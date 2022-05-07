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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 73 дня «спецоперации»: Роман Абрамович продал «Челси» за $3,1 млрд Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 7 мая: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 62,76 рубля, евро — 64,21 рубля.

Курс доллара на Мосбирже на 12:45 мск — 69,40 рубля, евро — 73,25 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,6 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Что происходит

Роман Абрамович договорился о продаже футбольного клуба «Челси» группе инвесторов из США и Швейцарии во главе с миллиардером Тоддом Боэли. Покупатели заплатят $3,1 млрд, эти деньги уйдут на благотворительность. Инвесторы вложат ещё $2,16 млрд в развитие клуба. Сделку планируют закрыть до конца мая, все детали собрал Sports.ru. Миллиардер решил продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём», писал WSJ со ссылкой на источники.

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Россияне начали отменять брони на отели в Крыму из-за отмены рейсов в южных аэропортах, рассказал «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Теперь они загружены на лето меньше, чем на половину.

В первом квартале 2022 года общее число бронирований на Booking.com снизилось на 9% по сравнению с 2019 годом на фоне «спецоперации» в Украине, раскрыла компания в финансовом отчёте.

Единственным магазином с приложениями ВТБ, Промсвязьбанка и «Сбера», попавших под санкции, стал Galaxy Apps, обратил внимание «Ъ». Магазин предустановлен на телефонах Samsung. Приложения «Сбера» есть и в Xiaomi Market. Из-за этого компании могут попасть под вторичные санкции США, считает юрист КА Pen & Paper Виталий Слепак.

События предыдущего дня, 6 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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41 комментарий
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Makar Homenko

73 день всё спокойно?

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Иван Прокопьев

Да.

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Эдвард Белый

Твёрдо и чётко.

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Ян Мухин

так точно, 73 день полет нормальный

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Вадим Д.

Да надоело уже ведь. С 14-го не прекращается, по дороге Сирией и ковидом разбавляли этот пресс, теперь врезали, что называется "горячую в оба крана и на полную". Даже не смотря тв, не особо читая новости, всё это очень ясно ощущается.

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S.Capusta

А ведь мы падаем, вестибулярный аппарат тебе об этом говорит четко, но мы до сих пор не хотим этому верить...
# Д. Глуховский

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Совет безопасности

Да хватит ныть!

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Anton K

Класс. Кто-то не может закрыть позицию в иностранных ценных бумагах, кто-то не может выехать заграницу - а у Абрамовича всё по плану. Если кто-то сомневался, что санкции будут против обычных граждан.

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Ivan Pasechnik

Тихому Роману сейчас непросто приходится.
Теряет миллиарды и репутацию.
Теперь он в черном списке у масонов.
Кого он поддерживал молча, тот его и разорил под старость лет.
Абрамович ни единственный, кому прилетело от любимого запада. Хотя сейчас все ринутся на восток к арабам.
Скоро будет окружение бастовать и будут конфликты внутри кримля.
🐿Запасайтесь попкорном, белки!

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Вася Пражкин

Рому, конечно, конкретно так приземлили. Свалил в UK, думал он теперь уважаемый британец, а ему херак и визу прикрыли. Получил было португальское гражданство и херак, теперь под вопросом оно. Теперь вот клуб придется отдать, чтобы вообще все не потерять. А все потому, что на двух стульях усидеть мало кому удается.

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Вадим Д.

На двух стульях сидеть - особый навык нужен, генетическая погрешное: двоежопие. Но в случае ошибки прилетать будет гораздо больше.

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Владимир Кондратьев

Ну у Лукашенко пока получается.

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Заходил вчера

Роман Абрамович договорился о продаже футбольного клуба «Челси» группе инвесторов из США и Швейцарии во главе с миллиардером Тоддом Боэли.

Нормально так отжали клуб, или это другое? Не помню что бы у американцев что-то так же отжимали в других странах когда они несли свою демократию.

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Владимир Кондратьев

Отжималкой не доросли.

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Сергей С.

Покупал он клуб за 140 млн фунтов стерлингов

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Noblesse. tv

Каждый день что-то продают:)

эти деньги уйдут на благотворительность

правда на какую-то махинацию похоже.

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wetmono

Блин, я помню он такой молодой был, почти мальчишка. Такой типа бизнесмен новой волны.

Смотрю на это его фото и думаю, если Абрамович так выглядит, то как же выгляжу я?

