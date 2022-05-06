Новости и тексты на фоне 72 дня «спецоперации»: клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налогового вычета, «Сбер» — игр Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 6 мая: доллар — 66,23 рубля, евро — 70,06 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.
«Сбер» продаёт доллары по 73,87 рубля, евро — 77,74 рубля. Покупает по 63,27 и 66,24 рубля соответственно.
Что происходит
Минцифры планирует пересмотреть реестр аккредитованных ИТ-компаний, чтобы исключить злоупотребления налоговыми льготами, пишут «Ведомости».
С тех пор, как ведомство анонсировало новые меры поддержки, количество заявок на аккредитацию в реестре резко возросло. За последние два месяца в него добавилось более 10 тысяч организаций, и и на 5 мая количество аккредитованных юрлиц достигло 25 304 организаций.
Бывшие клиенты «Альфа-банка» могут лишиться налоговых вычетов при переводе индивидуальных инвестиционных счетов к другим брокерам. Льготу можно было сохранить только при переводе счета целиком и в крайне сжатые сроки. Теперь клиентам грозит обнуление периода ожидания вычета, и оспорить это в суде будет затруднительно.
«Сбер» рассматривает вариант сворачивания проекта SberGames, узнал «Коммерсантъ». Эксперты считают, что игровое подразделение могут разделить на два бренда, ориентированные на российский и международный рынки.
Суд арестовал счета российского подразделения Dell на 778 млн рублей. Такие обеспечительные меры приняты в рамках иска интегратора «Талмер», который внес аванс за оказание ООО «Делл» услуг по технической поддержке облачных сервисов американской VMware в России. И Dell, и VMware прекратили поставлять услуги в стране.
Как обнаружил «Коммерсантъ», российский бизнес стал все активнее использовать в судах ссылки на западные санкции и происхождение контрагентов из «недружественных государств» как аргумент для смягчения своей ответственности либо вовсе для отказа от обязательств.
Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года упал почти в пять раз в стоимостном выражении — до $101,1 млн — по сравнению с $497,5 млн в феврале 2022 года и $476,3 млн в марте 2021-го, следует из внешнеторговой статистики Бюро переписей США.
По итогам марта производство мебели в России снизилось на 3% год к году, до 4,3 млн условных единиц продукции. В феврале объём производства составил 4,6 млн единиц, превысив показатель 2021 года на 15%. Начало года оказалось успешным для производителей мебели, но с марта объемы выпуска начали сокращаться. Кроме снижения расходов потребителей мебельщики столкнулись с сужением каналов сбыта после приостановки работы IKEA.
События предыдущего дня, 5 мая — здесь.
А у меня день рождения сегодня!🎂
Ну это...чтоб лодки плыли!
И буй стоял!
Желаю тебе вновь обрести память, чтобы каждый раз не напоминать себе, что ты Сергей✊🏼
Ну хоть одна хорошая новость!
Поздравляем! Поздравляем! Счастья, радости желаем!
поздравляю! расти большой не будь лапшой
и чтоб новости всегда были только хорошие!
Happy cake day
Желаю тебе как можно скорее услышать новость о главном ожидаемом событии
Курс ЦБ на 6 мая: доллар — 66,23 рубля, евро — 70,06 рубля.
Фраза «Где мой 2008» становится все актуальнее и актуальнее.
А толку с того курса? Играли цены от курсовой разницы, теперь и в баксах цены повышают, а т.к. рубль и страна оторваны от мира, то на рубли покупать становится всё сложнее и дороже.
Как минимум на али станет покупать выгоднее. Ещё замечал что ДНС цены синхронно с курсом снижает на некоторые товары
Спред 10р это пздц дичь, истинный индикатор ситуации
При таких скачках можно ожидать и 1998-й.
До 9 Мая курс должны опуститьдо 45, для символичности, они это любят
До 22
Всё правильно - слишком много всяких ит-компаний государству не нужно, ишь чего выдумали! Ща соберут реестр по реестрам и оставят только самых-пресамых, но не факт, что лучших, просто самых.
И как про личную переписку в ютубе: что, были какие-то сберигры? О_о
Но тут уже ирония, разумеется.
Вообще, эта проблема решается проще: всем айтишникам нужно присвоить воинское звание. Если айтишник плохой - его на передовую, если хороший - так уж и быть, сиди жмакай кнопки в тылу под присмотром товарища маёра.
Так у нас (айтишников), как и всех прочих мужчин, с рождения есть воинское звание, лишить которого не может никто. И если родина позовёт, а она, судя по отнекивантям яростным, позовёт точно, то пойдём в разные стороны, никуда не денемся.
Если бы с рождения было, то не разбежались бы вот эти все непатриотичные айтишники по вражеским странам. А так погоны надели - извольте находиться только на земле святой Руси.
Зачем погоны, когда проще организовать шарашки? Тарелка супа и гарантированная корзина печенья. А бонусом полный присмотр.
Я не понимаю, почему Альфу не поносят так как Тинькова?
Зайдите в тред, где обсуждалась новость о том, что Альфа не будет переводить всех разом, и наслаждайтесь - https://vc.ru/409031
Потому что она не пытается казаться лучше, чем есть
Она просто всегда постфактум складывает ручки-смайлы самыми ехидными способами))
Не сказал бы: обычно заранее известно, что условия так себе. Или если меняются, то для всех. А Тинькофф старается клиента выставить козлом отпущения независимо от того, кто прав
Ай да Альфа-банк, ай молодец! Ну а кидок можно оправдать санкциями, почему бы и нет.
А сейчас вообще можно любую дичь творить на любом уровне: прикрытие-то офигенное просто.
10 рублей спред в сбере, совсем озверели идиоты
Они просто понимают, что есть шанс в один день откатиться на эти самые 10 рублей в обратную сторону. Вообще по спреду можно судить о стабильности курса.
Согласен
72 день! Всё спокойно!
Вы забыли указать про Багдад
Про действия Альфы и необоснованную необходимость расторжения ИИС было известно 2 недели назад - https://vc.ru/409031. Вот это скорость публикации новостей. 👏
По 70 закупился, как дурак(