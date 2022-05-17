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Финансы
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Новости и тексты на фоне 83 дня «спецоперации»: McKinsey передала бизнес в России местному топ-менеджменту Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы и биржи

Курс ЦБ на 17 мая: доллар — 63,44 рублей, евро — 65,81 рублей.

Курс доллара на рынке Forex на 8:00 мск — 63,4, евро — 65,77 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

«Сбер» продаёт доллары от 70,07 рубля, евро — 73,05. Покупает по 59,94 и 61,83 рубля соответственно.

Что происходит

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров. Стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.

Представительство McKinsey в России перешло под контроль российского топ-менеджмента. По условиям сделки новые владельцы сохранили контракты с российскими клиентами, но к августу должны изменить название бренда.

Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 года.

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Иностранцы, которым не нужна виза для приезда в Россию, смогут освобождаться от письменного экзамена по русскому языку, не будут сдавать историю России и основы законодательства России. Для них остаётся только устный экзамен по русскому.

Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счёт дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.

Правительство допустило беспошлинный ввоз в Россию оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации проектов в приоритетных отраслях — например, производство бумаги, лекарств, компьютеров, транспортных средств, добыча нефти и газа, строительство, ИТ и пассажирские перевозки — с капиталовложениями не менее 250 млн рублей.

В правительстве России согласовали последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности, узнал «Ъ». Его реализация обойдется в 2,74 трлн рублей до 2030 года. Власти хотят снизить нагрузку на бюджет, обеспечив финансирование проекта в том числе путем введения утилизационного сбора на электронику.

Новости предыдущего дня, 16 мая — здесь.

#новость #днрилнр

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Негативный паркур
привлекать отдыхающих за счёт дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.

А придётся. И улыбаться ещё придётся научиться

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Печатный украинец

Может не хотят а не не могут?

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Вадим Д.

Краткость не в малом количестве слов — краткость в малом количестве лишних слов.

- доллар стоит на месте, сбер тоже затаился
- на импортные товары (красивые и нужные - в приоритете) будут давать льготные кредиты, пока всего 30% от ключевой + 3%, спеши успеть!
- российский топ-менеджмент (возможно, новая ОПГ?) отжал представительство McKinsey с целью переименования
- иностранцам можно не сдавать экзамены для получения ВНЖ, теперь достаточно различать лево и право и уметь сказать это по-русски
- Крым-то не очень и туристический, отельеры (знаменитые крымские!) снижать цены не будут: "нехай и 30% заселятся, но дорого"
- правительство отменило пошлины на ввоз многого, чего не делаем сами (сиречь - почти всего)
- новых версий нацпроекта по электронной промышленности больше не будет - последнюю и ту согласовали. Затягиваем пояса ещё туже - заберут последние 2,74 трлн ₽: это всё - чтобы бюджет не страдал.

Сегодня:
Всемирный день электросвязи и информационного общества!

Желаю всем отличного дня и чудесного настроения!

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Алексей Горячев

Так не 33 же

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Вадим Д.

Благодарю! Исправил.

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Pavel Gorgulov

1. 33%?
2. "отжал" - "по условиям сделки"
3. "могут не сдавать экзамены" - останется устный экзамен

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Pavel Gorgulov

Так себе сокращение, если оно меняет смыслы и даже цифры

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Serpantin74

"Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 года."

Судя по тенденции, русский язык вообще знать не нужно будет, что бы в РФ жить.

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Zamir Saidov

Большинство экзаменов? Там ж только язык, история и право. Откажутся от языка?

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Негативный паркур

63₽ Серьезно?
Сколько ещё будет этот искусственно заниженный курс?

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SilanseR

Пусть будет, многим он не мешает, а некоторым и помогает, пусть рисуют еще ниже

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Негативный паркур

Продукты и товары не дешевеют.

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Макс Мухин

Не дешевеют потому что с логистикой и поставками ж стала .. курс уже не будет особо влиять на цены .. некоторые товары буду через прокладки поставляться что тоже будет увеличивать цену ..

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Негативный паркур

Ты не понимаешь.
Если я получаю в $, то с этим курсом я нищаю на глазах.

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Atara Inc

Да вы иноагент батюшка..

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KPG

Живёшь за доллары. Живи там где на них и кормятся. В России 🍞 цена в рублях а не в долларах

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Вадим Д.

Но в России подавляющее большинство ведь получает в ₽, нацвалюта, как-никак.
Раньше да, в баксах з/п - мечта была. А сейчас - что с ней делать-то?

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Nick Name

Его также и завышали. Нефть по 115$, так что есть-то куда падать. В бюджет закладывали вроде по 63-65

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Андрей

По 72

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Nick Name

Даже если по 72, то курс нефти выше на%50. Вот и к текущему курсу доллара прикинь +50%, то реальный в районе 90

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роман долгополов

Так то эту нефть еще продать надо

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Юрий Б.

Если переводить за границу и там получать доллар, то очень даже хороший курс.

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роман долгополов

Маккофе 3в1 пока держится

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Вадим Д.

Но уже на последнем дыхании.

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NotFop

Уже вверх пошел. Акций нет. И цена поползла. 😢

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Василий Цымбал

Безвизовый режим для таджиков, русский язык не нужен, его и русские то плохо знают, приоритетные направления - это производство бумаги и добыча полезных ископаемых... Медленно но верно движемся в дремучее прошлое! Теперь 90 е будут вспоминать в позитивном ключе...😂

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Я никто и звать меня никак

Про иностранцев, которым виза не нужна для въезда, не очень понятно.
Может имелось ввиду разрешение на работу?
PS. Понятно, но криво написано.

Короче, раздаем все, что можно, чтобы таджики и узбеки наконец вернулись работать.

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Анатолий Морозов

Пугает что упал спрос на отдых в Крыму почти в половину,но снизить немного цены они не хотят...Логично ,логично.Ну пусть дальше боятся что могу сказать

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Юрий Б.

Есть пределы окупаемости - стиральный порошок для стирки полотенец и рисовую кашу на завтрак тоже надо на что-то покупать. Ну и зарплаты работникам - даже беженцам из ДНР, которым деваться некуда - тоже платить надо.

Хотя о зажранности некоторых местных отельеров ходят легенды.

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Печатный украинец

"Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров." А приоритетность как всегда чиновники определять будут?

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Alister Brown

из новостей понятно только одно, сейчас максимально упростят въезд и работу для мигрантов

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