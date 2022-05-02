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Финансы
Недостаточный Денис

«Продал за копейки»: Олег Тиньков заявил, что его заставили выйти из «Тинькофф» под угрозой национализации банка Статьи редакции

Из-за критики «спецоперации».

5075 просмотров

Об этом Олег Тиньков рассказал в интервью New York Times. По его словам, сразу после публикации поста с критикой «спецоперации» с руководством «Тинькофф» связались представители администрации президента.

Они пригрозили национализировать «Тинькофф», если Тиньков не продаст свою долю, а банк не сменит название и владельца.

Я не мог торговаться. Это похоже на состояние заложника — ты берёшь то, что предлагают. Я не мог договариваться.

Олег Тиньков

Тиньков сравнил сделку с «отчаянной распродажей». За TCS Group он получил лишь около 3% реальной, по его мнению, стоимости. «Я продал за копейки», — сказал он, не уточняя сумму. Также Тиньков поблагодарил Владимира Потанина за то, что тот позволил ему выручить «хоть какие-то деньги от продажи».

В самом банке сказали NYT, что не подтверждают версию Тинькова, а руководство банка не получало никаких угроз.

Друзья со связями в силовых органах сказали Тинькову остерегаться за свою жизнь. После этого предприниматель нанял телохранителей. Также Тиньков добавил, что многие знакомые крупные бизнесмены говорили ему, что согласны с его позицией, но «все они боятся».

«Они понимают, что связаны с Западом, а они быстро, быстро превращаются в Иран. И им это не нравится. Они хотят, чтобы их дети проводили летние каникулы на Сардинии», — сказал он.

Я понял, что Россия больше не существует как государство. Я знал, что режим Путина плох. Но, конечно, я не мог подумать, что это приобретет такой катастрофический масштаб.

Олег Тиньков
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group.
  • 19 апреля Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
  • 23 апреля РБК сообщил, что Олег Тиньков ведёт переговоры о продаже своей доли в «Тинькофф». По данным «Коммерсанта», стороны обсуждали сумму в $300 млн.

#новость #тинькофф #олегтиньков

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114 комментариев
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Брегман Илья

Самое страшное, что я больше не удивляюсь таким новостям

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Северин Денис

Государство гопник отжимает активы тех кто умеет что то делать сам. Мерзость

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Dan

вы всерьез считаете, что он "все сам" )) степень наивности зашкаливает

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12 комментариев
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Pavel Petel

Ему еще повезло, что продать свою долю получилось.

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1 комментарий
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Роман Н

Это вы про Великобританю?

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4 комментария
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evilnw

А потом путин опять будет кукарекать про море возможностей по развитию бизнеса внутри России.

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Северин Денис

Ага, создавайте отечественное. Это же так безопасно...

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2 комментария
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Kinolog

Хоспаде, на кого эти сказки рассчитаны...

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Иван Поварёшкин

Действительно, никогда же в России не отжимали бизнес

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6 комментариев
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Алексей Карпов

я так понимаю у вас есть пруфы, подтверждающие это?:
эти сказки

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3 комментария
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Вячеслав Осадчий

Вся история с ТКС и Тиньковым очень странная и в эти заявления очень слабо верится в том числе.

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evilnw

"Всё не так однозначно. Всей правды мы не узнаем"

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3 комментария
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Dan

ну разумеется. сказки для наивных буратин

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Lukas Dexter

Дети,скоро Сардиния будет нашей😁

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Алексей А.

Когда она вашей станет, вряд ли кто захочет там отдыхать, из тех о ком речь Тинькова.

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Vladimir Frolov

«Я знал что режим Путина плох»
Он же призывал сделать его императором у Дудя, монархом и вообще все отлично в России. А теперь запел по-другому.
Сказки эти в интервью рассчитаны на собирателей лапши.

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Хорев Андрей

Вы не понимаете, на него тогда оказывалось давление, он был в заложниках, он говорил одно, но думал про другое. Великого комбинатора могут не только лишь все понять.

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Угольный Выброс

Канеш, пока ты в плюсах надо поддерживать, когда ты в минусах - надо неподдерживать. Ну и то, что он чуть не умер после этого могло повлиять как-то.

