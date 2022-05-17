Новости и тексты на фоне 83 дня «спецоперации»: McKinsey передала бизнес в России местному топ-менеджменту Статьи редакции
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Курсы и биржи
Курс ЦБ на 17 мая: доллар — 63,44 рублей, евро — 65,81 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.
«Сбер» продаёт доллары от 70,07 рубля, евро — 73,05. Покупает по 59,94 и 61,83 рубля соответственно.
Что происходит
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров. Стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: 30% от ключевой ставки плюс 3 процентных пункта. На компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.
Представительство McKinsey в России перешло под контроль российского топ-менеджмента. По условиям сделки новые владельцы сохранили контракты с российскими клиентами, но к августу должны изменить название бренда.
Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 года.
Иностранцы, которым не нужна виза для приезда в Россию, смогут освобождаться от письменного экзамена по русскому языку, не будут сдавать историю России и основы законодательства России. Для них остаётся только устный экзамен по русскому.
Из-за низкого спроса со стороны россиян на отдых в Крыму этим летом на полуострове могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов. Отельеров пугает сокращение до 30–40% прогнозируемой загрузки на лето, а привлекать отдыхающих за счёт дальнейшего снижения цен в условиях ощутимой инфляции они не могут.
Правительство допустило беспошлинный ввоз в Россию оборудования, сырья и материалов, необходимых для реализации проектов в приоритетных отраслях — например, производство бумаги, лекарств, компьютеров, транспортных средств, добыча нефти и газа, строительство, ИТ и пассажирские перевозки — с капиталовложениями не менее 250 млн рублей.
В правительстве России согласовали последнюю версию нацпроекта по развитию электронной промышленности, узнал «Ъ». Его реализация обойдется в 2,74 трлн рублей до 2030 года. Власти хотят снизить нагрузку на бюджет, обеспечив финансирование проекта в том числе путем введения утилизационного сбора на электронику.
Новости предыдущего дня, 16 мая — здесь.
А придётся. И улыбаться ещё придётся научиться
Может не хотят а не не могут?
Краткость не в малом количестве слов — краткость в малом количестве лишних слов.
- доллар стоит на месте, сбер тоже затаился
- на импортные товары (красивые и нужные - в приоритете) будут давать льготные кредиты, пока всего 30% от ключевой + 3%, спеши успеть!
- российский топ-менеджмент (возможно, новая ОПГ?) отжал представительство McKinsey с целью переименования
- иностранцам можно не сдавать экзамены для получения ВНЖ, теперь достаточно различать лево и право и уметь сказать это по-русски
- Крым-то не очень и туристический, отельеры (знаменитые крымские!) снижать цены не будут: "нехай и 30% заселятся, но дорого"
- правительство отменило пошлины на ввоз многого, чего не делаем сами (сиречь - почти всего)
- новых версий нацпроекта по электронной промышленности больше не будет - последнюю и ту согласовали. Затягиваем пояса ещё туже - заберут последние 2,74 трлн ₽: это всё - чтобы бюджет не страдал.
Сегодня:
Всемирный день электросвязи и информационного общества!
Желаю всем отличного дня и чудесного настроения!
Так не 33 же
Благодарю! Исправил.
1. 33%?
2. "отжал" - "по условиям сделки"
3. "могут не сдавать экзамены" - останется устный экзамен
Так себе сокращение, если оно меняет смыслы и даже цифры
"Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 года."
Судя по тенденции, русский язык вообще знать не нужно будет, что бы в РФ жить.
Большинство экзаменов? Там ж только язык, история и право. Откажутся от языка?
63₽ Серьезно?
Сколько ещё будет этот искусственно заниженный курс?
Пусть будет, многим он не мешает, а некоторым и помогает, пусть рисуют еще ниже
Продукты и товары не дешевеют.
Не дешевеют потому что с логистикой и поставками ж стала .. курс уже не будет особо влиять на цены .. некоторые товары буду через прокладки поставляться что тоже будет увеличивать цену ..
Ты не понимаешь.
Если я получаю в $, то с этим курсом я нищаю на глазах.
Да вы иноагент батюшка..
Живёшь за доллары. Живи там где на них и кормятся. В России 🍞 цена в рублях а не в долларах
Но в России подавляющее большинство ведь получает в ₽, нацвалюта, как-никак.
Раньше да, в баксах з/п - мечта была. А сейчас - что с ней делать-то?
Его также и завышали. Нефть по 115$, так что есть-то куда падать. В бюджет закладывали вроде по 63-65
По 72
Даже если по 72, то курс нефти выше на%50. Вот и к текущему курсу доллара прикинь +50%, то реальный в районе 90
Так то эту нефть еще продать надо
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Если переводить за границу и там получать доллар, то очень даже хороший курс.
Маккофе 3в1 пока держится
Но уже на последнем дыхании.
Уже вверх пошел. Акций нет. И цена поползла. 😢
Безвизовый режим для таджиков, русский язык не нужен, его и русские то плохо знают, приоритетные направления - это производство бумаги и добыча полезных ископаемых... Медленно но верно движемся в дремучее прошлое! Теперь 90 е будут вспоминать в позитивном ключе...😂
Про иностранцев, которым виза не нужна для въезда, не очень понятно.
Может имелось ввиду разрешение на работу?
PS. Понятно, но криво написано.
Короче, раздаем все, что можно, чтобы таджики и узбеки наконец вернулись работать.
Пугает что упал спрос на отдых в Крыму почти в половину,но снизить немного цены они не хотят...Логично ,логично.Ну пусть дальше боятся что могу сказать
Есть пределы окупаемости - стиральный порошок для стирки полотенец и рисовую кашу на завтрак тоже надо на что-то покупать. Ну и зарплаты работникам - даже беженцам из ДНР, которым деваться некуда - тоже платить надо.
Хотя о зажранности некоторых местных отельеров ходят легенды.
"Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров." А приоритетность как всегда чиновники определять будут?
из новостей понятно только одно, сейчас максимально упростят въезд и работу для мигрантов
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