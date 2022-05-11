Финансы
Маша Цепелева

Олег Тиньков рассказал о продаже российского бизнеса La Datcha — сервиса аренды премиум-недвижимости Статьи редакции

Основатель «Тинькофф банка» дал интервью Юрию Дудю.

  • Тиньков рассказал, что продал российский бизнес La Datcha «по рыночной цене». В него входит незавершенный объект на Камчатке, «который строят финны», недвижимость в Астрахани и других местах.
  • Про Камчатку Тиньков сказал, что это будет «лучший объект» на 10 тысячах м² «с банями» и другим. «Вообще мне очень жалко Камчатку. То, что я не буду в Москве в ближайшее время, а может никогда в жизни больше не буду, это ок. Петербург — больнее. Ленинск-Кузнецкий, где могила моего папы — очень обидно. А Камчатка, блин, не прощу Камчатку».
  • У Тинькова остались объекты, которые он сдаёт в других странах мира с 2016 года. Он рассказал, что этим бизнесом занимается его дочь: «Я сильно туда не лезу». Он назвал этот бизнес прибыльным, но не уточнил точные цифры.
  • На вопрос, сколько денег у него осталось, Тиньков ответил, что надо будет пересчитать после продажи яхты, которая стоит около $100 млн. Он считает, что «точно не упадёт в уровне жизни», потому что «ему ничего такого особенного не надо»: «Вкусный обед стоит €50, их я всегда найду».
  • В интервью он рассказал подробности вынужденной продажи доли «Тинькофф банка», штрафе за неправильную уплату налогов в США, отношении к «спецоперации» и другом.

#новость #тиньков #дудь

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41 комментарий
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Азамат Салахов

Сейчас в рекомендуемых часто крутят видео, где Олег говорит, что с его уходом в банке ничего не изменится, т.к. он давно вышел с операционки.

Только то видео было снято давно, а в нынешних реалиях забывают уточнять, что Оливер Хьюз оттуда тоже ушел, да и еще много других, которые выстроили эту систему. И теперь сильно сомневаюсь, что ничего не изменится...

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Crack Se

Судьба любого бизнеса в России, либо отожмут, либо уничтожат. А ебланы ещё говорят какой капитализм плохой, а нету капитализма никакого в РФ. Есть Коммунизм, который называют капитализмом и демократией.

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Исторический кран

Это капитализм, что ни на есть. Фактическими владелцами Сбербанка, Газпрома и Роснефти являются финансовые организации Ротшильдов, они также отжимали Deutsche Bank.
Коммунизм, это когда средства производства и финансовая система принадлежат рабочему классу, а ты буржуазное государство записал в рабочий класс! Но это такое, вопрос образования и либертарианского идеализма

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Азамат Салахов

Еще что то говорят про венчур... в России... 🤷

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blah BLAH

Уак вы интересно военную диктатуру называете:)

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Щитпостер на зарплате

Вместо кэшбека будут бонусы "Тинькофф спасибо".

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Верный чайник

и Хьюз, и Федоров и еще наверное много кто, о которых мы и не слышали

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Мурад Муртазалиев

Олег меняется на глазах, в режиме онлайн.

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Злой Полушубок

Вот, что санкции животворящие делают!

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Артур Амиров

Вообще нормально в течении жизни менять отношение ко многим вещам. Себя вспомните...

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Сергей Я

И ещё в подборочку

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Сергей Я
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Forgotten Games

Дык, небось тоже сарказм был. Или опечатка. Норм же чувак!

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Андрей
Передайте товарищу Зеленскому и западным баринам, что произошла чудовищная ошибка и это все сарказм
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Щитпостер на зарплате

Ничего особенного , просто not Russian миллиардер Oleg Tinkoff устроил распродажу активов на заднем дворе.

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Белл Звонович
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Pavel Petel

Сплавил токсичные активы.

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Олег Комаров

Какие-то престарелые бабки прицениваются к поношенным кандибоберам.
А где весь смак?
Потанин всё скупил?

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Щитпостер на зарплате

Это не бабки, это потенциальные акционеры.

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Анатолий Б.

У седой плакучей ивы
Я сижу судьбу кляня.
Я продал свои активы.
Отъебитесь от меня.

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Alexander Solokhin

Гений млять, Яндексу бы отдал.

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Pavel Petel

Задним числом все умные.

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Сергей Я

Дак мы и тогда так говорили :D

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Alexey Shabolkin

Жаль что с вами не посоветовался конечно

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Alexander Solokhin

Это точно)

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Илья Попов

Этот человек, постепенно становится симпатичен и мне досадно за него.

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Никита Ярунин

Теперь знаю, чем занять вечер

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Valdemar

Камчатку себе не простит? За свой длинный язык.

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Сильвестр Иванов

Отобрали

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Pavel Petel

Частично обесценили скорее, за 300 миллионов все же свою долю продал.

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Кирилл Болгарин

Очень умно было поливать дерьмом страну, в которой имел многомиллионные бизнесы.

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ilia

Если собрался продавать яхту, то зря. По факту на те 300 миллионов мог бы расширить сеть своих домов и предлагать туризм.

А Камчатку (как многие другие регионы) жалко хотя бы потому, что там есть все для развития ее в крутой туристический, спортивный и рекреационный центр, но не делается ничего или делается каким-то кустарным способом типа как на Байкале или в Териберке - "из говна и палок - шашлычок жарить и ок", "урвать побыстрее" и "что не жуть, то по цене Куршавеля" - забывая о природе, даже привлечь частников не могут толково. Зато какие-то химикаты в океане из бочек военной базы или не пойми откуда - никому дела нет и разбираться не собираются.

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Ma Fia

Все что было с именем "Тинькофф" рано или поздно закрывалось, так что всё логично... Пусть попробует с другими названиями, а не всё в честь себя любимого )))
)))

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Фикиск Фусов

Тиньков-лучший

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Ivan Susanin

За императора пояснил?

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Dmitry Kapustin

Да! В самом начале видео :)

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Pavel Petel

https://www.youtube.com/watch?v=wDkztLMNK9k&t=52s

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Вадим

Говорят царь - ненастоящий!

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Сергей Я

Отмазался, что сарказм же был вы чо не вкурили??7

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Вадим

Хоть что-то отбил на фоне текущей ситуации

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Никита Кривых

Крутой Коммерсантъ

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