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1 комментарий
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Роман Н

А можно подумать то, что он сейчас говорит рассчитано на думающую общественность.

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Алексей А.

Вы интервью то посмотрите то, все таки.

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Artemy

Что все так прицепились к истории с императором? Я так слова понял, что он не от восхищения так говорил, а саркастически призывал называть вещи своими именами, о сменяемости власти уже забыли к тому времени.

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SilanseR

О хоспади, где логика? Сначала бы продал потом высказывался…

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Хорев Андрей

Тогда бы он не был мучеником.

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Денис Москвитин

Так он же продал из-за того, что высказался, а не высказался, потому что собрался продавать. Он же говорит, что не собирался продавать, по "попросили".

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1 комментарий
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Бесплатный бинокль

Слет завистливых шариковых объявляю открытым: ко-ко-ко император, ко-ко-ко дудь, ко-ко-ко нимагия.

п.с. вот так вот дед маразматик разрушил жизни и будущее миллионов людей. Все потеряли, кто больше, а кто меньше, не надо злорадствовать

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Ольга Федченко

Не хочет закончить как "газовики"

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Andrej Krav

Таких случаев уже штук 7 на самом деле

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Илья Ив

Само собой, продал за копейки. Вместо 1 сикстиллиарда триллионов долларов Олег получил какие-то 300 миллионов)
Но самое важное,что всем на Олега всё равно)

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Roman Moskovskiy

Ну, говнояндекс давал кратно больше)) а так – 300 миллионов это цена мирного побега видимо. Чичваркин так же сделал

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1 комментарий
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Sarkis Antonyan

Покупка лольности властей сша ценой в несколько миллиардов или просто постанова.

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Igor Gromov

Удивительно, что мозгов создать лучший банк хватило, а держать бабий язык за зубами нет 👎

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Виктор Парубец

Текущая ситуация вызвана именно тем что все держали язык за зубами.

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Kinolog

повод задуматься

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Александр Цемах

Новое время - новые правила. Каждый сам должен решать, готов он мириться с ними или менять место и правила) Жить в «стране гопнике» - это значит всегда помалкивать и быть готовым к тому, что если что-то не понравится, то заберут или угрозами заставят отдать 🤷‍♂️

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Бесплатный бинокль

может лучше собраться и дать гопнику пи*ды?

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3 комментария
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Blackrock

А куда пропали его комментании в инсте где ему пофиг на этот банк и на клиентов россиян?) че он чушь несет надоел переобуваться.
Хотя стоп он же на имидж для запада работает.

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Сергей Рябов

Так жаль. Реально сделали лучший банк

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MEGAtraXXXer666

Олег, напомни, кого надо царем сделать?

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RomanV

Удобно. Теперь на Западе и Европе открыты все дороги для нового бизнеса.

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Налоговый Валера

У него язык без косетей
Сейчас могут еще подтянуть за базар про "заставили продать за копейки".
И в Англии не спрячется. Отправят пояснительную бригаду извинения брать. Или он говорит до конца (кто заставлял, как, когда, где) или съезжает на задней.
А так вполне нарратив для западной аудитории, чтобы сойти за жертву и быть принятым всеми сочувствующими.
Пусть еще скажет, что ему позвонили с неизвестного номера в 4 ночи и, томно дыша в трубку, прохрипели: продай долю!
Олега не заставили, его просто немного наказали, или он сам себя наказал, понимая последствия своего трепа.
Так бы с ним было и в США, и в Англии.
Нельзя идти против системы, чьей кровью и плотью ты являешься.
Олег себя вполне неплохо чувствовал частью этой системы, пока интересы совпадали.

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Неведомый вентилятор

Есть народная мудрость - "не пиздЕл бы рот, не болел бы глаз". Как-то так

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Геннадий

Хорошая сказка. Каждый в ней услышит то, что нравится. )))

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Valery Oficerov

@Олег Тиньков: Режим Путина плох.
@Также Олег Тиньков: Сделать Путина царем нужно.

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Ольга Федченко

Мы его должны пожалеть?

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Cat Hello

И как на такое реагировать?
То ли действительно так.. То-ли дурманят массу народу...
И самое непонятное зачем нам все это знать... не акционерам...

