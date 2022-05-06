По правилам ЦБ, доллары и евро можно приобрести на бирже, а потом обналичить — но только если счета или вклады были открыты до 9 марта. Регулятор установил лимит снятия — $10 000 или их эквивалент в евро, который будет действовать до 9 сентября.

Также с 18 апреля россияне могут купить наличную валюту в банках, но только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

Наличку можно купить в «Сбере», «Открытии», «Совкомбанке», «Альфа-банке», МКБ и «Газпромбанке». ЦБ не установил ограничений на сумму покупки.