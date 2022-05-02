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Финансы
Недостаточный Денис

Новости и тексты на фоне 68 дня «спецоперации»: бизнес предложил отменить запрет на «фирмы-матрёшки» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.

Санкции

Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом, а к концу года перестанет закупать нефть из России.

Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий России. Ограничения коснулись шести структур и 170 членов Совета Федерации, которые «способствовали нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Что происходит

Олег Тиньков рассказал, что его вынудили продать долю в TCS Group за «копейки» после его публичной критики «спецоперации». По его словам, власти пригрозили национализировать «Тинькофф», если банк не разорвёт связи с Тиньковым и не сменит название.

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек» — когда одна компания владеет 100% другой, а той принадлежат 100% третьей структуры.

The Bell рассказал, что происходило с «Яндексом» в течение двух месяцев после начала «спецоперации». Около 10% из 19 тысяч сотрудников находятся за границей, многие руководители передают свои дела. Ушедший со всех постов Тигран Худавердян остаётся в компании.

При этом опционы большинства сотрудников обнулились, а компания ведёт переговоры о реструктуризации. Но продать компанию или изменить структуру пока невозможно — в основном из-за держателей облигаций.

События предыдущего дня, 1 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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25 комментариев
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Если кратко: главное событие пока не произошло

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Константин Кузнецов

В мае и так слишком много праздников

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Олег Саенов

Ураза Байрам же наступил, или вы про другое?

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Alfa Sierra

про Падишаха он

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Юности вольная птица

У меня сено заканчивается(

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Alfa Sierra

про 30 апреля 1945го он

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Вадим Д.

Кто-нибудь может подсказать: вот эти санкции Новой Зеландии реально на что-то влияюят или могут повлиять? Или просто жест поддержки всех остальных в духе "мы не за Украину, мы против России?
Сарказм, сарказм.

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Мурад Муртазалиев

Санкции вообще нам только на пользу (с)

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Stas dyakonov

От одной Новой Зеландии естественно слону дробина, а когда коллективно всем Западным миром - это практически крах для любой страны, будь то Иран, Венесуэла, Россия и т.д.

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Ted

Новая Зеландия в больших объемах закупает черный металл и уголь на предприятиях Сибири. В общем, ничего хорошего от этого нет

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Мимопрохожий

австралийский уголь им чем не угодил? с учетом проблем со сбытом в Китай - ценник должен быть гуманным наверное.

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Ted

Уголь-то он очень разный, очень много марок. Гортоп это одно, а кокс это совсем другое. И потребители у него разные. Много Кузбасского угля уходит в Новую Зеландию и Австралию. Сталь тоже уходит туда в больших количествах, много идет их судостроителям.

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Павел Воронов

Главное, чтобы Либерия санкции не ввела на использование своего флага российскими танкерами.

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Мимопрохожий

а кроме них никаких больше нет подходящих? Панама, Багамы или какие обычно еще выбирают.

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Павел Воронов

Да, есть конечно. Опять же можно импортозаместить российским флагом.😉

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Мимопрохожий

Не, у российского нынче проблемы с парковкой. Поэтому нужны чужие, нефть возить - никто пока не отменил же.

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Павел Воронов

Ну да не получится импортозамещение. Раньше он был дорогой, а теперь просто неприемлемый.

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Мимопрохожий

жест в стиле "поддерживаю актуальное ЭТО"

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Приятный пришелец

Это просто символический жест. На них, вероятно, надавали, чтобы тоже присоединились. Неважно, что отношения России и Новой Зеландии минимальны и она мало что может сделать.

Много что может сделать это Евросоюз, и его особо побуждать не надо, он и так напуган массовыми боевыми действиями у своих границ.

Когда американский эсминец входил в Чёрное море, российские госсми буквально взрывались. А тут ракеты взрывают и ранки стреляют прямо под боком.

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Alexey Shabolkin

Что ни день, то праздник, блядь.

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Юности вольная птица

Ога, просто именины сердца.
С праздником!)

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sdfa asf

вы забыли добавить финальные аккорды заставки Ералаш

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Andrey Dmitriev

Я бы просто очень удивился, если бы со всеми исходными данными Тинькову предложили нормальные бабки за его долю

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Юности вольная птица

"Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом". Гля, мож пенсионерам нашим снова начнёт оставаться в кои-то веки? Хотя бы железнодорожникам, которые по 33 года стажа этот кузуголь на угольниках и разворотах с козлами с лопатой спины гнули.

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Юности вольная птица

А когда курс 30 нарисуют, на полках снова появятся комбижир и лосины?

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