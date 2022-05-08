Новости и тексты на фоне 74 дня «спецоперации»: страны G7 обсудят новые санкции Статьи редакции
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Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,9 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.
Санкции
Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудят новые санкции в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание не уточняет, какие именно ограничения планируют ввести.
Что происходит
Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.
События предыдущего дня, 7 мая — здесь.
День 74, главной новости все еще нет
Ну так надо начинать с краудфандинга на табакерку
Какой ?
Ну и хватит уже фейки c USDT постить, фильтр обмена c Qiwi уберите.
Расскажите как безнал рубль перевести в Бинанс по курсу фиат баланса.
Реальный курс это Росбанк (он же Сбер), а фиат не пополнить ни вывести сейчас нельзя без потерь.
Что за сервис ? На фото
А разве новый рублевый фиат можно завести на бинанс?
А ничо что бинанс давно отключил возможность пополнять фиатный баланс в рублях? Ты бы разобрался сначала прежде чем щитпостить
Ты не из российской пропаганды случайно? Взял метод оплаты который больше не поддерживается и пытаешься доказать что не все так однозначно. Выбери любой метод который работает и получишь курс 79+.
Всего то по 120к на каждого- норм так компенсация.
74й день- пешком можно было уже дойти...
Зачем пешком? Лучше же сидеть и ныть!
Нужно больше санкций, милорд.
Ещё не случилось, ждём..
Нудные сегодня новости...
согласен. так глядишь и к нормальной жизни вернемся
Интересно что они еще придумают,какие новые санкции
Ну если хмель запретят - не будет пива.
что-то сегодня слишком спокойно
После 9 мая заходи
Экс G8
новости на фоне 74 ого - завтра будет 75 ый
Главную новость редакторы упускают, непонятное падение рынка акций США и падение BTC.
Как и главную новость о масштабных пожарах в красноярском крае ...
рубль то укрепляется- всё остальное летит в тар-тарары)
Наверное, это мало относится к данному топику
можно еще курс алиекспресса писать
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