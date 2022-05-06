После удаления приложения «Альфа-банка» из App Store пользователям перестали приходить push-уведомления Статьи редакции
Теперь клиентам доступны только SMS — это платно.
689 просмотров
Отключение push-уведомлений в приложении заметили редакторы vc.ru. Теперь оповещение доступно только через SMS: услуга стоит 99 рублей в месяц, но информацию можно смотреть бесплатно в приложении.
Кроме того, теперь в приложении нельзя посмотреть CVV-код карты, он приходил только в push-уведомлении.
Сейчас владельцы iOS-устройств могут посмотреть реквизиты карты в «Альфа-онлайн» — мобильном банке, в который можно зайти через браузер, прокомментировали vc.ru в «Альфа-банке».
Push-уведомления от «Сбербанк Онлайн» тоже перестали приходить после удаления приложения из App Store в конце апреля 2022 года.
Главное чтобы в приложении работала плашка "все работает как обычно", которую гордо вывесили все банки, а остальное в общем-то похуй
а надо в духе "у нас Стабильность отклеилась", но честных банков нет априори!
но информацию можно смотреть бесплатно в приложении.
не слыханная щедрость!
они сарказм детектед отключили году так в 2015.
Айфон в России: слишком закрытый чтобы жить, слишком популярный чтобы исчезнуть
Самое время делать открытый кроссбанковский API для сторонних приложений
Еле смог с планшета перенести на телефон приложение Альфы (уже после блокировки), и возник вопрос: какого чёрта Альфа и Сбер пишут "в ВеБ вЕрСиИ вСё ТоЧнО тО жЕ сАмОе", если там даже нельзя запаролить вход в личный кабинет?
99 рублей, охуели? Сколько там Альфа платит в месяц за безлимитные СМС оператору за пользователя в месяц? Рублей 20?