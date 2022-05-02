«Продал за копейки»: Олег Тиньков заявил, что его заставили выйти из «Тинькофф» под угрозой национализации банка Статьи редакции
Из-за критики «спецоперации».
Об этом Олег Тиньков рассказал в интервью New York Times. По его словам, сразу после публикации поста с критикой «спецоперации» с руководством «Тинькофф» связались представители администрации президента.
Они пригрозили национализировать «Тинькофф», если Тиньков не продаст свою долю, а банк не сменит название и владельца.
Тиньков сравнил сделку с «отчаянной распродажей». За TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости. «Я продал за копейки», — сказал он, не уточняя сумму. Также Тиньков поблагодарил Владимира Потанина за то, что тот позволил ему выручить «хоть какие-то деньги от продажи».
В самом банке сказали NYT, что не подтверждают версию Тинькова, а руководство банка не получало никаких угроз.
Друзья со связями в силовых органах сказали Тинькову остерегаться за свою жизнь. После этого предприниматель нанял телохранителей. Также Тиньков добавил, что многие знакомые крупные бизнесмены говорили ему, что согласны с его позицией, но «все они боятся».
«Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии», — сказал он.
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group.
- 19 апреля Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
- 23 апреля РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». По данным «Коммерсанта», стороны обсуждали сумму в $300 млн.
Всем привет! За клавиатурой Вадим Орлов, основатель Embacy. А это первый мой дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний с февраля этого года.
В прошлый раз говорили о доплатах за страховку. Сегодня обсудим опцию, которую придумали для экономии на каско.
Самое страшное, что я больше не удивляюсь таким новостям
Государство гопник отжимает активы тех кто умеет что то делать сам. Мерзость
вы всерьез считаете, что он "все сам" )) степень наивности зашкаливает
Ему еще повезло, что продать свою долю получилось.
Это вы про Великобританю?
А потом путин опять будет кукарекать про море возможностей по развитию бизнеса внутри России.
Ага, создавайте отечественное. Это же так безопасно...
Хоспаде, на кого эти сказки рассчитаны...
Действительно, никогда же в России не отжимали бизнес
я так понимаю у вас есть пруфы, подтверждающие это?:
эти сказки
Вся история с ТКС и Тиньковым очень странная и в эти заявления очень слабо верится в том числе.
"Всё не так однозначно. Всей правды мы не узнаем"
ну разумеется. сказки для наивных буратин
Дети,скоро Сардиния будет нашей😁
Когда она вашей станет, вряд ли кто захочет там отдыхать, из тех о ком речь Тинькова.
«Я знал что режим Путина плох»
Он же призывал сделать его императором у Дудя, монархом и вообще все отлично в России. А теперь запел по-другому.
Сказки эти в интервью рассчитаны на собирателей лапши.
Вы не понимаете, на него тогда оказывалось давление, он был в заложниках, он говорил одно, но думал про другое. Великого комбинатора могут не только лишь все понять.
Канеш, пока ты в плюсах надо поддерживать, когда ты в минусах - надо неподдерживать. Ну и то, что он чуть не умер после этого могло повлиять как-то.
А можно подумать то, что он сейчас говорит рассчитано на думающую общественность.
Вы интервью то посмотрите то, все таки.
Что все так прицепились к истории с императором? Я так слова понял, что он не от восхищения так говорил, а саркастически призывал называть вещи своими именами, о сменяемости власти уже забыли к тому времени.
О хоспади, где логика? Сначала бы продал потом высказывался…
Тогда бы он не был мучеником.
Так он же продал из-за того, что высказался, а не высказался, потому что собрался продавать. Он же говорит, что не собирался продавать, по "попросили".
Слет завистливых шариковых объявляю открытым: ко-ко-ко император, ко-ко-ко дудь, ко-ко-ко нимагия.
п.с. вот так вот дед маразматик разрушил жизни и будущее миллионов людей. Все потеряли, кто больше, а кто меньше, не надо злорадствовать
Не хочет закончить как "газовики"
Таких случаев уже штук 7 на самом деле
Само собой, продал за копейки. Вместо 1 сикстиллиарда триллионов долларов Олег получил какие-то 300 миллионов)
Но самое важное,что всем на Олега всё равно)
Ну, говнояндекс давал кратно больше)) а так – 300 миллионов это цена мирного побега видимо. Чичваркин так же сделал
Покупка лольности властей сша ценой в несколько миллиардов или просто постанова.
Удивительно, что мозгов создать лучший банк хватило, а держать бабий язык за зубами нет 👎
Текущая ситуация вызвана именно тем что все держали язык за зубами.
повод задуматься
Новое время - новые правила. Каждый сам должен решать, готов он мириться с ними или менять место и правила) Жить в «стране гопнике» - это значит всегда помалкивать и быть готовым к тому, что если что-то не понравится, то заберут или угрозами заставят отдать 🤷♂️
может лучше собраться и дать гопнику пи*ды?
А куда пропали его комментании в инсте где ему пофиг на этот банк и на клиентов россиян?) че он чушь несет надоел переобуваться.