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Makar Homenko

Ещё краше?

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Юности вольная птица

Да фото просто ну совсем неудачное. Как у мужчины, который в Армагеддоне летал то ли по Салюту, то ли по МКС в ушанке.

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Волоцкой Дмитрий

Роман, спасибо за супер европейский гранд!! Лучший клуб 21 века

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Андрей

На бинансе 68 р за доллар, какие 77?

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volodya

79

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Чилин Саша

Если клуб Челси куплен на росийские деньги, то и передавать выручку с продажи нужно в благотворительных фонд России. Пока этого сделано не будет - никаких спасибо Абрамович от меня не услышит.

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Andrew Koifman

А где в статье указано, в какой фонд он передал выручку? Я не нашел в тексте

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Андрей Грачев

Деньги от продажи уйдут на благотворительность,интересно
Посмотрим в конце мая насколько это правда

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DN

Так наличные доллары тот же сбер по 88 продаёт и то не в каждом отделении они есть

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Вадим Д.

Думал, не дадут Абрамовичу за деньги продавать активы, но тут пусть в благотворительные фонты, но за деньги.
А по поводу Крыма вообще сильно удивлён, кто эти отчаянные люди, забронировавшие половину мест размещения? И это ведь официальные данные, без "дикарей" и с размещением в "третьем оисеке сарая".

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Андрей Кустов

А что не так? Ж/д сообщение нормально работает

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Вадим Д.

Да при чём тут способ добраться туда? Там "спецоперируют" прям рядом-рядом. Как минимум, думал, вообще никто туда не поедет и часть на время уедет оттуда.

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Роковой динозавр

И в Белгороде под боком. И в Ростове. И Воронеже. И в Крыму 2 500 000 живет. Что ж теперь?

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Andrew Koifman

Ну, у местные там живут,это их дом. Туристов же никто в прифронтовые области ехать не заставляет, но все равно едут. Отдохнуть на море это конечно хорошо, но авиасообщение с Крымом закрыто, мост- очень доступная мишень, а сама территория Крыма в зоне поражения авиации и ракет ВСУ. Есть неиллюзорный шанс отхватить, или застрять.
...с другой стороны, это возможно последний шанс побывать в Крыму... )))

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Вадим Д.

Именно! Не про последний шанс, думаю "крымнаш" с нами надолго. А вот то, что рядом идут бои - большинство местных всё своё не бросит, очень малый процент только. Туристам там сейчас вообще делать нечего, отхватить можно ой как. Я про это и говорил - не страшно же людям ехать туда отдыхать.

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Андрей Кустов

от курортной зоны до мест реальных боёв от 200 км. по этой логике и половина средней полосы с городами-миллионниками попадает в опасную зону

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Вадим Д.

200 км - это очень немного, даже для центральных областей. И для авиации это совсем пустяк. В часть регионов ведь прилетают "подарки".
Дело-то не только в расстоянии, а в том что в Воронеже не идут бои, поэтому Ростов с той стороны подляны не ждёт. А в Крыму надо всё время ждать, по крайней мере в ближайшее, возможно, весьма продолжительное, время.

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Роковой динозавр

От побережья до прифронтовой зоны там весь Крым вообще-то )
Риски поехать к Ростов к бабушке сейчас выше, если уж так говорить.

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Andrew Koifman

Все верно. Просто нужно учитывать, что побережье Крыма теоретически безопаснее Ростова, но сильно опаснее Сочи, например. Особенно в смысле "застрять". Соответственно зачем...?

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Роковой динозавр

Думаю, дешевле )
Для тех, кто готов ехать на машине важный фактор.
Ну, и Сочи многие не любят, верх (Поляна) там отличный, а низ (сам Сочи), ну такое...
Но риск застрять да, самый реальный. Но что-то не верю я, что по мосту с трафиком долбанут.

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Andrew Koifman

По гражданским не долбанут точно, но могут по опорам шмальнуть чем-то полегче, типа ракеты с байрактара, к примеру. Без жертв, без особых разрушений, но на время проверки и ремонта мост закроют. И дешевле выльется в дороже

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Юности вольная птица

https://www.youtube.com/watch?v=8-LNi1bwYlA

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Роковой динозавр

А в чем проблема?

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Вадим Д.

Да нет проблем. Спецоперация у них там под боком.

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