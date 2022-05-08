Новости и тексты на фоне 74 дня «спецоперации»: страны G7 обязались отказаться от российской нефти Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 77,9 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.
Санкции
Лидеры стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США) 8 мая на видеоконференции обсудили новые санкции в отношении России.
Страны обязались поэтапно отказаться от импорта российской нефти. Также США ввели санкции против руководителей «Сбера» и «Газпромбанка», под ограничения попал «Московский индустриальный банк» и семь его дочерних компаний, «Первый канал», «Россия-1» и НТВ.
Что происходит
Правительство компенсирует туроператорам расходы на вывоз туристов из-за рубежа, который усложнился из-за санкций и ограничения полётов. На перевозку 50 тысяч человек выделят 6 млрд рублей из резервного фонда. По данным Ростуризма на конец марта 2022 года, в Россию вернулись все туристы, у которых были сложности, больше 100 тысяч человек.
События предыдущего дня, 7 мая — здесь.
День 74, главной новости все еще нет
Ну так надо начинать с краудфандинга на табакерку
Какой ?
Боюсь, не будет её и на 75-й (то есть завтра!), тем более там День Победы, не до того всем.
Будет ли у пакетов санкций проблема версий, если будет 100-й пакет?
Ну и хватит уже фейки c USDT постить, фильтр обмена c Qiwi уберите.
Ты не из российской пропаганды случайно? Взял метод оплаты который больше не поддерживается и пытаешься доказать что не все так однозначно. Выбери любой метод который работает и получишь курс 79+.
Расскажите как безнал рубль перевести в Бинанс по курсу фиат баланса.
Реальный курс это Росбанк (он же Сбер), а фиат не пополнить ни вывести сейчас нельзя без потерь.
А ничо что бинанс давно отключил возможность пополнять фиатный баланс в рублях? Ты бы разобрался сначала прежде чем щитпостить
А разве новый рублевый фиат можно завести на бинанс?
Ни хрена себе.
Готов купить у тебя юсдт по 75, наваришься неплохо, аж на 10%
Что за сервис ? На фото
https://www.youtube.com/watch?v=OBewLYl8SFQ
Всего то по 120к на каждого- норм так компенсация.
74й день- пешком можно было уже дойти...
Зачем пешком? Лучше же сидеть и ныть!
мне кажется скоро уже не останется возможности вводить санкции против России. Придётся отменять существующее чтобы вводить их ещё раз
Зачем? Можно же просто переименовать!
Еще частичное нефтегазовое эмбарго не ввели даже.
Ахах))) Они просто их заново вводить будут без отмены, типа, старые уже все забыли)
Главную новость редакторы упускают, непонятное падение рынка акций США и падение BTC.
Как и главную новость о масштабных пожарах в красноярском крае ...
рубль то укрепляется- всё остальное летит в тар-тарары)
Наверное, это мало относится к данному топику
Нудные сегодня новости...
согласен. так глядишь и к нормальной жизни вернемся
Нужно больше санкций, милорд.
что-то сегодня слишком спокойно
После 9 мая заходи
Нет вау эффекта ?
Отсутствие откровенно плохих новостей - уже хорошая новость
новости на фоне 74 ого - завтра будет 75 ый
Давайте на 75 день поставим точку братоубийственному войну! Кому нужна война? - Никому!
Ещё не случилось, ждём..
Интересно что они еще придумают,какие новые санкции
Ну если хмель запретят - не будет пива.
больше санкций богу санкций вв
На 74 дне новости закончились. ВСЁ!
Ога, у меня так бабуля щи из раза в раз варила. "Зато с новыми специями". Я уже специй побаиваться стала.
А что, денег в стране, кроме резервного фонда, не осталось?
Выступавший, я так понял, глава поисковой группы или спасатель? Классно он будет искать людей без интернета: по бумажным картам, оповещение через костры или крик, координация через голубиную почту.
Ещё из новостей - Медведев видит призраки.
Ну или по старому - призрак бродит по Европе, призрак коммунизма.
https://www.rbc.ru/politics/08/05/2022/627799f79a79471ab45b53cc
Мы знаем, что вы в России любите санкции, поэтому мы наложили вам санкции на санкции, чуваки
Экс G8
"Ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами" (с)
Только сейчас загуглил.
Оказывается, это на самом деле такое высказывание. )
Одна из самых тупых цитат отечественной политики. Особенно если учитывать, что в этой самой политике идиот на идиоте и идиотом погоняет.
можно еще курс алиекспресса писать
Нужно!
Сообщение удалено
Сообщение in del