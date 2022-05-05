Финансы
Пермский корабль

Societe Generale, UniCredit, Raiffeisen и другие банки в Европе потеряли $7 млрд после начала «операции» — Bloomberg Статьи редакции

В частности, Societe Generale уже объявила о продаже «Росбанка».

  • На фоне «военной операции» и сворачиваний российского бизнеса европейские банки суммарно потеряли минимум $7 млрд, подсчитало Bloomberg. Расчёты учитывают списания, резервы на возможные потери по кредитам и торговые убытки.
  • Французская Societe Generale, которая в апреле сообщила о продаже «Росбанка» и уходе из России, потеряет $3,7 млрд, подсчитало агентство.
  • Итальянская UniCredit (у группы есть «Юникредит банк») отчиталась о создании €1,3 млрд резервов под возможные потери по ссудам (сумма почти полностью приходится на риски в России) и €915 млн убытка в стране в первом квартале 2022 года.
  • Австрийский Raiffeisen Bank International («Райффайзенбанк»), в частности, говорил, что в первом квартале 2022 года создал резервы на €105 млн на геополитические риски.
Источник: Bloomberg

#новость #банки

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35 комментариев
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Вася Пражкин

Французская Societe Generale потеряет $3,7 млрд
 Все же зря они так банк назвали, Сосьете..

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Лаврентий Петренко

"Генерал, сосёте". Во времена спецопераций особенно актуально.

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Andrej Krav

Сосите генерал

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Знатный Тролль

"Соснули в общем".

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Sergei Timofeyev

Ага, а прошлом году российское подразделение SG принесло больше всех.

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Вася Пражкин

Принесли и унесли. Красивое.

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Johnny Vorony

да уж, лучше водички попить)

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Щитпостер на зарплате

This tells alot about сосьёти.

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Виновный дебаркадер

Да ещё и дженераль!

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Щитпостер на зарплате

Райффайзен - топ ящитаю. 💪

Росбанк - говно с неплохим приложением.

ЮниКредит - неплохой банк с говном вместо приложения.

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Alexey QuQu

По фактам

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Щитпостер на зарплате

Я просто пользуюсь ими всеми. После того, как Росбанк порезал кашу до 1% я заблочил карту из-за ненадобности.

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Alexey QuQu

Я всем пользовался, у ЮниКредит самое ублюдское приложение.
После Ситибанка конечно

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Щитпостер на зарплате

У меня ЮниКредит зарплатный, вот это боль и страдания. 😱

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Знатный Тролль

Зарплатный за щитпосты?

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Щитпостер на зарплате

Да.

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glimpse unthinkable

Юни не пользовался, но переехал с Росбанка в Рафик и доволен.

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Константин

Хотел в райфе валютный счет открыть вместо альфы недавно. Охренел с их тарифов, спред по баксам просто дикий. Вариант отпал...

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Щитпостер на зарплате

В альфе спред меньше чтоле? 🤔

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Константин

Сильно меньше. Вот прям сейчас в нерабочее время в Альфе - 5р. Если по курсу альфа fx менять - 3р + комиссия небольшая (это на валютном счете ИП так можно... было... ). Когда интересовался, в райфе спред был 10р. Гляньте, если не сложно, сколько сейчас в райфе.

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Дима Романофф

Отп вроде ещё из той когорты

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Makar Homenko

Так он же Венгерский вроде? Как бы дружественная страна не?

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роман долгополов

Не,она в ЕС
Весь ЕС отнесен к недружественным

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Makar Homenko

Разве? Я слышал что там вроде дружбан нашего победил на выборах недавно и что он будет типо санкциям мешать или что-то в этом роде?

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melkiyPadonok

Так и есть

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Андрей Мельник

Вроде того. Его ведь даже в список "Миротворца" недавно внесли.

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Таир Бакиев

Ну как бы так то оно конечно так, только вот этот дружбан и раньше у власти был. Вообщем толку от него мало. Так что в недруги запишем

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Makar Homenko

Сосите генералы?

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Alarmo Del

Всегда волновало, доедают ли негры в США

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Denis Ogorodnikov

Нет. Там ок всё. С ними дружба

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Щитпостер на зарплате

This tells alot about сосьёти.

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Johnny Vorony

А еще эти банки не фигурируют в разделе "Приемной" на vc)

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Milana Glodenis

Представители Райффайзена ещё прямо сказали, что текущая ситуация разрушительна воздействует на экономику и население. У всех примерно такая же ситуация с отрицательным ростом, просто российскому бизнесу нельзя такие крамольные мысли выражать.

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Андрей Захаров

Что? Санкции бьют по европейским компаниям?
Не может быть, вы всё врёти (С)

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melkiyPadonok

Туда им и дорога раз не просчитали риски .

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