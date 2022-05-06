Клиенты «Альфа-банка» рискуют остаться без налогового вычета из-за перевода счетов к другим брокерам — «Ъ» Статьи редакции
Речь идёт об индивидуальных инвестиционных счетах: чтобы получить льготу, их нужно переводить целиком, а некоторые брокеры отказались принимать счета.
- В Минфине рассказали «Коммерсанту», что сохранение льгот зависит от типа счёта: льгота сохранится, если перевести активы с индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) на другой ИИС. Если с ИИС — на брокерский счёт, льгот не будет. В ЦБ на запрос «Ъ» не ответили.
- Некоторые уже перевели активы на брокерский счёт, потому что не успели открыть ИИС заранее. При этом в инструкции о переводе «Альфа-банк» указывал, что сначала нужно перенести активы, а затем открывать счёт. Банк сообщал, что льготы сохранятся.
- 6 апреля «Альфа-банк» попал под санкции США, а вместе с ним — «Альфа-Инвестиции». В компании обещали, что сами переведут всех своих клиентов к новому брокеру, но 23 апреля «Альфа-банк» предложил клиентам сделать это самостоятельно.
- При этом банк предупреждал, что не сможет целиком перенести ИИС клиентов, но 26 апреля разрешил клиентам их переводить — заявку нужно было подать до полуночи того же дня. Кроме того, иностранную валюту до 5 мая нужно было продать.
- Большинство опрошенных брокеров сообщили «Ъ», что принимают ИИС. Возможности перевода нет у «Тинькофф Инвестиций», «Атона» и «Инвестиционной палаты». Также пользователи жалуются, что иностранные ценные бумаги переводят на брокерский счет, если инвестор не открыл ИИС.
- Чтобы получить вычет по ИИС, нужно продержать деньги на счету не меньше трёх лет. Если бумаги попадут на брокерский счет, а после этого на новый ИИС, период ожидания налогового вычета будет фактически обнулен, поясняет старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец. Кроме того, если получить вычет по сумме, внесенной на счёт для покупки бумаг, ФНС может потребовать вернуть его из-за досрочного закрытия ИИС.
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Ветку каментов с нелицеприятными высказываниями в адрес Альфы объявляю открытой.
Начало 2 недели назад тут - https://vc.ru/409031
Листать быстрее устанешь. 😁
Да это не только клиенты Альфы, но и Сбера, мой ИИС Сбер раздербанил и отправил часть в Кит Финанс. Сейчас оказывается, что можно было все оставить в Сбере. Просто трэш какой-то. Зачем переводили? Риторический вопрос...
Так боян же или коммерсант перепечатал эту статью? Была 2 недели назад примерно
А у тех кто с иис Сбера перевели иностранные бумаги в кит финанс, тоже такая же история, льгот лишаются?
Тот же вопрос
Господа, а альфа-банк российский тоже такую хуйню у себя в телеге порет или это особенности антикризисного менеджмента синеокой Беларуси, я хз прост
Что-то случилось? (с)
З.ы. к слову, у них предыдущий пост от 4 мая о том что мол, карты перестают работать за рубежом , ребята, снимайте свои денежки. За 6 часов до самого отключения)
А альфа-банк не рискует остаться без клиентов с тами манёврами? По крайней мере, без их части?
Нет. Потому что сам Альфа переводить все российские ценны бумаги не будет и именно для этого и вынуждает расторгать ИИС, а большинство пользователей этим загоняться не станут раз работает и так.
Некоторые уже перевели активы на брокерский счёт, потому что не успели открыть ИИС заранее. При этом в инструкции о переводе «Альфа-банк» указывал, что сначала нужно перенести активы, а затем открывать счёт.
Ну при таких раскладах можно лепить статью что клиенты любого брокера могут лишиться налоговых льгот. Если банк говорит, как делать, а ты делаешь по своему и переводишь активы на брокерский счет то се ля ви
То, что говорит Альфа - это полное противоречие своим же словам. И настроение у них меняется в течение дня несколько раз.
да... дела. Ну видимо был повод переобуться. Проще было не принимать мигрантов из ВТБ видимо, они еще сумбуру добавили
Ну я изначально открыла ИИС у нового брокера, чтобы не рисковать и оформила заявку на перевод. Тут на месте Альфы любой брокер мог бы быть, главное самой не отпускать ситуацию и действовать