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Санкции

Германия поддержала эмбарго на импорт нефти из России. Ранее она высказалась также против закупок у России урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности. Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.

«Известия» сообщают, что российские приставы завели дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей в отношении Google за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

Что происходит

«Сбер» с 1 мая снизил ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта: минимальная составляет 17,9% и доступна клиентам, «получающим зарплату в "Сбербанке"». Сократились также ипотечная ставка на новостройки и «вторичку» — до 13,9% — и максимальная ставка по вкладам: с 16% до 12%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому ставки по льготной ипотеке будут снижены до 9%, а программа продлена до конца 2022 года. Меры нужны для того, чтобы повысит доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Финские власти и правительство готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся. По данным газеты Helsingin Sanomat, местная государственная газовая компания Gasum до 20 мая сообщит «Газпрому», будет ли платить России в рублях или нет. Существующей в Финляндии инфраструктуры, скорее всего, будет недостаточно, чтобы полноценно заменить российские поставки.

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Немецкий исследовательский центр Юлиха сомневается, что ЕС сможет существенно сократить поставки газа из России и при этом заполнить не менее 80% газовых хранилищ. Евросоюзу придётся на недели остановить промышленность, чтобы сэкономить около 30 млрд м³ газа.

С 1 мая Минцифры запускает «эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения для электронных вычислительных машин», принадлежащего России. Продлится он до 30 апреля 2024 года. В рамках эксперимента хотят создать национальный репозиторий с исходными текстами ПО и дополнительными данными, чтобы создавать, изменять и хранить такое ПО без каких-либо ограничений, пишет «РИА Новости».

ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до одного миллиона. Торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплатить товары или услуги через СБП по QR-коду.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ на решение США передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны.

Уйти западным компаниям с российского рынка оказалось не так просто. Выкупать их бизнес не спешат, финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России высоки, а перспективы возможного возвращения пока непонятны.

Одна из главных проблем для тех, кто релоцируется из России и Беларуси и не планирует в ближайшее время возвращаться, — это поиск работы. О том, много ли вакансий и какие зарплаты, что спрашивают на собеседованиях и смотрят ли на паспорт, рассказали айтишники изданию dev.by. А редакция The Bell помогает разобраться, где искать эту работу и о чём лучше работодателю не говорить.

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном об отмене обязательной регистрации граждан одной страны в течение 15 дней с даты въезда в другую. Эта мера поспособствует дальнейшему развитию дружественных отношений двух государств.

Путин также подписал закон, который упростит постановку иностранных организаций на налоговый учёт при открытии счёта в банке. Мера нужна в том числе для оплаты поставок газа в рублях. А ещё продлил особый порядок закупок в сфере строительства в Крыму и Севастополе. Это поможет ослабить влияние санкций.

Позже президент ратифицировал протокол об отсрочке по НДС при ввозе товаров из Евразийского экономического союза. Меры предоставляют возможность отсрочить уплату налога на добавленную стоимость при импорте товаров в свободные, специальные и особые экономические зоны России на 180 дней.

А также приостановил упрощенную выдачу виз ряду категорий граждан ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Меры коснутся журналистов и официальные делегации.

По указу президента правительство поддержит регионы и выделит новые кредиты из федерального бюджета. Закон допускает предоставление в 2022 году займов в общем объёме до 390,7 млрд рублей. Меры нужны, чтобы региональные власти могли погасить долговые обязательства.

Российским банкам запретили направлять сведения о клиентах и их операциях органам, вводящим санкции против России. Так правительство хочет сократить риск того, что иностранные государства, угрожая штрафными санкциями, заполучат сведения, составляющие банковую тайну.

Правительство России сможет продлевать срок, в течение которого резиденты территорий опережающего социально-экономического развития могут уплачивать пониженные страховые взносы. Это способ мотивировать инвесторов больше вкладываться в проекты в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях.

А ещё Кабмин России теперь вправе устанавливать особенности начисления штрафов за срыв поставок газа.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что санкции против России нужно ужесточить и страна готова это делать.

События предыдущего дня, 30 апреля — здесь.