Минэкономразвития заказало разработку госсистемы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития России. Первым на госзакупку обратило внимание РБК. Министерство готово потратить на систему 269,8 млн рублей, заявки принимались до 4 мая.

В «Экономике» будет несколько подсистем: «Пульс отрасли» — для оперативного анализа отраслей экономики и подбора мер поддержки, «Цифровая библиотека» — для хранения материалов министерства; подсистема с данными об ИТ-компаниях, получивших господдержку, и подсистема для сценарного моделирования и прогнозирования.

