В состав также вошли глава Минэкономики Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель ФНС Даниил Егоров и глава ЦБ Эльвира Набиуллина (по согласованию).