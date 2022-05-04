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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 66,7 рубля, евро — 69,9 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары по 76,74 рубля, евро — 80,61 рубля. Покупает по 65,98 и 68,91 рубля соответственно.

Санкции

Австралия ввела санкции против 75 российских политиков и 32 министров ДНР и ЛНР.

В рамках шестого пакета санкций Евросоюз зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, узнала WSJ.

Что происходит

Минпромторг подготовил и внес в правительство законопроект, который отменит до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей. Отмена коснется российских ритейлеров, которые планируют покупку уходящих из России иностранных компаний. Например, это может позволить X5 Group приобрести Prisma в Петербурге, считают эксперты.

Правительство планирует распространить господдержку для системообразующих предприятий на крупные компании, оставшиеся без такой помощи. Речь идёт о выдаче им гарантий ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование, узнал «Коммерсантъ».

Гостиницы на российских курортах начали снижать цены на 15–45% по сравнению с мартом-апрелем — тогда они повышали цены в ожидании спроса. Но падение доходов в кризис, ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине и рост общей тревожности граждан из-за боевых действий вынуждают россиян планировать отпуск дома.

Оборот российских компаний в большинстве сегментов розничной торговли и услуг в апреле 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м, показало исследование аналитического проекта «Чек Индекс». Сильнее всего пострадали кинотеатры — их показатели упали на 43%.

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров направил президенту России письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке. Он считает необходимым выделить профсоюзу до 15 млрд рублей госпомощи.

Госдума уже в мае в первом чтении может принять законопроект о внешнем управлении на иностранных предприятиях, большинство фракций его поддерживают. Об этом «Известиям» сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям.

События предыдущего дня, 3 мая — здесь.