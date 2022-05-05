Новости и тексты на фоне 71 дня «спецоперации»: ФНС будет вести закрытый список подсанкционных юрлиц Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 5 мая: доллар — 69,41 рубля, евро — 72,78 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.
«Сбер» продаёт доллары по 73,07 рубля, евро — 76,79 рубля. Покупает по 62,65 и 65,69 рубля соответственно.
Санкции
В санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров: АО МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и АО «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal). Кроме заморозки активов санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг — им может грозить запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
Что происходит
Минкульт хочет перенести на 2024 год законодательное оформление в России института креативных индустрий. Ведомство предлагало ввести налоговые льготы по примеру ИТ-отрасли для кино, видео, игр, СМИ и других, работу над планом мероприятий должны были закончить к марту.
Правительство России разработало проект постановления о непубличном реестре для юрлиц, к которым применяются или могут быть применены санкции. Вести его будет ФНС, информацию о компаниях закроют публичных реестрах. Заявки на включение в новый реестр будет принимать Минфин. Ограничение доступа к информации должно сгладить последствия уже введенных санкций и риск новых.
Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций, пишет Guardian. В нём участвует несколько ведомств — от банковского регулирования до международной торговли. Они используют действия западных стран в отношении России в качестве основы для разработки потенциальных ответных мер.
Промышленные компании, которые в последние годы активно переходили на собственную генерацию, пересматривают планы по строительству блок-станций. Как выяснил «Ъ», из-за санкций у бизнеса возникли проблемы с доставкой европейского оборудования и пусконаладкой, цены на него выросли, а поставщики просят предоплату до 90%.
Генпрокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли сведения о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены в магазинах, с указанием «наименований компаний и их местонахождения». Основанием для запроса стало обращение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отказе поставщиков снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля.
Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. машин, по сравнению с мартом, следует из расчётов «Ъ» на основании данных «Автостата»: он ориентируется на информацию АО «Электронный паспорт», то есть речь идёт о регистрациях автомобилей. Данные о продажах автоконцернов раскроют в статистике Ассоциации европейского бизнеса.
Продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% по сравнению с 2021-м, следует исследования Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»).
Алкогольные заводы в России, выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника.
События предыдущего дня, 4 мая — здесь.
Самой главной новости про Падишаха пока еще нет
Ну вот и начались тесты: теперь, глядя на подопытных кроликов (нас, разумеется), другие будут пытаться понять - осилят ли сами. Только вот, как я считаю, далеко не все последствия просчитаны, слишком динамично всё меняется, а с нашей стороны ещё и полностью непредсказуемо.
Продажи упали - логично, хорошо, что не встали совсем, у нас и так целые отрасли отваливаются.
А про "сменили собственника" даже забавно - экая аккуратная формулировка. Сменили по своему желанию или принуждение какое-то применялось?
Вот тут сарказм.
Вот вы спрашиваете, почему мы подняли цены, когда вырос доллар, а сейчас не опустили, так я вам отвечу.
- Раньше доллар был основной валютой. Поэтому, когда он вырос, то и цены выросли.
- Сейчас рубль основная валюта. Поэтому, когда рубль вырос, то и цены выросли.
Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!
Хахаха гениально)
"Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций"
Интересно почему наши не провели стресс- тест экономики до начала всего
Так мы в этом тестировании постоянно находимся. Как минимум 105 лет уже.
А вот при царе было заебись.
Его провели, но отчёт чутка "причесали" и на бумаге всё было отлично)
Потому что они никчёмные. Если они были кчёмные, у нас совсем другая страна была бы.
Русское поле экспериментов
Ну я думаю без стресс теста у нас бы уже валюта в два раза обесценилась, так что не совсем уж ничего не делают.
Крош:
Ты что, хочешь, чтобы Ёжик тебя записал в свою книжечку?
Так вот на другом сайте пишут, что все заводы автомобилестроения встали. Все, Карл!
https://www.ixbt.com/news/2022/05/04/vse-rossijskie-zavody-po-proizvodstvu-legkovyh-avtomobilej-vstali-avtovaz-ushjol-v-ocherednoj-otpusk.html
Ну, автоваз, последние годы, что ни квартал, так уходили отдыхать. Только сейчас отпуск может затянуться. А там целый регион работает напрямую и хз сколько ещё опосредованно, поэтому - крайне плохо сие.
пруфы?
