Новости и тексты на фоне 68 дня «спецоперации»: бизнес предложил отменить запрет на «фирмы-матрёшки» Статьи редакции
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Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.
Санкции
Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом, а к концу года перестанет закупать нефть из России.
Новая Зеландия объявила о санкциях против оборонных предприятий России. Ограничения коснулись шести структур и 170 членов Совета Федерации, которые «способствовали нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».
Что происходит
Олег Тиньков рассказал, что его вынудили продать долю в TCS Group за «копейки» после его публичной критики «спецоперации». По его словам, власти пригрозили национализировать «Тинькофф», если банк не разорвёт связи с Тиньковым и не сменит название.
Российский союз промышленников и предпринимателей предложил отменить в России запрет на создание «фирм-матрёшек» — когда одна компания владеет 100% другой, а той принадлежат 100% третьей структуры.
The Bell рассказал, что происходило с «Яндексом» в течение двух месяцев после начала «спецоперации». Около 10% из 19 тысяч сотрудников находятся за границей, многие руководители передают свои дела. Ушедший со всех постов Тигран Худавердян остаётся в компании.
При этом опционы большинства сотрудников обнулились, а компания ведёт переговоры о реструктуризации. Но продать компанию или изменить структуру пока невозможно — в основном из-за держателей облигаций.
События предыдущего дня, 1 мая — здесь.
Всем привет! За клавиатурой Вадим Орлов, основатель Embacy. А это первый мой дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний с февраля этого года.
Из-за критики «спецоперации».
В прошлый раз говорили о доплатах за страховку. Сегодня обсудим опцию, которую придумали для экономии на каско.
Если кратко: главное событие пока не произошло
В мае и так слишком много праздников
Ураза Байрам же наступил, или вы про другое?
про Падишаха он
У меня сено заканчивается(
про 30 апреля 1945го он
Кто-нибудь может подсказать: вот эти санкции Новой Зеландии реально на что-то влияюят или могут повлиять? Или просто жест поддержки всех остальных в духе "мы не за Украину, мы против России?
Сарказм, сарказм.
Санкции вообще нам только на пользу (с)
От одной Новой Зеландии естественно слону дробина, а когда коллективно всем Западным миром - это практически крах для любой страны, будь то Иран, Венесуэла, Россия и т.д.
Новая Зеландия в больших объемах закупает черный металл и уголь на предприятиях Сибири. В общем, ничего хорошего от этого нет
австралийский уголь им чем не угодил? с учетом проблем со сбытом в Китай - ценник должен быть гуманным наверное.
Уголь-то он очень разный, очень много марок. Гортоп это одно, а кокс это совсем другое. И потребители у него разные. Много Кузбасского угля уходит в Новую Зеландию и Австралию. Сталь тоже уходит туда в больших количествах, много идет их судостроителям.
Главное, чтобы Либерия санкции не ввела на использование своего флага российскими танкерами.
а кроме них никаких больше нет подходящих? Панама, Багамы или какие обычно еще выбирают.
Да, есть конечно. Опять же можно импортозаместить российским флагом.😉
Не, у российского нынче проблемы с парковкой. Поэтому нужны чужие, нефть возить - никто пока не отменил же.
Ну да не получится импортозамещение. Раньше он был дорогой, а теперь просто неприемлемый.
жест в стиле "поддерживаю актуальное ЭТО"
Это просто символический жест. На них, вероятно, надавали, чтобы тоже присоединились. Неважно, что отношения России и Новой Зеландии минимальны и она мало что может сделать.
Много что может сделать это Евросоюз, и его особо побуждать не надо, он и так напуган массовыми боевыми действиями у своих границ.
Когда американский эсминец входил в Чёрное море, российские госсми буквально взрывались. А тут ракеты взрывают и ранки стреляют прямо под боком.
Что ни день, то праздник, блядь.
Ога, просто именины сердца.
С праздником!)
вы забыли добавить финальные аккорды заставки Ералаш
Я бы просто очень удивился, если бы со всеми исходными данными Тинькову предложили нормальные бабки за его долю
"Евросоюз прекратит импорт российского угля уже летом". Гля, мож пенсионерам нашим снова начнёт оставаться в кои-то веки? Хотя бы железнодорожникам, которые по 33 года стажа этот кузуголь на угольниках и разворотах с козлами с лопатой спины гнули.
А когда курс 30 нарисуют, на полках снова появятся комбижир и лосины?