Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen и другие банки в Европе потеряли $7 млрд после начала «операции» — Bloomberg Статьи редакции
В частности, Societe Generale уже объявила о продаже «Росбанка».
- На фоне «военной операции» и сворачиваний российского бизнеса европейские банки суммарно потеряли минимум $7 млрд, подсчитало Bloomberg. Расчёты учитывают списания, резервы на возможные потери по кредитам и торговые убытки.
- Французская Societe Generale, которая в апреле сообщила о продаже «Росбанка» и уходе из России, потеряет $3,7 млрд, подсчитало агентство.
- Итальянская UniCredit (у группы есть «Юникредит банк») отчиталась о создании €1,3 млрд резервов под возможные потери по ссудам (сумма почти полностью приходится на риски в России) и €915 млн убытка в стране в первом квартале 2022 года.
- Австрийский Raiffeisen Bank International («Райффайзенбанк»), в частности, говорил, что в первом квартале 2022 года создал резервы на €105 млн на геополитические риски.
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Французская Societe Generale потеряет $3,7 млрд
Все же зря они так банк назвали, Сосьете..
"Генерал, сосёте". Во времена спецопераций особенно актуально.
Сосите генерал
"Соснули в общем".
Ага, а прошлом году российское подразделение SG принесло больше всех.
Принесли и унесли. Красивое.
да уж, лучше водички попить)
This tells alot about сосьёти.
Да ещё и дженераль!
Райффайзен - топ ящитаю. 💪
Росбанк - говно с неплохим приложением.
ЮниКредит - неплохой банк с говном вместо приложения.
По фактам
Я просто пользуюсь ими всеми. После того, как Росбанк порезал кашу до 1% я заблочил карту из-за ненадобности.
Я всем пользовался, у ЮниКредит самое ублюдское приложение.
После Ситибанка конечно
У меня ЮниКредит зарплатный, вот это боль и страдания. 😱
Зарплатный за щитпосты?
Да.
Юни не пользовался, но переехал с Росбанка в Рафик и доволен.
Хотел в райфе валютный счет открыть вместо альфы недавно. Охренел с их тарифов, спред по баксам просто дикий. Вариант отпал...
В альфе спред меньше чтоле? 🤔
Сильно меньше. Вот прям сейчас в нерабочее время в Альфе - 5р. Если по курсу альфа fx менять - 3р + комиссия небольшая (это на валютном счете ИП так можно... было... ). Когда интересовался, в райфе спред был 10р. Гляньте, если не сложно, сколько сейчас в райфе.
Отп вроде ещё из той когорты
Так он же Венгерский вроде? Как бы дружественная страна не?
Не,она в ЕС
Весь ЕС отнесен к недружественным
Разве? Я слышал что там вроде дружбан нашего победил на выборах недавно и что он будет типо санкциям мешать или что-то в этом роде?
Так и есть
Вроде того. Его ведь даже в список "Миротворца" недавно внесли.
Ну как бы так то оно конечно так, только вот этот дружбан и раньше у власти был. Вообщем толку от него мало. Так что в недруги запишем
Сосите генералы?
Всегда волновало, доедают ли негры в США
Нет. Там ок всё. С ними дружба
This tells alot about сосьёти.
А еще эти банки не фигурируют в разделе "Приемной" на vc)
Представители Райффайзена ещё прямо сказали, что текущая ситуация разрушительна воздействует на экономику и население. У всех примерно такая же ситуация с отрицательным ростом, просто российскому бизнесу нельзя такие крамольные мысли выражать.
Что? Санкции бьют по европейским компаниям?
Не может быть, вы всё врёти (С)
Туда им и дорога раз не просчитали риски .