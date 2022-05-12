Новости и тексты на фоне 78 дня «спецоперации»: сокращения в «AliExpress Россия», The Walt Disney потеряла $195 млн Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 12 мая: доллар — 68,83 рубля, евро — 72,63 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80 рублей.
«Сбер» продаёт доллары от 74,29 рубля, евро — 78,22 рубля. Покупает по 63,76 и 66,74 рубля соответственно.
Что происходит
«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделов, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке и бывший сотрудник компании. По словам одного из собеседников, уволили до 40% персонала, в основном сотрудников отдела импорта и экспорта. В компании не ответили на вопросы издания.
ЦБ заявил о завершении переноса курса рубля в цены. Регулятор считает, что во второй половине месяца рубль укрепился, эффект ажиотажного спроса спал, из-за этого рост цен на товары замедлился, а некоторые —подешевели.
Объединение ВТБ, «Открытия» и крымского РНКБ планируют завершить в первой половине 2023 года, рассказали «Ъ» источники в Минфине и близкие к сделке. Нынешний глава «Открытия» Михаил Задорнов может покинуть банк и войти в состав руководства ЦБ.
Китайская марка Realme стала третьей по продажам смартфонов в России в штуках в апреле 2022 года. До этого на её месте была Apple. На первом и втором месте по-прежнему Samsung и Xiaomi, на пятом — Honor. Продажи смартфонов в апреле упали на 30%.
Сделка по покупке «Сбербанком» российского подразделения «Стокманн» отменена из-за западных санкций. Подсанкционный банк в акционерах ограничит работу с западными брендами, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. Несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены на «СберМегаМаркете».
«Сбербанк» с 1 июня сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые товары из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ.
The Walt Disney оценила затраты из-за обесценившихся активов в России в $195 млн. Компания закрыла местный канал Disney, приостановила лицензирование, работу журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и прекратила прокат фильмов в стране.
Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ» попросила власти не распространять на фильмы, сериалы и музыку из «недружественных» стран механизм принудительной лицензии. Из-за него «Россия станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью».
Siemens полностью прекратит работу в России. Компания предоставляет технологии для автоматизации и цифровизации промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В России Siemens Energy — один из основных поставщиков энергооборудования.
Новости предыдущего дня, 11 мая — здесь.
Прям бомбит с этих заявлений, что ничего не дорожает, а кое-что даже дешевеет. Что дешевеет? Майбахи в Австрии, может? Платиновые серьги на пятой авеню? Или турецкая картошка и китайские запчасти для автомобилей? Вот ей богу, ну пусть бы просто молчали и скорбно головами качали, ну сколько же можно настолько-то нагло и так долго брехать?
А теперь к хорошим новостям: середина коротеэкой рабочей недели, завтра пятница!
Да правда, дешевеет. Хотели камеру на работе обновить. Сейчас +20% к цене от начала года. Но на 50% дешевле, чем в марте. Да и на Авито все начали скидывать цены - не берут. Квартиры реально начали отдавать не дороже, чем до 24 февраля. Спрос упал.
А вот с машинами и запчастями хз. Вот статистика продаж. Ясно, что сейчас все сидят так как все потратили в марте, либо просто пока выжидают до момента снижения цен.
В сравнении с концом февраля - началом марта, сейчас и правда всё подешевело, но разумные-то понимают, что сравнение - оно разное.
А спрос падает люто по целым секторам. Не сходить сейчас один раз в кино (где скоро совсем уж явный артхауз крутить начнут) семьёй из 4 человек и я могу 4 месяца оплачивать свой безлимитный (пока ещё) домашний интернет. И потом: многие наверняка осознали, что ожидать сейчас можно просто всего, даже что на ум не придёт и во что раньше и не верилось.
Дополню. Не на все. Сони и Кэнон стоят космос. Видимо, то ли поставок нет, то ли представительство назначает РРЦ. А вот олимпус дешевле, чем до февраля. Фудж где-то между.
Некоторые колонки и усилители подорожавшие в 2,5-3раза подешевели! Теперь подорожание только лишь в 1,5-2раза осталось!
Пятница, но пятница 13е.
