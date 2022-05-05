Минэкономразвития создаст ИТ-систему для анализа и прогнозирования состояния российской экономики Статьи редакции
Часть данных смогут увидеть физлица и компании.
Минэкономразвития заказало разработку госсистемы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития России. Первым на госзакупку обратило внимание РБК. Министерство готово потратить на систему 269,8 млн рублей, заявки принимались до 4 мая.
В «Экономике» будет несколько подсистем: «Пульс отрасли» — для оперативного анализа отраслей экономики и подбора мер поддержки, «Цифровая библиотека» — для хранения материалов министерства; подсистема с данными об ИТ-компаниях, получивших господдержку, и подсистема для сценарного моделирования и прогнозирования.
- Пользоваться системой смогут сотрудники министерства и другие чиновники, будет публичная часть для физлиц и юрлиц. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — отметил руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов.
- Разработку планируют завершить к февралю-марту 2023 года.
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while true {
return "Экономика находится в состоянии тотальной неопределенности (с)"
}
Система прогнозирования:
С козырей зашёл! Поторговался бы с такой то идеей.
Это не прогнозирование, это уже констатация будет.
Могли бы просто кота-прогнозиста завести, но будет сложно объяснить, зачем на его содержание нужно 269,8 млн рублей :)
Math.random()
Чтобы вывести надпись "Нам пизда" достаточно это написать на бумажке и заламинировать, зачем целая IT система на Arduino?
С нашим бункерным дедом нельзя ничего прогнозировать больше чем на месяц.
Российской экономики? Ха-ха-ха, не смешите
Хотите я вам прям сейчас скажу где наша экономика? Сделаю это бесплатно
Экономика впрерде
Надо создавать модель мобилизационной экономики и уже давно, а не тратить время и не распиливать очередные бюджетные бапки!
А вы тоже заметили, что самые точные это прогнозы погоды?
Завтра жарко, на дорогах — гололедица.
В экономике приблизительно тоже самое..
У своих аналитиков не получается прогнозы выстраивать? Правильно, лодку мотает то кормой вперёд, то килем кверху, команда то вся разом на борту с семьями и баулами, то все разом в земле обетованной и оттуда рулят. Как тут прогнозировать? Остаётся построить генератор прогнозов и вперёд!
Сарказм, юмор (-:
Эта новость напомнила о недавней мысли: было бы полезно иметь в реальности аналог систем анализа из экономических симуляторов.
То есть сервис, где есть условная карта, на которой залежи полезных ископаемых, расположение заводов, логистика, распределение населения, рекреационные зоны, учёт всех производимых товаров и их возможных характеристик.
С таким сервисом любые возможности по импортозамещению и расчёту экономики предприятия упростились бы на порядок.
Например, при необходимости заменить производителя подшипника я смог бы отобрать предприятия, производящие подшипники, оставить те их них, которые готовы произвести подшипник нужных характеристик, определить доступность логистики и сделать запросы КП к тем предприятиям, которые подходят. Одновременно это и повысило бы прибыльность производства т.к. сократились бы расходы на посреднические услуги.
чем их не устраивает госкомстат? И где они собрались брать альтернативные данные?
Мой медведь-аналитик передаёт базовую модель для анализа циклов российской экономики, думаю пригодится: