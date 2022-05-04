Новости и тексты на фоне 70 дня «операции»: ритейлерам могут снять лимит по доле рынка, авиадиспетчеры просят госпомощь Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 30 апреля — 4 мая: доллар — 71,02 рубля, евро — 74,56 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77 рублей.
«Сбер» продаёт доллары по 76,74 рубля, евро — 80,61 рубля. Покупает по 65,98 и 68,91 рубля соответственно.
Санкции
Австралия ввела санкции против 75 российских политиков и 32 министров ДНР и ЛНР.
В рамках шестого пакета санкций Евросоюз зафиксирует отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, узнала WSJ.
Что происходит
Минпромторг подготовил и внес в правительство законопроект, который отменит до 1 января 2023 года ограничения по максимальной доле рынка для торговых сетей. Отмена коснется российских ритейлеров, которые планируют покупку уходящих из России иностранных компаний. Например, это может позволить X5 Group приобрести Prisma в Петербурге, считают эксперты.
Правительство планирует распространить господдержку для системообразующих предприятий на крупные компании, оставшиеся без такой помощи. Речь идёт о выдаче им гарантий ВЭБ.РФ по оборотным кредитам, займам на импорт и проектное финансирование, узнал «Коммерсантъ».
Гостиницы на российских курортах начали снижать цены на 15–45% по сравнению с мартом-апрелем — тогда они повышали цены в ожидании спроса. Но падение доходов в кризис, ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине и рост общей тревожности граждан из-за боевых действий вынуждают россиян планировать отпуск дома.
Оборот российских компаний в большинстве сегментов розничной торговли и услуг в апреле 2022 года снизился по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м, показало исследование аналитического проекта «Чек Индекс». Сильнее всего пострадали кинотеатры — их показатели упали на 43%.
Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров направил президенту России письмо с жалобой на массовые сокращения персонала и просьбой о господдержке. Он считает необходимым выделить профсоюзу до 15 млрд рублей госпомощи.
Госдума уже в мае в первом чтении может принять законопроект о внешнем управлении на иностранных предприятиях, большинство фракций его поддерживают. Об этом «Известиям» сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям.
События предыдущего дня, 3 мая — здесь.
Всем привет! Этот материал предназначен для тех, кто уже имеет начальный уровень работы с GIT и BitBucket. Рассмотрю примеры в Git Bash version 2.33.0, API BitBucket 2.0, https://bitbucket.org
И вновь осудил «военную операцию» в Украине.
Где черпать классные идеи для развития бизнеса? Опросы, конкуренты, импортозамещение, проблемные интервью — это понятно... В Пинол часто идеи рождаются в ответ на запросы клиентов. Вот вам реальная история, как наш заказчик стал постоянным клиентом и "вырос" до вдохновителя на создание принципиально нового продута в линейке.
"Но падение доходов в кризис"
А что за кризис? Вроде же всё под контролем: спецоперация идёт по плану, импортозамещение небывалыми темпами, партнёры с Востока, которые нам помогут и, конечно же, никогда нож в спину не воткнут.
Считаю, нужно изъять из оборота слово "кризис" (т.к. оно несёт какую-то плохую коннотацию) и заменить его, например, словом "подъём", "возрождение" или даже "процветание".
И садить за упоминание на 10 лет?))
Ну зачем сразу садить? У нас же гуманное государство. Не садить, а... сажать.
🍾
Правильно говорить не «кризис», а - «отрицательное процветание»
Стремительный эволюционный рывок!
Кризис среднего возраста - "современной" России 40+ лет, как раз, пора.
У тебя калькулятор сломался.
Сбер продаёт доллары по 65, а покупает по 76? Это не опечатка?
извините сонного редактора, поправила
А привет фото PRISMA?
Поправь еще "ритейлера" на "ретейлера".
Автор статьи неправильно столбики описал)
Люди делятся на 3 категории: те, кто знает математику, и те, кто ее не знает
Гостиницы на российских курортах начали снижать цены на 15–45% по сравнению с мартом-апрелем — тогда они повышали цены в ожидании спроса.
Надеюсь, снизят еще на 70. А то цены повышать они могут, а качество сервиса нет.
Читаю и одолевает стыд, такой идиотский стыд за страну
Если стыд идиотский - значит, он не искренний. Так что не надо вот этого всего тут нам! Ишь ты, стыдится он.
Нам не равно мы. Не приплетай всех
Разбавить злые и грустные коментарии
Не за такие сводки мой дед воевал. Вообще не за их появление...
"Сильнее всего пострадали кинотеатры — их показатели упали на 43%."
Какая чудовищная ложь! (сркзм)
Вот кое-кому не нужен поток посетителей на сайт не с российскими IP. Неважно ни разу что сейчас очень многие через VPN в РФ. Только скрепные IP имеют право лицезреть на сайте описания тех 1,5 фильмов которые сейчас в прокате!
