Валюты всё ещё много, а спрос на неё ограничен: почему рубль укрепляется Статьи редакции
Главные тезисы из материала VPost.
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- На открытии торгов 5 мая курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. К 10:06 мск он упал на 1,49% — до 65,31 рубля. Курс евро в то же время снизился до 69,72 рубля впервые с 21 февраля 2020 года. На момент написания заметки доллар торгуется по 66,2 рубля, а евро — по 69,3 рубля.
- Курс рубля прежде определялся потоками капитала, но сейчас их движение практически остановилось из-за жёстких ограничений ЦБ и санкций, говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Нерезиденты больше не могут выводить средства, а западные страны не принимают «русские» деньги — валюта оказалась заперта в России, объясняет аналитик.
Сейчас курс валют определяется торговыми потоками, соотношением экспорта и импорта. Поступления валюты от экспорта всё ещё остаются высокими — не меньше $40 млрд в месяц, по оценке Орловой. При этом экспортёры обязаны продавать 80% своей выручки. 29 апреля ЦБ предложил снизить эту цифру до 50%.
- В то же время импорт на фоне санкций упал почти в два раза, говорит председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин. По словам Орловой, Россия импортирует меньше, но тратит примерно столько же, что и до кризиса — около $20-25 млрд в месяц — из-за проблем с логистикой и мировой инфляции. Тем не менее профицит в торговле есть, отмечает эксперт.
- Так на валютном рынке образовался дисбаланс: предложение от экспортёров остаётся высоким, а спрос на валюту упал из-за ограничений регулятора. Это и способствует укреплению рубля, отмечает Орлова.
- Рубль какое-то время будет оставаться крепким, курс может опуститься и до 60 рублей за доллар, говорит Донец. Но после того, как ЦБ начнёт смягчать ограничения, рубль ослабнет, считает аналитик. На более длинной дистанции доллар может вернуться к курсу 90-100 рублей.
Теперь вопрос знатокам: покупать сейчас или ждать когда будет по 30?)
Закупайся по 0,65 копеек
Усредняйте. Покупайте по любому курсу. Но не на всю сумму, а частями
А кто знает-то какой они курс захотят нарисовать...
Где реально возможно купить валюту налом?
Если много, то на оптово-продовольственных рынках типа Фуд-сити. Сейчас это главный финансовый центр
"доллар может вернуться к курсу 90-100 рублей"-Надеюсь все таки нет