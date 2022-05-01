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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 67 дня «спецоперации»: ставки по кредитам и вкладам снижены, лимит на операции в СБП увеличен Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Михаил Мишустин. Источник: «Новые Известия»

Санкции

Германия поддержала эмбарго на импорт нефти из России. Ранее она высказалась также против закупок у России урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности. Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.

«Известия» сообщают, что российские приставы завели дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей в отношении Google за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.

Что происходит

«Сбер» с 1 мая снизил ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта: минимальная составляет 17,9% и доступна клиентам, «получающим зарплату в "Сбербанке"». Сократились также ипотечная ставка на новостройки и «вторичку» — до 13,9% — и максимальная ставка по вкладам: с 16% до 12%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому ставки по льготной ипотеке будут снижены до 9%, а программа продлена до конца 2022 года. Меры нужны для того, чтобы повысит доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.

Финские власти и правительство готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся. По данным газеты Helsingin Sanomat, местная государственная газовая компания Gasum до 20 мая сообщит «Газпрому», будет ли платить России в рублях или нет. Существующей в Финляндии инфраструктуры, скорее всего, будет недостаточно, чтобы полноценно заменить российские поставки.

Немецкий исследовательский центр Юлиха сомневается, что ЕС сможет существенно сократить поставки газа из России и при этом заполнить не менее 80% газовых хранилищ. Евросоюзу придётся на недели остановить промышленность, чтобы сэкономить около 30 млрд м³ газа.

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С 1 мая Минцифры запускает «эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения для электронных вычислительных машин», принадлежащего России. Продлится он до 30 апреля 2024 года. В рамках эксперимента хотят создать национальный репозиторий с исходными текстами ПО и дополнительными данными, чтобы создавать, изменять и хранить такое ПО без каких-либо ограничений, пишет «РИА Новости».

ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до одного миллиона. Торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплатить товары или услуги через СБП по QR-коду.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ на решение США передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны.

Уйти западным компаниям с российского рынка оказалось не так просто. Выкупать их бизнес не спешат, финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России высоки, а перспективы возможного возвращения пока непонятны.

События предыдущего дня, 30 апреля — здесь.

#новость #днрилнр

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33 комментария
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Свойственный меч

День 67 - страна все еще ждет главную новость

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Dark Smash

да скоро уже сдохнет... не сцы

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Ilya Klincovskiy

У него родители долгожители так что не факт,не факт

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Вадим

Сомневаюсь, что это тот самый, первый (сижу в шапочке из фольги)

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kernel panic

"предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ"
Инетересно как они будут загонять инвесторов через 5 лет после всего этого?

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Андрей

мне кажется, что пройдут десятилетия, когда инвесторы и вообще хоть какая-то дружба с "недружественными" странами восстановится.

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Makar Homenko

Они сами придут и будут каяться и просить прощения стоя на коленях потому что наш рынок очень очень большой!

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melkiyPadonok

Надеюсь это сарказм ...

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Makar Homenko

Да!

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Forgotten Games

Надеюсь вы - западный инвестор.:-)

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melkiyPadonok

К счастью нет .

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Андрей Рядькин

в СССР были инвесторы?

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kernel panic

В ссср были дворы забиты автомобилями?

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Александр

Конечно - государство....

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Forgotten Games

В целом ещё артели были, которые инвестировались их учредителями.

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S.Capusta

Конфисковать то можно. А что с сырьем? С технологиями?
Это на сейчас можно, а как развивать? Все же помнят сколько лет Нbde "Автоваз" без развития выпускал, пока не сделали ШевиНиву и т.д

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S.Capusta

* НИВУ

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S.Capusta

В борделе двигают кровати...

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Anton Do

Новый лозунг первомая - труд, труд, май!

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Руслан Сурков

труд, санкции, май!

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Makar Homenko

Не-не-не май отменяется! Труд, труд, труд, труп!

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Олег Саенов

труд, май, фрай

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Makar Homenko

"Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны."
Ха-ха!

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Makar Homenko

Какие-то сегодня нудные новости...праздники видимо...

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Денис Бондарев

Вы мои мысли прочитали

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Makar Homenko

Да! Я такой!

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Андрей

Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.
А кто-то вообще просчитывал в ЕС, что делать, если дружно все откажутся от дешевого газа и нефти из России? Ладно Германи - богатая страна, а другие?

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S.Capusta

А с чего вы взяли что мы им продавли дешево?
Так, небольшая скидка к рынку и то не всем

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Андрей

Я имею ввиду, что он дешевый относительно альтернатив. Тот же СПГ возить очень дорого. Хотя, может есть уже дешевая альтернатива русскому газу, но я о ней не знаю

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Вадим

Про газ разговора не было- было про эмбарго на нефть. Да и есть Азербайджан с Турцией, это будет дороже и не сейчас. Но на перспективе очень даже вариант для них

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Феттучини с Креветкой

Они решили, что «пропетляют».

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Сидор

"Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны" - так страны или бизнесов и состояний отдельных граждан?

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Игорь Мазаев

Выше лимит по СБП — деньги обесцениваются прост 🤷‍♂️

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