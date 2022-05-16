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Фото: Максим Чурусов/ТАСС

Курсы и биржи

Курс ЦБ на 14-16 мая: доллар — 63,77 рублей, евро — 65,79 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 64,57, евро — 67,15 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 75 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 71,56 рубля, евро — 74,6 рубля. Покупает по 61,28 и 63,15 рубля соответственно.

Что происходит

Минцифры предложило смягчить условия доступа в реестр российского ПО. «Приоритетным критерием», по мнению ведомства, должна быть не доля участия российского лица в компании-разработчике (более 50%), а контроль его деятельности российскими лицами. Это позволит включить в список компании, чьи головные организации находятся за рубежом.

Российский бизнес Reebok перешёл к турецкому холдингу FLO Retailing, развивающему, в частности, бренды U.S. Polo Assn, Lumberjack и Reno.

После того как московский завод Renault «Рено Россия» перейдет во владение города, власти могут передать его отечественному автопроизводителю для выпуска легковых электромобилей, узнали «Ведомости». Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич».

Ассоциация «Аэропорт» попросила Минтранс разрешить аэропортам не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров после окончания их срока службы.

Правительство предложило расширить список организаций с иностранными активами, где может вводиться внешнее управление из-за их ухода из России, компаниями, связанными с топливно-энергетическим комплексом и оборонной промышленностью.

Минфин выступил против предложения автодилеров об отмене двойного налогообложения при перепродаже автомобиля с пробегом между юрлицами.

Остановка поставок американской Thermo Fisher Scientific в РФ из-за военных действий на Украине приведет к исчезновению самых популярных молекулярных тестов на аллергию, узнал «Коммерсантъ».

Германия откажется от российской нефти вне зависимости от санкций ЕС, узнало Bloomberg. Правительство уверено, что сможет решить вопрос с альтернативными поставками в течение шести-семи месяцев.

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