Сервис доставки продуктов Instacart подал заявку на IPO в США Статьи редакции
В марте он снизил свою оценку почти в два раза — до $24 млрд.
Подготовка к IPO начнётся после проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам США и будет зависеть от рыночных и других условий.
- Компания ещё не определила количество размещаемых акций и ценовой диапазон IPO. Финансовые показатели сервис также не раскрывает.
- В марте 2022 года Instacart снизил свою оценку почти на 40% — до $24 млрд. Компания сделала это на фоне ухудшения настроений инвесторов в отношении технологических компаний на частных и публичных рынках.
- В марте 2021 года Instacart привлёк $265 млн при оценке в $39 млрд — тогда она выросла в два раза за пять месяцев.
- Компания основана в 2012 году, сейчас она работает в США и Канаде. Instacart конкурирует с другими приложениями доставки и онлайн-сервисами ритейлеров, например, Walmart и Amazon.
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Инстамарт Сбера тоже с ним связан получается, да?
Примерно так же, как с Инстаграмом.
Сбермаркет - это клон
*клоун
Знаю людей, которые всерьёз думают, что все эти "Самокаты" придумали в России и вообще на Западе быстрой доставки продуктов нет :)
Я такой)
Я вообще уверен что запада не существует))
Йеее 😆 Есть только Восток и даже Северная Америка — это Восток, но настолько дальний!
Океания всегда воевала с Остазией
В два раза оценку уронили, но выходить все равно решили. Интересно, что будет с ценой после размещения.
Если лезут в IPO значит дела хреново