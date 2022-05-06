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Финансы
Ануш Алексанян

Валюты всё ещё много, а спрос на неё ограничен: почему рубль укрепляется Статьи редакции

Главные тезисы из материала VPost.

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  • На открытии торгов 5 мая курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года. К 10:06 мск он упал на 1,49% — до 65,31 рубля. Курс евро в то же время снизился до 69,72 рубля впервые с 21 февраля 2020 года. На момент написания заметки доллар торгуется по 66,2 рубля, а евро — по 69,3 рубля.
  • Курс рубля прежде определялся потоками капитала, но сейчас их движение практически остановилось из-за жёстких ограничений ЦБ и санкций, говорит главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Нерезиденты больше не могут выводить средства, а западные страны не принимают «русские» деньги — валюта оказалась заперта в России, объясняет аналитик.

  • Сейчас курс валют определяется торговыми потоками, соотношением экспорта и импорта. Поступления валюты от экспорта всё ещё остаются высокими — не меньше $40 млрд в месяц, по оценке Орловой. При этом экспортёры обязаны продавать 80% своей выручки. 29 апреля ЦБ предложил снизить эту цифру до 50%.

  • В то же время импорт на фоне санкций упал почти в два раза, говорит председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин. По словам Орловой, Россия импортирует меньше, но тратит примерно столько же, что и до кризиса — около $20-25 млрд в месяц — из-за проблем с логистикой и мировой инфляции. Тем не менее профицит в торговле есть, отмечает эксперт.
  • Так на валютном рынке образовался дисбаланс: предложение от экспортёров остаётся высоким, а спрос на валюту упал из-за ограничений регулятора. Это и способствует укреплению рубля, отмечает Орлова.

Раньше рынок мог жить новостями, но сейчас почти нет инвестиционных и трансграничных потоков, которые рынок мог бы отрабатывать. Поэтому не стоит удивляться, что рубль так укрепляется, когда идут новости о санкциях. Они влияют на торговлю не сразу и догонят через пару месяцев. Стал формироваться лаг по времени, сейчас рынок живет прошлым.

Софья Донец

главный экономист по России и СНГ «Ренессанс капитала»
  • Рубль какое-то время будет оставаться крепким, курс может опуститься и до 60 рублей за доллар, говорит Донец. Но после того, как ЦБ начнёт смягчать ограничения, рубль ослабнет, считает аналитик. На более длинной дистанции доллар может вернуться к курсу 90-100 рублей.

По правилам ЦБ, доллары и евро можно приобрести на бирже, а потом обналичить — но только если счета или вклады были открыты до 9 марта. Регулятор установил лимит снятия — $10 000 или их эквивалент в евро, который будет действовать до 9 сентября.

Также с 18 апреля россияне могут купить наличную валюту в банках, но только ту, которая поступила в кассы после 9 апреля.

Наличку можно купить в «Сбере», «Открытии», «Совкомбанке», «Альфа-банке», МКБ и «Газпромбанке». ЦБ не установил ограничений на сумму покупки.

#мосбиржа #валюта

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7 комментариев
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Олег Комаров

Теперь вопрос знатокам: покупать сейчас или ждать когда будет по 30?)

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melkiyPadonok

Закупайся по 0,65 копеек

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Дмитрий Ятченя

Усредняйте. Покупайте по любому курсу. Но не на всю сумму, а частями

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Makar Homenko

А кто знает-то какой они курс захотят нарисовать...

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Александр Пушкин

Где реально возможно купить валюту налом?

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Abdu Rz

Если много, то на оптово-продовольственных рынках типа Фуд-сити. Сейчас это главный финансовый центр

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олег Загинциев

"доллар может вернуться к курсу 90-100 рублей"-Надеюсь все таки нет

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