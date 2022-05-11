Олег Тиньков рассказал о продаже российского бизнеса La Datcha — сервиса аренды премиум-недвижимости Статьи редакции
Основатель «Тинькофф банка» дал интервью Юрию Дудю.
- Тиньков рассказал, что продал российский бизнес La Datcha «по рыночной цене». В него входит незавершенный объект на Камчатке, «который строят финны», недвижимость в Астрахани и других местах.
- Про Камчатку Тиньков сказал, что это будет «лучший объект» на 10 тысячах м² «с банями» и другим. «Вообще мне очень жалко Камчатку. То, что я не буду в Москве в ближайшее время, а может никогда в жизни больше не буду, это ок. Петербург — больнее. Ленинск-Кузнецкий, где могила моего папы — очень обидно. А Камчатка, блин, не прощу Камчатку».
- У Тинькова остались объекты, которые он сдаёт в других странах мира с 2016 года. Он рассказал, что этим бизнесом занимается его дочь: «Я сильно туда не лезу». Он назвал этот бизнес прибыльным, но не уточнил точные цифры.
- На вопрос, сколько денег у него осталось, Тиньков ответил, что надо будет пересчитать после продажи яхты, которая стоит около $100 млн. Он считает, что «точно не упадёт в уровне жизни», потому что «ему ничего такого особенного не надо»: «Вкусный обед стоит €50, их я всегда найду».
- В интервью он рассказал подробности вынужденной продажи доли «Тинькофф банка», штрафе за неправильную уплату налогов в США, отношении к «спецоперации» и другом.
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Сейчас в рекомендуемых часто крутят видео, где Олег говорит, что с его уходом в банке ничего не изменится, т.к. он давно вышел с операционки.
Только то видео было снято давно, а в нынешних реалиях забывают уточнять, что Оливер Хьюз оттуда тоже ушел, да и еще много других, которые выстроили эту систему. И теперь сильно сомневаюсь, что ничего не изменится...
Судьба любого бизнеса в России, либо отожмут, либо уничтожат. А ебланы ещё говорят какой капитализм плохой, а нету капитализма никакого в РФ. Есть Коммунизм, который называют капитализмом и демократией.
Это капитализм, что ни на есть. Фактическими владелцами Сбербанка, Газпрома и Роснефти являются финансовые организации Ротшильдов, они также отжимали Deutsche Bank.
Коммунизм, это когда средства производства и финансовая система принадлежат рабочему классу, а ты буржуазное государство записал в рабочий класс! Но это такое, вопрос образования и либертарианского идеализма
Еще что то говорят про венчур... в России... 🤷
Уак вы интересно военную диктатуру называете:)
Вместо кэшбека будут бонусы "Тинькофф спасибо".
и Хьюз, и Федоров и еще наверное много кто, о которых мы и не слышали
Олег меняется на глазах, в режиме онлайн.
Вот, что санкции животворящие делают!
Вообще нормально в течении жизни менять отношение ко многим вещам. Себя вспомните...
И ещё в подборочку
Дык, небось тоже сарказм был. Или опечатка. Норм же чувак!
Ничего особенного , просто not Russian миллиардер Oleg Tinkoff устроил распродажу активов на заднем дворе.
Сплавил токсичные активы.
Какие-то престарелые бабки прицениваются к поношенным кандибоберам.
А где весь смак?
Потанин всё скупил?
Это не бабки, это потенциальные акционеры.
У седой плакучей ивы
Я сижу судьбу кляня.
Я продал свои активы.
Отъебитесь от меня.
Гений млять, Яндексу бы отдал.
Задним числом все умные.
Дак мы и тогда так говорили :D
Жаль что с вами не посоветовался конечно
Это точно)
Этот человек, постепенно становится симпатичен и мне досадно за него.
Теперь знаю, чем занять вечер
Камчатку себе не простит? За свой длинный язык.
Отобрали
Частично обесценили скорее, за 300 миллионов все же свою долю продал.
Очень умно было поливать дерьмом страну, в которой имел многомиллионные бизнесы.
Если собрался продавать яхту, то зря. По факту на те 300 миллионов мог бы расширить сеть своих домов и предлагать туризм.
А Камчатку (как многие другие регионы) жалко хотя бы потому, что там есть все для развития ее в крутой туристический, спортивный и рекреационный центр, но не делается ничего или делается каким-то кустарным способом типа как на Байкале или в Териберке - "из говна и палок - шашлычок жарить и ок", "урвать побыстрее" и "что не жуть, то по цене Куршавеля" - забывая о природе, даже привлечь частников не могут толково. Зато какие-то химикаты в океане из бочек военной базы или не пойми откуда - никому дела нет и разбираться не собираются.
Все что было с именем "Тинькофф" рано или поздно закрывалось, так что всё логично... Пусть попробует с другими названиями, а не всё в честь себя любимого )))
)))
Тиньков-лучший
За императора пояснил?
Да! В самом начале видео :)
https://www.youtube.com/watch?v=wDkztLMNK9k&t=52s
Говорят царь - ненастоящий!
Отмазался, что сарказм же был вы чо не вкурили??7
Хоть что-то отбил на фоне текущей ситуации
Крутой Коммерсантъ