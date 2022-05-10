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Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 67,38 рубля, евро — 71,09 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 69,40 рублей, евро — 73,41 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 81,33 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 77,39 рубля, евро — 82,27 рубля. Покупает по 65,61 и 69,28 рубля соответственно.

Санкции

Япония ввела санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя секретаря Совета безопасности Рашида Нургалиева, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, жены предпринимателя Геннадия Тимченко — Елены, глав ДНР и ЛНР. Их активы будут заморожены. А также против 70 компаний, среди которых «Интелтех, «Алмаз-Антей».

Что происходит

Германия разрабатывает план действий на случай, если Россия прекратит поставки газа, пишет Reuters. В него могут войти нормирование потребления газа для домохозяйств, а также экономическая поддержка предприятий.

США ведут расследование в отношении «Лаборатории Касперского», пишет Reuters со ссылкой на источники. Правительство США предполагает, что Россия может использовать антивирус для кражи информации или вмешательства в работу американских госорганов.

IKEA продлила срок оплаты труда 15 тысячам российских сотрудников до августа, сообщило Reuters со ссылкой на владельца компании Толгу Онку.

Новости предыдущего дня, 9 мая — здесь.