Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудят новые санкции в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание не уточняет, какие именно ограничения планируют ввести.

Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.