Финансы
Маша Цепелева

ФНС приостановит до 1 июня блокировку счетов компаний по итогам проверок Статьи редакции

Компании смогут продолжить работу и расплатиться по налоговым долгам позже.

  • Налоговая служба расширила послабления для бизнеса на фоне санкций, пишет РБК со ссылкой на распоряжение замглавы ФНС. Если налоговики во время проверки нашли нарушение, они не будут приостанавливать операции по счетам компании или блокировать их в качестве обеспечительных мер до 1 июня 2022 года.
  • Это позволит бизнесу продолжить работу, а расплатиться по долгам налоговой позднее. Если ФНС увидит риск уклонения от обязательств, то всё равно заблокирует счёт.
  • С 9 марта налоговым органам запретили инициировать банкротство должников по налогам. В конце марта ФНС разослала в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок для предоставления части налоговых вычетов до 15 дней, писал РБК.
  • В мае ФНС возобновила штрафы продавцов за отсутствие чеков — после проверки в Москве служба выяснила, что дефицит чековой ленты закончился.

#новость #фнс

1166 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Написать комментарий...
S S

Аттракцион невиданной щедрости

Ответить
Развернуть ветку
Artem White

Перестаньте помогать кому либо уже…

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Asmanov

То есть: ФНС до 1го июня не заблокирует..., если увидит, что денег всё равно нет, но если увидит, что есть, значит уклоняетесь - заблокирует, а то мало ли 🕵️

Ответить
Развернуть ветку
Математический якорь

В любой непонятной ситуации, блокируй! Коллаборация с Тиньков банком :)

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Malakanoff

О, меня как раз хлопнуть собрались, вовремя, спасибо ФНС!

Ответить
Развернуть ветку
Математический якорь

Это ж как раз другое. Про 115 молчок.

Ответить
Развернуть ветку
Pasha Malakanoff

Я так понял вообще блокировать не будут ни за что, в том числе за 115 фз

Ответить
Развернуть ветку
Мария Подставленникова

По 115-ФЗ банк сам блокирует счёт. Блокировка от ФНС за неуплату — это другое.

Ответить
Развернуть ветку
Математический якорь

А во всех видит риск уклонения, презумпция виновности 😂

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
null