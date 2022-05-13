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Финансы
Маша Цепелева

Новости и тексты на фоне 78 дня «спецоперации»: госкомпании решили обойти санкции с помощью компонентов Huawei и других Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 13 мая: доллар — 65,79 рубля, евро — 68,78 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,87 рубля, евро —65,48 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.

«Сбер» продаёт доллары от 71,38 рубля, евро — 75,76 рубля. Покупает по 59,95 и 61,84 рубля соответственно.

Санкции

Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Нельзя привозить 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.

Что происходит

Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов, чтобы обойти санкции. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний. Поставщиками могут выступить Lenovo, Huawei, ZTE.

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Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей, грузовых машин, велосипедов, вагонов, средств для ремонта путей.

Siemens с 13 мая сократит сервисные контракты с РЖД, в том числе на обслуживание «Сапсанов». Обеспечение поездов комплектующими будет серьезной проблемой и, скорее всего, решится путем разборки части парка на запчасти, считают эксперты. Из-за ухода из России Siemens не поставит РЖД девять «Сапсанов».

Минцифры попросило отменить для него обычные правила госзакупок. Они мешают «оперативной скупке с рынка» остатков оборудования и программ, необходимых для цифровизации системы госуправления, выяснил «Ъ».

Падение сборов российских кинотеатров усилилось в апреле до 54% в марте продажи билетов упали на 44%, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров.

Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара». Раньше напитки разливались в Германии.

Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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44 комментария
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Вадим Д.

Кратко:
- доллар дешевеет
- сбер доллары продаёт (оказывается)
- госкомпании ищут хоть каких-то производителей в Китае
- правительство разрешило вывозить стиральные автомобили, грузовые велосипеды и средства для вагонов
- сименс превращает сапсаны в сам-самы (теперь всё сами)
- минцифры будет делать госзакупки как угодно им
- кинотеатрам полный капут
- напитки Жара теперь будут выпускаться в Подмосковье (но не точно)

Всем хорошего настроения и прекрасных выходных!

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Добрый Песец

Почему только о Сапсанах вспоминают? Гораздо больше грузовых электровозов от Сименс, например Синара. Вот будет ещё веселее, когда к ним запчастей не будет.

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Вадим Д.

Телеги на паровом ходу ждут нас.
Сарказм, разумеется, но очень-очень грустный.

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Добрый Песец

Ну не на паровом, но будет грустно, парк старых ВЛ-10 очень древний, как бы их не пытались освежить. Так шта будем наблюдать и без того мощный отток машинистов, которые не хотят латать на ходу этот рассыпающийся металлолом. Поверьте, знаю о чем говорю)

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Вадим Д.

А там и автобусы, самолёты, спмосвалы-тракторы и прочая спецтехника, не вся, конечно, но весьма существенно.

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pomidorik

Привет стимпанк ))))

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R-Globus

Вы напрасно иронизируете насчёт паровозов, они многотопливные и их на консервации достаточно.

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Вадим Д.

Это Вы зря. Паровозы никоим образом не думал задеть, ей богу. Я же про паровые телеги вместо автомобилей.
А что паровозы могут и на мазуте (не уверен), и на угле (вроде даже разном), да хоть на дровах берёзовых: всеядность - большое дело. Насчёт достаточности (опять же - достаточно для чего? Заместить все электровозы? Сомневаюсь) - некомпетентен.

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R-Globus

Достаточно, чтобы всё не остановилось

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Ilya Plushkin

Да почему вообще только про поезда речь? Весь серьезный АСУТП построен на ПЛК Сименс - это эталон надёжности. Начиная с электростанций всех типов, заканчивая пищепромом.
И никакой Китай не заменит конечно же.
Турбины для генераторов Сименс - частое явление.
А телемеханика на ЖД опять таки Сименс.

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Пришелец

Хочу стиральный автомобиль теперь

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Вадим Д.

