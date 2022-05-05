Финансы
Маша Цепелева

Минэкономразвития создаст ИТ-систему для анализа и прогнозирования состояния российской экономики Статьи редакции

Часть данных смогут увидеть физлица и компании.

  • Минэкономразвития заказало разработку госсистемы «Экономика» для анализа и прогнозирования социально-экономического развития России. Первым на госзакупку обратило внимание РБК. Министерство готово потратить на систему 269,8 млн рублей, заявки принимались до 4 мая.

  • В «Экономике» будет несколько подсистем: «Пульс отрасли» — для оперативного анализа отраслей экономики и подбора мер поддержки, «Цифровая библиотека» — для хранения материалов министерства; подсистема с данными об ИТ-компаниях, получивших господдержку, и подсистема для сценарного моделирования и прогнозирования.

  • Пользоваться системой смогут сотрудники министерства и другие чиновники, будет публичная часть для физлиц и юрлиц. «В первую очередь, это система для повышения эффективности внутренней деятельности, а не для публикации данных для широкого круга лиц», — отметил руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов.
  • Разработку планируют завершить к февралю-марту 2023 года.

#новость

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18 комментариев
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Shoo

while true {
return "Экономика находится в состоянии тотальной неопределенности (с)"
}

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GanicusCsw

Система прогнозирования:

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Revenant

С козырей зашёл! Поторговался бы с такой то идеей.

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Сергей Я

Это не прогнозирование, это уже констатация будет.

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Олег Павлов

Могли бы просто кота-прогнозиста завести, но будет сложно объяснить, зачем на его содержание нужно 269,8 млн рублей :)

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SomebodyNew

Math.random()

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Влад Борщ

Чтобы вывести надпись "Нам пизда" достаточно это написать на бумажке и заламинировать, зачем целая IT система на Arduino?

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evilnw

С нашим бункерным дедом нельзя ничего прогнозировать больше чем на месяц.

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S

Российской экономики? Ха-ха-ха, не смешите

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Алекс-Кейн Салдана

Хотите я вам прям сейчас скажу где наша экономика? Сделаю это бесплатно

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Дмитрий П

Экономика впрерде

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Сам себе инвестор

Надо создавать модель мобилизационной экономики и уже давно, а не тратить время и не распиливать очередные бюджетные бапки!

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S.Capusta

А вы тоже заметили, что самые точные это прогнозы погоды?
Завтра жарко, на дорогах — гололедица.
В экономике приблизительно тоже самое..

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Вадим Д.

У своих аналитиков не получается прогнозы выстраивать? Правильно, лодку мотает то кормой вперёд, то килем кверху, команда то вся разом на борту с семьями и баулами, то все разом в земле обетованной и оттуда рулят. Как тут прогнозировать? Остаётся построить генератор прогнозов и вперёд!
Сарказм, юмор (-:

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Александр Сергунов

Эта новость напомнила о недавней мысли: было бы полезно иметь в реальности аналог систем анализа из экономических симуляторов.

То есть сервис, где есть условная карта, на которой залежи полезных ископаемых, расположение заводов, логистика, распределение населения, рекреационные зоны, учёт всех производимых товаров и их возможных характеристик.

С таким сервисом любые возможности по импортозамещению и расчёту экономики предприятия упростились бы на порядок.

Например, при необходимости заменить производителя подшипника я смог бы отобрать предприятия, производящие подшипники, оставить те их них, которые готовы произвести подшипник нужных характеристик, определить доступность логистики и сделать запросы КП к тем предприятиям, которые подходят. Одновременно это и повысило бы прибыльность производства т.к. сократились бы расходы на посреднические услуги.

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Analyst

чем их не устраивает госкомстат? И где они собрались брать альтернативные данные?

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Oleg Nikolenko
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Ян Полянский

Мой медведь-аналитик передаёт базовую модель для анализа циклов российской экономики, думаю пригодится:

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