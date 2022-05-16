Новости и тексты на фоне 82 дня «спецоперации»: Минцифры предложило смягчить условия доступа в реестр российского ПО Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 14-16 мая: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.
«Сбер» продаёт доллары от 71,56 рубля, евро — 74,6 рубля. Покупает по 61,28 и 63,15 рубля соответственно.
Что происходит
Минцифры предложило смягчить условия доступа в реестр российского ПО. «Приоритетным критерием», по мнению ведомства, должна быть не доля участия российского лица в компании-разработчике (более 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. Это позволит включить в список компании, чьи головные организации находятся за рубежом.
Российский бизнес Reebok перешёл к турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn, Lumberjack и Reno.
После того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей, узнали «Ведомости». Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич».
Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания их срока службы.
Правительство предложило расширить список организаций с иностранными активами, где может вводиться внешнее управление из-за их ухода из России, компаниями, связанными с топливно-энергетическим комплексом и оборонной промышленностью.
Минфин выступил против предложения автодилеров об отмене двойного налогообложения при перепродаже автомобиля с пробегом между юрлицами.
Остановка поставок американской Thermo Fisher Scientific в РФ из-за военных действий на Украине приведет к исчезновению самых популярных молекулярных тестов на аллергию, узнал «Коммерсантъ».
Германия откажется от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС, узнало Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.
Новости предыдущего дня, 15 мая — здесь.
Краткость - сестра таланта.
- доллар - вниз, binance - держится, сбер - не сдаётся
- реестр российского ПО всё ещё российский, а вот ПО - уже не совсем
- российский Reebok теперь турецкий (вот как хотите, так и воспринимайте)
- Renault-Москвич таки будет и возможно, скоро
- ассоциация Аэропорт хочет, чтобы оборудование не списывалось и служило вечно
- правительство расширяет списки компаний для внешнего управления (почему бы и нет, считают там?)
- минфин ЗА двойное налогообложение с продаж машин с пробегом
- молекулярные тесты на аллергию скоро закончатся, спешите!
- Германии не нужна российская нефть. Оказывается.
А ещё сегодня Международный день мирного сосуществования, международный день света и День биографов.
Хорошего всем дня и отличного настроения!
Спасибо за экономию моего времени
Могу короче: пока не умер.
Вот все что нужно знать
Скучно,вчера по ярче написал
Конфетно-букетный период прошел, теперь только скучная бытовуха, хотя в ближайшее время могут разнообразить ролевыми играми
Основанными на подчинении?
Я не экономист. Почему доллар стал ниже, чем в предвоенное время? Разве он не должен был подняться до 200 и т.д.?
- Рухнул импорт (из-за ухода западных компаний и жестких проблем с логистикой), а значит стал меньше спрос на валюту (зачем ее покупать, если за нее все равно нечего купить)
- Заморозили возможность вывода капиталов (зачем покупать доллары за рубли, если из нельзя вывести из страны?) и покупки наличной валюты
- Упал внешний туризм (а следовательно спрос на валюту в тур целях)
- Обязали экспортеров покупать рубли (в т.ч. псевдо «продажа за рубли» по факту обычная продажа за валюту с покупкой рублей уже на стороне банков и экспортеров), из-за чего искусственно вырос спрос на рубль
В данном случае крепкий рубль не признак здоровой экономики.
Потому что доллар был обеспечен исключительно нефтью и другими ресурсами, а сейчас рф будет продавать все за рубли
Давай обсудим курс доллара когда будут сожраны все складские запасы.
Ну и плюс, так как нет свифта, то и выводить активы за границу стало труднее, следовательно покупать доллары стали меньше
Потому что рухнул импорт товаров и услуг в Россию. За проданные Евро и Доллары нечего купить. Рынка нет в стране. Вот и «крепнет» рубль…
Аэропорт конечно то же мне предложили,давайте вообще не будем списывать оборудование никакое, авось не развалится
Нужен новый бренд "Ма-а-а-асквич"
Уберите знак кирпич ,впереди мотор"Москвич"оооо Мааасквииич ОООО
Не, нужен общий: Аааааааавтомобиль!
Ага, пизда реношкам и новым автовазам. Там платформа совместная была. Рассказы собянина про сохранение рабочих мест и запуск нового авто можно в виде сборника сказок издать. Москвич был самым ущербным автомобилем в ссср. Запуск нового автомобиля это пару лет (а с нынешними санкциями и умениями это примерно никогда), а производственные линии будут стоять? Пусть сразу мутят свою любимую программу по выводу производств из Москвы, а территорию отдадут под очередной проект Пика. Правда у них и старые проекты стоят колом уже, но ничего.
Reebok как вы могли ?((
в совке доллар стоил 60 копеек. Условия валютного рынка скоро будут идентичные. Прикрутят аналог 88 УК РСФСР и доллар поедет ближе к нулю, вместе с экспортным рынком
По 150 купил?