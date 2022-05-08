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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 74 дня «спецоперации»: страны G7 обязались отказаться от российской нефти Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 66,62 рубля, евро — 64,21 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,9 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудили новые санкции в отношении России.

Страны обязались поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Также США ввели санкции против руководителей «Сбера» и «Газпромбанка», под ограничения попал «Московский индустриальный банк» и семь его дочерних компаний, «Первый канал», «Россия-1» и НТВ.

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Что происходит

Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.

События предыдущего дня, 7 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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132 комментария
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Artur Smolin

День 74, главной новости все еще нет

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Alfa Sierra

Ну так надо начинать с краудфандинга на табакерку

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1 комментарий
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melkiyPadonok

Какой ?

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8 комментариев
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Вадим Д.

Боюсь, не будет её и на 75-й (то есть завтра!), тем более там День Победы, не до того всем.

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8 комментариев
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Смешной велосипед

Будет ли у пакетов санкций проблема версий, если будет 100-й пакет?

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Noblesse. tv

Ну и хватит уже фейки c USDT постить, фильтр обмена c Qiwi уберите.

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Max Krou

Ты не из российской пропаганды случайно? Взял метод оплаты который больше не поддерживается и пытаешься доказать что не все так однозначно. Выбери любой метод который работает и получишь курс 79+.

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2 комментария
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Константин Пронин

Расскажите как безнал рубль перевести в Бинанс по курсу фиат баланса.
Реальный курс это Росбанк (он же Сбер), а фиат не пополнить ни вывести сейчас нельзя без потерь.

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Guilli Vumuniy

А ничо что бинанс давно отключил возможность пополнять фиатный баланс в рублях? Ты бы разобрался сначала прежде чем щитпостить

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3 комментария
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Максим Веденеев

А разве новый рублевый фиат можно завести на бинанс?

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4 комментария
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Илья Попов

Ни хрена себе.

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Sergey Vasiliev

Готов купить у тебя юсдт по 75, наваришься неплохо, аж на 10%

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Водяной

Что за сервис ? На фото

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1 комментарий
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Alfa Sierra
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Nick

https://www.youtube.com/watch?v=OBewLYl8SFQ

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Noblesse. tv
Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда.

Всего то по 120к на каждого- норм так компенсация.
74й день- пешком можно было уже дойти...

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Makar Homenko

Зачем пешком? Лучше же сидеть и ныть!

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26 комментариев
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Oleg Oleg

мне кажется скоро уже не останется возможности вводить санкции против России. Придётся отменять существующее чтобы вводить их ещё раз

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Makar Homenko

Зачем? Можно же просто переименовать!

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1 комментарий
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Pavel Petel

Еще частичное нефтегазовое эмбарго не ввели даже.

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1 комментарий
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Волков Павел

Ахах))) Они просто их заново вводить будут без отмены, типа, старые уже все забыли)

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Дмитрий Филиппов

Главную новость редакторы упускают, непонятное падение рынка акций США и падение BTC.

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melkiyPadonok

Как и главную новость о масштабных пожарах в красноярском крае ...

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7 комментариев
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Noblesse. tv

рубль то укрепляется- всё остальное летит в тар-тарары)

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Олег Арматоев

Наверное, это мало относится к данному топику

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Makar Homenko

Нудные сегодня новости...

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Phung

согласен. так глядишь и к нормальной жизни вернемся

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Михаил Гельм

Нужно больше санкций, милорд.

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Артём Дубков

что-то сегодня слишком спокойно

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Владимир Воробьев

После 9 мая заходи

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6 комментариев
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Сергей Бирюков

Нет вау эффекта ?

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Наташа Торшина

Отсутствие откровенно плохих новостей - уже хорошая новость

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неформат

новости на фоне 74 ого - завтра будет 75 ый

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Илья Попов

Давайте на 75 день поставим точку братоубийственному войну! Кому нужна война? - Никому!

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8 комментариев
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Moscow City

Ещё не случилось, ждём..

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Виктор Симонов

Интересно что они еще придумают,какие новые санкции

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Alex Gurulli

Ну если хмель запретят - не будет пива.

Пиво бродит вокруг сырья
Участники рынка просят заместить импорт хмеля
www.kommersant.ru
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3 комментария
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Андрей Паскарь

больше санкций богу санкций вв

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Волков Павел

На 74 дне новости закончились. ВСЁ!

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Юности вольная птица

Ога, у меня так бабуля щи из раза в раз варила. "Зато с новыми специями". Я уже специй побаиваться стала.

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1 комментарий
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vic smirenoff
На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда

А что, денег в стране, кроме резервного фонда, не осталось?

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Смешной велосипед

Выступавший, я так понял, глава поисковой группы или спасатель? Классно он будет искать людей без интернета: по бумажным картам, оповещение через костры или крик, координация через голубиную почту.

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Андрей Мельник

Ещё из новостей - Медведев видит призраки.
Ну или по старому - призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.
https://www.rbc.ru/politics/08/05/2022/627799f79a79471ab45b53cc

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Антон Т

Мы знаем, что вы в России любите санкции, поэтому мы наложили вам санкции на санкции, чуваки

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Олег Арматоев

Экс G8

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Nomad from Mordor

"Ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами" (с)

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AlexSam

Только сейчас загуглил.

Оказывается, это на самом деле такое высказывание. )

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Слегка Придурковатый

Одна из самых тупых цитат отечественной политики. Особенно если учитывать, что в этой самой политике идиот на идиоте и идиотом погоняет.

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Иван Шеметов
Курсы и биржи

можно еще курс алиекспресса писать

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Makar Homenko

Нужно!

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kernel panic

Сообщение удалено

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TLGM x Event

Сообщение in del

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