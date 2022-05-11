Финансы
Недовольный будильник

Акции Coinbase упали более чем на 20% на фоне снижения выручки Статьи редакции

И «серьёзного спада» рынка криптовалют.

  • На открытии торгов на Nasdaq 11 мая акции Coinbase упали примерно на 17%, пишет CNBC. На 17:05 мск бумаги падают на 21,33% и стоят около $57,42 за штуку.
  • Это происходит на фоне публикации отчётности компании за первый квартал 2022 года. Выручка упала на 27% год к году и составила $1,17 млрд против $1,48 млрд, которые ожидали аналитики; убыток составил $430 млн.
  • Также компания сообщила, что количество ежемесячных пользователей, которые совершают транзакции, сократилось до 9,2 млн по сравнению с 11,4 млн кварталом ранее. Общий объём торгов снизился с $547 млрд в четвёртом квартале до $309 млрд.
  • Рынок криптовалют переживает «серьёзный спад», отмечает CNBC. Например, курс биткоина упал более чем на 50% с пиковых значений в более чем $65 тысяч осенью 2021 года. Днём 11 мая курс криптовалюты падает на 2% и составляет чуть более $31 тысячи, по данным Coindesk.
Динамика акций Coinbase за год

#новость #coinbase

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40 комментариев
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Алексей Дымов

А что случилось?

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Андрей

Некоторых жизнь ничему не учит

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Алексей Дымов

А раньше в каждой теме такое писали и людям нравилось

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AntropFedorov

я всем дизы ставлю за такое. это из той же серии, что раньше писали "Первый нах"

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Алексей Дымов

Нет. Под этим, не у меня, глубокий смысл. У меня стёб, как раз

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Евгений Широков

Плоха шутка, которую приходится объяснять

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Алексей Дымов

Я ориентируюсь только на тех, кто понимает. Выборка небольшая, но мне хватает

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Крейг

просто уже надоела это фраза, не из-за смысла, а просто так

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Алексей Дымов

Так и должно быть. Но чтобы её перестали употреблять, нужно, чтобы она всех заебала в конец

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Leha Shum

Писали в теме где новости связаны с войной.

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Пришелец

Мазохизм - тоже хобби

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Олег Арматоев

Или отклонение

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Сергей Я

Биткоины эти ваши никому не нужны стали.

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Алексей Дымов

Жуть какая. Надо их на тушенку поменять, пока можно.
Тушкоины будут более востребованы

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Сергей Я

Нормально, вместе с Гречериумом.

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Green Base

Чёрт бля

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Artemy

а я вот акционер прям с момента IPO:(

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Андрей

F - здоровья погибшим

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Kesha Pazzy

Ждем падения биткоина. Чтобы опять пиццу покупать за 10 тысяч биткоинов.
Это первая мечта.
А вторая, что бакс все таки поднялся до хотя бы 300 (как обещали), а то я закупился по 88, а сейчас бакс по 68.))))

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Сергей Сма

Не знаю насчёт битка, а с баксом для вас прогноз очень благоприятный в среднесрочной перспективе!
Главное, чтобы в кэше и заграницей или в зарубежном банке.

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Андрей

Дефицит полупроводников, высокая цена на энергоносители, инфляция и дальше будет снижать цену на биток, а вслед и на другие криптовалюты
ИМХО с дивана

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Артём Прокопенко

Да все проще, биткоин вслед за акциями технологических компаний падает.
А технологические компании из-за инфляции, экономической нестабильности и прочих факторов как раз падают.

Дефицит полупроводников

Это под вопросом, так как оборудование для добычи биткоина дешевеет.

Мб энергоносители как косвенная причина.

ИМХО со второго дивана.

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Алексей Дымов

Всё верно. Другие времена

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Андрей

Когда-то биток и до 900 баксов падал. Рано его хоронить. Ещё выстрелит, я думаю

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Алексей Дымов

Нужен избыток ресарсов и долбоебов. Пока есть только половина из требуемого.

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Yury R

В затылок только если )

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Дэвид Шариф

Кончились дешевые деньги и людям стало стремно играть в казино?!

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Nick Nick

А разве не наоборот? Видел мнение, что биток взлетит как раз из-за рецессии - типа как альтернатива акциям.
Хотя связь с технологическими компаниями выглядит гораздо логичнее.

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Константин Пронин

ты этот коммент лучше удали. Ежу понятно что очень скоро пиксели в противоход америке пойдут, вместе с комодами драгами.

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Kuper Bad

Так вроде где-то писали что Россия второе место по крипте занимает.
А Coinbase сказала что вообще заблокирует аккаунты у кого 10к баксов. Что они ожидали?
Binance например даёт возможность вывести.

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Пришелец

На крипторынке как раз сегодня просто кровавая баня происходит. Все утопает в минусах. Одна из криптовалют в первой десятке по капитализации потеряла 98% стоимости за 24 часа. Другой стейблкойн (который якобы всегда должен быть равен доллару) упал до 35 центов.

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Константин Пронин

Блин, реально огонь. Луну сложили и под койку замели. Я хоть в USDT, но впрыск адреналина ща жесткий идет.

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Pavel Odegov

Так Luna и UST напрямую связаны, поэтому одно потащило другое

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Nikita Groshin

можно названия?

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Пришелец

Luna и TerraUSD

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Stas dyakonov

Вообще каонечно странно, т.к. скорее всего только одни русские тысячами начали изучать крипту после ухода Visa и Mastercard.. Или свовсем ничтожная прибавка к общемировым масштабам?

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Yury R

Халява потому что

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Ilya Konovalov

сама биржа против русских, вот от них бабки и выводят

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Пришелец

.

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Дмитрий Филиппов

Да я этой на пи$де потерял дохера денег :(

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