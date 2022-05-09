Путин поручил создать группу по поиску новых механизмов валютного регулирования Статьи редакции
Её возглавит помощник президента Максим Орешкин.
В состав также вошли глава Минэкономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель ФНС Даниил Егоров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина (по согласованию).
Группа займется:
- Разработкой плана создания инфраструктуры международных расчётов с торговыми партнёрами из дружественных государств в рублях или валютах этих стран.
- Определением порядка расчетов с этими странами, включая решение вопросов проведения операций торгового финансирования и разработку необходимых механизмов платежного клиринга.
- Разработкой плана создания инфраструктуры международных расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из «недружественных» государств.
- Определением порядка расчетов, включая российские рубли, с торговыми партнерами из этих стран.
- Выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке.
- Выработкой мер, направленных на снижение рисков из-за приостановления операций с иностранными активами России, а также обеспечение соответствия структуры платежного баланса стабильному экономическому развитию.
1239 просмотров
Как обычно. Вместо использования плюсов мировой торговли и доступа к мировым финансовым рынкам, Путин судорожно пытается себя наебать.
Извините пожалуйста, а зачем?
Это нужно чтобы усилить антисанкционный эффект, они и сейчас уже плачут что зря все это задумали, получился выстрел себе в ногу вместо санкций после гениальной схемы - газ за рубли.
Еще один такой грамотный ход и санкции начнут вводить друг против друга)
Какой эффект? никто за рубли ничего покупать не собирается, а конвертация евро в рубли, это не торговля за деревянный.
Ага, уже и от нефти что-то не очень то торопятся избавиться 🌚
Зачем, что любая проблема в РФ решается созданием нового ведомства с новыми чиновниками.
Прочтите статью, там написано кратко.
ну так и спрашиваю, зачем?
В статье написано же ｡◕‿◕｡
Обещания проукраинских сми: дефолт в марте, доллар по 300, крах экономики, призрак киева сбил 100 самолетов, скоро идем в наступление)
Реальность: дефолта нет и близко, доллар стоит 67 рублей, рубль стал самой крепкой валютой в мире (источник - reuters), ввс признали что призрак киева 100%ный фейк, всу постоянно отступает с огромными потерями.
где мне забрать 1000 баксов налом за 67000р налом? желательно в Питере
зачем вам доллары, купите юани лучше))
где 10 000 юаней забрать за 100 000?
И что с ними делать?
всу постоянно отступает с огромными потерями
LOL
Да! Это точно! Рубль тяжёл как никогда!
Тсс, не спугните эталонного..
хрюкаю як хохол
На мой взгляд, текущая ситуация это прививка и урок для государства, что головой нужно думать на 5-10 лет вперёд. Очевидно, что наши совершенно не продумали последствия, не продумали подготовку и реакцию .
Если бы Государство осознавало, что оно потеряет пол триллиона долларов + остальные последствия, то наверное бы по другому подошло к своим хотелкам.
А вообще, жалко, что Государство ставит интересы других народов выше своего собственного. И всегда за все ошибки государства платят люди. Не чиновники, не политики, а люди.
А в нормальных странах как минимум уходят и за меньшие ошибки.
Обычный итог для государства, где электорат допросился «сильной руки».
Прошу прощения, но какое может быть планирование на перёд, когда самых грамотных людей просто отстраняют от принятия решений? Кудрин тот же, Улюкаев. Я как человек, близкий к нефтянке, могу смело заявить, что всё что делается в этой сфере, делается с планом «здесь и сейчас, дебит в максимум сейчас с максимальным уроном для дальнейшей добычи, воруем всё что плохо и даже хорошо лежит». И это только самая главная и прибыльная отрасль, полностью монополизированная государством. Что творится в других страшно представить.
Хм, что-то не наблюдаю, чтобы европейские чиновники покинули свои посты за последние 2 месяца🤔
Не понял, кто и почему в Европе должны уходить??
Ну не поняли и не поняли ¯\_(ツ)_/¯
Я так и думал, что вы просто демагог и вам нечего ответить. Понимаю, отвечать за свои слова сложно.
Молодец, возьмите с полки пирожок. Ну а по сути диалога: подрастёте – поймёте.
Комментарий удален модератором
Господи, вы сайт по-моему перепутали, вам сюда https://tjournal.ru/
Ну раз это по-твоему, то это - твоя проблема. Очевидно же.
Вы не поняли, это такая многоходовка, чтобы показать всему миру, что доллар - грязная и ненадёжная бумажка, а право частной собственности за рубежом вертели на бую🙂
Китайцы вон уже задумываются, что делать со своими резервами в США, сумма которых, если не ошибаюсь, в 3-4 раза выше, чем у РФ.
Именно поэтому индекс доллара на максимумах. И как никогда силён
Подсказка: тут 50% сарказма, 50% по-серьезки.
Пока они будут мериться х$ями (искать новые механизмы) потерять будут только народ.
Вы так говорите словно путину когда-то было дело до народа.
Вот не могу с вами не согласиться
Ой...все боялись и ждали другого...но теперь даже и не знаю что страшней...
Уже сейчас многие понимают что при покупке китайцами российской нефти не стоит использовать американские доллары, чем больше будет таких вот расчетов в нацвалютах тем тяжелее будет тем кто запускает американский печатный станок, ведь им не будут бесконечно давать в долг.
Ты реально одаренный такой? Китайцы нефть требуют с дисконтом под 40%.
Я так понимаю, что 300 замороженных ярдов уже похоронили и в ответ обнулят внешний долг. На этом историю взаиморасчетов можно будет считать законченной.
"Выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке."
Что бы это могло значить?