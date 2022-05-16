Финансы
Маша Цепелева

ЦБ увеличил лимит перевода денег за границу для физлиц — с $10 тысяч до $50 тысяч Статьи редакции

Максимальный размер перевода через посредников без открытия счёта — $5000.

  • Резиденты России и нерезиденты из дружественных стран теперь могут переводить со своего счёта в российском банке на свой зарубежный счёт или другому иностранному физлицу до $50 тысяч.

  • Через компании, которые переводят деньги без открытия счета, по-прежнему можно перевести не более $5 тысяч в месяц.

  • Физлица-нерезиденты из «дружественных» стран, которые официально работают в России, дополнительно могут переводить деньги с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы без открытия счета. Это касается и нерезидентов из остальных государств, работающих в России по трудовым или гражданско-правовым договорам.
  • Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года.
  • ЦБ впервые установил лимит для перевода денег за рубеж в марте 2022 года, в апреле увеличил его с $5000 до $10 тысяч.

#новость #цб

5767 просмотров
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68 комментариев
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Дмитрий Энтелис

Первая хорошая новость за 2 месяца!
Как сделать человека счастливым: сначала запретить, а потом частично вернуть как было 😂

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Заходил вчера

а курс меньше чем в феврале, плохо что-ли?)

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12 комментариев
Кусок Идиотизма
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S.Capusta

Попёрло, так поперло..

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From Siberia to London

Ну всё, теперь эвакуирующимся можно спокойно продавать квартиры в 🇷🇺
На первое время хватит, на ход ноги.

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Fractal Skabichevsky

Где вы видели квартиры за 50к в нормальных городах🤣

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5 комментариев
Лаврентий Петренко

Всё верно. Дума готовится к летним каникулам, пора недвижимость присматривать.

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DM Group

Где присматривать то будут, в родном Урюпинске? Так вроде по России недвижку ещё в рублях продают.

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Fractal Skabichevsky

А через что переводить-то туда или обратно? Swift жеж не работает, или я чего-то не знаю?

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Yaroslav Shvetsov

Почему не работает? В банках, которые не под санкциями все бегает.

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3 комментария
EK

Говорят золотая корона и +10-20% к курсу на конвертациях.

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2 комментария
Dmitry Kuzmitsky

Давно перестал работать?

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Иван Иванов

Работает через банки, которые не под санкциями (Тиньков, Райф, Хоум и тд.).

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Цкуро Бесцветный

Похоже ЦБ уже не знает как удержать рубль от укрепления.

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DN

Так это только для валюты, купленное до событий

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S.Capusta

Вроде бы ничего об этом не сказано. Просто увеличивают лимит с 10 до 50.

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6 комментариев
Дмитрий Иванов

Еще бы эти переводы доходили бы нормально

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Постоянный Филипп

Перевожу с райфа в штаты, доходит без проблем в течение пары дней

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Щитопостер без зарплаты

Што такое доллар

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Egor Chusov

https://www.youtube.com/watch?v=QsCEre1jI5Q

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Alex Gurulli
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okman

Крыс выпускают

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Alex Gurulli
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Alex Gurulli

Теперь курс $ попрёт вверх, а виновные - так вот же они - народец скупающий валюту)).

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Андрей Мельник

Я так думаю, что они и пытаются таким образом курс поднять. Уже ведь все кричат, что при нынешнем курсе будет дефицит бюджета, нужно хотя бы в районе 70.

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3 комментария
Вася Пражкин

А что случилось, слишком богатые россияне стали?

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Александр Лаптев

А разве это много? 3,5 млн. Для меня это хорошая новость, т.к. теперь можно продавать кв и покупать не в России. Осталось только ещё 150 тыс $ найти)

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2 комментария
Василий Степанофф

Оказалось, что украденные на Украине микроволновки, чайники и стиралки(которых везли на танках) битком набиты долларами. Теперь не знаем куда их девать

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Grigory

Это хорошо?

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Вадим Д.

Ну теперь-то за границей как заживут! В 5 раз сильнее заживут!
Сарказм, сарказм.

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Valeryi

Ещё бы визу/МС вернули хоть в каком-то виде.

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Сергей

Да это праздник какой-то прямо)))

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Rinchin Damdinov

Правильно ли понимаю, что действует с сегодняшнего дня? То есть ограничение на май - 10к.

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Ринат Айзен

Лол

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Джавахарлал Неру

А куда эти переводы придут? На счета ЦБ?

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