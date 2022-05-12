Сервис для маркетологов Improvado с основателем из России привлёк $22 млн Статьи редакции
Последний раз стартап привлекал инвестиции в 2019 году — $8 млн.
- Improvado привлёк инвестиции от американской инвестфирмы Updata Partners, пишет Forbes. Оценка стартапа не раскрывается.
- Привлечённые средства направят на расширение продуктовой линейки и усиление команды. Стартап нанимает программистов, продакт-менеджеров и дизайнеров в том числе из России с возможностью релокации в Казахстан и Мексику.
- Improvado собирает в одном месте и позволяет анализировать данные из Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), YouTube, TradeDesk, Salesforce и других. Платформа позволяет оценить окупаемость маркетинговых вложений в зависимости от каналов, рекламных кампаний и подразделений компании.
- Стоимость услуг рассчитывается индивидуально для каждого пользователя. Среди своих клиентов Improvado называет Asus, Illy, OMD, AdRoll, Wrike и ещё более 110 крупных международных компаний. Сервис зарабатывает на плате за подписку — в 2019 году его годовая выручка составляла $2 млн.
- Improvado привлекал инвестиции в 2017–2019 годах: совокупно — $8 млн от 60 инвесторов. Компанию основал в США в 2015 году Даниил Кравцов.
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Этот сервис в России работает или за рубежом?
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Для рф мелкого бизнеса есть более дешевые аналоги тот же апикс драйв или суперметрикс
Молодец. И ничего не случилось