Финансы
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Сервис для маркетологов Improvado с основателем из России привлёк $22 млн Статьи редакции

Последний раз стартап привлекал инвестиции в 2019 году — $8 млн.

  • Improvado привлёк инвестиции от американской инвестфирмы Updata Partners, пишет Forbes. Оценка стартапа не раскрывается.
  • Привлечённые средства направят на расширение продуктовой линейки и усиление команды. Стартап нанимает программистов, продакт-менеджеров и дизайнеров в том числе из России с возможностью релокации в Казахстан и Мексику.
  • Improvado собирает в одном месте и позволяет анализировать данные из Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, TradeDesk, Salesforce и других. Платформа позволяет оценить окупаемость маркетинговых вложений в зависимости от каналов, рекламных кампаний и подразделений компании.
  • Стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого пользователя. Среди своих клиентов Improvado называет Asus, Illy, OMD, AdRoll, Wrike и ещё более 110 крупных международных компаний. Сервис зарабатывает на плате за подписку — в 2019 году его годовая выручка составляла $2 млн.
  • Improvado привлекал инвестиции в 2017–2019 годах: совокупно — $8 млн от 60 инвесторов. Компанию основал в США в 2015 году Даниил Кравцов.
Истории
Anastasiya Skrynnikova
Объединяй и властвуй: Даниил Кравцов зарабатывает, помогая маркетологам собирать данные из разрозненных источников Статьи редакции

История сервиса Improvado — от изменения бизнес-модели до инвестиций на $8 млн.

#новость #improvado

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4 комментария
Андрей

Этот сервис в России работает или за рубежом?

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Pavel

В интернете

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Сергей Тарасов

Для рф мелкого бизнеса есть более дешевые аналоги тот же апикс драйв или суперметрикс

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Алексей Дымов

Молодец. И ничего не случилось

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