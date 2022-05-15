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Финансы
Жуткий томагавк_два

Новости и тексты на фоне 81 дня «спецоперации»: FT узнала о переговорах UniCredit и Citigroup о продаже бизнеса в России Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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dw.com

Курсы и биржи

Курс ЦБ на выходные: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 76,59 рублей.

Онлайн-курсы «Сбера»: продаёт доллары по 71,78 рублей, евро — 74,26 рублей. Покупает по 61,01 и 62,97 рублей соответственно.

Что происходит

Банки UniCredit и Citigroup ведут переговоры о продаже своих российских подразделений местным финансовым организациям, узнала FT. По словам источников, UniCredit получил несколько предложений, одним из претендентов был «Интеррос» Владимира Потанина. Но банк отказался от сделки, пишет газета.

UniCredit и Citigroup также рассматривают возможность обмена своих активов в России на зарубежный бизнес российских банков, рассказали собеседники издания.

Растущее предложение квартир в долгосрочную аренду на фоне снижающегося спроса и собственной кредитной нагрузки вынуждает собственников жилья снижать цены, пишет «Коммерсантъ». За месяц средняя стоимость аренды в крупнейших городах снизилась. Больше всего — в Москве и Петербурге, где квартиры подешевели на 3–4%. Собственникам приходится предлагать скидки и лояльнее относиться к потенциальным арендаторам, говорят риэлторы.

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В феврале-апреле 2022 года в магазинах выросло количество краж, следует из данных разработчика системы распознавания лиц NTechLab, который работает с ритейлерами.

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой, отмечает NTechLab. Количество таких преступлений выросло на 27% год к году. Чаще всего похищают кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), а также кофе и какао (7%).

Новости предыдущего дня, 14 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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17 комментариев
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Вадим Д.

Пиши, сокращай!

- доллар дешевеет, говорят нам, binanse и сбер не верят этому
- банки продают подразделения финансовым организациям, Потанин в пролёте (быстроденьги и прочие микрокредиты рассматриваются?)
- съём квартир дешевеет! Все в Питер, жить дешевле аж на 3,5% в среднем. Собственники облизывают арендаторов и выстраиваются за ними в очереди
- в магазинах, оказывается, воруют и тренд этот имеет ярко выраженный рост
- а в продуктовых воруют сразу потребительскую корзину, набитую сладостями, колбасой, текилой/ромом, сыром и кофе.

Желаю всем добра, отличного настроения и прекрасного воскресенья!

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Дмитрий Богачев
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Dmitry Serebrennikov

Захожу ради твоего комментария! 👍👍👍
Именно так и надо писать: коротко, ёмко, "пролетарским" языком. Плюсую.

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Илья Ефимов

Я просто похлопаю вашей краткости и колкости в комментарии

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Вася Пражкин

Или, как говорят на RT:
Всем бобра!

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Jill Can

Ничего интересного, зайду попозже

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Valentin Dombrovsky

Редактор VC:

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Ржавая вилка

А Потанин шарит, как по дешёвке скупать активы.

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Сергей Леопольдович

Просто вытащил короткий доллар когда тусили на яхте )))

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роман долгополов

Пусть им залоговый аукцион предложит)

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Вася Пражкин
одним из претендентов был «Интеррос» Владимира Потанина. Но банк отказался от сделки

Даже у Потанина деньги кончаются.

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Иван Шеметов

так банк отказался же , а не Потанин

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Марат Шайхутдинов

Забавно будет, если Тиньков купит Юникредит и сделает Тинькоф2

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Дмитрий Алтунин

Страна фасадов.

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Alfa Sierra
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Стас Батурин

Это ещё рывок или уже прорыв?

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Мурад Муртазалиев
В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой

Можем повторить 💪

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