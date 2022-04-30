Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":413795,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":413795,"gtm":null} 10 141 просмотров

Президент США Джо Байден. Источник: CNN

Санкции

Германия поддержала запрет на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России, сообщает издание Politico со ссылкой на пять неназванных дипломатов ЕС. Активнее всего ввести ограничения призывали Польша и страны Прибалтики. Санкции рискуют повлиять на новые проекты в атомной энергетике, которыми управляет «дочка» «Росатома» в Западной Европе.

США могут отменить некоторые визовые ограничения для россиян со степенью магистра или доктора наук в сфере технологий, инженерии или математики. Как пишет Bloomberg, так американские власти хотят лишить Россию высококвалифицированных специалистов в соответствующих областях. Администрация президента уже запросила разрешение не подтверждать трудоустройство при получении рабочей визы.

Компания National Oilwell Varco, специализирующаяся на оборудовании и компонентах для бурения и добычи нефти и газа, прекратила новые инвестиции и ограничила работу в России. Она также изучает возможность продажи части или всего российского бизнеса. Из-за «операции» и санкций компания зафиксировала обесценивание активов и прочие расходы в размере $41 млн за первый квартал 2022 года.

Суд в Украине арестовал активы кипрских компаний предпринимателя Михаила Фридмана на сумму более 469 млн гривен — это около $15,5 млн. Средства хранились в одном из системно важных банков Украины. Прокуратура ведёт расследование по делу о легализации имущества, добытого преступным путём.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Австрийские власти заморозили венские квартиру и пентхаус депутата «Единой России» Андрея Горохова, проголосовавшего за признание независимости ДНР и ЛНР. Согласно декларации о доходах за 2021 год, Горохов владеет домом площадью 353 м² и половиной квартиры площадью 217,5 м².

Что происходит

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые живут за границей и не могут получить пенсию или иные выплаты из-за санкций, смогут получить их в рублях. Выплаты зачислят на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории России.

Дата-центр «Яндекса» в Мянтсяля, Финляндия, отключили от основного источника электропитания. Сейчас он работает от дизельного генератора. Об этом сообщил источник РБК, близкий к компании. сообщил РБК источник, близкий к компании. Из-за чего произошло отключение, неизвестно.

Sberbank CZ, «Сбербанк Чехия», входящий в банковскую группу Sberbank Europe, не стал оспаривать отзыв лицензии на банковскую деятельность в Чехии. О том, что лишение лицензии банка приобрело законную силу, чешский финансовый регулятор сообщит в понедельник.

Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому власти выделят более 7 млрд рублей, чтобы возместить недополученные банками доходы по кредитам, выданным компаниям, строящим коммерческую недвижимость.

Решение о сроках выхода из программы МКС уже принято — об этом сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Оглашать сроки пока не будут, но страна обещала предупредить зарубежных партнёров за год. По словам Рогозина, решение связано и с тем, «что происходит в мире», и также с готовностью развернуть свою орбитальную станцию. Работа по ней уже идёт.

Правительство России выделит около 560 млн рублей на поддержку специализированных учебно-научных центров для одаренных детей. Это центры при ведущих вузах, которые работают как интернаты. Воспитанниками таких центров, по словам Мишустина, становятся «юные исследователи из отдалённых районов страны».

Власти РФ также временно увеличили экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений — на 501 тысяч тонн. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года.

Траты на ИТ-курсы в России выросли в марте и апреле 2022 года в среднем на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Tinkoff Data. В «Нетологии» спрос на курсы по программированию вырос на 180% в марте 2022 года по сравнению с мартом 2021-го. Skillbox зафиксировала семикратный рост спроса на обучение аналитике данных, а спрос на изучение Java и Python вырос в четыре и два раза соответственно.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и в будущем не станет платить за поставки российского газа в рублях и будет предпринимать всевозможные меры, чтобы обрести независимость от России.

Правительство одобрило упрощение процедуры трудоустройства иностранных IT-специалистов, которых привлекают аккредитованные организации. Эти изменения будут внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Он также касается получения иностранными гражданами вида на жительство в России.

События предыдущего дня, 29 апреля — здесь.