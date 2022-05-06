Финтех-стартап Revolut столкнулся с трудностями при получении банковской лицензии в Великобритании — Bloomberg Статьи редакции
Власти обеспокоены сервисом для торговли криптовалютами компании и связями с Россией, говорят источники.
- Сооснователь и глава Revolut Николай Сторонский планировал получить банковскую лицензию в Велиобритании в начале 2022 года, но этого до сих пор не произошло, пишет Bloomberg. Лицензия позволит открывать счета с овердрафтами и кредитами.
- По словам знакомых с этим вопросом источников, опасения британских властей связаны с сервисом Revolut по торговле криптовалютами и в целом способностью финтех-стартапов бороться с отмыванием денег и мошенничеством.
- В Revolut заявили, что очень серьёзно относятся к обязательствам по регулированию и соблюдению нормативных требований.
- У компании уже есть лицензия для работы в Евросоюзе, но ключевые рынки для неё — Великобритания и США. Revolut хочет получить лицензию и в США. Но по словам источника, местные власти вряд ли выдадут её, пока ситуация с лицензией в Великобритании не разрешится.
- Ситуацию усугубляет повышенное внимание к любым связям компаний с Россией на фоне «военной операции», отмечает агентство. Выходец из России Сторонский в марте публично осуждал «операцию» и призвал прекратить бои в Украине. По словам источника, компания также решила закрыть свой московский офис. Второй сооснователь Revolut — украинец Влад Яценко. Как пишет агентство, у обоих есть паспорта Великобритании.
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Никакой русофобии. Чисто объективные причины.
Там батя из Газпрома...
Вот так уедешь из России, получишь паспорт другой страны, осудишь действия своего поехавшего правительства, а к тебе все равно палки в колёса вставляют
Тут проблема не в русском происхождении, а в бате который не последний человек в госкомпании. Попытка надавить даже такими путями
А можно подробнее?
Отец ген директор АО «Газпром промгаз», вообщем типичный атлант.
палиндром прямо
https://anews.com/novosti/124508793-nikolaj-storonskij-i-revolut-otkuda-v-rf-novyj-milliarder-i-kto-ego-otec.html
Не изучал эту тему, но конечно самому такой проект с нуля не создать 🤷🏻♂️
Все всё понимают )
Где родился, там и пригодился)
Пора домой!
Взвоет ветер над бараками
БМП нам лязгнет траками
🤣
мы славу партии поём любимой и родной
за то, что так прекрасно правят нашею страной
Ясно. Это все потому что он русский 🤦🏻♂️
Ну да, проще обвинить в русофобстве, чем искать реальную причину.
Ну сейчас так и происходит по миру. Человек с паспортом РФ — вставляют палки в колеса, человек русский? Ага, значит топит за войну.
Примерно так работают дегроиды в мире
Спасибо, после ваших слов я знаю как работает логика дегройдов: вместо чтения самой статьи, в которой написано, что регуляторы опасаются отмывания денег через стартап (крипта и вот это вот всё), надо приплести, что все это из-за русофобии
Да да да, сейчас все что угодно можно сказать, главное вставить палки в колеса.
Да даже крупную сеть «Гидра» прикрыли на фоне санкций.
Конечно, никто не признается в русофобии. И поймут только те, кто уже сталкивался с этим, или поймет тогда когда столкнется.
Зипар Ахмат, ты сталкивался с русофобией? Поделишься опытом? Или это ты просто решил неподумавши сболтнуть
Я живу в кыргызстане и сталкиваюсь с этим каждым день. Был в РФ — сталкивался по отношению к моей нации. Недавно проходил собеседование в зарубежной компании, узнали что я говорю только на русском — это был один из поводов не хантить меня. Любое фобство на почве нации — дело не очень. Опять таки, поймут только те кто часто сталкивается с этим. Я лишь не выбрал положение «моя хата с краю»
Так ты кыргыз, о какой русофобии речь? Паспорт у тебя тоже кыргызский, я полагаю.
| Недавно проходил собеседование в зарубежной компании, узнали что я говорю только на русском — это был один из поводов не хантить меня.
Никому не нужны сотрудники, которые не говорят либо на языке страны в которой будут работать, либо на английском
Я уже тебе ответил на вопрос, не живу по методу «моя хата с краю». Странно что Александр Митряшкин, будучи в РФ или русскоговорящим не хочет понимать данной проблемы. У нас таких называют манкуртами.
Вот украинцы тоже сидели молча, когда бомбили восточные страны, а сейчас везде орут чтобы их поддержали.
В том то и дело, что в продукте, куда я целился - был зарубежным, но много было вот таких вот людей, манкуртов и дегроидов. + англ у меня b2, что вполне сойдет для начала. Просто теперь я буду также смотреть на национальную принадлежность компании. И не только в сфере своей работы.
Тут ведь дело не только в том, что он просто русский. Его отец - один из ген. директоров Газпрома, поэтому никто не хочет брать на себя такой риск. Конечно, никто не говорит, что он обязательно планирует заниматься отмывкой денег или помогать друзьям отца обходить санкции, но я бы назвал это токсичным активом, который будут обходить стороной.
Для Великобритании это сын человека, приближенного к компании под санкциями. И заниматься этот человек хочет криптой, где есть простор для обхода санкций или мутных схем.
Го на родину Тиньке нужен мощный конкурент)
Ну что тут скажешь...
Даешь национализацию revolut
Талантище! Самородок! Бриллиант!
Возможно Николаю удаться подключить связи, например отца, чтоб тот как-то повлиял на регулятора и британское правительство?
Шутите?
Жду когда у мильнера заблокируют счета и отберут акции. Поржом.