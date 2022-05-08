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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 74 дня «спецоперации»: страны G7 обсудят новые санкции Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

1561 просмотров

Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 66,62 рубля, евро — 64,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,9 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудят новые санкции в отношении России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание не уточняет, какие именно ограничения планируют ввести.

Что происходит

Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.

События предыдущего дня, 7 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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55 комментариев
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Artur Smolin

День 74, главной новости все еще нет

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Alfa Sierra

Ну так надо начинать с краудфандинга на табакерку

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melkiyPadonok

Какой ?

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7 комментариев
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Noblesse. tv

Ну и хватит уже фейки c USDT постить, фильтр обмена c Qiwi уберите.

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Константин Пронин

Расскажите как безнал рубль перевести в Бинанс по курсу фиат баланса.
Реальный курс это Росбанк (он же Сбер), а фиат не пополнить ни вывести сейчас нельзя без потерь.

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Водяной

Что за сервис ? На фото

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1 комментарий
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Максим Веденеев

А разве новый рублевый фиат можно завести на бинанс?

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3 комментария
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Guilli Vumuniy

А ничо что бинанс давно отключил возможность пополнять фиатный баланс в рублях? Ты бы разобрался сначала прежде чем щитпостить

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1 комментарий
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Max Krou

Ты не из российской пропаганды случайно? Взял метод оплаты который больше не поддерживается и пытаешься доказать что не все так однозначно. Выбери любой метод который работает и получишь курс 79+.

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Noblesse. tv
Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда.

Всего то по 120к на каждого- норм так компенсация.
74й день- пешком можно было уже дойти...

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Makar Homenko

Зачем пешком? Лучше же сидеть и ныть!

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6 комментариев
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Михаил Гельм

Нужно больше санкций, милорд.

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Moscow City

Ещё не случилось, ждём..

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Makar Homenko

Нудные сегодня новости...

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Phung

согласен. так глядишь и к нормальной жизни вернемся

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Виктор Симонов

Интересно что они еще придумают,какие новые санкции

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Alex Gurulli

Ну если хмель запретят - не будет пива.

Пиво бродит вокруг сырья
Участники рынка просят заместить импорт хмеля
www.kommersant.ru
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1 комментарий
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Артём Дубков

что-то сегодня слишком спокойно

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Владимир Воробьев

После 9 мая заходи

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5 комментариев
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Олег Арматоев

Экс G8

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неформат

новости на фоне 74 ого - завтра будет 75 ый

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Дмитрий Филиппов

Главную новость редакторы упускают, непонятное падение рынка акций США и падение BTC.

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melkiyPadonok

Как и главную новость о масштабных пожарах в красноярском крае ...

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3 комментария
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Noblesse. tv

рубль то укрепляется- всё остальное летит в тар-тарары)

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Олег Арматоев

Наверное, это мало относится к данному топику

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Иван Шеметов
Курсы и биржи

можно еще курс алиекспресса писать

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kernel panic

Сообщение удалено

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Alfa Sierra
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