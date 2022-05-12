Облачный сервис управленческого учёта «Финансист» привлёк 120 млн рублей Статьи редакции
Деньги направят на масштабирование продаж, маркетинг, разработку мобильного приложения и доработки функций для крупного бизнеса.
- Инвесторы — основатель компании «Первый БИТ» Антон Долгов, директор акселератора First Bit Lab Роман Калинкин, гендиректор «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов и гендиректор «БФТ» Александр Моносов, объявил «Финансист». Условия сделки не раскрываются.
- Стартап в 2016 году создали Станислав Кутузов, Александр Тешебаев и Никита Сухачев. Это облачный сервис для малого и среднего бизнеса, который помогает автоматизировать отчёты и анализировать эффективность проектов, планировать бюджет, визуализировать эти данные и другое. Он интегрируется с более 50 конфигурациями учётных систем и сам сводит управленческую отчётность.
- Компания работает в семи странах. По данным системы «Контур.Фокус», по итогам 2021 года выручка ООО «Финансист» составила 52,3 млн рублей, чистый убыток — 48,5 млн рублей.
- В 2020 году стартап привлёк 37 млн рублей от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова, создателя Dendy и члена совета директоров Сinemood Виктора Савюка, партнёра одного из аудиторов «большой четвёрки» в России Михаила Баженова, а также бизнес-ангелов Павла Орлова и Александра Соколова.
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Это что хорошие новости на vc?!
Не, в статье же сказано:чистый убыток — 48,5 млн рублей.
Удачи новым инвесторам!
Чистый убыток по бух отчетности, это хорошо. Зачем платить налоги с прибыли? Главное чтобы юнит экономика сходилась и рост выручки был
Просто рекламный пост
Больше всего удивляет не бизнес идея, а то сколько денег вкладывают инвесторы не изучив рынка!
Деньги есть, ума не надо
Сами пользуемся. Неплохое ПО со своими плюсами и минусами. Только о каких 50 интеграциях идет речь? Интеграция только с 1С и банками через Мое дело.
Первый БИТ банкует) Анабар, теперь Финансист
Поздравляю с проведением раунда. Это прям те новости которых не хватает последнее время.