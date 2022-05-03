С чего начать, если месяц назад вы финансами не интересовались?

Финансовый мир изменился, и то к чему мы привыкли: свобода передвижения капитала, инвестиции в любые компании со всего мира, диверсификация - этого больше нет. Вклады съедает инфляция, недвижимость безумно дорога. Остается только фондовый рынок... Крипту не предлагать))) С чего начать? Семь коротких шагов, если про инвестиции еще месяц назад вы…