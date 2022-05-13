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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 13 мая: доллар — 65,79 рубля, евро — 68,78 рубля.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 62,87 рубля, евро —65,48 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.

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«Сбер» продаёт доллары от 71,38 рубля, евро — 75,76 рубля. Покупает по 59,95 и 61,84 рубля соответственно.

Санкции

Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Нельзя привозить 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.

Что происходит

Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов, чтобы обойти санкции. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний. Поставщиками могут выступить Lenovo, Huawei, ZTE.

Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей, грузовых машин, велосипедов, вагонов, средств для ремонта путей. Siemens с 13 мая сократит сервисные контракты с РЖД, в том числе на обслуживание «Сапсанов». Обеспечение поездов комплектующими будет серьезной проблемой и, скорее всего, решится путем разборки части парка на запчасти, считают эксперты. Из-за ухода из России Siemens не поставит РЖД девять «Сапсанов».

Минцифры попросило отменить для него обычные правила госзакупок. Они мешают «оперативной скупке с рынка» остатков оборудования и программ, необходимых для цифровизации системы госуправления, выяснил «Ъ».

Падение сборов российских кинотеатров усилилось в апреле до 54% в марте продажи билетов упали на 44%, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров.

Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара». Раньше напитки разливались в Германии.

Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.