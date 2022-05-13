Новости и тексты на фоне 79 дня «спецоперации»: госкомпании решили обойти санкции с помощью компонентов Huawei и других Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 13 мая: доллар — 65,79 рубля, евро — 68,78 рубля.
Курсы ЦБ на выходные: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 78,4 рубля.
«Сбер» продаёт доллары от 71,38 рубля, евро — 75,76 рубля. Покупает по 59,95 и 61,84 рубля соответственно.
Санкции
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Нельзя привозить 3D-принтеры, квантовые компьютеры и электронные микроскопы.
Великобритания анонсировала пополнение списка физлиц, попавших под санкции.
Что происходит
Госкомпании ищут в Китае производителей отдельных электронных компонентов, чтобы обойти санкции. Об этом рассказали «Ведомостям» два источника в российских компаниях с рынка микроэлектроники и сотрудники двух госкомпаний. Поставщиками могут выступить Lenovo, Huawei, ZTE.
Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, автомобилей, грузовых машин, велосипедов, вагонов, средств для ремонта путей.
Siemens с 13 мая сократит сервисные контракты с РЖД, в том числе на обслуживание «Сапсанов». Обеспечение поездов комплектующими будет серьезной проблемой и, скорее всего, решится путем разборки части парка на запчасти, считают эксперты. Из-за ухода из России Siemens не поставит РЖД девять «Сапсанов».
Минцифры попросило отменить для него обычные правила госзакупок. Они мешают «оперативной скупке с рынка» остатков оборудования и программ, необходимых для цифровизации системы госуправления, выяснил «Ъ».
Падение сборов российских кинотеатров усилилось в апреле до 54% в марте продажи билетов упали на 44%, по данным Ассоциации владельцев кинотеатров.
Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара». Раньше напитки разливались в Германии.
Производитель бумаги SvetoCopy уйдёт из России и продаст свой завод в стране.
«Яндекс Маркет» вслед за Ozon и Wildberries разрешил продавать на маркетплейсе товары из списка параллельного импорта.
Ozon назначил новых гендиректоров для двух своих основых юрлиц — ими стали управляющий директор Сергей Беляков и коммерческий директор Сергей Паньков. В середине апреля Александр Шульгин, который занимал пост гендиректора с 2017 года, попал под персональные санкции ЕС и покинул свою должность.
С начала кризиса автозапчасти подорожали в среднем на 30%. Сложности с поставками в Россию привели к дефициту бамперов, стёкол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней, пишет «Ъ».
Гендиректор Nissan заявил, что компания «списала» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Руководство производителя исходит их того, что завод компании в Санкт-Петербурге не сможет выпускать машины год.
«Автоваз» договорился о поставках комплектующих из Китая, однако из-за введенного в КНР локдауна товары не могут доставить вовремя, сообщил ТАСС губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Из-за санкций против «Алросы», которая поставляет треть драгоценных камней в мире — мировая торговля рушится, а трейдеры ищут обходные пути, чтобы продолжить работать с российской компанией, пишет Bloomberg.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ об отправке в простой почти 1000 сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии».
Нидерландской «дочке» «Альфа-банка» дали год на завершение всех операций.
МВД объявило в розыск бывшую владелицу журнала «Собака.ру» Нику Белоцерковскую. В марте СК возбудил против неё уголовное дело по закону о «фейках» про российскую армию.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг покинут набсовет ВТБ. Из совета также уйдёт гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин.
Новости предыдущего дня, 12 мая — здесь.
Кратко:
- доллар дешевеет
- сбер доллары продаёт (оказывается)
- госкомпании ищут хоть каких-то производителей в Китае
- правительство разрешило вывозить стиральные автомобили, грузовые велосипеды и средства для вагонов
- сименс превращает сапсаны в сам-самы (теперь всё сами)
- минцифры будет делать госзакупки как угодно им
- кинотеатрам полный капут
- напитки Жара теперь будут выпускаться в Подмосковье (но не точно)
Всем хорошего настроения и прекрасных выходных!
Почему только о Сапсанах вспоминают? Гораздо больше грузовых электровозов от Сименс, например Синара. Вот будет ещё веселее, когда к ним запчастей не будет.
