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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 12 мая: доллар — 68,83 рубля, евро — 72,63 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 64,18 рубля, евро — 68,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 80 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 74,29 рубля, евро — 78,22 рубля. Покупает по 63,76 и 66,74 рубля соответственно.

Что происходит

«AliExpress Россия» сокращает сотрудников «ненужных» отделов, рассказали «Ведомостям» два источника на рынке и бывший сотрудник компании. По словам одного из собеседников, уволили до 40% персонала, в основном сотрудников отдела импорта и экспорта. В компании не ответили на вопросы издания.

ЦБ заявил о завершении переноса курса рубля в цены. Регулятор считает, что во второй половине месяца рубль укрепился, эффект ажиотажного спроса спал, из-за этого рост цен на товары замедлился, а некоторые —подешевели.

Объединение ВТБ, «Открытия» и крымского РНКБ планируют завершить в первой половине 2023 года, рассказали «Ъ» источники в Минфине и близкие к сделке. Нынешний глава «Открытия» Михаил Задорнов может покинуть банк и войти в состав руководства ЦБ.

Китайская марка Realme стала третьей по продажам смартфонов в России в штуках в апреле 2022 года. До этого на её месте была Apple. На первом и втором месте по-прежнему Samsung и Xiaomi, на пятом — Honor. Продажи смартфонов в апреле упали на 30%.

Сделка по покупке «Сбербанком» российского подразделения «Стокманн» отменена из-за западных санкций. Подсанкционный банк в акционерах ограничит работу с западными брендами, говорят опрошенные «Ъ» эксперты. Несмотря на срыв сделки, товары «Стокманна» будут представлены на «СберМегаМаркете».

«Сбербанк» с 1 июня сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо» на некоторые товары из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ.

The Walt Disney оценила затраты из-за обесценившихся активов в России в $195 млн. Компания закрыла местный канал Disney, приостановила лицензирование, работу журнала National Geographic, Disney Cruise Lin и прекратила прокат фильмов в стране.

Ассоциация «Интернет-видео», которая объединяет ivi, Okko, Amediateka, Start, viju и «Триколор ТВ» попросила власти не распространять на фильмы, сериалы и музыку из «недружественных» стран механизм принудительной лицензии. Из-за него «Россия станет юрисдикцией, в которой использование произведений без согласия правообладателя станет преобладающей моделью».

Siemens полностью прекратит работу в России. Компания предоставляет технологии для автоматизации и цифровизации промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В России Siemens Energy — один из основных поставщиков энергооборудования.

Новости предыдущего дня, 11 мая — здесь.