ФНС приостановит до 1 июня блокировку счетов компаний по итогам проверок Статьи редакции
Компании смогут продолжить работу и расплатиться по налоговым долгам позже.
- Налоговая служба расширила послабления для бизнеса на фоне санкций, пишет РБК со ссылкой на распоряжение замглавы ФНС. Если налоговики во время проверки нашли нарушение, они не будут приостанавливать операции по счетам компании или блокировать их в качестве обеспечительных мер до 1 июня 2022 года.
- Это позволит бизнесу продолжить работу, а расплатиться по долгам налоговой позднее. Если ФНС увидит риск уклонения от обязательств, то всё равно заблокирует счёт.
- С 9 марта налоговым органам запретили инициировать банкротство должников по налогам. В конце марта ФНС разослала в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок для предоставления части налоговых вычетов до 15 дней, писал РБК.
- В мае ФНС возобновила штрафы продавцов за отсутствие чеков — после проверки в Москве служба выяснила, что дефицит чековой ленты закончился.
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Аттракцион невиданной щедрости
Перестаньте помогать кому либо уже…
То есть: ФНС до 1го июня не заблокирует..., если увидит, что денег всё равно нет, но если увидит, что есть, значит уклоняетесь - заблокирует, а то мало ли 🕵️
В любой непонятной ситуации, блокируй! Коллаборация с Тиньков банком :)
О, меня как раз хлопнуть собрались, вовремя, спасибо ФНС!
Это ж как раз другое. Про 115 молчок.
Я так понял вообще блокировать не будут ни за что, в том числе за 115 фз
По 115-ФЗ банк сам блокирует счёт. Блокировка от ФНС за неуплату — это другое.
А во всех видит риск уклонения, презумпция виновности 😂