Хочу стиральный автомобиль теперь
Доллар дорожает. Как и рубль.
Эти все "ворочение" носом не на долго. У высоких технологий есть один очень большой минус: их нельзя кушать, ими нельзя заправляться(первый закон термодинамики никто не сможет отменить, ни США, ни совет Европы) и обогревать дом(все по тому же первому закону термодинамики). А поэтому пойдут договариваться с нами - ведь мы же обычная бензоколонка, газовая заправка, колхозники варвары, которые выращивают пшеницу и тд по списку.
Спасибо за краткий пересказ
Если вдруг у велика чо сломается, Вы не выкидывайте)))
https://www.youtube.com/watch?v=17144c2K6CA&ab_channel=AlexV
А Хуавей знает, что будет нам помогать, а то все говорили, что Китай нам поможет, а, как оказалось, Китай не в курсе был.
Почему был?
Он и сейчас не в курсе..
Короче, Хана! Перед смертью не надышимся - валим в Леса!
Отроем землянки, заведём лошадок, коров и курей и обрубив связо с остальным миром и заживём свободно в лесных массивах)
А какой вид открывается из землянки в лесу..ммм, загляденье!
Нету лесов! Сгорели...
Но чтобы всё строго в землянках! Из них - ни ногой.
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Почему сразу в леса?) В Армению и Грузию многие неплохо релоцилуют
Вас в лесу уже ждут. прилетают на базу Хищники, для них выпускают чужих по сетке, те их бегают охотятся стреляют. Потом баня, шашлыки, девочки. Грузят алмазы, золото, заправляют космолёты и улетают отдохнувшие на другую планету-колонию за данью-ресурсами: 61.53390079619906, 113.07874412546077
вот здесь прям чётко видно, как прижало деревья какой-то платформой к земле. Как-будто садился корабль пришельцев: 61.62928897871372, 113.17378307537444
Так скоро лесов не будет
Все чаще думаю об этом
Вы хотите сказать, что руководству страны оставим на произвол судьбы?
Танки кончились?
Интересно другое, куда мы вывозим стиральные машинки, которые делаются из китайской комплектухи
🤣🤣🤣Вау, супер!!!!!!!!!
Пока только 78 серия первого сезона.
Актуально
Может быть, инженеры ценится начнут.
Когда ж они ценились у нас, это на загнивающем западе они только ценны.
Одна знакомая работает в передовом НИИ, в детали не вникал, но в конце года разработала и внедрила в одиночку какие-то изменения в процессах компании, что помогло сократить бюджет. Получила устную благодарность от начальника, но это не уберегло её от сокращения премии всему отделу, в итоге вместо обычных 70-80к получила к НГ около 40к.
В то же время на работе, где я на парт тайме, в декабре был потный кранч, в январе половина прогеров понесли заявление на увольнение, но начальство сделали уже два рейза (кому-то это дало в итоге x2 к окладу) и сохранило 90% команды. Я по образованию математик, и хотел бы заниматься реальной наукой, тензоры туда-сюда гонять, но лучше я это буду в качестве хобби делать, а в рабочее время красить кнопки)
Для этого надо сделать престижной саму профессию, а с таким уровнем ЗП технаревые абитуриенты с большой вероятностью выберут ИТ, нежели инженерку на том же заводе по производству чего либо. Кто то давал меры поддержки для инженеров как для ИТ например? Я про такое не слышал, не читал. А как развивать свое производство без инженеров - фундамента любого производства.
Может они хотя бы появятся
Они уже давно что сбежали. Например: Я.
🤣
И на гос. должности начнут ставить про принципу компетенции, а не верности
Лазейку для Lenovo, Huawei и ZTE быстро прикроют. США поставит выбор: РФ или западные рынки. Выбор очевиден.
Через фирмы-прокладки и продадут, не переживай так. Наверняка фирма "ZhanGuanban" ничего не поставляет на западные рынки и ей терять нечего.
Для Huawei, для которого Западные рынки УЖЕ закрыты - конечно очевиден!
А зачем этим подставляться? Не я думаю они если и будут что-то поставлять то не своих известных или переименованных брендов а какой-нибудь неизвестный безликий хлам в гараже собранный!
