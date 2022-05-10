Новости и тексты на фоне 76 дня «спецоперации»: Япония ввела санкции против Мишустина и 70 российских компаний Статьи редакции
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Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,33 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.
Санкции
Япония ввела санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, жены предпринимателя Геннадия Тимченко — Елены, глав ДНР и ЛНР. Их активы будут заморожены. А также против 70 компаний, среди которых «Интелтех, «Алмаз-Антей».
Что происходит
Германия разрабатывает план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа, пишет Reuters. В него могут войти нормирование потребления газа для домохозяйств, а также экономическая поддержка предприятий.
США ведут расследование в отношении «Лаборатории Касперского», пишет Reuters со ссылкой на источники. Правительство США предполагает, что Россия может использовать антивирус для кражи информации или вмешательства в работу американских госорганов.
IKEA продлила срок оплаты труда 15 тысячам российских сотрудников до августа, сообщило Reuters со ссылкой на владельца компании Толгу Онку.
Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.
Что то с математикой не то- 40кг за 6000000 это получается 150 за грамм
Аналитика, к которой мы не были готовы ...
Обычно, если правительство США что-то предполагает, то потом всегда это «находит». Касперскому не повезло, это не означает, что он белый и пушистый, а всего лишь то, что быть белым и пушистым - необходимое, но не достаточное условие в ситуации, когда дерутся «паны». Лбы трещат у «холопов».
Давайте будем откровенны, то что Касперский тесно сотрудничает с товарищем майором давно извесно.Так что США со своей стороны логично поступает.
Обычно, если правительство РФ запускает ракеты, то они попадают исключительно в военный объект, даже если отклонились от цели.
Ни разу даже не слышал, чтобы кто-то держал хоть какие-то активы в Японии.
Вроде продвинутая, но суперзакрытая страна.
И анимешницы😏
Читал рассказ Касперского о том, как он выбирал, куда пойти после ВУЗа работать, из тех, кто приходил в ВУЗ и завлекать студентов. Выбрал ФСБ, работая где и писал первые программы напродажу....
Позабавило "сбер продаёт доллары ОТ 77,39 ₽". Чем ближе к вокзалам отделение, тем дороже?
Не, я понимаю, что от суммы покупки, но всё же забавно.
А антивирусы, как и многое если не всё, сетевое оборудование - имеют двойное назначение, ничего нового.
А USDT то я смотрю уверенно на взлет пошел
на целый рубль?)
Есть такое. Хотя ещё не так страшно
работает группа по поиску механизмов
А паучек Доктор Веб продолжает плести свою паутину и потирать ручки...
В общем - ничего нового и интересного. Странно только, что Япония только сейчас санкции против Мишустина ввела, почему то я думал, что он давно под ними.
Пофиг, мы Русским с нами бог
Ага. Стрибог. На 512.
Пока похоже что с нами Бот
Против олигархов пусть вводят
ясно, спасибо. зайду завтра, может что-то интересное будет
Про табакерку новостей пока нет, вернемся завтра
То что икея продолжает платить своим сотрудникам зп достойно уважения