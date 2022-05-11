UniCredit начала предварительные переговоры о продаже бизнеса в России — Bloomberg Статьи редакции
Но компания рассматривает и другие варианты, говорят источники.
- К итальянской группе обратились несколько возможных покупателей, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
- По их словам, речь идёт как о финансовых организациях, так и о компаниях, заинтересованных в получении банковской лицензии в России. Названия компаний они не раскрыли.
- Это предварительные переговоры, банк всё ещё рассматривает другие варианты, кроме продажи, говорят источники. Представитель UniCredit отказался от комментариев.
- В начале мая 2022 года UniCredit отчиталась о создании €1,3 млрд резервов под возможные потери по ссудам (сумма почти полностью приходится на риски в России) и €915 млн убытка в стране в первом квартале 2022 года.
- UniCredit, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) и французский Societe Generale входят в тройку крупнейших западноевропейских банков в России, отмечает Bloomberg. Societe Generale уже договорилась о продаже «Росбанка». В RBI заявили, что рассматривают разные варианты, в том числе продажу российского подразделения.
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Потанин:
Король банков России.
Скоро все банки России объединятся в один банк - объединенный банк -
ОБЪЕБАНК, или национальный единый банк - НАЕБАНК.
Зачем что-то новое изобретать?
Я по превью справа подумала, что бальзам Звёздочка.
В очередях в Госбанке с ней стояли))
А пока по отдельности начинают закручивать гайки. Сбер как всегда впереди, Райф на подхвате!)
Если бы Вы знали, как после Альфа банка тяжело работать в Райфе, Росбанке.
Как будто из 2022 года улетел в 2002 год.
ВЭД не настроен толком. Все только через мат, ругань и проклятия.
Лучше бы таких иностранных банков не было в России. Это позор!
Это как Рено. Вроде авто из Европы, но лучше бы их не продавали. Это двойной позор!
PS: на vc я давно, к политике отношусь подозрительно, наш бизнес работает на благо людей в разных странах.
Объективно говоря, все так и есть. Сравнивая с тинькой и сбером, сожалею европейцам, которые пользуются в частности таким калом как Райфайзен. Их свифт это передача бумажек с печатью через курьера)
Если честно, по описанию я представила работу "Библиотеки гномиков".
Когда вниз в подвал летит завинченная туба с названием запрошенной сверху книги, а потом группа гномиков на гауптвахте на тросах из подвала подаёт вверх книгу на бетонной платформе в читальный зал.
Примерно так?))
В сбере в отделениях есть пневмопочта. И это не шутка.
Спасибо Вам огромное! я 20 минут сижу вспоминаю, как называлась эта конструкция, которую Черненко внедрил.
Тут наверное или Потанин, или госбанки. Чтобы из втб сделать вообще монстра. Открытие, Юник. Может ещё Райф?
Давно пора это все объединить в российский главный банк или подобное гупно под рукоплескание большинства
Ой блять, у меня это херня зарплатная.
У Тинькова есть деньи😁