А зачем правительство хочет распространять искусство из якобы недружественных стран? Зачем это недружественное искусство импортозамещающей стране?
С одной стороны заявления, что и без запада обойдёмся, с другой стороны настойчивые попытки хапнуть и спиратить на гос уровне.
Из ВТО с таким отношением интересно как скоро исключат.
Успехи и достижения настолько грандиозны, что хвастать ими просто неприлично!
особенно умиляет:
"«Сбер» продаёт доллары от 74,29 рубля, евро — 78,22 рубля."
Две новости от РБК с разницей в три дня:
"Товарооборот России и Китая вырос на 25% за январь—апрель"
https://www.rbc.ru/economics/09/05/2022/6278ac1c9a794756b6d7d38f
"Китай и ЕС сообщили о снижении ввоза товаров в Россию на фоне санкций"
https://www.rbc.ru/economics/12/05/2022/627ba0099a79479632446af3?from=from_main_1
Так система ниппель же "Туда дуй оттуда х...й".
Ну и правильно всё:
— Китай сообщил ЕС что с РФ «завязал»
— ЕС доволен
— Китай работает с РФ
Всё как злостный алиментщик:
— приносит справки в суд о зарплате 18 000 руб.
— суд отчисляет процент
— алиментщик гуляет на «всю котлету»
Оkko откроет российский аналог Pornhub «Чпокко»
*крик*
Нефиговенько так The Walt Disney потеряли
копейки
Да фиговенько, на самом деле - даже на один внятный, как молно называть, блокбастер не хватит.
А все, поздно! Теперь придется снова завлекать пользователя сервисов и ценой (как святой Гейб,например).
Центробанк РФ открыл кружок по рисованию
Бензин покупаю на рубль дешевле, чем до всех событий (ДВС). Дочери успел телефон Самсунг ДВС купить - сейчас на тысячу дешевле. Ноутбук перед НГ для сына присматривал - сейчас точно такой же на 5 тр дешевле. Видеокарты игровые подешевели процентов на 40. Одежда всякая, качественная, не брендовая из Турции - тоже дешевле. Из подорожавшего: лосось стейк (покупаем его в одном и том же месте лет 8) подорожал с конца прошлого года с 999 руб до 1790 руб. На остальное в принципе не чувствую для себя какой-то разницы в цене.
🤣 Зарплата в рублях, но в долларах выросла на 30%.
В какой стране Вы живёте?
Видимо, в правильной (-:
Я ноут сыну брал перед НГ - 71к₽. С конца февраля он же - 130к₽.
Россия
Хорошо у Вас в России, завидую.
@Хочу жить в Советском Союзе@
уверен, что The Walt Disney просто изменит свое название и будет работать просто под другим именем
Зачем?
Нормальный юмор)
Ждём?
Не ждём, а готовимся.
Ой...
Зажмурившись в предвкушении.
А и пусть эти расчленяющие психику детей мультики валят с нашей высокодуховной страны. И вообще Уолт Дисней был нацистом. Ату его!
нужно денацифицировать Диснейленд
несчастные сберспасибопожалуйста и те порезали, хотя то далеко не рубли кешбека, а просто фантики
Реально дешевеет по отношению к марту
Постоянно езжу в леруа - ценники конские, держат не скидывают
Открылся ОБИ - цены скинули явно, теперь и леруа должно подтянуться
Спрос вроде и упал, но у леруа в выходные дни не подьехать, вся здоровая стоянка забита машинами
В то же время Ашан и остальные ТЦ - пустуют.
Был вечером и в выходные - никого, обычно в это время народа тьма было.
Хотя распродажи и скидки нормальные делают.
Многие шмотки по ценам осени продают
Мой источник из алиэкспресс Россия, который сейчас там находится, говорит, что все брехня и сократили порядка 5-7%.
Основная цели в Кривляндии - восхвалить власть и повесить народу лапшу на уши, что он дышит (бесплатно пока) благодаря той самой власти, ее потугам и перманентной жажде самообогащения, а для этого делается все, чтобы создать в Кривляндии ажиотаж, чтобы не было стабильности, чтобы все все хавали-хавали, ибо завтра будет дороже