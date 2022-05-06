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«РИА Новости» / Михаил Воскресенский

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 6 мая: доллар — 66,23 рубля, евро — 70,06 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,76 рубля, евро — 66,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары по 73,87 рубля, евро — 77,74 рубля. Покупает по 63,27 и 66,24 рубля соответственно.

Что происходит

Минцифры планирует пересмотреть реестр аккредитованных ИТ-компаний, чтобы исключить злоупотребления налоговыми льготами, пишут «Ведомости».

С тех пор, как ведомство анонсировало новые меры поддержки, количество заявок на аккредитацию в реестре резко возросло. За последние два месяца в него добавилось более 10 тысяч организаций, и и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций.

Бывшие клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налоговых вычетов при переводе индивидуальных инвестиционных счетов к другим брокерам. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и в крайне сжатые сроки. Теперь клиентам грозит обнуление периода ожидания вычета, и оспорить это в суде будет затруднительно.

«Сбер» рассматривает вариант сворачивания проекта SberGames, узнал «Коммерсантъ». Эксперты считают, что игровое подразделение могут разделить на два бренда, ориентированные на российский и международный рынки.

Суд арестовал счета российского подразделения Dell на 778 млн рублей. Такие обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России. И Dell, и VMware прекратили поставлять услуги в стране.

Как обнаружил «Коммерсантъ», российский бизнес стал все активнее использовать в судах ссылки на западные санкции и происхождение контрагентов из «недружественных государств» как аргумент для смягчения своей ответственности либо вовсе для отказа от обязательств.

Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз в стоимостном выражении — до $101,1 млн — по сравнению с $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн в марте 2021-го, следует из внешнеторговой статистики Бюро переписей США.

По итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции. В феврале объём производства составил 4,6 млн единиц, превысив показатель 2021 года на 15%. Начало года оказалось успешным для производителей мебели, но с марта объемы выпуска начали сокращаться. Кроме снижения расходов потребителей мебельщики столкнулись с сужением каналов сбыта после приостановки работы IKEA.

События предыдущего дня, 5 мая — здесь.