Новости и тексты на фоне 77 дня «спецоперации»: власти разрешили продажу алкоголя на летних верандах в Москве Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 11 мая пока не установлен.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76 рублей.
«Сбер» продаёт доллары от 76,47 рубля, евро — 81,22 рубля. Покупает по 65,73 и 69,35 рубля соответственно.
Санкции
Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении физлиц и компаний — главы ВГТРК Олега Добродеева, медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пименова, «Агентства интернет-расследований», сооснователя портала News Front Михаила Синелина, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и других.
Финляндия заморозила платежи Faberlic партнёрам из-за её связи с лидером партии «Новые люди», депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. Он находится под санкциями ЕС.
Что происходит
Российские налоговые резиденты не могут заплатить налоги с зарубежных доходов — банки США и ЕС отказывают в переводе денег, выяснили «Ведомости». Из-за это резиденты могут получить статус неплательщика и штрафы.
Восстановление Rutube после взлома может занять больше недели. Расследование ведут специалисты Positive Technologies. Известно, что поставить серверы для безопасной работы и протестировать их должна была Group-IB, но Rutube получил от компании «неработоспособные» решения.
Власти Москвы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в летних кафе. В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет в спортивных сооружениях. Ограничения с летних веранд сняли по просьбе владельцев бизнеса в качестве меры поддержки. Раньше за такую продажу грозил штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась с 33% до 23%. Доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось с 20% до 25%, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GroupM.
Новости предыдущего дня, 10 мая — здесь.
Год спустя: Власти Москвы разрешили торговлю наркотиками с целью поддержки бизнеса
Прошло 200 лет, а лейтмотивы все те же...
К Чаадаеву
Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
Александр Сергеевич Пушкин
1818 г.
Пихай в любой текст
Товарищ)
Только выпивать сейчас и остаётся, да
Сразу целый ряд тем! Здравствуй, рабочая неделя!
С рутубом (читать слитно!) вообще многое непонятно - ладно, подрядчика по железу не проверили, всё профукали. Но он ведь столько лет существует, причём в окружении конкурентов, но как был недоделкой лет 10 назад (возможно и больше, не помню просто), так и остаётся сейчас. Неужели никаких амбиций, целей не было у руководства и команды сервиса? Ну за такой отрезок времени ведь более чем возможно сделать что-то рабочее и современное или похоронить его к чертям. Зачем этого зомби поднимать и заставлять ковылять в противоположную движению прогресса сторону? Что за некроманты от it?
Винишко, да ещё креплёное, в музеях, это, конечно, ново. Думают, что так идеи и история лучше заходить будут или народ повалит? Ну, неплохо бы в ряд музеев сделать вход подешевле, т.к. семье из 4 человек хрен походишь по таким музеям. А уж детям, пенсионерам - вообще бесплатно по факту возраста вход доджен быть.
Ну и, конечно же, радует падение рейтинга тв у населения, пардон, россиян. Не, правда, отрадно.
Где-то сарказм, где-то юмор, где-то печаль.
Отличный поиск виновных
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Это не мы защиту не накастовали, это технари нам серверы неработающее дали, они короче изначально там не работали. Ещё две недели назад.
Но благодаря нашим усердным молитвам сервис как-то работал. Чудо, не иначе!
Поснижали потребление алкашки в стране и хватит.
Ещё в СССР водка была аналогом нефти по наполнению бюджета какое-то время, удобно да.
Да и бухими веселее жить народу. Или вымирать, если судить по статистике.
Ну наконец то люди перестают верить всему что показывают по телику
Люди по факту находятся в городах от 1млн.чел.
Глубинный народ кроме ТВ ничего не принимает вовнутрь.
👍 👍 👍
"Власти Москвы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в летних кафе"-главная новость
Ага, но если бы первой поставили - многие дальше и не прочитали бы.
Шучу, конечно.
Не могут, а получат
Какая связь между СВО и алкоголем в летних кафе? Зачем это увязывать?
Хронику уже никто не читает, всё одно и то же.( Лучше выглядит только рубль.
"В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах."
и местные алкаши согласились стать подопытными в этих экспериментах, они тоже своего рода ученые
«В Третьяковке хоть солянка была, а на этом вернижасе - одна колбаса»
И рутьюб не работает и алкоголь можно продавать почти везде,ну прям не новости ,а песня
Подожди, сейчас всё испортят - разрешат продавать алкоголь только в тех кафе, где транслируют рутуб или хотя бы просто Соловьева, причем громкость показа должна будет превышать громкость музыки.