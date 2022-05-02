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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.

Санкции

Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом, а к концу года перестанет закупать нефть из России.

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Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий России. Ограничения коснулись шести структур и 170 членов Совета Федерации, которые «способствовали нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Что происходит

Олег Тиньков рассказал, что его вынудили продать долю в TCS Group за «копейки» после его публичной критики «спецоперации». По его словам, власти пригрозили национализировать «Тинькофф», если банк не разорвёт связи с Тиньковым и не сменит название.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек» — когда одна компания владеет 100% другой, а той принадлежат 100% третьей структуры.

The Bell рассказал, что происходило с «Яндексом» в течение двух месяцев после начала «спецоперации». Около 10% из 19 тысяч сотрудников находятся за границей, многие руководители передают свои дела. Ушедший со всех постов Тигран Худавердян остаётся в компании.

При этом опционы большинства сотрудников обнулились, а компания ведёт переговоры о реструктуризации. Но продать компанию или изменить структуру пока невозможно — в основном из-за держателей облигаций.

События предыдущего дня, 1 мая — здесь.