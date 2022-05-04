«Все ещё видим ценность в нашей российской франшизе»: RBI рассказала о возможной продаже «Райффайзенбанка» в России Статьи редакции
Компания пока не знает, «как донести ценность» актива до акционеров.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения, заявил на телеконференции гендиректор компании Йоханн Штробль.
С середины марта группа получила несколько необязывающих предложений о продаже, добавил он, но не рассказал подробности. В «Райффайзенбанке» на момент публикации не ответили на вопросы vc.ru о будущем компании.
Ещё один вариант — выделение российского бизнеса в отдельную структуру, потому что RBI видит «ценность в российской франшизе», но пока не знает, «как лучше эту ценность донести до акционеров».
- 17 марта RBI заявила, что начинает рассматривать разные варианты в отношении российского бизнеса. «Райффайзенбанк» заверил, что продолжит работу вне зависимости от решения головной компании.
- В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. По итогам 2021 года банк занял 10-е место по размеру активов.
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Кэш с завтрашнего дня подрежут, все это очень грустно, хороший был банк (
Часто райфайзен рекомендовали как неподсанкционный. Ну вот, может закончится
ну всё, останется как встарь одна спёркасса
Интересно, а что стало с 4 млн долларов, на арестованных счетах Березовского.