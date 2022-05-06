Теперь клиентам доступны только SMS — это платно.

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Отключение push-уведомлений в приложении заметили редакторы vc.ru. Теперь оповещение доступно только через SMS: услуга стоит 99 рублей в месяц, но информацию можно смотреть бесплатно в приложении.

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Кроме того, теперь в приложении нельзя посмотреть CVV-код карты, он приходил только в push-уведомлении.

Альфа-Банк @alfabank @Myac_moscow Пуши работают и сейчас, за исключением устройств на iOS. Но их мы отправляли гораздо раньше. Также информация была в приложении, в разделе Колокольчик.

Альфа-Банк @alfabank



В чате может быть много обращений, извините. @KosachovSergey Это связано с удалением приложения из App Store 😔 Если у вас были только пуши включены, то они не будут приходить. Нужно подключать Альфа-Чек, чтобы доставлялись смс. Услуга платная.В чате может быть много обращений, извините.

Сейчас владельцы iOS-устройств могут посмотреть реквизиты карты в «Альфа-онлайн» — мобильном банке, в который можно зайти через браузер, прокомментировали vc.ru в «Альфа-банке».