Хотя стоп он же на имидж для запада работает.
Так жаль. Реально сделали лучший банк
Олег, напомни, кого надо царем сделать?
Удобно. Теперь на Западе и Европе открыты все дороги для нового бизнеса.
У него язык без косетей
Сейчас могут еще подтянуть за базар про "заставили продать за копейки".
И в Англии не спрячется. Отправят пояснительную бригаду извинения брать. Или он говорит до конца (кто заставлял, как, когда, где) или съезжает на задней.
А так вполне нарратив для западной аудитории, чтобы сойти за жертву и быть принятым всеми сочувствующими.
Пусть еще скажет, что ему позвонили с неизвестного номера в 4 ночи и, томно дыша в трубку, прохрипели: продай долю!
Олега не заставили, его просто немного наказали, или он сам себя наказал, понимая последствия своего трепа.
Так бы с ним было и в США, и в Англии.
Нельзя идти против системы, чьей кровью и плотью ты являешься.
Олег себя вполне неплохо чувствовал частью этой системы, пока интересы совпадали.
Есть народная мудрость - "не пиздЕл бы рот, не болел бы глаз". Как-то так
Хорошая сказка. Каждый в ней услышит то, что нравится. )))
@Олег Тиньков: Режим Путина плох.
@Также Олег Тиньков: Сделать Путина царем нужно.
Мы его должны пожалеть?
И как на такое реагировать?
То ли действительно так.. То-ли дурманят массу народу...
И самое непонятное зачем нам все это знать... не акционерам...
Теперь банк точно попадет под санкции. :(
В последнее время Олег очень много чего заявляет. Не берусь судить, насколько правдивы его слова, поскольку абсолютно ничем он свои заявления не подтверждает. А, ещё Олег, как мне кажется, не очень здраво оценивает стоимость и само значение своего бывшего банка, ну не настолько он дорог-богат (чисто моё мнение) по сравнению с действительно крупными банками.
Но в то, что подобное возможно - не сомневаюсь: у нас, тем более сейчас и не такое могут завернуть.
Мозг отказывается воспринимать то, что происходит. Хочется думать, что все это просто шутка
Все как и с Магнитом. И прав один из комментариев, что это уже не удивляет.
Сам Галицкий так не считает, тебя не смущает?
Тратит деньги в России и доволен, он вообще молодец. И никогда не кричал про "отжали за копейки", потому что он продал на пике с премией.
совсем не одно и тоже. И Галицкий никуда не бегает, в отличии от....
Блять честный человек, патриот и просто нытик.
Олег, ты меня стравил и забанил на vc, бойся теперь за свои трусы /s
Высокопоставленных людей связанных с фин. схемами Газпрома начали убивать уже пачками вместе с семьями, так что вполне могут и Тинькова убить.
Любая критика власти в это время и тебе нет дальнейшей жизни при этой власти
Бред. Имхо. Пиар не иначе, банально подлизывает западу. Люди, которых держат крепко за яйца молчат в тряпочку, а он раскукарекался не на шутку...
Получается что если изначально его доля оценивалась примерно в 2.5-3 ярда, а получил он в итоге всего 3%, то свой пакет акций он продал за 80-90 млн.$ ?
Только никто не знает, во сколько доля Олега оценивалась Олегом 🤷♂️
Нет. Скорее всего нормальная стоимость там могла быть где-то посередине. А то, что Олежа свои влажные фантазии привел - это его личные проблемы. Но купили у него естественно с дисконтом. Да мы вот сейчас его дух сюда вызовем, пусть нам расскажет @Олег Тиньков
А ведь не будь всего этого стал бы самым богатым миллиардером России, особо не сомневаюсь. Амбициозная планка была конечно.
Да хоспади, каким там самым богатым? Вы видели как он общается? Так и остался ментально "бизнесмен из 90-х".
Право на частную собственность, лежащее в основе экономического развития? Не, не слышали.
Ну вот, а я говорила что не стоит покупать у него долю, будет токсичная покупкой для покупателя.
Олежа пытается спасим зарубежные счета и доступ к лечению.
Странно. Человек предлагал Путина на помазание, говорил, что Путина надо царем… Или он это царя для нас хотел, а для себя демократии и закона?
Олег лучший. Банк теперь для меня перестаёт существовать
На фоне серии самоубийств состоятельных персон из газовой отрасли, предполагаю, что теперь возьмутся и за банкиров. За Олегом похоже уже выехали, раз уж он охрану нанял.
Чичваркин 2.0
Данунафик
а в реестр акционеров уже внесли или прост олеже бабки в фантазиях передали?
А как же то интервью когда тинькоф призывал помазать царя навечно?
Олег заплатил за свободу слово! Да, согласен дорого, но и времена нынче не дешевые!!!!
свободу Юрию Деточкину!
книжек про д'Артаньняна начитались ? ))
Доказательств нет
Почти 300 тысяч потерял из-за заниженного курса, по которому вы переводили 80% валютной выручки.
Что то вообще не жалко после такого.