Поздняк. Их вывозят грузовыми велосипедами. Откуда и куда - большой секрет! Только для служебного использования информация.

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Престижный торшер

Доллар дорожает. Как и рубль.

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Екатерина Макеева

наблюдаем отрицательный рост как говорится

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Евгений Столетов

Короче, Хана! Перед смертью не надышимся - валим в Леса!
Отроем землянки, заведём лошадок, коров и курей и обрубив связо с остальным миром и заживём свободно в лесных массивах)

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Сергей С.

А какой вид открывается из землянки в лесу..ммм, загляденье!

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Вадим Д.

Но чтобы всё строго в землянках! Из них - ни ногой.

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Makar Homenko

Нету лесов! Сгорели...

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Константин Кузнецов

А Хуавей знает, что будет нам помогать, а то все говорили, что Китай нам поможет, а, как оказалось, Китай не в курсе был.

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Allestor Klei
Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин

Танки кончились?

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R-Globus

Интересно другое, куда мы вывозим стиральные машинки, которые делаются из китайской комплектухи

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Константин Кузнецов

в СНГ

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Слегка Придурковатый

Все животные равны, но Минцифры более равны, чем другие.

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Вадим Д.

Первый среди равных, видимо - король Цифрур.

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Тимур Тимур

Может быть, инженеры ценится начнут.

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Дмитрий Филиппов

Когда ж они ценились у нас, это на загнивающем западе они только ценны.

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jonewayne

Одна знакомая работает в передовом НИИ, в детали не вникал, но в конце года разработала и внедрила в одиночку какие-то изменения в процессах компании, что помогло сократить бюджет. Получила устную благодарность от начальника, но это не уберегло её от сокращения премии всему отделу, в итоге вместо обычных 70-80к получила к НГ около 40к.

В то же время на работе, где я на парт тайме, в декабре был потный кранч, в январе половина прогеров понесли заявление на увольнение, но начальство сделали уже два рейза (кому-то это дало в итоге x2 к окладу) и сохранило 90% команды. Я по образованию математик, и хотел бы заниматься реальной наукой, тензоры туда-сюда гонять, но лучше я это буду в качестве хобби делать, а в рабочее время красить кнопки)

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R-Globus

Может они хотя бы появятся

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Ilya Plushkin

Для этого надо сделать престижной саму профессию, а с таким уровнем ЗП технаревые абитуриенты с большой вероятностью выберут ИТ, нежели инженерку на том же заводе по производству чего либо. Кто то давал меры поддержки для инженеров как для ИТ например? Я про такое не слышал, не читал. А как развивать свое производство без инженеров - фундамента любого производства.

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Владимир Гуськов

Стакан на половину пуст или полон?
Всё обязательно наладится... только вот когда?)не надо унывать!

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Мудрый танк88

когда помрет, тогда и начнет налаживаться

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Pushkareva Ekaterina

Там коллективное управление. Надо, чтобы померли все

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Константин Кузнецов

Стакан разбит

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SilanseR

В следующей жизни, когда мы станем кошкой, у Ирана наладилось?

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Alfa Sierra
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Евгений

Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара».

Бедные беднеют, богатые богатеют.
И все идёт по плану

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Алексей Муслинов

А почему опять 78й день?

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R-Globus

Снова 3 сентября... (с)

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Mr Yellow

Напиток жара ? Кто отпил его ?

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Вадим Д.

Эмин Агаларов, видимо. И так восхитился, что хочет теперь себе целый завод по его выпуску.

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DN

Минцифры напоследок решило хоть что-то отпилить, пока есть от чего.

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Makar Homenko

Друзья всех с пятницей 13!
Продолжаем ждать!!!

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Makar Homenko

Нудные какие-то новости...

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Makar Homenko

А-а-а-а-а-а-а-а-а-а как жить! А-а-а-а-а-а-а-а-а мы застряли в сегодня! Так Америка завтра никогда не развалится!

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