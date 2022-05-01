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Санкции

Германия поддержала эмбарго на импорт нефти из России. Ранее она высказалась также против закупок у России урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности. Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.

«Известия» сообщают, что российские приставы завели дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей в отношении Google за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

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Что происходит

«Сбер» с 1 мая снизил ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта: минимальная составляет 17,9% и доступна клиентам, «получающим зарплату в "Сбербанке"». Сократились также ипотечная ставка на новостройки и «вторичку» — до 13,9% — и максимальная ставка по вкладам: с 16% до 12%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому ставки по льготной ипотеке будут снижены до 9%, а программа продлена до конца 2022 года. Меры нужны для того, чтобы повысит доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Финские власти и правительство готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся. По данным газеты Helsingin Sanomat, местная государственная газовая компания Gasum до 20 мая сообщит «Газпрому», будет ли платить России в рублях или нет. Существующей в Финляндии инфраструктуры, скорее всего, будет недостаточно, чтобы полноценно заменить российские поставки.

Немецкий исследовательский центр Юлиха сомневается, что ЕС сможет существенно сократить поставки газа из России и при этом заполнить не менее 80% газовых хранилищ. Евросоюзу придётся на недели остановить промышленность, чтобы сэкономить около 30 млрд м³ газа.

С 1 мая Минцифры запускает «эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения для электронных вычислительных машин», принадлежащего России. Продлится он до 30 апреля 2024 года. В рамках эксперимента хотят создать национальный репозиторий с исходными текстами ПО и дополнительными данными, чтобы создавать, изменять и хранить такое ПО без каких-либо ограничений, пишет «РИА Новости».

ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до одного миллиона. Торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплатить товары или услуги через СБП по QR-коду.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ на решение США передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны.

Уйти западным компаниям с российского рынка оказалось не так просто. Выкупать их бизнес не спешат, финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России высоки, а перспективы возможного возвращения пока непонятны.

События предыдущего дня, 30 апреля — здесь.