Стакан на половину пуст или полон?
Всё обязательно наладится... только вот когда?)не надо унывать!
когда помрет, тогда и начнет налаживаться
Стакан разбит
В следующей жизни, когда мы станем кошкой, у Ирана наладилось?
Неактуально. Скоро весь штаб психологов/психотерапевтов и прочих квалифицированных кадров тоже вывалится из страны.
Всё уладится тогда, когда от паразитов очистим нашу корову.
Все животные равны, но Минцифры более равны, чем другие.
Первый среди равных, видимо - король Цифрур.
Вы, не слегка придурковатый, а сильно умный!😊
Вспоминаю комментарии конца февраля по поводу курса доллара в мае этого года. Где предрекали 500 руб за доллар и 300 руб за доллар. Точно такие же комментарии сейчас по поводу промышленности. Здесь люди собираются, которые бизнесом хотят заниматься или всёпропальщики?
Хочу заниматься бизнесом. Объясните как это возможно при ключевой ставке 14%?
Здесь всепропальщики, конечно
Совладелец Crocus Group Эмин Агаларов планирует купить завод в Подмосковье для выпуска энергетических напитков «Жара».
Бедные беднеют, богатые богатеют.
И все идёт по плану
Всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет.
А почему опять 78й день?
Снова 3 сентября... (с)
Напиток жара ? Кто отпил его ?
Эмин Агаларов, видимо. И так восхитился, что хочет теперь себе целый завод по его выпуску.
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Это шикарнейший фильм, повествующий о том, что миром правит глабальная мафия зажравшихся уёбков. Через Трампа попытались обелиться рассказами про адренохром, но потом плюнули и заварили по всему миру ёбаный ковид а теперь и глобальный голод войной в Украине.
Лол, сапсан с разборки.
Может, вагоны-кабриолеты появятся.
Не бит, не крашен, пробег не скручен)
Друзья всех с пятницей 13!
Продолжаем ждать!!!
Вчера 78й день, сегодня 78й день, а новости разные- нам что-то не договаривают :)
They say we’re young and we don’t know
We won’t find out until we grow
Well I don’t know if all that’s true
‘Cause you got me, and baby I got you
Babe
I got you babe
I got you babe
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День VCурка :)
Минцифры напоследок решило хоть что-то отпилить, пока есть от чего.
" Она провалилась " ©
Смысл падающего курса, если продаётся за дорого, а подкупается за дёшево???
Так было всегда, не? Или вы не обращали внимание?
в этом и смысл
Сименс, которая взятками получила контракты с РЖД и Минздравом, теперь уходит. Риск вполне прогнозируем был.
В краткосрочной перспективе кем-то позабывают дырки. В средне- и долгосрочной - только собственное производство или 100% локализация иностранного.
Там ещё новость подошла, что с таким курсом у ребят бюджет перестаёт сходится) вот те на.
Нефть то она может и стоит дорого в проклятых долларах, а в рублях дёшево, да ещё скидки и расходы на мир во всем мире. Ну да не об этом.
Мысли вот по какому поводу.
Щвеция и Финляндия вступят в НАТО видимо. И окажется РФ в полукольце и прям у границ будут враги ( там можете подлетное время вычислить, экспертов полно).
Учитывая то, что чиновники не стесняются уже говорить про ядерное оружие, нихера хорошего я не вижу. Банально страшно, что у кого то сдадут нервы. Не сейчас. Но лет через 5, когда кругом враги...
Дожили блять
Они ещё не стесняются говорить, что "добровольцев" полно и всеобщей мобилизации не будет...
Поэтому нужно превентивно наступить на Финляндию и Швецию, впоследствии включив их в состав сверхдержавы. 💪🇷🇺
А-а-а-а-а-а-а-а-а-а как жить! А-а-а-а-а-а-а-а-а мы застряли в сегодня! Так Америка завтра никогда не развалится!
Нудные какие-то новости...
Ранее писали про запущенную квантовую связь между Москвой и Питером. Но это могло быть также как с костюмом робота Фёдора.
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С удовольствием посмотрел бы на квантовый компьютер из японии воочию.