Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":416124,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":416124,"gtm":null} 2376 просмотров

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 5 мая: доллар — 69,41 рубля, евро — 72,78 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 64,87 рубля, евро — 69,25 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 73,07 рубля, евро — 76,79 рубля. Покупает по 62,65 и 65,69 рубля соответственно.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Санкции

В санкционный список Великобритании попали российские производители процессоров: АО МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус») и АО «Байкал Электроникс» (производит процессоры Baikal). Кроме заморозки активов санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг — им может грозить запрет на использование архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.

Что происходит

Минкульт хочет перенести на 2024 год законодательное оформление в России института креативных индустрий. Ведомство предлагало ввести налоговые льготы по примеру ИТ-отрасли для кино, видео, игр, СМИ и других, работу над планом мероприятий должны были закончить к марту.

Правительство России разработало проект постановления о непубличном реестре для юрлиц, к которым применяются или могут быть применены санкции. Вести его будет ФНС, информацию о компаниях закроют публичных реестрах. Заявки на включение в новый реестр будет принимать Минфин. Ограничение доступа к информации должно сгладить последствия уже введенных санкций и риск новых.

Китай решил провести стресс-тест экономики на случай санкций, пишет Guardian. В нём участвует несколько ведомств — от банковского регулирования до международной торговли. Они используют действия западных стран в отношении России в качестве основы для разработки потенциальных ответных мер.

Промышленные компании, которые в последние годы активно переходили на собственную генерацию, пересматривают планы по строительству блок-станций. Как выяснил «Ъ», из-за санкций у бизнеса возникли проблемы с доставкой европейского оборудования и пусконаладкой, цены на него выросли, а поставщики просят предоплату до 90%.

Генпрокуратура запросила у Ассоциации компаний розничной торговли сведения о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены в магазинах, с указанием «наименований компаний и их местонахождения». Основанием для запроса стало обращение секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака об отказе поставщиков снижать цены на продукты питания в связи с укреплением курса рубля.

Продажи новых легковых автомобилей в апреле упали в 2,9 раза, до 27,2 тыс. машин, по сравнению с мартом, следует из расчётов «Ъ» на основании данных «Автостата»: он ориентируется на информацию АО «Электронный паспорт», то есть речь идёт о регистрациях автомобилей. Данные о продажах автоконцернов раскроют в статистике Ассоциации европейского бизнеса.

Продажи одежды у крупнейших fashion-сетей в России с 21 февраля по 10 апреля упали на 23% по сравнению с 2021-м, следует исследования Platforma (совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома»).

Алкогольные заводы в России, выпускавшие водку «Хортиця», «Мороша», «Первак» из портфеля холдинга Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, сменили собственника.

События предыдущего дня, 4 мая — здесь.