ЦБ увеличил лимит перевода денег за границу для физлиц — с $10 тысяч до $50 тысяч Статьи редакции
Максимальный размер перевода через посредников без открытия счёта — $5000.
- Резиденты России и нерезиденты из дружественных стран теперь могут переводить со своего счёта в российском банке на свой зарубежный счёт или другому иностранному физлицу до $50 тысяч.
Через компании, которые переводят деньги без открытия счета, по-прежнему можно перевести не более $5 тысяч в месяц.
- Физлица-нерезиденты из «дружественных» стран, которые официально работают в России, дополнительно могут переводить деньги с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы без открытия счета. Это касается и нерезидентов из остальных государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
- Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.
- ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж в марте 2022 года, в апреле увеличил его с $5000 до $10 тысяч.
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Первая хорошая новость за 2 месяца!
Как сделать человека счастливым: сначала запретить, а потом частично вернуть как было 😂
а курс меньше чем в феврале, плохо что-ли?)
Попёрло, так поперло..
Ну всё, теперь эвакуирующимся можно спокойно продавать квартиры в 🇷🇺
На первое время хватит, на ход ноги.
Где вы видели квартиры за 50к в нормальных городах🤣
Всё верно. Дума готовится к летним каникулам, пора недвижимость присматривать.
Где присматривать то будут, в родном Урюпинске? Так вроде по России недвижку ещё в рублях продают.
А через что переводить-то туда или обратно? Swift жеж не работает, или я чего-то не знаю?
Почему не работает? В банках, которые не под санкциями все бегает.
Говорят золотая корона и +10-20% к курсу на конвертациях.
Давно перестал работать?
Работает через банки, которые не под санкциями (Тиньков, Райф, Хоум и тд.).
Похоже ЦБ уже не знает как удержать рубль от укрепления.
Так это только для валюты, купленное до событий
Вроде бы ничего об этом не сказано. Просто увеличивают лимит с 10 до 50.
Еще бы эти переводы доходили бы нормально
Перевожу с райфа в штаты, доходит без проблем в течение пары дней
Што такое доллар
https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q
Крыс выпускают
Теперь курс $ попрёт вверх, а виновные - так вот же они - народец скупающий валюту)).
Я так думаю, что они и пытаются таким образом курс поднять. Уже ведь все кричат, что при нынешнем курсе будет дефицит бюджета, нужно хотя бы в районе 70.
А что случилось, слишком богатые россияне стали?
А разве это много? 3,5 млн. Для меня это хорошая новость, т.к. теперь можно продавать кв и покупать не в России. Осталось только ещё 150 тыс $ найти)
Оказалось, что украденные на Украине микроволновки, чайники и стиралки(которых везли на танках) битком набиты долларами. Теперь не знаем куда их девать
Это хорошо?
Ну теперь-то за границей как заживут! В 5 раз сильнее заживут!
Сарказм, сарказм.
Ещё бы визу/МС вернули хоть в каком-то виде.
Да это праздник какой-то прямо)))
Правильно ли понимаю, что действует с сегодняшнего дня? То есть ограничение на май - 10к.
Лол
А куда эти переводы придут? На счета ЦБ?