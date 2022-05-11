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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 77 дня «спецоперации»: власти разрешили продажу алкоголя на летних верандах в Москве Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 11 мая пока не установлен.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 67,32 рубля, евро — 71,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76 рублей.

«Сбер» продаёт доллары от 76,47 рубля, евро — 81,22 рубля. Покупает по 65,73 и 69,35 рубля соответственно.

Санкции

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении физлиц и компаний — главы ВГТРК Олега Добродеева, медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пименова, «Агентства интернет-расследований», сооснователя портала News Front Михаила Синелина, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и других.

Финляндия заморозила платежи Faberlic партнёрам из-за её связи с лидером партии «Новые люди», депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. Он находится под санкциями ЕС.

Что происходит

Российские налоговые резиденты не могут заплатить налоги с зарубежных доходов — банки США и ЕС отказывают в переводе денег, выяснили «Ведомости». Из-за это резиденты могут получить статус неплательщика и штрафы.

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Восстановление Rutube после взлома может занять больше недели. Расследование ведут специалисты Positive Technologies. Известно, что поставить серверы для безопасной работы и протестировать их должна была Group-IB, но Rutube получил от компании «неработоспособные» решения.

Власти Москвы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в летних кафе. В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет в спортивных сооружениях. Ограничения с летних веранд сняли по просьбе владельцев бизнеса в качестве меры поддержки. Раньше за такую продажу грозил штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась с 33% до 23%. Доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось с 20% до 25%, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GroupM.

Новости предыдущего дня, 10 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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22 комментария
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Prosto Zurab

Год спустя: Власти Москвы разрешили торговлю наркотиками с целью поддержки бизнеса

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Волков Павел

Прошло 200 лет, а лейтмотивы все те же...

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Александр Сергеевич Пушкин
1818 г.

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роман долгополов

Пихай в любой текст

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Artemy

Товарищ)

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Мудрая Гиена

Только выпивать сейчас и остаётся, да

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Вадим Д.

Сразу целый ряд тем! Здравствуй, рабочая неделя!
С рутубом (читать слитно!) вообще многое непонятно - ладно, подрядчика по железу не проверили, всё профукали. Но он ведь столько лет существует, причём в окружении конкурентов, но как был недоделкой лет 10 назад (возможно и больше, не помню просто), так и остаётся сейчас. Неужели никаких амбиций, целей не было у руководства и команды сервиса? Ну за такой отрезок времени ведь более чем возможно сделать что-то рабочее и современное или похоронить его к чертям. Зачем этого зомби поднимать и заставлять ковылять в противоположную движению прогресса сторону? Что за некроманты от it?
Винишко, да ещё креплёное, в музеях, это, конечно, ново. Думают, что так идеи и история лучше заходить будут или народ повалит? Ну, неплохо бы в ряд музеев сделать вход подешевле, т.к. семье из 4 человек хрен походишь по таким музеям. А уж детям, пенсионерам - вообще бесплатно по факту возраста вход доджен быть.
Ну и, конечно же, радует падение рейтинга тв у населения, пардон, россиян. Не, правда, отрадно.
Где-то сарказм, где-то юмор, где-то печаль.

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Давний волк
Rutube получил от компании «неработоспособные» решения

Отличный поиск виновных
@
Это не мы защиту не накастовали, это технари нам серверы неработающее дали, они короче изначально там не работали. Ещё две недели назад.

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Вадим Д.

Но благодаря нашим усердным молитвам сервис как-то работал. Чудо, не иначе!

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Франсиско Пухольс

Поснижали потребление алкашки в стране и хватит.

Ещё в СССР водка была аналогом нефти по наполнению бюджета какое-то время, удобно да.

Да и бухими веселее жить народу. Или вымирать, если судить по статистике.

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Aimee Korinek

Ну наконец то люди перестают верить всему что показывают по телику

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sun sun

Люди по факту находятся в городах от 1млн.чел.
Глубинный народ кроме ТВ ничего не принимает вовнутрь.

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Alfa Sierra
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Татьяна Труханова

👍 👍 👍

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Альберт Булавин

"Власти Москвы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в летних кафе"-главная новость

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Вадим Д.

Ага, но если бы первой поставили - многие дальше и не прочитали бы.
Шучу, конечно.

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Давний волк
Из-за это резиденты могут получить статус

Не могут, а получат

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Игорь Маренков

Какая связь между СВО и алкоголем в летних кафе? Зачем это увязывать?

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ART

Хронику уже никто не читает, всё одно и то же.( Лучше выглядит только рубль.

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Автомат Томпсона

"В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах."
и местные алкаши согласились стать подопытными в этих экспериментах, они тоже своего рода ученые

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Mike Wozowoy

«В Третьяковке хоть солянка была, а на этом вернижасе - одна колбаса»

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Денис Мартынов

И рутьюб не работает и алкоголь можно продавать почти везде,ну прям не новости ,а песня

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Андрей Мельник

Подожди, сейчас всё испортят - разрешат продавать алкоголь только в тех кафе, где транслируют рутуб или хотя бы просто Соловьева, причем громкость показа должна будет превышать громкость музыки.

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