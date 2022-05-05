Финансы
Средневековый Паша

Guardian: в Китае проводят «стресс-тест» экономики — на случай, если в стране введут такие же санкции, как против России Статьи редакции

В тестировании участвуют ключевые ведомства — от банковских регуляторов до международной торговли.

  • В Китае проводят тестирование экономики с конца февраля — начала марта, когда западные страны начали вводить санкции против России из-за «спецоперации» в Украине, пишет The Guardian со ссылкой на источники.
  • По словам источника, нескольким ведомствам поручили разработать ответные меры на случай, если против Китая введут те же санкции, что уже действуют против России. В тестировании участвуют ключевые структуры — от банковских регуляторов до международной торговли.
  • Один из источников назвал такой стресс-тест «естественной реакцией» Китая с учётом тесных отношений с Россией. Другой рассказал, что китайские дипломаты в последние несколько недель встречались с экспертами, чтобы понять возможные пути развития конфликта.
  • По мнению бывшего специалиста по санкциям в Госдепартаменте США Эдварда Фишмана, ни одна экономика не застрахована от санкций, а возможный экономический конфликт между Западом и Китаем будет не таким масштабным, как с Россией. Он сосредоточится «на борьбе за рычаги влияния» в стратегических областях — например, передовых технологиях.
  • Беспокойство Китая может быть связано «не с тем, произойдёт ли это, а с тем, когда это произойдёт», считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Пекине Тун Чжао.

#новость #китай

5195 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
79 комментариев
Написать комментарий...
Виталий Васильев

Где-то напряглась одна Тайвань

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Неужели Китай всё-таки пойдет на это?

Ответить
16 комментариев
Развернуть ветку
Денис Пронин

А все уже санкции неизбежны, поздно дёргаться :(

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Сигналы они уже давно получают, и без Тайваня.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Еремин

Китайцы сделали выводы после развала СССР, и сейчас. Мы для них идиоты которых пускают вперёд в нору чтобы убедится что там нет медведя. Ради такой страны определенно стоит работать платить налоги постить детей на убой

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Токарев

я сам из Сибири, сын медведя, тут все не так однозначно

Во-первых, медведи не живут в норах.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Денис Демидов

Товарищ Си решил забить на традиционную для Китая сменяемость власти, получил много возражений в стране, что пришлось прибить приличную часть экономики, преимущественно в IT, следовательно для населения нужно это на кого-то списать, кто как не внешний враг в лице США для этого лучше всего подходит?

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Безумные автократы

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Лимита

Осенью переизберают Си, так что на Тайвань нападут позже скорее всего.... Си нарушил завет Дэн СяоПина и решил остаться на третий срок...

Ответить
Развернуть ветку
Цкуро Бесцветный

Зачем им нападать на Тайвань, до сих пор не понимаю.

Ответить
10 комментариев
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

А переизберут ли Си, если он до съезда партии не порешает с Тайванем? Наверняка в КПК есть свои "ястребы", кто не доволен медлительностью нынешней администрации.

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Solomon Vagner

Если против КНР введут санкции, то это они устроят всем стресс-тест. Слишком много завязано на них. А с учетом того как они умеют сокращать своё население, то и продовольственный и энергетический кризис они победят быстро.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Там тоже есть проблемы, много недовольства внутри страны, при падении уровня жизни китайцев могут быть проблемы.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Lukas Dexter

В веселое живём время товарисчи)

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly

Ну Си поставил себя пожизненным царем, значит тоже рано или поздно пойдут "своим путём".

Ответить
Развернуть ветку
Reoptima

Беспокойство Китая может быть связано «не с тем, произойдёт ли это, а с тем, когда это произойдёт»

Кое кто нам тоже говорил, что санкции были неминуемы и вообще мы не виноваты что их ввели)

Ответить
Развернуть ветку
RomanistHere

к 2024 мир успеет? чтобы 40 лет ровно было

Ответить
Развернуть ветку
Английский коктейль

валютные резервы Китая $3,188 трлн, вот за что они переживают

Ответить
Развернуть ветку
Александр Антонов

100%. Если начнут резко сокращать, это будет сигнал для всех

Ответить
Развернуть ветку
StargazerXIII

Заголовок поправьте, пожалуйста

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Муравьев

В тяжёлые времена нельзя покидать страну в беде. Так что если не хочешь покидать страну, можно устроить тяжёлые времена.

Ответить
Развернуть ветку
Эмилия Теплова

В отрыве от политики, разве всем не хотелось бы денег, которые не могут отнять США?

По сути в мире же умер капитализм. Прям возвращение во времена до расцвета моды на бизнес.

Теперь не важно что ты хорош в зарабатывании денег, если тебе нужно покинуть рынок из-за приказа демократии.

И даже положение в США определяется не способностью зарабатывать конкуренцией, а близостью к политикам и лоббизмом.

И все эти учения Китая, они же не из-за Тайваня. Другой повод найдётся. Тут проблема гораздо глобальнее.

Короче исторические времена))😂

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Интересно, они в этих стресс-тестах просчитывают ситуацию, когда их как бы "надёжный партнёр" из-за боязни санкций может неоднократно воткнуть нож в спину?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Кривых

А кто говорил, что Китай это надёжный партнёр?) Китайские власти те ещё хитрожопые)😃

Ответить
Развернуть ветку
Денис Пронин

А какие действия были ножом в спину от них?

Ответить
Развернуть ветку
Genio Genio

Мир это большая кооперация, что бы что-то делать нужна огромная стратегия по всем отраслям и чем больше идёт прогресс и развитие, тем проще это сделать

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly

Не всем даны эти простые вещи для понимания.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Ivanov

Все зависит от целей ведущего

Ответить
Развернуть ветку
Heather Morris

Мда сейчас все кто с Россией против всего остального мира

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Китай не с Россией, Китай главная опасность для России.

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Марат

равный не бьет равного, так что китаю не стоит сильно беспокоиться, максимум потолкаются

Ответить
Развернуть ветку
Valerian Valkin

равный не бьет равного - это аргумент :)

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Вадим Вахрамов

Сначала пусть решат, что делать с резервами. Переход на юань будет трудным, потому что как и в случае с рублём - будет сложно девальвировать нацвалюту и не навредить всем отраслям. А этот процесс там периодически включали. Возможно - до справедливого значения стоимости доведут сначала.

Ответить
Развернуть ветку
Юлия Шикштенас

я как вижу слово санкции в названии статьи у меня глаз начинает дергаться

Ответить
Развернуть ветку
Сергей К

Товарищ Павлов мог бы набрать столько информации для изучения, используя слово "санкции" и комментарии на VC. И никаких собак не надо.

Ответить
Развернуть ветку
Рафаэль Алиев
Ответить
Развернуть ветку
Вячеслав Осадчий

Некоторые комментарии тут конечно стыдоба, представление о Китае просто на фантастическом уровне.

Автор забыл добавить интересный тезис из статьи, где нас пытаются убедить, что альтернативы западной финансовой системе нет. Поэтому они сейчас спешно про это заговорили, да:)

Ответить
Развернуть ветку
Makar Homenko

Кого спецоперировать будут?

Ответить
Развернуть ветку
Я никто и звать меня никак

Интересно, кто что еще захочет отжать под предлогом "ну раз пошла такая пьянка..."

Ответить
Развернуть ветку
Олег Титов

Китай понимает, что он следующий на " заморозку активов". Демократическим странам нужны ресурсы. Да и долги как то надо ликвидировать. Вопрос, за счёт кого? Начался процесс.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 79 комментариев
null