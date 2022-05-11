Акции Coinbase упали более чем на 20% на фоне снижения выручки Статьи редакции
И «серьёзного спада» рынка криптовалют.
- На открытии торгов на Nasdaq 11 мая акции Coinbase упали примерно на 17%, пишет CNBC. На 17:05 мск бумаги падают на 21,33% и стоят около $57,42 за штуку.
- Это происходит на фоне публикации отчётности компании за первый квартал 2022 года. Выручка упала на 27% год к году и составила $1,17 млрд против $1,48 млрд, которые ожидали аналитики; убыток составил $430 млн.
- Также компания сообщила, что количество ежемесячных пользователей, которые совершают транзакции, сократилось до 9,2 млн по сравнению с 11,4 млн кварталом ранее. Общий объём торгов снизился с $547 млрд в четвёртом квартале до $309 млрд.
- Рынок криптовалют переживает «серьёзный спад», отмечает CNBC. Например, курс биткоина упал более чем на 50% с пиковых значений в более чем $65 тысяч осенью 2021 года. Днём 11 мая курс криптовалюты падает на 2% и составляет чуть более $31 тысячи, по данным Coindesk.
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А что случилось?
Некоторых жизнь ничему не учит
А раньше в каждой теме такое писали и людям нравилось
я всем дизы ставлю за такое. это из той же серии, что раньше писали "Первый нах"
Нет. Под этим, не у меня, глубокий смысл. У меня стёб, как раз
Плоха шутка, которую приходится объяснять
Я ориентируюсь только на тех, кто понимает. Выборка небольшая, но мне хватает
просто уже надоела это фраза, не из-за смысла, а просто так
Так и должно быть. Но чтобы её перестали употреблять, нужно, чтобы она всех заебала в конец
Писали в теме где новости связаны с войной.
Мазохизм - тоже хобби
Или отклонение
Биткоины эти ваши никому не нужны стали.
Жуть какая. Надо их на тушенку поменять, пока можно.
Тушкоины будут более востребованы
Нормально, вместе с Гречериумом.
Чёрт бля
а я вот акционер прям с момента IPO:(
F - здоровья погибшим
Ждем падения биткоина. Чтобы опять пиццу покупать за 10 тысяч биткоинов.
Это первая мечта.
А вторая, что бакс все таки поднялся до хотя бы 300 (как обещали), а то я закупился по 88, а сейчас бакс по 68.))))
Не знаю насчёт битка, а с баксом для вас прогноз очень благоприятный в среднесрочной перспективе!
Главное, чтобы в кэше и заграницей или в зарубежном банке.
Дефицит полупроводников, высокая цена на энергоносители, инфляция и дальше будет снижать цену на биток, а вслед и на другие криптовалюты
ИМХО с дивана
Да все проще, биткоин вслед за акциями технологических компаний падает.Дефицит полупроводников
А технологические компании из-за инфляции, экономической нестабильности и прочих факторов как раз падают.
Это под вопросом, так как оборудование для добычи биткоина дешевеет.
Мб энергоносители как косвенная причина.
ИМХО со второго дивана.
Всё верно. Другие времена
Когда-то биток и до 900 баксов падал. Рано его хоронить. Ещё выстрелит, я думаю
Нужен избыток ресарсов и долбоебов. Пока есть только половина из требуемого.
В затылок только если )
Кончились дешевые деньги и людям стало стремно играть в казино?!
А разве не наоборот? Видел мнение, что биток взлетит как раз из-за рецессии - типа как альтернатива акциям.
Хотя связь с технологическими компаниями выглядит гораздо логичнее.
ты этот коммент лучше удали. Ежу понятно что очень скоро пиксели в противоход америке пойдут, вместе с комодами драгами.
Так вроде где-то писали что Россия второе место по крипте занимает.
А Coinbase сказала что вообще заблокирует аккаунты у кого 10к баксов. Что они ожидали?
Binance например даёт возможность вывести.
На крипторынке как раз сегодня просто кровавая баня происходит. Все утопает в минусах. Одна из криптовалют в первой десятке по капитализации потеряла 98% стоимости за 24 часа. Другой стейблкойн (который якобы всегда должен быть равен доллару) упал до 35 центов.
Блин, реально огонь. Луну сложили и под койку замели. Я хоть в USDT, но впрыск адреналина ща жесткий идет.
Так Luna и UST напрямую связаны, поэтому одно потащило другое
можно названия?
Luna и TerraUSD
Вообще каонечно странно, т.к. скорее всего только одни русские тысячами начали изучать крипту после ухода Visa и Mastercard.. Или свовсем ничтожная прибавка к общемировым масштабам?
Халява потому что
сама биржа против русских, вот от них бабки и выводят
.
Да я этой на пи$де потерял дохера денег :(