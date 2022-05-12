Финансы
Болезненный Мурод

Сервис доставки продуктов Instacart подал заявку на IPO в США Статьи редакции

В марте он снизил свою оценку почти в два раза — до $24 млрд.

  • Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.

  • Компания ещё не определила количество размещаемых акций и ценовой диапазон IPO. Финансовые показатели сервис также не раскрывает.
  • В марте 2022 года Instacart снизил свою оценку почти на 40% — до $24 млрд. Компания сделала это на фоне ухудшения настроений инвесторов в отношении технологических компаний на частных и публичных рынках.
  • В марте 2021 года Instacart привлёк $265 млн при оценке в $39 млрд — тогда она выросла в два раза за пять месяцев.
  • Компания основана в 2012 году, сейчас она работает в США и Канаде. Instacart конкурирует с другими приложениями доставки и онлайн-сервисами ритейлеров, например, Walmart и Amazon.

#новость #instacart

1109 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
Твой кот

Инстамарт Сбера тоже с ним связан получается, да?

Ответить
Развернуть ветку
Энрике Рафаэль Фердинанд

Примерно так же, как с Инстаграмом.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Сбермаркет - это клон

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

*клоун

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Lobachev

Знаю людей, которые всерьёз думают, что все эти "Самокаты" придумали в России и вообще на Западе быстрой доставки продуктов нет :)

Ответить
Развернуть ветку
Yusuf Otabekov

Я такой)

Ответить
Развернуть ветку
OdinokiyAlex

Я вообще уверен что запада не существует))

Ответить
Развернуть ветку
Сафин Айдар

Йеее 😆 Есть только Восток и даже Северная Америка — это Восток, но настолько дальний!

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Океания всегда воевала с Остазией

Ответить
Развернуть ветку
Evgeniya Velikhova

В два раза оценку уронили, но выходить все равно решили. Интересно, что будет с ценой после размещения.

Ответить
Развернуть ветку
Andrew Sychev

Если лезут в IPO значит дела хреново

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null