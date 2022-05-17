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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 17 мая: доллар — 63,44 рублей, евро — 65,81 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 63,4, евро — 65,77 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

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«Сбер» продаёт доллары от 70,07 рубля, евро — 73,05. Покупает по 59,94 и 61,83 рубля соответственно.

Что происходит

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров. Стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.

Представительство McKinsey в России перешло под контроль российского топ-менеджмента. По условиям сделки новые владельцы сохранили контракты с российскими клиентами, но к августу должны изменить название бренда.

Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 года.

Иностранцы, которым не нужна виза для приезда в Россию, смогут освобождаться от письменного экзамена по русскому языку, не будут сдавать историю России и основы законодательства России. Для них остаётся только устный экзамен по русскому.

Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счёт дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.

Правительство допустило беспошлинный ввоз в Россию оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации проектов в приоритетных отраслях — например, производство бумаги, лекарств, компьютеров, транспортных средств, добыча нефти и газа, строительство, ИТ и пассажирские перевозки — с капиталовложениями не менее 250 млн рублей.

В правительстве России согласовали последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности, узнал «Ъ». Его реализация обойдется в 2,74 трлн рублей до 2030 года. Власти хотят снизить нагрузку на бюджет, обеспечив финансирование проекта в том числе путем введения утилизационного сбора на электронику.

Новости предыдущего дня, 16 мая — здесь.