день... Бизнесмен под санкциями до сих пор хранил активы в банке Украины- ГЕНИАЛЬНО!...

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Макс Бруквин

Вообще он родом из Львова и у него родители там. И для Украины он не чужой человек. Именно в его случае это вызывает удивление, такая блокировка.

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TLGM x Event

чем больше денег у человека, тем он более спокоен, и менее активен.

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Ware Wow

Ммм... так он вообще-то друг Украины и сам родом с Украины, из Львова. Построил там мемориал в Бабьем Яру, открытый антимилитарист. Они по своему другу ударили. Как Тиньков или кто сказал, это идиотизм, он бы очень сильно мог помочь Украине, если бы не санкции, да и вообще тупо подло и нелепо.

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Noblesse. tv

Тогда возможно это как раз таки завуалированная помощь- типа не я сам дал, а они отобрали, "ах отобрали, значит, правительство РФ тебе поможет и субсидии выделит". тем более гениально.

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умный человек

Лицо со шрамом - 2

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Ярослав Бондарь

Вот настоящее противостояние рашка пытается удержать, штаты пытаются привлечь

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Серьезный калькулятор

А Ярослав пытается комментировать так, чтобы показать максимальное пренебрежение. С регистрацией, кстати.

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Серьезный калькулятор

Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России
Я, конечно, аналитик диванный. Но разве это не повредит строительству АЭС, к которым хотят вернуться в Европе, чтобы уменьшить зависимость от России?

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Dimitri

Немцы не собираться АЭС возвращать особо. По этому им пофигу. И да, я знаю что ХДС в Брюсселе немного по другому думают чем само правительство ФРГ.

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