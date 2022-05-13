Новости и тексты на фоне 78 дня «спецоперации»: госкомпании решили обойти санкции с помощью компонентов Huawei и других Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курс ЦБ на 13 мая: доллар — 65,79 рубля, евро — 68,78 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 71,38 рубля, евро — 75,76 рубля. Покупает по 59,95 и 61,84 рубля соответственно.
Санкции
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Нельзя привозить 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.
Что происходит
Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов, чтобы обойти санкции. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний. Поставщиками могут выступить Lenovo, Huawei, ZTE.
Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей, грузовых машин, велосипедов, вагонов, средств для ремонта путей.
Siemens с 13 мая сократит сервисные контракты с РЖД, в том числе на обслуживание «Сапсанов». Обеспечение поездов комплектующими будет серьезной проблемой и, скорее всего, решится путем разборки части парка на запчасти, считают эксперты. Из-за ухода из России Siemens не поставит РЖД девять «Сапсанов».
Минцифры попросило отменить для него обычные правила госзакупок. Они мешают «оперативной скупке с рынка» остатков оборудования и программ, необходимых для цифровизации системы госуправления, выяснил «Ъ».
Падение сборов российских кинотеатров усилилось в апреле до 54% в марте продажи билетов упали на 44%, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров.
Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара». Раньше напитки разливались в Германии.
Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.
Кратко:
- доллар дешевеет
- сбер доллары продаёт (оказывается)
- госкомпании ищут хоть каких-то производителей в Китае
- правительство разрешило вывозить стиральные автомобили, грузовые велосипеды и средства для вагонов
- сименс превращает сапсаны в сам-самы (теперь всё сами)
- минцифры будет делать госзакупки как угодно им
- кинотеатрам полный капут
- напитки Жара теперь будут выпускаться в Подмосковье (но не точно)
Всем хорошего настроения и прекрасных выходных!
Почему только о Сапсанах вспоминают? Гораздо больше грузовых электровозов от Сименс, например Синара. Вот будет ещё веселее, когда к ним запчастей не будет.
Телеги на паровом ходу ждут нас.
Сарказм, разумеется, но очень-очень грустный.
Ну не на паровом, но будет грустно, парк старых ВЛ-10 очень древний, как бы их не пытались освежить. Так шта будем наблюдать и без того мощный отток машинистов, которые не хотят латать на ходу этот рассыпающийся металлолом. Поверьте, знаю о чем говорю)
А там и автобусы, самолёты, спмосвалы-тракторы и прочая спецтехника, не вся, конечно, но весьма существенно.
Привет стимпанк ))))
Вы напрасно иронизируете насчёт паровозов, они многотопливные и их на консервации достаточно.
Это Вы зря. Паровозы никоим образом не думал задеть, ей богу. Я же про паровые телеги вместо автомобилей.
А что паровозы могут и на мазуте (не уверен), и на угле (вроде даже разном), да хоть на дровах берёзовых: всеядность - большое дело. Насчёт достаточности (опять же - достаточно для чего? Заместить все электровозы? Сомневаюсь) - некомпетентен.
Достаточно, чтобы всё не остановилось
Да почему вообще только про поезда речь? Весь серьезный АСУТП построен на ПЛК Сименс - это эталон надёжности. Начиная с электростанций всех типов, заканчивая пищепромом.
И никакой Китай не заменит конечно же.
Турбины для генераторов Сименс - частое явление.
А телемеханика на ЖД опять таки Сименс.
Хочу стиральный автомобиль теперь
Поздняк. Их вывозят грузовыми велосипедами. Откуда и куда - большой секрет! Только для служебного использования информация.
Доллар дорожает. Как и рубль.
наблюдаем отрицательный рост как говорится
Короче, Хана! Перед смертью не надышимся - валим в Леса!
Отроем землянки, заведём лошадок, коров и курей и обрубив связо с остальным миром и заживём свободно в лесных массивах)
А какой вид открывается из землянки в лесу..ммм, загляденье!
Но чтобы всё строго в землянках! Из них - ни ногой.
Нету лесов! Сгорели...
А Хуавей знает, что будет нам помогать, а то все говорили, что Китай нам поможет, а, как оказалось, Китай не в курсе был.
Танки кончились?
Интересно другое, куда мы вывозим стиральные машинки, которые делаются из китайской комплектухи
в СНГ
Все животные равны, но Минцифры более равны, чем другие.
Первый среди равных, видимо - король Цифрур.
Может быть, инженеры ценится начнут.
Когда ж они ценились у нас, это на загнивающем западе они только ценны.
Одна знакомая работает в передовом НИИ, в детали не вникал, но в конце года разработала и внедрила в одиночку какие-то изменения в процессах компании, что помогло сократить бюджет. Получила устную благодарность от начальника, но это не уберегло её от сокращения премии всему отделу, в итоге вместо обычных 70-80к получила к НГ около 40к.
В то же время на работе, где я на парт тайме, в декабре был потный кранч, в январе половина прогеров понесли заявление на увольнение, но начальство сделали уже два рейза (кому-то это дало в итоге x2 к окладу) и сохранило 90% команды. Я по образованию математик, и хотел бы заниматься реальной наукой, тензоры туда-сюда гонять, но лучше я это буду в качестве хобби делать, а в рабочее время красить кнопки)
Может они хотя бы появятся
Для этого надо сделать престижной саму профессию, а с таким уровнем ЗП технаревые абитуриенты с большой вероятностью выберут ИТ, нежели инженерку на том же заводе по производству чего либо. Кто то давал меры поддержки для инженеров как для ИТ например? Я про такое не слышал, не читал. А как развивать свое производство без инженеров - фундамента любого производства.
Стакан на половину пуст или полон?
Всё обязательно наладится... только вот когда?)не надо унывать!
когда помрет, тогда и начнет налаживаться
Там коллективное управление. Надо, чтобы померли все
Стакан разбит
В следующей жизни, когда мы станем кошкой, у Ирана наладилось?
Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара».
Бедные беднеют, богатые богатеют.
И все идёт по плану
А почему опять 78й день?
Снова 3 сентября... (с)
Напиток жара ? Кто отпил его ?
Эмин Агаларов, видимо. И так восхитился, что хочет теперь себе целый завод по его выпуску.
Минцифры напоследок решило хоть что-то отпилить, пока есть от чего.
Друзья всех с пятницей 13!
Продолжаем ждать!!!
Нудные какие-то новости...
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а как жить! А-а-а-а-а-а-а-а-а мы застряли в сегодня! Так Америка завтра никогда не развалится!