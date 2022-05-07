Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":417677,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":417677,"gtm":null} 1410 просмотров

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 7 мая: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 62,76 рубля, евро — 64,21 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Курс доллара на Мосбирже на 12:45 мск — 69,40 рубля, евро — 73,25 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,6 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Что происходит

Роман Абрамович договорился о продаже футбольного клуба «Челси» группе инвесторов из США и Швейцарии во главе с миллиардером Тоддом Боэли. Покупатели заплатят $3,1 млрд, эти деньги уйдут на благотворительность. Инвесторы вложат ещё $2,16 млрд в развитие клуба. Сделку планируют закрыть до конца мая, все детали собрал Sports.ru. Миллиардер решил продал клуб из-за призывов британских властей ввести против него санкции «за прошлые связи с Кремлём», писал WSJ со ссылкой на источники.

Россияне начали отменять брони на отели в Крыму из-за отмены рейсов в южных аэропортах, рассказал «РИА Новости» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Теперь они загружены на лето меньше, чем на половину.

В первом квартале 2022 года общее число бронирований на Booking.com снизилось на 9% по сравнению с 2019 годом на фоне «спецоперации» в Украине, раскрыла компания в финансовом отчёте.

Единственным магазином с приложениями ВТБ, Промсвязьбанка и «Сбера», попавших под санкции, стал Galaxy Apps, обратил внимание «Ъ». Магазин предустановлен на телефонах Samsung. Приложения «Сбера» есть и в Xiaomi Market. Из-за этого компании могут попасть под вторичные санкции США, считает юрист КА Pen & Paper Виталий Слепак.

События предыдущего дня, 6 мая — здесь.