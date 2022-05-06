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Финансы
Всероссийский Филипп

Новости и тексты на фоне 72 дня «спецоперации»: клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налогового вычета, «Сбер» — игр Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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«РИА Новости» / Михаил Воскресенский

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 6 мая: доллар — 66,23 рубля, евро — 70,06 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,76 рубля, евро — 66,68 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

«Сбер» продаёт доллары по 73,87 рубля, евро — 77,74 рубля. Покупает по 63,27 и 66,24 рубля соответственно.

Что происходит

Минцифры планирует пересмотреть реестр аккредитованных ИТ-компаний, чтобы исключить злоупотребления налоговыми льготами, пишут «Ведомости».

С тех пор, как ведомство анонсировало новые меры поддержки, количество заявок на аккредитацию в реестре резко возросло. За последние два месяца в него добавилось более 10 тысяч организаций, и и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций.

Бывшие клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налоговых вычетов при переводе индивидуальных инвестиционных счетов к другим брокерам. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и в крайне сжатые сроки. Теперь клиентам грозит обнуление периода ожидания вычета, и оспорить это в суде будет затруднительно.

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«Сбер» рассматривает вариант сворачивания проекта SberGames, узнал «Коммерсантъ». Эксперты считают, что игровое подразделение могут разделить на два бренда, ориентированные на российский и международный рынки.

Суд арестовал счета российского подразделения Dell на 778 млн рублей. Такие обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России. И Dell, и VMware прекратили поставлять услуги в стране.

Как обнаружил «Коммерсантъ», российский бизнес стал все активнее использовать в судах ссылки на западные санкции и происхождение контрагентов из «недружественных государств» как аргумент для смягчения своей ответственности либо вовсе для отказа от обязательств.

Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз в стоимостном выражении — до $101,1 млн — по сравнению с $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн в марте 2021-го, следует из внешнеторговой статистики Бюро переписей США.

По итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции. В феврале объём производства составил 4,6 млн единиц, превысив показатель 2021 года на 15%. Начало года оказалось успешным для производителей мебели, но с марта объемы выпуска начали сокращаться. Кроме снижения расходов потребителей мебельщики столкнулись с сужением каналов сбыта после приостановки работы IKEA.

События предыдущего дня, 5 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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35 комментариев
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Сергей Я

А у меня день рождения сегодня!🎂

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Юности вольная птица

Ну это...чтоб лодки плыли!

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Вадим Д.

И буй стоял!

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Единственный алмаз

Желаю тебе вновь обрести память, чтобы каждый раз не напоминать себе, что ты Сергей✊🏼

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Makar Homenko

Ну хоть одна хорошая новость!

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Makar Homenko

Поздравляем! Поздравляем! Счастья, радости желаем!

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Евгений Стагис

поздравляю! расти большой не будь лапшой
и чтоб новости всегда были только хорошие!

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Philipp Novikov

Happy cake day

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Неизбежный мангал

Желаю тебе как можно скорее услышать новость о главном ожидаемом событии

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Roman Trifonov

Курс ЦБ на 6 мая: доллар — 66,23 рубля, евро — 70,06 рубля.
 Фраза «Где мой 2008» становится все актуальнее и актуальнее.

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Вадим Д.

А толку с того курса? Играли цены от курсовой разницы, теперь и в баксах цены повышают, а т.к. рубль и страна оторваны от мира, то на рубли покупать становится всё сложнее и дороже.

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Dmitry Sleptsov

Как минимум на али станет покупать выгоднее. Ещё замечал что ДНС цены синхронно с курсом снижает на некоторые товары

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Герман Воронов

Спред 10р это пздц дичь, истинный индикатор ситуации

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Слегка Придурковатый

При таких скачках можно ожидать и 1998-й.

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Dmitry Polyanovsky

До 9 Мая курс должны опуститьдо 45, для символичности, они это любят

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Stas Tolstoy

До 22

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Вадим Д.

Всё правильно - слишком много всяких ит-компаний государству не нужно, ишь чего выдумали! Ща соберут реестр по реестрам и оставят только самых-пресамых, но не факт, что лучших, просто самых.
И как про личную переписку в ютубе: что, были какие-то сберигры? О_о
Но тут уже ирония, разумеется.

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Слегка Придурковатый

Вообще, эта проблема решается проще: всем айтишникам нужно присвоить воинское звание. Если айтишник плохой - его на передовую, если хороший - так уж и быть, сиди жмакай кнопки в тылу под присмотром товарища маёра.

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Вадим Д.

Так у нас (айтишников), как и всех прочих мужчин, с рождения есть воинское звание, лишить которого не может никто. И если родина позовёт, а она, судя по отнекивантям яростным, позовёт точно, то пойдём в разные стороны, никуда не денемся.

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Слегка Придурковатый

Если бы с рождения было, то не разбежались бы вот эти все непатриотичные айтишники по вражеским странам. А так погоны надели - извольте находиться только на земле святой Руси.

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Александр Голубев

Зачем погоны, когда проще организовать шарашки? Тарелка супа и гарантированная корзина печенья. А бонусом полный присмотр.

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Volodya Agadzhanov

Я не понимаю, почему Альфу не поносят так как Тинькова?

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Denis Semenov

Зайдите в тред, где обсуждалась новость о том, что Альфа не будет переводить всех разом, и наслаждайтесь - https://vc.ru/409031

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Пабы старой Руси

Потому что она не пытается казаться лучше, чем есть

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Юности вольная птица

Она просто всегда постфактум складывает ручки-смайлы самыми ехидными способами))

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Пабы старой Руси

Не сказал бы: обычно заранее известно, что условия так себе. Или если меняются, то для всех. А Тинькофф старается клиента выставить козлом отпущения независимо от того, кто прав

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Слегка Придурковатый

Ай да Альфа-банк, ай молодец! Ну а кидок можно оправдать санкциями, почему бы и нет.

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Вадим Д.

А сейчас вообще можно любую дичь творить на любом уровне: прикрытие-то офигенное просто.

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Volodya Agadzhanov

10 рублей спред в сбере, совсем озверели идиоты

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Единственный алмаз

Они просто понимают, что есть шанс в один день откатиться на эти самые 10 рублей в обратную сторону. Вообще по спреду можно судить о стабильности курса.

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Volodya Agadzhanov

Согласен

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Makar Homenko

72 день! Всё спокойно!

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Александр

Вы забыли указать про Багдад

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Denis Semenov

Про действия Альфы и необоснованную необходимость расторжения ИИС было известно 2 недели назад - https://vc.ru/409031. Вот это скорость публикации новостей. 👏

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Make Luv

По 70 закупился, как дурак(

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