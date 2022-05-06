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Финансы
Маша Цепелева

После удаления приложения «Альфа-банка» из App Store пользователям перестали приходить push-уведомления Статьи редакции

Теперь клиентам доступны только SMS — это платно.

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Отключение push-уведомлений в приложении заметили редакторы vc.ru. Теперь оповещение доступно только через SMS: услуга стоит 99 рублей в месяц, но информацию можно смотреть бесплатно в приложении.

Кроме того, теперь в приложении нельзя посмотреть CVV-код карты, он приходил только в push-уведомлении.

Альфа-Банк @alfabank
@Myac_moscow Пуши работают и сейчас, за исключением устройств на iOS. Но их мы отправляли гораздо раньше. Также информация была в приложении, в разделе Колокольчик.
Альфа-Банк @alfabank
@KosachovSergey Это связано с удалением приложения из App Store 😔 Если у вас были только пуши включены, то они не будут приходить. Нужно подключать Альфа-Чек, чтобы доставлялись смс. Услуга платная.

В чате может быть много обращений, извините.

Сейчас владельцы iOS-устройств могут посмотреть реквизиты карты в «Альфа-онлайн» — мобильном банке, в который можно зайти через браузер, прокомментировали vc.ru в «Альфа-банке».

Push-уведомления от «Сбербанк Онлайн» тоже перестали приходить после удаления приложения из App Store в конце апреля 2022 года.

#новость #альфабанк

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8 комментариев
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Qnoc

Главное чтобы в приложении работала плашка "все работает как обычно", которую гордо вывесили все банки, а остальное в общем-то похуй

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Yury R

а надо в духе "у нас Стабильность отклеилась", но честных банков нет априори!

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Сергей Мазур

но информацию можно смотреть бесплатно в приложении.
 не слыханная щедрость!

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Yury R

они сарказм детектед отключили году так в 2015.

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Вероника Каримова

Айфон в России: слишком закрытый чтобы жить, слишком популярный чтобы исчезнуть

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Пабы старой Руси

Самое время делать открытый кроссбанковский API для сторонних приложений

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Groosha

Еле смог с планшета перенести на телефон приложение Альфы (уже после блокировки), и возник вопрос: какого чёрта Альфа и Сбер пишут "в ВеБ вЕрСиИ вСё ТоЧнО тО жЕ сАмОе", если там даже нельзя запаролить вход в личный кабинет?

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Илья Волочков

99 рублей, охуели? Сколько там Альфа платит в месяц за безлимитные СМС оператору за пользователя в месяц? Рублей 20?

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