Guardian: в Китае проводят «стресс-тест» экономики — на случай, если в стране введут такие же санкции, как против России Статьи редакции
В тестировании участвуют ключевые ведомства — от банковских регуляторов до международной торговли.
- В Китае проводят тестирование экономики с конца февраля — начала марта, когда западные страны начали вводить санкции против России из-за «спецоперации» в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
- По словам источника, нескольким ведомствам поручили разработать ответные меры на случай, если против Китая введут те же санкции, что уже действуют против России. В тестировании участвуют ключевые структуры — от банковских регуляторов до международной торговли.
- Один из источников назвал такой стресс-тест «естественной реакцией» Китая с учётом тесных отношений с Россией. Другой рассказал, что китайские дипломаты в последние несколько недель встречались с экспертами, чтобы понять возможные пути развития конфликта.
- По мнению бывшего специалиста по санкциям в Госдепартаменте США Эдварда Фишмана, ни одна экономика не застрахована от санкций, а возможный экономический конфликт между Западом и Китаем будет не таким масштабным, как с Россией. Он сосредоточится «на борьбе за рычаги влияния» в стратегических областях — например, передовых технологиях.
- Беспокойство Китая может быть связано «не с тем, произойдёт ли это, а с тем, когда это произойдёт», считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Пекине Тун Чжао.
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Где-то напряглась одна Тайвань
Неужели Китай всё-таки пойдет на это?
А все уже санкции неизбежны, поздно дёргаться :(
Сигналы они уже давно получают, и без Тайваня.
Китайцы сделали выводы после развала СССР, и сейчас. Мы для них идиоты которых пускают вперёд в нору чтобы убедится что там нет медведя. Ради такой страны определенно стоит работать платить налоги постить детей на убой
я сам из Сибири, сын медведя, тут все не так однозначно
Во-первых, медведи не живут в норах.
Товарищ Си решил забить на традиционную для Китая сменяемость власти, получил много возражений в стране, что пришлось прибить приличную часть экономики, преимущественно в IT, следовательно для населения нужно это на кого-то списать, кто как не внешний враг в лице США для этого лучше всего подходит?
Безумные автократы
Осенью переизберают Си, так что на Тайвань нападут позже скорее всего.... Си нарушил завет Дэн СяоПина и решил остаться на третий срок...
Зачем им нападать на Тайвань, до сих пор не понимаю.
А переизберут ли Си, если он до съезда партии не порешает с Тайванем? Наверняка в КПК есть свои "ястребы", кто не доволен медлительностью нынешней администрации.
Если против КНР введут санкции, то это они устроят всем стресс-тест. Слишком много завязано на них. А с учетом того как они умеют сокращать своё население, то и продовольственный и энергетический кризис они победят быстро.
Там тоже есть проблемы, много недовольства внутри страны, при падении уровня жизни китайцев могут быть проблемы.
В веселое живём время товарисчи)
Ну Си поставил себя пожизненным царем, значит тоже рано или поздно пойдут "своим путём".
Беспокойство Китая может быть связано «не с тем, произойдёт ли это, а с тем, когда это произойдёт»
Кое кто нам тоже говорил, что санкции были неминуемы и вообще мы не виноваты что их ввели)
к 2024 мир успеет? чтобы 40 лет ровно было
валютные резервы Китая $3,188 трлн, вот за что они переживают
100%. Если начнут резко сокращать, это будет сигнал для всех
Заголовок поправьте, пожалуйста
В тяжёлые времена нельзя покидать страну в беде. Так что если не хочешь покидать страну, можно устроить тяжёлые времена.
В отрыве от политики, разве всем не хотелось бы денег, которые не могут отнять США?
По сути в мире же умер капитализм. Прям возвращение во времена до расцвета моды на бизнес.
Теперь не важно что ты хорош в зарабатывании денег, если тебе нужно покинуть рынок из-за приказа демократии.
И даже положение в США определяется не способностью зарабатывать конкуренцией, а близостью к политикам и лоббизмом.
И все эти учения Китая, они же не из-за Тайваня. Другой повод найдётся. Тут проблема гораздо глобальнее.
Короче исторические времена))😂
Интересно, они в этих стресс-тестах просчитывают ситуацию, когда их как бы "надёжный партнёр" из-за боязни санкций может неоднократно воткнуть нож в спину?
А кто говорил, что Китай это надёжный партнёр?) Китайские власти те ещё хитрожопые)😃
А какие действия были ножом в спину от них?
Мир это большая кооперация, что бы что-то делать нужна огромная стратегия по всем отраслям и чем больше идёт прогресс и развитие, тем проще это сделать
Не всем даны эти простые вещи для понимания.
Все зависит от целей ведущего
Мда сейчас все кто с Россией против всего остального мира
Китай не с Россией, Китай главная опасность для России.
равный не бьет равного, так что китаю не стоит сильно беспокоиться, максимум потолкаются
равный не бьет равного - это аргумент :)
Сначала пусть решат, что делать с резервами. Переход на юань будет трудным, потому что как и в случае с рублём - будет сложно девальвировать нацвалюту и не навредить всем отраслям. А этот процесс там периодически включали. Возможно - до справедливого значения стоимости доведут сначала.
я как вижу слово санкции в названии статьи у меня глаз начинает дергаться
Товарищ Павлов мог бы набрать столько информации для изучения, используя слово "санкции" и комментарии на VC. И никаких собак не надо.
Некоторые комментарии тут конечно стыдоба, представление о Китае просто на фантастическом уровне.
Автор забыл добавить интересный тезис из статьи, где нас пытаются убедить, что альтернативы западной финансовой системе нет. Поэтому они сейчас спешно про это заговорили, да:)
Кого спецоперировать будут?
Интересно, кто что еще захочет отжать под предлогом "ну раз пошла такая пьянка..."
Китай понимает, что он следующий на " заморозку активов". Демократическим странам нужны ресурсы. Да и долги как то надо ликвидировать. Вопрос, за счёт кого? Начался процесс.