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Ray Smith

Теперь банк точно попадет под санкции. :(

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Вадим Д.

В последнее время Олег очень много чего заявляет. Не берусь судить, насколько правдивы его слова, поскольку абсолютно ничем он свои заявления не подтверждает. А, ещё Олег, как мне кажется, не очень здраво оценивает стоимость и само значение своего бывшего банка, ну не настолько он дорог-богат (чисто моё мнение) по сравнению с действительно крупными банками.
Но в то, что подобное возможно - не сомневаюсь: у нас, тем более сейчас и не такое могут завернуть.

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Анастасия Чангайкина

Мозг отказывается воспринимать то, что происходит. Хочется думать, что все это просто шутка

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Андрей Князев

Все как и с Магнитом. И прав один из комментариев, что это уже не удивляет.

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Эмилия Теплова

Сам Галицкий так не считает, тебя не смущает?

Тратит деньги в России и доволен, он вообще молодец. И никогда не кричал про "отжали за копейки", потому что он продал на пике с премией.

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Dan

совсем не одно и тоже. И Галицкий никуда не бегает, в отличии от....

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Игорь Крафт

Блять честный человек, патриот и просто нытик.

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Roman Moskovskiy

Олег, ты меня стравил и забанил на vc, бойся теперь за свои трусы /s

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Andrej Krav

Высокопоставленных людей связанных с фин. схемами Газпрома начали убивать уже пачками вместе с семьями, так что вполне могут и Тинькова убить.

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Vasiliy Balandin

Любая критика власти в это время и тебе нет дальнейшей жизни при этой власти

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Алексей З.

Бред. Имхо. Пиар не иначе, банально подлизывает западу. Люди, которых держат крепко за яйца молчат в тряпочку, а он раскукарекался не на шутку...

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Pavel S

Получается что если изначально его доля оценивалась примерно в 2.5-3 ярда, а получил он в итоге всего 3%, то свой пакет акций он продал за 80-90 млн.$ ?

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AK

Только никто не знает, во сколько доля Олега оценивалась Олегом 🤷‍♂️

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Vlad Romanchenko

Нет. Скорее всего нормальная стоимость там могла быть где-то посередине. А то, что Олежа свои влажные фантазии привел - это его личные проблемы. Но купили у него естественно с дисконтом. Да мы вот сейчас его дух сюда вызовем, пусть нам расскажет @Олег Тиньков

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Vitaly

А ведь не будь всего этого стал бы самым богатым миллиардером России, особо не сомневаюсь. Амбициозная планка была конечно.

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Роман Н

Да хоспади, каким там самым богатым? Вы видели как он общается? Так и остался ментально "бизнесмен из 90-х".

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George Berezkin

Право на частную собственность, лежащее в основе экономического развития? Не, не слышали.

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Эмилия Теплова

Ну вот, а я говорила что не стоит покупать у него долю, будет токсичная покупкой для покупателя.

Олежа пытается спасим зарубежные счета и доступ к лечению.

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polikorade

Странно. Человек предлагал Путина на помазание, говорил, что Путина надо царем… Или он это царя для нас хотел, а для себя демократии и закона?

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Ку ку

Олег лучший. Банк теперь для меня перестаёт существовать

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Keivorit Keivor

На фоне серии самоубийств состоятельных персон из газовой отрасли, предполагаю, что теперь возьмутся и за банкиров. За Олегом похоже уже выехали, раз уж он охрану нанял.

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Noblesse. tv

Чичваркин 2.0

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Неведомый вентилятор

Данунафик

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Anchous

а в реестр акционеров уже внесли или прост олеже бабки в фантазиях передали?

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Марк Павлов

А как же то интервью когда тинькоф призывал помазать царя навечно?

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Дмитрий Самохин

Олег заплатил за свободу слово! Да, согласен дорого, но и времена нынче не дешевые!!!!

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Kinolog

свободу Юрию Деточкину!

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Dan

книжек про д'Артаньняна начитались ? ))

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Павел Полихронов

Доказательств нет

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Denis Novikov

Почти 300 тысяч потерял из-за заниженного курса, по которому вы переводили 80% валютной выручки.
Что то вообще не жалко после такого.

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