А если серьезно - думают ли чем-то люди принимающие такие решения? Примеров множество: Ашан на сайт которого можно попасть только с российских или французских IP, 5ка, мос.ру, Мосэнергосбыт, Сбербанк и т.д. и т.п. Дела, например, у Ашана просто прекрасны и насыщенны, прибыль так и льется водопадом. Киносети плачутся и бьются о стену подвывая "У нас все плохо, денег нет, доедаем последний попкорн без сахара, памагите". Зачем вам помогать, если у вас прекрасно и очень технично получается отвадить от своего сервиса оставшихся 1,1 потенциальных пользователей.
Дело далеко не в DDOS и т.п. Почти все сайты из примеров выше очень давно закрыты от иноземных IP.
Бляха, очередной "юбилейный" день... А ничего важного, в общем-то, и не случилось. Так хочется, чтобы эти потоки прекратились, ей богу. Вот проснуться однажды и прочесть: день такой-то, новых санкций нет, всё уже введено, эксперимент продолжается.
А курорты России, как всегда, молодцы, оперативно работают!
Но теперь и к ним потоков страждущих роскошного отдыха (сарказм!) не прогнозируется.
Ну как не случилось. Я вот очень огорчилась.
Я вынесла для себя, что авиакомпании ухи обожрались, как брать с карты оплату на сайте - так в момент всё работает, так они первые, и возврат мне светит за билеты только принудительно через суд, у них первостепенная задача - людям ЗП сохранить, а мы обождем, те, кто им эту ЗП делает. Досудебка письменно с уведомлением уже полетела, в чардж не хочу, имею право.
По продсетям - ну Х5 в очередной раз начнёт под себя жать - раньше была хоть какая-то конкуренция, теперь 25проц-ные ограничения снимут. А я их страсть как не люблю.
Огорчилась и от типовой привычки россбизнеса - сначала задрать цены в небеса, а потом снижать, ах, спроса нет, ну хоть за десяточку купите, какое же унижение, так к нам, как к быдлу, как к дибилам, кто несёт им деньги.
Про внешнее управление и говорить нечего - это о компаниях, которые являются единственными поставщиками или производят товары первой необходимости. Мы это уже проходили в истории, это внешнее управление, ждём снова одни и те же сковороды.
Оно ж раньше как говорилось, в том же марте? "Инструментов, легальных, рыночных, достаточно. Никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов", – подчеркнул президент. А сегодня чо? А сегодня "просто по решению суда" - это уже в законопроекте.
Колготки эти дибильные опять будут. В 3.14у их всех на переделку.
Ну я про действительно важные, решающие вещи говорил.
А в остальном ничего нового-то не случилось. Конкуренция и так чисто номинальная, по крайней мере в пределах одного региона. А поддержки всегда требуют (не просят!) самые борзые и в хорошие времена прибыльные.
А, ещё же обещания политиков (-: Ну, тут, пожалуй, даже ничего говорить не буду.
Профсоюз действительно "нуждается" в помощи больше остальных, особенно людей👍🏼
вот зачем на Российских курортах поднимают цены?? в Турцию проще слетать чем поехать в Сочи отдохнуть
Или во Вьетнам. На лоха судя по всему.
Конечно, можно приплести инфляцию, кризис, экономический спад и прочее, но эти люди всегда поднимали цены и без этого, лол.
Лангустины на гриле((
Ну капец, самое оно в такой опе мне думать об омарах)))
Во вьетнам билеты в районе 80+- тыс. на человека туда-назад :(
тысяч 200+ выльется вояж - кмк, можно и в Сочи, и в Крыму отдохнуть за эти деньги.
Сбер продает ниже покупки?
От газа нашего потихоньку отказываются,теперь и от нефти ....
И превратятся северные регионы в бедные южные регионы с плохими условиями проживания(климатическими).
У нас в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в Эмиратах!
- И живете, как в Эмиратах?
- Нет, живем мы как в Ханты-Мансийске..
Оффтоп. Если открыть страницу без входа в сайт, то показывает автора с разным псевдонимом. Например, Часовой Петя и т.п. Это что такой инструмент, чтобы сберечь редакторов от преследования? )
Это в настройках меняется, у меня тоже скрыто имя для неавторизованных.
Ок. Понял. Спасибо за ответ.
Блин, уже не так интересно, как в начале.
Кстати, на споте банана какое-то безумие происходит. 🤔
ежедневная перепись токсиков на вц, которые не состоялись до СВО, но теперь имеют возможность винить кого-то в этом))
да такие как вы скоро не только говорить о грустном, скоро и спать запретят, ибо страну процветать надо, гвозди не ждут