Экспертным мнениям надо на слово верить.
ixbt
Так они всегда либо тащат новости с телеги, часто кликбейты, либо с сайтов редакции. 🤔
Думаю к августу Китай решится пойти на Тайвань, надеюсь к этому времени наши закончат заварушку в Украине
Спецзавпрушку, на секундочку!
Закончат как? Где тут вообще конец этой ж***?
А вот тут как пойдёт 🤦🏻♂️🤦🏻♂️видимо эпично
Это вряд-ли, нужно готовиться к затяжному конфликту. Сами подумайте, какой факт для каждой стороны будет считаться победой, и сколько времени на него потребуется
Упрощу работу Генпрокуратуре. Отказываются снижать цены ВСЕ компании. И винить их в этом можно едва ли.
А сран... то есть Андрей Турчак лучше бы написал обращение в Генпрокуратуру, где бы попросил разобраться в причинах укрепления рубля.
Кто может мне объяснить, чем же так плохо укрепление рубля?
Я рассуждаю с т.з. тревелера просто - что я могу купить на одни и те же деньги 1000$, а что 1500$. И по визе номада (хочется попробовать) одни плюсы.
Понятно, что компании крупные меньше рублей с долларов получат. Да вот только обычным людям зачем ослабление рубля?
Леваки просто всегда недовольные, а бизнесмены всегда хотят увеличить прибыль. Поэтому можно любое опровдание найти.
Сейчас скорее всего цены растут уже не из за привычного РУБЛЕПАДА, а в целом общемирового пиздеца с логистикой, перепроизводством и пр.
"Хорошо" или "плохо" - понятия субъективные. Мне лично хочется знать причину так сказать укрепления.
Когда страна катится в жопу, производства закрываются, логистика по пизде, иностранные компании все уходят, станкостроения собственного нет (и дальше можно продолжать ещё много чего), то лично мне очень непонятно это пресловутое укрепление рубля.
О! 71! Чет вроде шибко плохих новостей нет...
И хороших нет. Совсем. Но и то - хлеб, как говорится.
Такс, а что там с Китаем? Неужели на Тайвань нацелился всё таки?
Почитай немного про историю Китая. Китай планирует на уровне десятилетий. Макао и Гонконг они получили только после окончания официального срока аренды, хотя могли бы наверное спокойно захватить силой.
Тайвань они задушат экономически и также экономически его присоединят, может через 5 лет, может через 30 лет. Но пытаться сделать это военной силой и получить руины с враждебным населением... Не будет этого, я почти на 100% уверен.
Так я поэтому и удивляюсь? Какие тогда у них ещё причины проводить стесс-тесты с такими вводными?
"Алкогольные заводы в России, выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника."
какой ужас...
Про европейское оборудование - по заказу местного предприятия пилю измерительный комплекс, одним из компонентов является световая завеса европейского пр-ва. Перед НГ цена была 350kР, привезли самолётом в родной GOJ за 3 недели. Сейчас - реэкспорт и 500kР в конце марта (хотя перед этим переговоры провёл с китайскими производителями, выпускающими похожий продукт, но без поддержки CIP/Ethernet, и стоил он на 400kР ниже). Закупили всё равно за 500 со сроком поставки адским (20 недель).
Походу придётся на работу устраиваться))
Welcome to the ZaVod, buddy.
Это и так для завода ;) Просто крутых заводов мало.
Кроме заморозки активов санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг — им может грозить запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.
Они же там что-то с Risc V делали вроде?
Риск 5 такая же залупа в плане открытости как и арм, все эти псевдо открытые лицензии по щелчку пальца превращаются в санкции и запрет. Есть примеры, когда свободное ПО перестает быть свободным.
На арм делают Байкалы, у МЦСТ своя отечественная архитектура, с историей из СССР. К сожалению после распада союза всем было похуй на отечественные разработки и щас великие деятели политики кричат про импортозамещение, хотя 15 лет назад просто зарабатывали бабки на уничтожении производства и продаже нефти.
Своя архитектура это заебись, только она, естественно, отстаёт от решений огромных компаний как Интел, АМД, самсунг
По блок-станциям, кстати, не написали самую мякотку, которая есть по ссылке. А именно вот это: "Проекты не остановятся, считают участники рынка, но объем ежегодных вводов может упасть на 80%".
Удобно санкции для закрытия всего и вся получать.
Доброе утро)
Экспортёры продают лес по по курсу 69, а бумагу в свои принтеры покупают, словно курс 300?