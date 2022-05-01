Новости и тексты на фоне 67 дня «спецоперации»: ставки по кредитам и вкладам снижены, лимит на операции в СБП увеличен Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Санкции
Германия поддержала эмбарго на импорт нефти из России. Ранее она высказалась также против закупок у России урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности. Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.
«Известия» сообщают, что российские приставы завели дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в 7,2 млрд рублей в отношении Google за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент.
Что происходит
«Сбер» с 1 мая снизил ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта: минимальная составляет 17,9% и доступна клиентам, «получающим зарплату в "Сбербанке"». Сократились также ипотечная ставка на новостройки и «вторичку» — до 13,9% — и максимальная ставка по вкладам: с 16% до 12%.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому ставки по льготной ипотеке будут снижены до 9%, а программа продлена до конца 2022 года. Меры нужны для того, чтобы повысит доступность жилья для российских семей и поддержать строительную отрасль.
Финские власти и правительство готовятся к тому, что в мае поставки российского газа в страну прекратятся. По данным газеты Helsingin Sanomat, местная государственная газовая компания Gasum до 20 мая сообщит «Газпрому», будет ли платить России в рублях или нет. Существующей в Финляндии инфраструктуры, скорее всего, будет недостаточно, чтобы полноценно заменить российские поставки.
Немецкий исследовательский центр Юлиха сомневается, что ЕС сможет существенно сократить поставки газа из России и при этом заполнить не менее 80% газовых хранилищ. Евросоюзу придётся на недели остановить промышленность, чтобы сэкономить около 30 млрд м³ газа.
С 1 мая Минцифры запускает «эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения для электронных вычислительных машин», принадлежащего России. Продлится он до 30 апреля 2024 года. В рамках эксперимента хотят создать национальный репозиторий с исходными текстами ПО и дополнительными данными, чтобы создавать, изменять и хранить такое ПО без каких-либо ограничений, пишет «РИА Новости».
ЦБ увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тысяч рублей до одного миллиона. Торгово-сервисные предприятия смогут активнее предлагать клиентам оплатить товары или услуги через СБП по QR-коду.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ на решение США передавать Украине замороженные активы российских компаний и граждан. Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны.
Уйти западным компаниям с российского рынка оказалось не так просто. Выкупать их бизнес не спешат, финансовые издержки при отказе вести операционную деятельность в России высоки, а перспективы возможного возвращения пока непонятны.
События предыдущего дня, 30 апреля — здесь.
С Тинькофф сразу у меня не сложилось! Но терпеливо не обращая внимание на сложности с тех. поддержкой, что-то меня удержало от ухода из Тинькофф на первых этапах, а потом стало не просто уйти, потому как на сервисах Тинькофф много автоматизировал и бросать отлаженную систему не просто, хлопотно и дорого. Но ухожу от Тинькофф и вот вам факты без…
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Наверное, все пользователи pandas знают, что многие действия можно сделать разными способами. Но далеко не каждый понимает, в чем разница, и почему их код может работать более чем в 3000 раз медленнее, чем у соседа. Давайте разберемся, в чём проблема.
День 67 - страна все еще ждет главную новость
да скоро уже сдохнет... не сцы
У него родители долгожители так что не факт,не факт
Сомневаюсь, что это тот самый, первый (сижу в шапочке из фольги)
"предложил конфисковывать активы бизнеса из недружественных стран в ответ"
Инетересно как они будут загонять инвесторов через 5 лет после всего этого?
мне кажется, что пройдут десятилетия, когда инвесторы и вообще хоть какая-то дружба с "недружественными" странами восстановится.
Они сами придут и будут каяться и просить прощения стоя на коленях потому что наш рынок очень очень большой!
Надеюсь это сарказм ...
Да!
Надеюсь вы - западный инвестор.:-)
К счастью нет .
в СССР были инвесторы?
В ссср были дворы забиты автомобилями?
Конечно - государство....
В целом ещё артели были, которые инвестировались их учредителями.
Конфисковать то можно. А что с сырьем? С технологиями?
Это на сейчас можно, а как развивать? Все же помнят сколько лет Нbde "Автоваз" без развития выпускал, пока не сделали ШевиНиву и т.д
* НИВУ
В борделе двигают кровати...
Новый лозунг первомая - труд, труд, май!
труд, санкции, май!
Не-не-не май отменяется! Труд, труд, труд, труп!
труд, май, фрай
"Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны."
Ха-ха!
Какие-то сегодня нудные новости...праздники видимо...
Вы мои мысли прочитали
Да! Я такой!
Пока что тормозят ЕС Венгрия, Австрия, Словакия, Испания, Италия и Греция: либо потому, что сильно зависят от импорта, либо потому, что боятся резкого роста цен на энергоносители.
А кто-то вообще просчитывал в ЕС, что делать, если дружно все откажутся от дешевого газа и нефти из России? Ладно Германи - богатая страна, а другие?
А с чего вы взяли что мы им продавли дешево?
Так, небольшая скидка к рынку и то не всем
Я имею ввиду, что он дешевый относительно альтернатив. Тот же СПГ возить очень дорого. Хотя, может есть уже дешевая альтернатива русскому газу, но я о ней не знаю
Про газ разговора не было- было про эмбарго на нефть. Да и есть Азербайджан с Турцией, это будет дороже и не сейчас. Но на перспективе очень даже вариант для них
Они решили, что «пропетляют».
"Вырученные от продажи средства Володин предложил направить на развитие страны" - так страны или бизнесов и состояний отдельных граждан?
Выше лимит по СБП — деньги обесцениваются прост 🤷♂️