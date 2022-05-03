Новости и тексты на фоне 69 дня «спецоперации»: в ЕС объявили о планах отключить от SWIFT новые российские банки Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.
Санкции
Евросоюз шестым пакетом санкций расширит список российских банков, которых отключат от системы SWIFT, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он не уточнил, какие именно это банки.
Что происходит
Спрос на авиабилеты по России в сервисе «Туту.ру» сократился на треть в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Пресс-служба компании сообщила, что растут продажи билетов на автобусы и поезда, но не привела цифры, пишет «Коммерсантъ».
ЕС запланировал активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа.
События предыдущего дня, 2 мая — здесь.
Есть прекрасный скрипт для показа всплывающих окон, под названием SweetAlert2 . С недавних пор, как оказалось — это не только красивые всплывающие окна, но и помощник в антивоенной пропаганде.
Финансовый мир изменился, и то к чему мы привыкли: свобода передвижения капитала, инвестиции в любые компании со всего мира, диверсификация - этого больше нет. Вклады съедает инфляция, недвижимость безумно дорога. Остается только фондовый рынок... Крипту не предлагать))) С чего начать? Семь коротких шагов, если про инвестиции еще месяц назад вы…
Когда уж до глубинного народа дойдет что мантра "кто то если не Путин" и "есть Путин есть Россия" уже не актуальны и даже наоборот - "есть Путин - не будет больше нормальной жизни". Это же не так сложно, собраться и сдать деда в дурку (Гаагу). Ну и прицепом к нему его подельников и уголовников что в военных преступлениях замешаны
Наивно полагать, что занавес падёт с уходом одного генсека. Западу нужен развал на части, как было с совком.
Западу ваще плевать на нас, главное чтоб ядерной дилдой не грозили и исправно поставляли энергоресурсы.
Все эти байки про то что «запад пытается нас расколоть» это попытки путина найти врага чтоб замылить глаза своему же народу и поиграть в императора.
У них своих проблем хватает
Согласен, они там воевать вообще не думают. Современные европейцы, боятся любой войны как огня. По этому их в шок повергло, что у них под боком такое происходит. Я сколько не общался с европейцами, всем побоку что там в России, лижь бы только не война. И вот она случилась, и они ясно в кипише.
Всё верно. Запад не пытается нас расколоть. Он живет перетечением ресурсов и денежных потоков. Мы, вообще, здесь не при чем. Так сложилось, что СССР недограбили и мы остались на его месте
Развал на части приближает только нищета и Путин со своими имперскими амбициями. Западу наоборот ссыкотно от развала так как ядерное оружие может попасть в руки отколовшихся республик. Гдеж вас таких делают дурачков🤣
когда уже до других дойдет, что глубинному народу глубоко плевать путин хуютин иванов петров или ещё какой козлов, лишь бы не в нищете, а дырка на улице как была при генсеках так и осталась при путине, так какая разница кто там числится
Да, Путин уходит и снимают санкции, становится нефтерубль, нас принимают в ЕС , главное не бухтеть и просто подождать
Какой хороший день! Почти ничего не произошло!!
вот гад Боррель, а я только новый банк начал выбирать, давайте быстрее уже
Крупнейший индийский импортер российского угля компания Tata Steel отказалась от новых поставок из России из-за «неопределенности в результате международных санкций».
А как дышали, как дышали, что китай с индией все купят
"ЕС запланировал активизировать сотрудничество с Африкой для замены российского газа" - вот это поворот! (музыка из финала любого выпуска ералаша)
Уверен, что у нас на это демарш Запада запланирован адекватный ответ. Еще в 23 февраля
А также вступление в НАТО Финлядии и Швеции заранее просчитали. Ведь это будет северный НАТО, добрый. ;)
"Все последствия просчитаны". Нет ни одной причины этому не верить. Лично я каждый день вижу последствия этих просчитанных последствий.
На стройку собирается приехать комиссия. Прораб инструктирует рабочих:
— Что бы ни случилось, делайте вид, что так и должно быть.
Комиссия приехала, осматривает. Вдруг рухнула одна стена. Рабочий, радостно посмотрев на часы:
— Десять тридцать пять. Точно по графику!
Страшно летать стало? Или не на чем?
Денег нет, цены на билеты в разы выросли же
В некоторые страны можно было попасть только через Украину,теперь нужно облетать
Длительность и стоимость перелетов выросла
А как это связано с новостью о спросе на авиабилеты по России?
Сейчас отсутствие новостей - самая хорошая новость. Так что пока (если чего-нибудь резко не прилетит) денёк неплохой!
День прожит уже неплохо!
ну как бы уже ничего нового дни из пальцев высасываем
Ничего, подождите 8-9 мая, новости пойдут одна за одной.
каждый день читаю это новости и думаю "в какое классное время мы все таки живем "
p.s. сарказм
Пока нет. Ждем. Время свое возьмет
Альфа и Сбер, 100%
А разве их уже не того?
Оба Потанинских, вероятно.
Мне казалось, что все, сколько-нибудь значимые банки давно о ключили от свифт, остались разве что с небольшим количеством клиентов или с совсем малыми средствами.
Да и то сомневаюсь - туда народ ломился бы уже давно.