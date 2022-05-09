Финансы
Слава Шегай

Путин поручил создать группу по поиску новых механизмов валютного регулирования Статьи редакции

Её возглавит помощник президента Максим Орешкин.

В состав также вошли глава Минэкономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель ФНС Даниил Егоров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина (по согласованию).

Группа займется:

  • Разработкой плана создания инфраструктуры международных расчётов с торговыми партнёрами из дружественных государств в рублях или валютах этих стран.
  • Определением порядка расчетов с этими странами, включая решение вопросов проведения операций торгового финансирования и разработку необходимых механизмов платежного клиринга.
  • Разработкой плана создания инфраструктуры международных расчетов, в том числе в российских рублях, с торговыми партнерами из «недружественных» государств.
  • Определением порядка расчетов, включая российские рубли, с торговыми партнерами из этих стран.
  • Выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке.
  • Выработкой мер, направленных на снижение рисков из-за приостановления операций с иностранными активами России, а также обеспечение соответствия структуры платежного баланса стабильному экономическому развитию.

#новость

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39 комментариев
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Petr Petrov

Как обычно. Вместо использования плюсов мировой торговли и доступа к мировым финансовым рынкам, Путин судорожно пытается себя наебать.

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Михаил Загоскин

Извините пожалуйста, а зачем?

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Денис Антонов

Это нужно чтобы усилить антисанкционный эффект, они и сейчас уже плачут что зря все это задумали, получился выстрел себе в ногу вместо санкций после гениальной схемы - газ за рубли.
Еще один такой грамотный ход и санкции начнут вводить друг против друга)

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Михаил Загоскин

Какой эффект? никто за рубли ничего покупать не собирается, а конвертация евро в рубли, это не торговля за деревянный.

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Сергей Я

Ага, уже и от нефти что-то не очень то торопятся избавиться 🌚

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Павел Евграфович

Зачем, что любая проблема в РФ решается созданием нового ведомства с новыми чиновниками.

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Сергей Я

Прочтите статью, там написано кратко.

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Михаил Загоскин

ну так и спрашиваю, зачем?

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Сергей Я

В статье написано же ｡◕‿◕｡

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Денис Антонов

Обещания проукраинских сми: дефолт в марте, доллар по 300, крах экономики, призрак киева сбил 100 самолетов, скоро идем в наступление)

Реальность: дефолта нет и близко, доллар стоит 67 рублей, рубль стал самой крепкой валютой в мире (источник - reuters), ввс признали что призрак киева 100%ный фейк, всу постоянно отступает с огромными потерями.

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Andrew F.
доллар стоит 67 рублей

где мне забрать 1000 баксов налом за 67000р налом? желательно в Питере

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TbMA

зачем вам доллары, купите юани лучше))

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under construction

где 10 000 юаней забрать за 100 000?

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Makar Homenko

И что с ними делать?

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Dimitri

всу постоянно отступает с огромными потерями

LOL

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Makar Homenko

Да! Это точно! Рубль тяжёл как никогда!

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Petr Petrov

Тсс, не спугните эталонного..

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Mark Rapida Gromov

хрюкаю як хохол

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Аполлон Степанов

На мой взгляд, текущая ситуация это прививка и урок для государства, что головой нужно думать на 5-10 лет вперёд. Очевидно, что наши совершенно не продумали последствия, не продумали подготовку и реакцию .

Если бы Государство осознавало, что оно потеряет пол триллиона долларов + остальные последствия, то наверное бы по другому подошло к своим хотелкам.

А вообще, жалко, что Государство ставит интересы других народов выше своего собственного. И всегда за все ошибки государства платят люди. Не чиновники, не политики, а люди.

А в нормальных странах как минимум уходят и за меньшие ошибки.

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Petr Petrov

Обычный итог для государства, где электорат допросился «сильной руки».

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neolol

Прошу прощения, но какое может быть планирование на перёд, когда самых грамотных людей просто отстраняют от принятия решений? Кудрин тот же, Улюкаев. Я как человек, близкий к нефтянке, могу смело заявить, что всё что делается в этой сфере, делается с планом «здесь и сейчас, дебит в максимум сейчас с максимальным уроном для дальнейшей добычи, воруем всё что плохо и даже хорошо лежит». И это только самая главная и прибыльная отрасль, полностью монополизированная государством. Что творится в других страшно представить.

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Сергей Я
А в нормальных странах как минимум уходят и за меньшие ошибки.

Хм, что-то не наблюдаю, чтобы европейские чиновники покинули свои посты за последние 2 месяца🤔

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Аполлон Степанов

Не понял, кто и почему в Европе должны уходить??

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Сергей Я

Ну не поняли и не поняли ¯\_(ツ)_/¯

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Аполлон Степанов

Я так и думал, что вы просто демагог и вам нечего ответить. Понимаю, отвечать за свои слова сложно.

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Сергей Я

Молодец, возьмите с полки пирожок. Ну а по сути диалога: подрастёте – поймёте.

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Комментарий удален модератором

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Сергей Я

Господи, вы сайт по-моему перепутали, вам сюда https://tjournal.ru/

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Petr Petrov

Ну раз это по-твоему, то это - твоя проблема. Очевидно же.

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Сергей Я
Если бы Государство осознавало, что оно потеряет пол триллиона долларов

Вы не поняли, это такая многоходовка, чтобы показать всему миру, что доллар - грязная и ненадёжная бумажка, а право частной собственности за рубежом вертели на бую🙂

Китайцы вон уже задумываются, что делать со своими резервами в США, сумма которых, если не ошибаюсь, в 3-4 раза выше, чем у РФ.

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Антон Штадлер

Именно поэтому индекс доллара на максимумах. И как никогда силён

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Сергей Я

Подсказка: тут 50% сарказма, 50% по-серьезки.

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const

Пока они будут мериться х$ями (искать новые механизмы) потерять будут только народ.

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evilnw

Вы так говорите словно путину когда-то было дело до народа.

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const

Вот не могу с вами не согласиться

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Makar Homenko

Ой...все боялись и ждали другого...но теперь даже и не знаю что страшней...

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Денис Антонов

Уже сейчас многие понимают что при покупке китайцами российской нефти не стоит использовать американские доллары, чем больше будет таких вот расчетов в нацвалютах тем тяжелее будет тем кто запускает американский печатный станок, ведь им не будут бесконечно давать в долг.

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Эльмир Eжмурадов

Ты реально одаренный такой? Китайцы нефть требуют с дисконтом под 40%.

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DN

Я так понимаю, что 300 замороженных ярдов уже похоронили и в ответ обнулят внешний долг. На этом историю взаиморасчетов можно будет считать законченной.

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Roman Turkin

"Выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке."

Что бы это могло значить?

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