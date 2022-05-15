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dw.com

Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,59 рублей. Онлайн-курсы «Сбера»: продаёт доллары по 71,78 рублей, евро — 74,26 рублей. Покупает по 61,01 и 62,97 рублей соответственно.

Что происходит

Банки UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих российских подразделений местным финансовым организациям, узнала FT. По словам источников, UniCredit получил несколько предложений, одним из претендентов был «Интеррос» Владимира Потанина. Но банк отказался от сделки, пишет газета.

UniCredit и Citigroup также рассматривают возможность обмена своих активов в России на зарубежный бизнес российских банков, рассказали собеседники издания.

Растущее предложение квартир в долгосрочную аренду на фоне снижающегося спроса и собственной кредитной нагрузки вынуждает собственников жилья снижать цены, пишет «Коммерсантъ». За месяц средняя стоимость аренды в крупнейших городах снизилась. Больше всего — в Москве и Петербурге, где квартиры подешевели на 3–4%. Собственникам приходится предлагать скидки и лояльнее относиться к потенциальным арендаторам, говорят риэлторы.

В феврале-апреле 2022 года в магазинах выросло количество краж, следует из данных разработчика системы распознавания лиц NTechLab, который работает с ритейлерами.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений выросло на 27% год к году. Чаще всего похищают кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).

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