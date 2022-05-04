Компания пока не знает, «как донести ценность» актива до акционеров.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает возможность продажи российского подразделения, заявил на телеконференции гендиректор компании Йоханн Штробль.

С середины марта группа получила несколько необязывающих предложений о продаже, добавил он, но не рассказал подробности. В «Райффайзенбанке» на момент публикации не ответили на вопросы vc.ru о будущем компании.

Мы изучаем все опции, одна из них — продажа, но мы можем и другие рассмотреть. Например, снижение нашей доли ниже контрольной для деконсолидации российского подразделения из группы при сохранении финансового интереса. Йоханн Штробль гендиректор RBI, цитата по «Интерфаксу»

Ещё один вариант — выделение российского бизнеса в отдельную структуру, потому что RBI видит «ценность в российской франшизе», но пока не знает, «как лучше эту ценность донести до акционеров».

17 марта RBI заявила, что начинает рассматривать разные варианты в отношении российского бизнеса. «Райффайзенбанк» заверил, что продолжит работу вне зависимости от решения головной компании.



В России в группу RBI входят «Райффайзенбанк», лизинговая, страховая и управляющая компании. По итогам 2021 года банк занял 10-е место по размеру активов.