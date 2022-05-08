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Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 66,62 рубля, евро — 64,21 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,9 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудили новые санкции в отношении России.

Страны обязались поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Также США ввели санкции против руководителей «Сбера» и «Газпромбанка», под ограничения попал «Московский индустриальный банк» и семь его дочерних компаний, «Первый канал», «Россия-1» и НТВ.

Что происходит

Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.