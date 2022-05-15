Новости и тексты на фоне 81 дня «спецоперации»: FT узнала о переговорах UniCredit и Citigroup о продаже бизнеса в России Статьи редакции
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Что происходит
Банки UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих российских подразделений местным финансовым организациям, узнала FT. По словам источников, UniCredit получил несколько предложений, одним из претендентов был «Интеррос» Владимира Потанина. Но банк отказался от сделки, пишет газета.
UniCredit и Citigroup также рассматривают возможность обмена своих активов в России на зарубежный бизнес российских банков, рассказали собеседники издания.
Растущее предложение квартир в долгосрочную аренду на фоне снижающегося спроса и собственной кредитной нагрузки вынуждает собственников жилья снижать цены, пишет «Коммерсантъ». За месяц средняя стоимость аренды в крупнейших городах снизилась. Больше всего — в Москве и Петербурге, где квартиры подешевели на 3–4%. Собственникам приходится предлагать скидки и лояльнее относиться к потенциальным арендаторам, говорят риэлторы.
В феврале-апреле 2022 года в магазинах выросло количество краж, следует из данных разработчика системы распознавания лиц NTechLab, который работает с ритейлерами.
В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений выросло на 27% год к году. Чаще всего похищают кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).
Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.
Пиши, сокращай!
- доллар дешевеет, говорят нам, binanse и сбер не верят этому
- банки продают подразделения финансовым организациям, Потанин в пролёте (быстроденьги и прочие микрокредиты рассматриваются?)
- съём квартир дешевеет! Все в Питер, жить дешевле аж на 3,5% в среднем. Собственники облизывают арендаторов и выстраиваются за ними в очереди
- в магазинах, оказывается, воруют и тренд этот имеет ярко выраженный рост
- а в продуктовых воруют сразу потребительскую корзину, набитую сладостями, колбасой, текилой/ромом, сыром и кофе.
Желаю всем добра, отличного настроения и прекрасного воскресенья!
Захожу ради твоего комментария! 👍👍👍
Именно так и надо писать: коротко, ёмко, "пролетарским" языком. Плюсую.
Я просто похлопаю вашей краткости и колкости в комментарии
Или, как говорят на RT:
Всем бобра!
Ничего интересного, зайду попозже
Редактор VC:
А Потанин шарит, как по дешёвке скупать активы.
Просто вытащил короткий доллар когда тусили на яхте )))
Пусть им залоговый аукцион предложит)
Даже у Потанина деньги кончаются.
так банк отказался же , а не Потанин
Забавно будет, если Тиньков купит Юникредит и сделает Тинькоф2
Страна фасадов.
Это ещё рывок или уже прорыв?
Можем повторить 💪