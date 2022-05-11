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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 11 мая пока не установлен.

Курс доллара на рынке Forex на 10:00 мск — 67,32 рубля, евро — 71,58 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 76,47 рубля, евро — 81,22 рубля. Покупает по 65,73 и 69,35 рубля соответственно.

Санкции

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении физлиц и компаний — главы ВГТРК Олега Добродеева, медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пименова, «Агентства интернет-расследований», сооснователя портала News Front Михаила Синелина, официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова и других.

Финляндия заморозила платежи Faberlic партнёрам из-за её связи с лидером партии «Новые люди», депутатом Госдумы Алексеем Нечаевым. Он находится под санкциями ЕС.

Что происходит

Российские налоговые резиденты не могут заплатить налоги с зарубежных доходов — банки США и ЕС отказывают в переводе денег, выяснили «Ведомости». Из-за это резиденты могут получить статус неплательщика и штрафы.

Восстановление Rutube после взлома может занять больше недели. Расследование ведут специалисты Positive Technologies. Известно, что поставить серверы для безопасной работы и протестировать их должна была Group-IB, но Rutube получил от компании «неработоспособные» решения.

Власти Москвы до конца 2022 года сняли запрет на продажу алкоголя в летних кафе. В качестве эксперимента разрешается продажа алкоголя крепостью до 16,5% в музеях и концертных залах. До 31 декабря также будет снят запрет в спортивных сооружениях. Ограничения с летних веранд сняли по просьбе владельцев бизнеса в качестве меры поддержки. Раньше за такую продажу грозил штраф от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

За март и апрель доля россиян, которые считают телевидение самым надежным источником информации, снизилась с 33% до 23%. Доверие к Telegram-каналам и соцсетям увеличилось с 20% до 25%, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование GroupM.