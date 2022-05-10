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Финансы
Слава Шегай

Новости и тексты на фоне 76 дня «спецоперации»: Япония ввела санкции против Мишустина и 70 российских компаний Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 69,40 рублей, евро — 73,41 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,33 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Япония ввела санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, жены предпринимателя Геннадия Тимченко — Елены, глав ДНР и ЛНР. Их активы будут заморожены. А также против 70 компаний, среди которых «Интелтех, «Алмаз-Антей».

Что происходит

Германия разрабатывает план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа, пишет Reuters. В него могут войти нормирование потребления газа для домохозяйств, а также экономическая поддержка предприятий.

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США ведут расследование в отношении «Лаборатории Касперского», пишет Reuters со ссылкой на источники. Правительство США предполагает, что Россия может использовать антивирус для кражи информации или вмешательства в работу американских госорганов.

IKEA продлила срок оплаты труда 15 тысячам российских сотрудников до августа, сообщило Reuters со ссылкой на владельца компании Толгу Онку.

Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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57 комментариев
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C Ever
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Noblesse. tv

Что то с математикой не то- 40кг за 6000000 это получается 150 за грамм

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3 комментария
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Качественный крюк

Аналитика, к которой мы не были готовы ...

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Zloy Sniper

Обычно, если правительство США что-то предполагает, то потом всегда это «находит». Касперскому не повезло, это не означает, что он белый и пушистый, а всего лишь то, что быть белым и пушистым - необходимое, но не достаточное условие в ситуации, когда дерутся «паны». Лбы трещат у «холопов».

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Ярослав

Давайте будем откровенны, то что Касперский тесно сотрудничает с товарищем майором давно извесно.Так что США со своей стороны логично поступает.

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1 комментарий
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Igor Kalashnikov

Обычно, если правительство РФ запускает ракеты, то они попадают исключительно в военный объект, даже если отклонились от цели.

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Alfa Sierra
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Andrey Dmitriev

Ни разу даже не слышал, чтобы кто-то держал хоть какие-то активы в Японии.
Вроде продвинутая, но суперзакрытая страна.

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Сергей Я
Вроде продвинутая, но суперзакрытая страна.

И анимешницы😏

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2 комментария
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C Ever

Читал рассказ Касперского о том, как он выбирал, куда пойти после ВУЗа работать, из тех, кто приходил в ВУЗ и завлекать студентов. Выбрал ФСБ, работая где и писал первые программы напродажу....

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Вадим Д.

Позабавило "сбер продаёт доллары ОТ 77,39 ₽". Чем ближе к вокзалам отделение, тем дороже?
Не, я понимаю, что от суммы покупки, но всё же забавно.
А антивирусы, как и многое если не всё, сетевое оборудование - имеют двойное назначение, ничего нового.

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Sergey Vasiliev

А USDT то я смотрю уверенно на взлет пошел

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Заходил вчера

на целый рубль?)

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27 комментариев
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Андрей Мельник

Есть такое. Хотя ещё не так страшно

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Андрей Рядькин

работает группа по поиску механизмов

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Волков Павел

А паучек Доктор Веб продолжает плести свою паутину и потирать ручки...

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Андрей Мельник

В общем - ничего нового и интересного. Странно только, что Япония только сейчас санкции против Мишустина ввела, почему то я думал, что он давно под ними.

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Анатолий Герман

Пофиг, мы Русским с нами бог

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Юности вольная птица

Ага. Стрибог. На 512.

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Макс Бруквин

Пока похоже что с нами Бот

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Bobby Jazzz

Против олигархов пусть вводят

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Zelda

ясно, спасибо. зайду завтра, может что-то интересное будет

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Alfa Sierra

Про табакерку новостей пока нет, вернемся завтра

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Валентин Солодченко

То что икея продолжает платить своим сотрудникам зп достойно уважения

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